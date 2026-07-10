JMM Trade Panel MT5
- 实用工具
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- 版本: 1.12
- 激活: 15
JMM Trade Panel MT5
JMM Trade Panel MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的图表交易管理工具。您可以直接在图表上执行 Buy 和 Sell 交易，快速调整面板显示的手数，查看篮子交易表现，并通过 Magic Number 和品种管理设置控制交易。
完整用户手册：下载
主要功能
- 图表内置 Buy、Sell 和 Close All 按钮。
- 一键关闭由 EA 管理的所有交易。
- 可选择忽略 Magic Number，管理账户中的所有持仓。
- 可仅管理当前图表品种，或扫描账户中的所有品种。
- 通过面板手动设置交易手数。
- 快速手数调整按钮：+0.01、+0.10、+1.00、-0.01、-0.10 和 -1.00。
- 可选择根据账户净值百分比和预计保证金自动计算手数。
- 独立显示 Buy 和 Sell 篮子信息。
- 以账户货币和点数显示篮子盈利。
- 以账户货币和点数显示整体管理盈亏。
- 分别显示 Buy 和 Sell 篮子的盈亏平衡价。
- 分别显示 Buy 和 Sell 篮子的虚拟平均止盈和止损价位。
- 可选择在达到虚拟平均 TP 或 SL 时自动关闭篮子。
- 支持 Buy、Sell 或双向自动加仓。
- 可设置加仓距离、手数倍数、每个篮子的最大持仓数量及加仓冷却时间。
- Buy 和 Sell 篮子独立管理，分别计算持仓数量、最新入场、手数和加仓进度。
- 基于经纪商服务器时间的交易时间过滤器。
- 可选最大点差过滤器。
- 自动适配外汇、黄金、指数及其他不同报价位数的交易品种。
- 可自定义信息面板和交易面板的位置、颜色、尺寸及字体。
- 深色图表界面，方便快速查看和操作。
虚拟篮子价位基于当前篮子的加权平均入场价计算。Buy 和 Sell 方向分别处理，互不混合。
默认设置包括 0.01 手手动交易量、8 点虚拟平均 TP、启用自动加仓、10 点加仓距离、1.50 手数倍数、每个篮子最多五个仓位，以及默认关闭虚拟平均 SL 自动平仓。
本 EA 是交易管理工具，不提供交易信号，也不保证盈利。请在真实账户使用前，根据您的经纪商、交易品种和风险设置进行充分测试。