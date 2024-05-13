Supply Demand EA ProBot

4.67
基于供需原则的全自动 EA 。第一个 提供完全自动化的供需 EA。现在交易变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。


供应需求 EA ProBot 手册|| 如何使用交易面板|| 自动方向


购买后请给我发一条消息，让我将“方向面板”指示器发送给您。其价格为（199 美元） ，但购买后您将完全免费获得它。



“供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式

· 手动交易：您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。

· 半自动交易：当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义交易方向（买入或卖出），以及其他基本设置，如风险管理、手数、止损和获利，直接从交易面板进行。方向面板可以通过为您提供所选货币对每个时间范围内的偏差实时信息，帮助您识别正确的市场偏差。

· 全自动交易： EA 会自动决定在价格触及需求区时进行买入交易，还是在价格触及供应区时进行卖出交易。为此，您需要启用至少一个“自动方向设置”输入参数：第一个时间范围高于、第二个时间范围高于、第三个时间范围高于和第四个时间范围。这些参数允许您根据市场动量和更高时间范围的方向筛选交易。


我可以使用哪些交易方式？

您可以将 Supply and Demand EA ProBot 用于所有类型的交易方式。您可以将其用于日内交易、波段交易和剥头皮交易。交易面板通过选择您想要交易的时间范围以及所需的 TP 和 SL 比率提供多种类型的设置。这样，它就成为所有不同类型交易方式的完美工具。

与“供应需求 EA Pro”有何不同？

Supply Demand EA Pro 专为手动交易而设计。  用户使用一键交易功能进行交易。此功能允许用户通过单击供应或需求区域旁边的区域标签来创建市场和限价交易。供应和需求 EA ProBot  它可以根据您在交易面板上的设置自动将交易下达至供需区域。此功能在专业版中不可用。除此之外，使用供需 EA ProBot，您还可以使用一键交易手动下达交易 与专业版的操作方式相同。


它是如何工作的？

用户通过检查 4 小时和每日（日内交易）时间范围或每周和每月（波段交易）可以发现给定外汇/指数/差价合约/金属对的偏差并决定交易方向。选择买入方向，EA 将仅在形成的需求区域放置多头仓位，而选择卖出方向将在形成的供应区域放置空头仓位。之后，您可以选择想要进行交易的 EA 的时间范围。Ea 是多时间范围的，这意味着它可以从单个时间范围在所有其他时间范围进行交易。此外，您可以从交易面板对想要进行交易的区域类型进行一些额外的过滤，还可以设置追踪止损、一半利润和盈亏平衡水平。您还可以创建特定的价格范围或上升趋势/下降趋势通道，并且 EA 将仅在该指定价格区域内进行交易。


所有交易均自动进行和管理。只需选择您的输入，坐下来，观察您的利润增长。

您还可以通过单击区域旁边的区域标签来手动进行交易。


面板输入参数：

  • 选择交易方向（买入或卖出）
  • 选择您想要进行交易的时间范围
  • 选择您想要交易的区域类型（宽、中、窄、超窄）
  • 选择3 种资金管理选项
  • 选择 EA 在多少次盈利亏损交易后停止
  • 选择基于风险基于 ATR 的TP 和 SL 比率
  • 选择看涨通道看跌通道内的交易区域
  • 选择上限下限范围
  • 如果您只想在一天中的特定时段进行交易，请选择时间范围
  • 有多种追踪止损半利盈亏平衡功能可供选择


当您将 EA 附加到图表时，您可以可视化最多三个更高时间范围的区域。

例如，如果您处于 30 分钟的时间范围内，则可以激活 1 小时、4 小时和每日的供需区域。

此外，每当进行新的交易或关闭交易时，无论是盈利还是亏损，您都会在手机上收到警报

无论您身在何处，这都可以让您实时了解平台的活动。

如果您有任何疑问，请随时给我发送 DM，以获取有关如何使用此工具并最大化您的交易利润的更多详细信息。



重要提示：策略测试器不支持交易面板。策略测试器上的所有交易都是随机的。


MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117023




评分 10
mgl5fjn
746
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steve
303
Steve 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

