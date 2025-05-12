EasyInsight AIO MT5

EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案

概述
想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。
EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。

无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。

为什么选择 EASY Insight AIO？

真正的一体化
• 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。

多资产全覆盖
• 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。

AI 专属数据导出
• 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。

完整导出内容：
• 三个可选周期的货币强度分析
• 净多头头寸变化体现市场情绪
• 成交量变化、波动率与精准支撑/阻力区间
• 市场数据包括 M15、H1、D1 的 OHLC
• 所有数据即装即用，无需进一步配置

智能提示工程
• 内置 prompt 文件，助力 AI 快速解读数据，生成交易建议和市场洞察。

高效自动化
• 导出文件自动按资产类别（外汇、加密货币、金属等）分类，每类均含时间序列快照，便于回测、AI 训练和策略开发。

极致功能，零复杂度

无需单独购买、授权或配置其他指标。EASY Insight AIO 全部包含——开箱即用。只导出纯数据，绝不影响图表，无需任何手动操作。

受社区信赖

快速增长的 EASY Insight 社区已经在分享进阶 AI 提示设置、自动化交易策略，甚至基于纯数据导出的完整 EA 框架。用户在发布几天内便已报告加密货币等市场的盈利交易。

观看 EASY Insight AIO 实际操作

在我们的 AI 交易 YouTube 播放列表 中观看真实案例和完整演示。

资源与支持

• 第一次使用 EASY Insight？请先阅读：EasyInsight 常见问题
• 通过我们的 Stein Investments 资源中心 获取模板、策略、视频和群聊入口

总结——为什么选择 EASY Insight AIO？

• 一键 CSV 导出，覆盖所有主要资产类别
• 纯数据输出：无指标、无图表叠加、无需配置
• 专为 AI 交易设计——结构化、prompt 优化、即刻可用
• 一体化极简体验，无需手动操作
• 快速成长的社区正在用它共建数据驱动的交易未来
• 高效、现代，为您的下一笔交易做好准备

准备好无忧开启智能交易了吗？
立即获取 EASY Insight AIO，开启零配置的 AI 精准交易新时代。

评分 11
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
104
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

