EasyInsight AIO MT5

EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案

概述

想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。

EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。

无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。

为什么选择 EASY Insight AIO？

真正的一体化

• 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖

• 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出

• 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容：

• 三个可选周期的货币强度分析

• 净多头头寸变化体现市场情绪

• 成交量变化、波动率与精准支撑/阻力区间

• 市场数据包括 M15、H1、D1 的 OHLC

• 所有数据即装即用，无需进一步配置 智能提示工程

• 内置 prompt 文件，助力 AI 快速解读数据，生成交易建议和市场洞察。 高效自动化

• 导出文件自动按资产类别（外汇、加密货币、金属等）分类，每类均含时间序列快照，便于回测、AI 训练和策略开发。

极致功能，零复杂度

无需单独购买、授权或配置其他指标。EASY Insight AIO 全部包含——开箱即用。只导出纯数据，绝不影响图表，无需任何手动操作。

受社区信赖

快速增长的 EASY Insight 社区已经在分享进阶 AI 提示设置、自动化交易策略，甚至基于纯数据导出的完整 EA 框架。用户在发布几天内便已报告加密货币等市场的盈利交易。

观看 EASY Insight AIO 实际操作

在我们的 AI 交易 YouTube 播放列表 中观看真实案例和完整演示。

资源与支持

总结——为什么选择 EASY Insight AIO？

• 一键 CSV 导出，覆盖所有主要资产类别

• 纯数据输出：无指标、无图表叠加、无需配置

• 专为 AI 交易设计——结构化、prompt 优化、即刻可用

• 一体化极简体验，无需手动操作

• 快速成长的社区正在用它共建数据驱动的交易未来

• 高效、现代，为您的下一笔交易做好准备

准备好无忧开启智能交易了吗？

立即获取 EASY Insight AIO，开启零配置的 AI 精准交易新时代。