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Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
专家
TopBottomEA的优势： 首款支持小本金工作的EA，实盘4年多了；本EA基于波动率自适应机制，一次只下一单，每单带止损，平均每天4单左右，持单时长12小时左右， 使用Dukascopy真实历史数据，以20美元极限本金挑战回测跑完了10年以上。 每间隔三天涨价$100元,涨价过程:  998--> 1098--> 1198 ...... 涨到目标价 $ 4999为止，购买后，EA工作期间，可以和我们的真实观摩账户交易记录比较。 如遇到安装和EA回测问题，请联系我们 ；购买8天后，即可免费领取   Band trend indicator 指标 。 加入公众群组： 点击这里 挑战最小资金 真实账户： https://www.mql5.com/zh/signals/1575208   质量【可靠性】5格，在新冠病毒期间，EA交易中断了一年，服务器因故过期。 支持货币：GBPCAD ，EURSGD  ，其它品种以后再陆续增加，大家目的是为了赚钱，只选最优，货币不在多在精，让收益更稳定。 支持周期：M1图表 平台推荐：icmarkets平台原始点差账户，fpmarkets 平台原始点差账
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
专家
TikiPip EA – 稳定的盈利 + 风险可控 我开发 TikiPip EA 是为了那些重视稳定性和风险控制的交易者。它不承诺奇迹式收益，而是提供稳定的月度回报，同时保护你的本金不被过度暴露于风险之中。 这是一个全天候运行（24/5）的智能系统，基于波动性变化自动适应市场环境，确保在任何行情下都能稳健运行。 访问 TikiPip EA 的频道： TIKIPIP EA - 官方频道 查看 MyFxBook 成绩： TIKIPIP EA - 交易结果 价格说明 每售出 10 份，价格上涨 $100。 最终价格：$1899 3 个月租用：$499 如果你是进阶交易者，我建议你用可视化测试器运行 EA，观察在大波动的K线期间（如新闻发布）交易如何应对亏损情况。 尽管设置了固定的开仓间距，EA 会智能判断是否暂停下一笔交易，直到找到更合适的入场点——这为你的交易逻辑和资本提供了额外保护。 优化为稳定的长期结果 TikiPip EA 专为 EURUSD 的 H1 时间框架优化。它精准捕捉市场节奏，避免频繁交易。 推荐资金量为 $200 至 $5000，也可以扩展到更大
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
专家
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
作者的更多信息
Golden Ideal Pro
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
专家
Golden Ideal Pro 是一款先进的交易系统，利用尖端算法识别高概率进场机会，将交易质量放在首位。该专家顾问 (EA) 专为需要稳定、低回撤方案且能在真实市场环境中持续稳定表现的交易者而设计。它基于高度优化的单一核心策略运行，旨在实现最大的资金效率、风险分散和长期稳定性。 如有任何问题，请随时与我们联系。我们随时为您提供最佳支持并解答您的任何疑问。 无网格、无马丁格尔、无加仓摊平 。每一笔交易都受到   固定 止损和止盈   目标的保护，确保您的风险始终被严格定义。 点击此处阅读 Golden Ideal Pro  指南 为什么选择 Golden Ideal Pro？ 大多数 黄金  EA 在震荡盘整的市场中都会失败， 但 历史回测表明 ， Golden Ideal Pro 成功存活并保持盈利  即使在 2022 年等恶劣的市场年份。这种稳定性使 Golden Ideal Pro 成为  长期资本增长的安全投资工具 ， 而不仅仅是一个高风险机器人。它的设计旨在  保持极低的回撤，并 在不稳定的市场环境中维持长期盈利能力。  Golden Ideal Pro 能够自动调整其执
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Supply Demand EA Pro MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (3)
专家
SUPPLY DEMAND EA PRO 提供了一种交易您想要的任何金融工具的新方式。它基于 MTF 供需指标，具有更多功能，可提升您的交易体验并大幅提升您的利润。您可以通过一键下达限价单和市价单。 EA 将自动调整任何交易的手数，并将在一半或盈亏平衡处管理止损。我的意图不是创建一个将随机交易放置在所有供需区域的 EA，因为那是行不通的。我创建这个 EA 是为了促进手动交易并使其更容易和更愉快。您所要做的就是扫描图表并选择您想要交易的区域。然后你可以离开图表，让 EA 为你工作。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    |  Freeze Alerts Button   |   放置和管理交易的进化方式     一键交易     自动调整手数     交易自动管理     从用户友好的交易面板控制输入     价格触及区域时发
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
指标
趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
Supply Demand EA Pro
