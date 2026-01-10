Prop Calculator Assistant

告别因计算失误而导致的外盘自营 (Prop Firm) 爆仓。让助手为您把控风险。

Prop Calculator Assistant 是一款专为正在参加挑战赛（如 FTMO,s 等）或管理资管账户的交易员设计的终极交易管理面板。它取代了繁琐的心算和手动拖拽订单，通过精准的视觉化界面，确保您的每一笔交易都严格遵守纪律。

这不是一个猜测市场的自动交易机器人。这是一个为追求极致精准的交易员打造的专业操纵台 (Cockpit)。您负责寻找机会，助手负责计算手数、下单并自动管理出场。

🛡️ 为什么自营交易员需要它？

告别手数计算失误： 仅需在图表上拖动 入场线 (Entry) 、 止损线 (SL) 和 止盈线 (TP) ，面板会立即根据您的风险偏好（例如 1.0% 或 $100）计算出精确手数。

守护每日亏损限额： 内置的 每日亏损防护器 (Daily Loss Protector) 实时跟踪净值。一旦触及每日亏损限额，助手会自动锁定“买入/卖出”按钮，从物理层面杜绝情绪化的报复性交易。

自动化的交易管理： 一旦入场，助手将接管后续操作。它支持自动保本 (Auto Break-Even)、移动止损 (Trailing Stops) 以及分批止盈 (Partial Take Profits)，让您无需时刻盯盘。

🚀 核心功能

1. 视觉化风险计算器

原生拖拽式入场、止损和止盈线。

在点击交易前，直接在图表标签上实时查看风险金额 ($) 和潜在回报 ($)。

同时支持 风险百分比 %（如余额的 1%）和 固定金额（如固定风险 $50）。

2. 自营风控引擎

最大每日亏损 %： 自动检测当日亏损进度，一旦超标立即封锁新交易。

单日最大交易笔数： 通过限制每日执行次数，有效防止过度交易。

点差保护： 防止在新闻发布等高点差时段误入场。

3. 高级交易管理

自动保本： 当行情达到设定的风险回报比 (RR) 后，自动将止损移至入场位。

智能移动止损： 基于 R 倍数的“隐形”跟踪止损，让您的离场逻辑科学且精准。

多段分批止盈 (PTP)： 支持自动在不同价位关闭部分仓位（如在 1:1 减仓 30%，在 1:2 减仓 50%）。在锁定利润的同时，让盈利奔跑。

4. 专业仪表盘

市场时段监控： 一眼掌握东京、伦敦、纽约各大交易时段。

专注模式： 自动隐藏已关闭交易的线条，保持图表简洁清爽。

快捷键： 支持键盘快捷下单、全平仓或重置线条。

⚙️ 运作流程

点击 “Set Buy” 或 “Set Sell”。 在图表上将线条拖动至目标位置，手数将自动更新。 点击 “Execute” (执行)。 安心离开。助手将为您自动处理止损、止盈和减仓。

📋 输入参数 (设置)

Risk Value (风险值): 设置每笔交易的风险（如 1.0 代表 1%）。

Target RR (目标盈亏比): 默认的盈亏比预设（如 3.0）。

Max Daily Loss Percent (最大日损 %): 触发安全锁定的账户净值下跌百分比。

PTP Settings (分批止盈设置): 可配置多达 2 个分批止盈级别（减仓比例及距离）。

Break-Even & Trailing (保本与跟踪): 开启/关闭并设置触发点（以点数或 R 为单位）。

Hotkeys (快捷键): 自定义快速执行按键。

用纪律通过挑战。立即下载 Prop Calculator Assistant。





Prop Calculator Assistant 仅作为教育和交易管理工具使用。本软件不提供财务咨询服务，亦非自动交易系统。交易含有巨大的风险，并不适合所有投资者。开发者不对因使用本软件而导致的任何财务损失或损害承担责任。在投入真实资金之前，请务必先在模拟账户上进行测试