推荐产品
Trade Shot 99
Ricardo Copio Bejenaru Martins
实用工具
Trade shot is a management tool. Automatically closes pending orders at X profit or Y loss. You define the $ you want to earn or lose per trade, the advantage in relation to take or stop loss is that here you define the money to be gained or lost and not based on points. Ideal for Scalp day trade strategies Your trades will easily be better managed based on what you want to win or lose, orders are closed automatically without worrying about managing money.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
King ElChart Telegram Bridge
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King ElChart Telegram Bridge    A professional bridge between MetaTrader and Telegram.   It can send and receive trading signals instantly and manage trades automatically.     FEATURES   • Two modes: Sender and Receiver   • Works on any symbol or timeframe   • Fast and lightweight   • Easy setup and real-time status display   NOTE   After purchase, please contact me via MQL5 private messages   to receive the bridge package and assistance with setup.  
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategy Indicator MetaTrader 5 The Pro BTB Strategy Indicator , developed based on the proprietary analytical methodology of Poursamadi , is designed specifically for the MetaTrader 5 trading platform. Through advanced internal calculations, this indicator detects sudden price movements known as spikes . After analyzing price behavior, it identifies potential buy and sell opportunities and displays them directly on the chart as visual signals. In addition
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
实用工具
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Tragos
David Chokumanyara
指标
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
专家
Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
实用工具
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
实用工具
工具描述 一个全面的交易助手，让控制触手可及。该工具简化订单执行和仓位管理，同时通过多个AI提供商提供智能支持。 TRADE - 执行多头和空头仓位，具有对冲能力。精确配置止损(SL)和止盈(TP)水平。下达挂单并管理交易量设置。界面支持MARKET和HEDGE模式，可调整SL/TP参数。 CLOSE - 精确管理退出。关闭单个仓位，选择性关闭盈利交易，或用单一操作清空整个投资组合—仓位和挂单。选项包括按方向关闭(BUY/SELL)，按盈利状态，按交易量大小，或按时间(最旧/最新)。 MANAGE - 通过追踪止损功能和盈亏平衡自动化保护收益并限制损失。配置盈亏平衡入场点(BE Start)，激活水平(BE Level)，追踪止损参数(TS Start, TS Step, TS Dist)。随着市场向有利方向移动，您的仓位通过可自定义行为设置自适应调整。 AI - 访问五个领先AI服务的对话辅助，包括Claude(Anthropic)、OpenAI(GPT)、xAI(Grok)、OpenRouter和Google。通过自然语言互动获取市场洞察、策略讨论或一般交易支持。切换上下文保留，启
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
专家
Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
专家
ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
Smart Copy Local MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
3.67 (6)
实用工具
Smart Copy is an Easy-to-Use EA that supports Multi Copying Metatrader4 and Metatrader5 and Local/Remote Copying. (Remote Version is coming soon) Free version is available on Smart Copy Local Free MT5 Specifications :     Real Time, Multi Terminal - Multi Account - MT4/MT5 trade copying     Copy from netting to hedge and hedge to netting is supported.     Fast and instant copy     All settings are input visually.     Easy modifying symbol names, prefix, suffix     Enable/Disable copying
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
实用工具
Anti Grid Position Protector 是一款实用工具，旨在保护您免受诱惑，为希望回撤而增加亏损头寸，或在无意时尝试对冲。 --------------------------输入------------------------ ---- 允许对冲亏损头寸吗？ - 这是一个真/假输入 （双击切换其值）， 允许/禁止 在现有 亏损 头寸（同一交易品种）上以 相反方向开仓交易（挂单或市场执行） 识别“亏损”头寸的方法 - 两种选择（ 止损 和 盈亏 ）。通过选择“止损”，如果运行头寸的止损位于亏损区域，则该工具将不允许您进行新交易，除非止损追踪到盈亏平衡水平。同样，通过选择“PnL”，该工具将不允许您以同一交易品种开立新交易，除非浮动头寸处于盈利状态 (> $0) 发送移动通知：   如果“true”，EA 将通过您的移动 MT5 应用程序向您发送通知。确保您已将其与计算机的终端连接。 终端警报：   如果为“true”，则当新模式形成或交易订单出现错误时，EA 将在新窗口中发送警报。 在日志上打印：   如果为“true”，EA 将在终端的“日志”选项卡中打印。这是
GRat IndiTrade
Ivan Titov
实用工具
