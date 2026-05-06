HedgeSafe Trade Assistant

一款以风险控制为核心的 MetaTrader 5 手动交易面板。HedgeSafe 可帮助您在点击 BUY 或 SELL 之前，直接在图表上准备、验证和管理交易。

HedgeSafe 不是信号服务、行情预测工具、AI 机器人或自动交易策略。它不会替您选择交易方向，也不承诺盈利。每项交易决定均由交易者本人负责。

主要功能

按账户余额百分比或账户货币中的固定金额计算手数。

按点数或价格规划 Stop Loss；按点数、价格或 R 倍数规划 Take Profit。

实时预览风险金额、潜在收益、手数和风险回报比。

图表上的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 线与面板数值同步。

分别显示 BUY 与 SELL 的就绪状态，并在执行前进行方向相关的最终检查。

验证最小/最大交易量、交易量步长、tick size、tick value、stops level 和 freeze level。

检查市场可用性、品种交易模式、点差、允许偏差及 filling mode。

识别 hedging 与 netting 账户，并说明操作会新开、增加、减少、关闭还是反转敞口。

防止重复点击，并显示结构化的经纪商 retcode 与 comment。

支持部分平仓、全部平仓、计入佣金的 breakeven 以及可选 trailing stop。

可选的每日亏损保护，基于当日已平仓损益。

保存面板输入，并适配不同图表高度和 DPI。

基本使用流程

将 HedgeSafe 加载到图表，检查识别出的交易品种和账户模式。 设置 Entry、Stop Loss、Take Profit 和风险模式。 查看手数、资金风险、潜在收益、R:R 和诊断信息。 仅在相应方向显示 Ready 时使用 BUY 或 SELL。发送前会根据最新市场快照再次验证。 查看执行状态，并通过 Position Management 管理持仓。

输入参数

Identity： InpMagicNumber 用于识别由面板管理的订单和持仓。

InpMagicNumber 用于识别由面板管理的订单和持仓。 Risk defaults： InpDefaultRiskPercent 、 InpDefaultMoneyRisk 、 InpClampVolumeToMax 、 InpRejectVolumeBelowMin 。

InpDefaultRiskPercent 、 InpDefaultMoneyRisk 、 InpClampVolumeToMax 、 InpRejectVolumeBelowMin 。 Broker safeguards： InpAutoSelectSymbol 、 InpLogStartupEnvironment 、 InpMinSlSpreadMultiplier 、 InpMaxSpreadPoints 。

InpAutoSelectSymbol 、 InpLogStartupEnvironment 、 InpMinSlSpreadMultiplier 、 InpMaxSpreadPoints 。 Execution： InpDefaultExecutionDeviationPoints 、 InpAutoRefreshEntryPrice 、 InpEntryRefreshIntervalSeconds 。

InpDefaultExecutionDeviationPoints 、 InpAutoRefreshEntryPrice 、 InpEntryRefreshIntervalSeconds 。 Daily risk guard： InpMaxDailyLossPercent ；设为 0 时关闭。

InpMaxDailyLossPercent ；设为 0 时关闭。 Position management： InpBreakevenAddCommission 。

InpBreakevenAddCommission 。 Trailing stop： InpTrailingStopEnabled 、 InpTrailingStartPoints 、 InpTrailingDistancePoints 、 InpTrailingBreakevenFirst 。

InpTrailingStopEnabled 、 InpTrailingStartPoints 、 InpTrailingDistancePoints 、 InpTrailingBreakevenFirst 。 Panel： InpPanelColorScheme 和 InpPanelFontSize 。

重要提示

在实盘账户使用前，请先在模拟账户测试。合约规格、tick value、点差、交易时段、filling mode、stops level 和 freeze level 会因经纪商及品种而异。HedgeSafe 能改进交易规划与验证，但无法消除市场风险、执行风险或交易风险。