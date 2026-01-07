Haven VWAP Oscillator

Haven VWAP Oscillator - 专业反转探测器

隆重介绍  Haven VWAP Oscillator – 这是一款结合了成交量 (VWAP) 优势与统计学精度 (Z-Score) 的高级分析工具。它的主要任务是利用智能趋势逻辑过滤虚假信号，从而发现具有数学依据的市场反转点。

查看我的其他产品 -> 点击这里

逆势交易需要极高的精确度。大多数震荡指标发出的信号都太早了。Haven VWAP Oscillator 则在等待完美的时机：当价格不仅发生偏离，而且在成交量的确认下达到了统计学极值 (Z-Score) 时，才会发出信号。

核心理念 – 智能数学算法

  • VWAP (成交量加权平均价格) – 指标的核心。这是考虑了成交量权重的资产“公允”价格。该指标显示了当前价格偏离主力资金位置的程度。

  • Z-Score (Z-分数) – 一种衡量运动异常程度的统计算法。它能判断当前的价格飙升仅仅是随机噪音，还是真正的入场机会。

指标信号（箭头）仅出现在已收盘的K线上，绝不重绘 (Non-Repainting)！

Haven VWAP Oscillator 有何独特之处？

与标准工具不同，该指标使用双重信号过滤机制来保护您的资金：

  1. 逻辑趋势过滤器
    指标不会发出愚蠢的信号。只有当价格位于 VWAP 线上方（振荡器 > 0）时，才可能出现 SELL (做空) 信号。只有当价格位于 VWAP 线下方（振荡器 < 0）时，才可能出现 BUY (做多) 信号。这消除了违背市场基本逻辑的信号。

  2. 极值可视化
    直方图根据市场张力改变颜色。正常区域显示为平静的色调，但当突破 Z-Score 水平（默认为 2.0）时，柱状图会变成亮绿色亮红色，预示着回调的高概率。

  3. 信号可靠性
    箭头严格在基于已收盘K线分析的新K线开盘时出现。这保证了信号一旦固定，就不会随价格波动而消失。

Haven VWAP Oscillator 的所有功能：

  • 结合了经典 VWAP、偏差带 (Deviations) 和自适应 Z-Score。

  • 智能入场箭头，考虑了价格相对于均值的位置（过滤假突破）。

  • 直方图上的超买和超卖区域颜色指示。

  • 灵活的通知系统： 弹窗警报 (Alerts) 和发送到手机的推送通知 (Push)，包含方向 (BUY/SELL) 和信号强度。

  • 完全可自定义的可视化设置：直方图颜色、箭头代码和大小、偏移量。

  • 参数 InpMaxBars 用于实现闪电般的运行速度并优化 PC 资源（限制历史计算深度）。

  • 指标  绝不重绘 (Non-Repainting)

主要设置：

  • VWAP Settings – 设置计算基础的周期和偏差水平 (Deviations)。

  • Z-Score Settings – 关键模块。InpZScorePeriod 设定分析窗口，InpZScoreLevel (通常为 2.0 - 3.0) 决定信号的灵敏度。

  • InpEnableZScore – 启用/禁用 Z-Score 模式（也可以作为普通 VWAP 振荡器使用）。

  • Arrow Settings – 自定义图表上的箭头显示（图标代码、大小、距离K线的偏移）。

  • Alert Settings – 启用警报和推送通知。

  • InpMaxBars – 历史计算深度（默认 3000 根K线，以获得高性能）。

这个指标适合谁？

  • 反转交易者： 以数学级精度捕捉顶部和底部。

  • 剥头皮交易者 (Scalpers)： 在 M1-M5 时间框架上捕捉超出正态分布范围的快速信号。

  • 成交量交易者： VSA 分析的绝佳补充，展示“公允”价格。

  • 量化/EA交易者： 清晰的缓冲区逻辑，方便创建专家顾问 (EA)。

使用  Haven VWAP Oscillator 为您的交易增加统计学优势！