Forget coding! You no longer need EAs! Any indicators (and not only) can now trade themselves anything anywhere! GRat_IndiTrade is a unique strategy builder for automatic trading by the signals of  ANY indicators available on the chart  without limits (both standard and custom), ANY  candlestick patterns ,  as well as  ANY of their combinations, without the need to write, generate or compile any code . You no longer need to be or hire a programmer to test and automate ALL your trading ideas. J
StopAndTake
Oleksandr Kashyrnyi
5 (1)
实用工具
产品名称： StopAndTake — 精确且快速管理止损/止盈的简易脚本 产品描述： StopAndTake 是一款轻量化且直观的脚本，专为重视速度、准确性和可靠性的交易者设计。此工具可快速更新所选图表上所有仓位的 止损（Stop Loss） 和 止盈（Take Profit） 水平，操作简单方便。 优势与特点： 简单易用： 极简界面，新手也能轻松上手。 超快执行： 所有操作在几秒内完成。 精确无误： 止损和止盈水平精确到最后一个点位。 方便快捷： 只需将脚本拖动到图表上，它会自动完成所有操作。 安全可靠： 在修改前验证所有数据，避免错误或意外操作。 主要功能： 自动调整止损/止盈： 快速更新当前品种所有仓位的止损和止盈水平。 支持多种交易类型： 同时支持多头（BUY）和空头（SELL）仓位管理。 逻辑清晰： BUY 仓位止损设在当前价格下方，止盈设在上方；SELL 仓位逻辑相反。 操作直观： 无需复杂设置，只需启动脚本即可。 为什么选择 StopAndTake ？ 如果您需要一款快速、精准、操作简便的工具， StopAndTake 是您的理想选择。无论您是交易新手还是经验丰富的专业
FREE
SL Limiter Pro
Carlito Manaloto Jr
实用工具
Experience a new level of precision and control with the SL Limiter Pro , an enhanced version of the SL Limiter, now available on MetaTrader 5. Built for serious traders, SL Limiter Pro offers sophisticated features that allow you to manage your trades more effectively and with greater flexibility. Take your trading strategy to the next level with this powerful risk management tool! Whether manual trading, EA trading, or using Trade Signals, SL Limiter Pro will help you minimize your risk! Anoth
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
实用工具
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Local Trade Copiier MT5
Hoai Phuong Tran
实用工具
Local Trade Copiier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copiier MT5 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone l
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
实用工具
ATTENTION ! Utilities do not have a good functionality on backtest mode. For Having a Demo Trial, message me from message box and receive 3 days trial. Our Team Services: If you are want to see our products click the link:   LINK If you have an idea you'd like to develop into an application, click the link:   LINK Instant on-chart stop & target levels, from 1:1 up to 1:6. Trade Ratio Lines MT5 draws an open stop line and objective lines (take-profit) at fixed R-multiples relative to your entry
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
Lock Bot
Artem Alekseev
实用工具
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
Trade Copier Agent MT5
Omar Alkassar
实用工具
Trade Copier Agent 旨在复制多个 MetaTrader(4/5) 账户/终端之间的交易。 使用此工具，您可以充当提供者（源）或接收者（目的地）。所有交易行为都将立即从提供者复制到接收者。 该工具允许您在同一台计算机上的多个 MetaTrader 终端之间复制交易，复制速度快如闪电，不到 0.5 秒。 贸易复印机代理安装和输入指南 请在开始复制之前或没有订单时在提供商帐户上应用设置！ 有订单时的任何更改都会影响收款人帐户。 例如：如果提供者账户应用买单然后禁用接收者账户上的所有买单将被关闭。 如果您想获得有关 EA 添加 URL (  http://autofxhub.com   ) MT4 终端的通知（请参阅屏幕截图）。 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/77134 以下是亮点功能： 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 在一个工具内切换提供者或接收者。 每个账户既可以作为Provider又可以作为Receiver，因此账户之间可以通过2种传输方式相互复制。这就像一个贸易共享网络。 一个提供者可以将交易复
Algocep Grid MT5
Jacob James
专家
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
实用工具
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
该产品的买家也购买
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
实用工具
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
实用工具
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
实用工具
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
实用工具
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
实用工具
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
实用工具
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
实用工具
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
实用工具
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
实用工具
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
实用工具
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
实用工具
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
实用工具
该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
实用工具
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
