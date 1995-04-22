Aurum Range Matrix
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
Aurum Range Matrix
专家：Angelo Marcelo Serafin
版本：1.0
激活次数：10
Aurum Range Matrix 是一款用于交易 USTEC 和 US30 交易时段区间突破的智能交易系统。
该 EA 会记录所配置交易时段内形成的最高价和最低价。它可以在记录的区间附近设置挂单，并根据所选设置管理已开仓位。
交易结果取决于市场状况、交易品种规格、点差、滑点、经纪商执行情况以及所选择的风险参数。
预设文件
USTEC H1 和 US30 H1 的预设文件可在产品评论区中获取。
请将 USTEC 预设用于 USTEC H1，并将 US30 预设用于 US30 H1。使用不同的交易品种规格、时间周期、点差或执行设置时，结果可能会有所不同。
推荐设置
平台：MetaTrader 5
支持的交易品种：USTEC 和 US30
推荐时间周期：H1
使用与所选交易品种对应的预设文件
运行测试前请检查 GMT 配置
运行模式
该 EA 包含三种运行模式：
保守型
稳健型
激进型
每种模式采用不同的交易时段窗口、保护距离、目标距离、移动止损设置、保本规则和部分平仓设置。用户也可以单独配置各项参数。
主要功能
可配置亚洲、伦敦和纽约交易时段窗口
可选的日内区间周期
挂单管理
固定手数仓位计算
按账户余额等级计算仓位
按风险百分比计算仓位
自动设置止损和止盈
可选移动止损
可选保本管理
可选部分平仓
点差过滤器
MetaTrader 5 经济日历过滤器
市场收盘处理
可选挂单到期时间
日终仓位管理
实盘运行时自动检测 GMT 偏移
策略测试器中的手动 GMT 设置
显示区间、订单、持仓和当前设置的信息面板
初始设置
打开 USTEC 或 US30 的 H1 图表。
将 Aurum Range Matrix 加载到图表上。
从产品评论区下载预设文件。
加载与所选交易品种对应的预设文件。
检查交易品种规格和经纪商服务器时间。
在实盘账户上使用之前，请先在模拟账户中测试配置。
风险信息
Aurum Range Matrix 不保证任何交易结果。历史测试仅代表测试期间的市场条件和执行条件。
由于点差变化、滑点、波动性、价格跳空和经纪商执行情况，实盘结果可能有所不同。请检查所有设置，并使用适合您账户的风险水平。