ForexSource Dashboard
Adnan Abdul Rehman
实用工具
This is a multipurpose indicator and has the following indicators in it with dashboard ( scanner) and chart indicator on multi time frames . Divergent Bar Market Profile  ( Daily Weekly Monthly Intraday and Custom Period , Market Profile Day type ) Order Block Inside Bars  Higher High Higher Close and Lower Low and Lower Close  Imbalance Finder Scalping Currency Strength Meter Momentum candles VSA Setups Much more  See for your self Who am I? - https://www.linkedin.com/in/adnanreh
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
实用工具
TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部
作者的更多信息
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
实用工具
EASY Insight – 更智能的交易从这里开始 概述 如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？ EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。 这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。 想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO 。 1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式 多资产覆盖 • 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。 AI 优化导出 •
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
实用工具
这个实用的EA旨在从你的经纪人那里一次性下载所有历史数据。一旦投放到一个图表上（可以是任何图表），你将选择符号和时间段来处理输入。然后所有的都是自动的。这可能需要一些时间，所做的一切将显示在专家日志上。 当然，它只能下载经纪人服务器上真正可用的数据。这个过程取决于MT4的 "图表 "设置 "历史最大条数 "和 "图表最大条数"，如果你想确保获得最大的数据，你可以将这些值设置为大于默认值。然而，并不是所有的经纪商都提供大量的历史数据，对这些设置使用非常大的值会严重影响你的平台性能，使用时要小心。 这个工具主要对下载指标或EA在多个符号和多个时间段工作所需的所有数据非常有用，因为所有的数据都是自动的，没有必要全部手动完成。 一个非常好的例子是在首先使用 Fx Power 之前 ，最好的 ，具有所有时间框架的完整历史的货币强度表 ，由我的合作伙伴 Daniel Stein 提供，他为你提供完整的交易工具组合和非常有趣的交易分析。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
我们中的大多数人使用VPS来运行我们的交易EA，24/7，但如何监控这些终端是否正常运行？ 如果他们崩溃了，或者因为更新而关闭了怎么办？我如何得到这方面的通知？ 这就是我们的心跳监测发挥作用的地方。 它为您的所有终端和VPS提供24/7的监控。 那么，我们需要什么呢？ 1.一个 在Cronitor 的免费用户 账户 ，一个专业的监控服务。 2.2. 这个工具在您的VPS上的图表上运行。 在MT5或连接问题的情况下，您会收到邮件通知（有更多的通知方式）。 我们使用这个技术方案来监控我们关键的后台基础设施，所以它被证明是可靠和有用的。 请 阅读完整的教程 ，在我合作伙伴的博客：Daniel Stein。 如果你愿意，你也可以使用 Nodeping服务 （付费）。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
Heatmap 104
Alain Verleyen
指标
热图指示器 此热图指标允许您显示在市场报价中选择的所有代码的“热图”。在此版本中，它显示了 相对于上次每日收盘价的价格变化百分比 ，可以快速了解市场概况。 这是一种工具，可帮助交易者确定一种货币相对于所有其他货币对的强度。这是一个可视化工具，不能在“EA 交易”中使用。从这个意义上说，它更像是一种自由交易者的工具，而不是自动交易者。因此，对于那些有兴趣使用此工具进行自动交易的人来说，很遗憾这是不可能的。 它对股票或期货市场特别有用，例如巴西交易所 Bovespa。 设置 热图指示器中有几个设置需要自定义： <头> 设置 可能的值 描述 隐藏图表？ 真 /假 您可以完全隐藏图表或保持原样。当指标从图表中移除时，图表将恢复。 在前景中绘制的图表？ 真/ 假 如果之前的设置为 True，您可以选择在前景 (true) 或背景 (false) 中显示图表。 自动排列热图？ 真 /假 如果为 true，所有尺寸和排列都会自动完成。否则必须选择进一步的设置。 刷新时间（毫秒） >=1000 数据默认每 5 秒刷新一次。最小值为 1,000（1 秒）。 上色 任何颜色 默认为蓝色。此颜色用于指示具
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
实用工具
我们中的大多数人使用VPS来运行我们的交易EA，24/7，但如何监控这些终端是否正常运行？ 如果他们崩溃了，或者因为更新而关闭了怎么办？我如何得到这方面的通知？ 这就是我们的心跳监测发挥作用的地方。 它为您的所有终端和VPS提供24/7的监控。 那么，我们需要什么呢？ 1.一个 在Cronitor 的免费用户 账户 ，一个专业的监控服务。 2.2. 这个工具在您的VPS上的图表上运行。 在MT5或连接问题的情况下，您会收到邮件通知（有更多的通知方式）。 我们使用这个技术方案来监控我们关键的后台基础设施，所以它被证明是可靠和有用的。 请 阅读完整的教程 ，在我合作伙伴的博客：Daniel Stein。 如果你愿意，你也可以使用 Nodeping服务 （付费）。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
EASY Insight – 更智能的交易从这里开始 概述 如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？ EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。 这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。 想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO 。 1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式 多资产覆盖 • 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。 AI 优化导出 •
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
指标
热图指示器 此热图指标允许您显示在市场报价中选择的所有代码的“热图”。在此版本中，它显示了 相对于上次每日收盘价的价格变化百分比 ，可以快速了解市场概况。 这是一种工具，可帮助交易者确定一种货币相对于所有其他货币对的强度。这是一个可视化工具，不能在“EA 交易”中使用。从这个意义上说，它更像是一种自由交易者的工具，而不是自动交易者。因此，对于那些有兴趣使用此工具进行自动交易的人来说，很遗憾这是不可能的。 它对股票或期货市场特别有用，例如巴西交易所 Bovespa。 设置 热图指示器中有几个设置需要自定义： <头> 设置 可能的值 描述 隐藏图表？ 真 /假 您可以完全隐藏图表或保持原样。当指标从图表中移除时，图表将恢复。 在前景中绘制的图表？ 真/ 假 如果之前的设置为 True，您可以选择在前景 (true) 或背景 (false) 中显示图表。 自动排列热图？ 真 /假 如果为 true，所有尺寸和排列都会自动完成。否则必须选择进一步的设置。 刷新时间（毫秒） >=1000 数据默认每 5 秒刷新一次。最小值为 1,000（1 秒）。 上色 任何颜色 默认为蓝色。此颜色用于指示具