Georgios Kalomoiropoulos
4.95 (20)
专家
SUPPLY DEMAND EA PRO 提供了一种交易您想要的任何金融工具的新方式。它基于 MTF 供需指标，具有更多功能，可提升您的交易体验并大幅提升您的利润。您可以通过一键下达限价单和市价单。 EA 将自动调整任何交易的手数，并将在一半或盈亏平衡处管理止损。我的意图不是创建一个将随机交易放置在所有供需区域的 EA，因为那是行不通的。我创建这个 EA 是为了促进手动交易并使其更容易和更愉快。您所要做的就是扫描图表并选择您想要交易的区域。然后你可以离开图表，让 EA 为你工作。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    |  Freeze Alerts Button   |   放置和管理交易的进化方式     一键交易     自动调整手数     交易自动管理     从用户友好的交易面板控制输入     价格触及区域时发
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
Supply Demand EA ProBot MT5
Georgios Kalomoiropoulos
4.6 (15)
专家
基于 供求 原理的 算法交易 。这款超高品质软件涵盖所有交易模式：手动、半自动和全自动。 现在， 交易 变得轻松便捷，通过用户友好的图形化交易面板，您可以完全掌控自己的交易策略。 通过各种设置和自定义选项，每位交易者都能创建符合自身需求和交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这正是这款独特的智能交易系统的魅力所在。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后，请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您 。 其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义交易方向（买入或卖出），以及
ACRON Supply Demand EA
Georgios Kalomoiropoulos
4.5 (4)
专家
ACRON 供需 EA 是一款全自动交易算法，基于供需概念，并结合价格行为过滤逻辑。它由交易员基于真实交易经验创建，旨在实现长期稳定持续的增长。它旨在进行务实的交易，控制风险，并支持使用不同的策略进行多元化投资。 [产品手册] [常见问题] 购买后 ，请给我们留言，获取 所有 针对 ACRON 供需 EA 优化的 策略。 真实 可靠的结果 。 无曲线拟合，无优化技巧，无误导性回测。业绩表现完全基于您经纪商的过往市场数据，为真实交易提供切合实际的预期。 如有任何疑问，欢迎随时联系 我们。我们将竭诚为您打造长期投资组合，避免不必要的损失。 是什么让它如此强大 100% 自动化交易： 专为基于供需原则的全自动交易而设计。该 EA 还可以进行回测，使交易者能够利用历史数据验证性能并优化策略。 多元化策略方法： 结合不同交易品种和时间框架的多种策略。这有助于平衡整体风险，提升业绩，并实现长期持续盈利。EA 提供无限可能。 预建和自定义策略： 从不同经纪商的各种优化策略中进行选择，开启您的交易之旅。您还可以为任何交易品种和时间范围创建自己的策略，让不同水平的交易者都能根据自己的交易风格调整 EA
筛选:
ZHE A
51
ZHE A 2025.05.10 20:58 
 

Review after using this EA for over a month Pros: Logical, clear, and honest EA. There are very few true price action experts in this market. Although we can't backtest it, we do get an excellent panel to customize our strategy, especially with the manual custom trendlines. The UI design reflects the developer's effort. Cons: Still trying to figure out how the automated direction detects trends. It seems overly sensitive (e.g on the 15M chart with 3 tf trend filters enabled, the EA opened both a buy and a sell on the same day). If the automated direction is based on trendlines or channels, I hope the developer can add visual trend graphics to the chart. Showing the trendlines or channels would be more helpful than just the trend direction panel. Result: Tested on 15M–4H with 3 trend filters, and 1H–4H with 2 trend filters. Currently at a small loss. I need to better understand how the automated direction works. Most of the time, the trends shown on the panel don’t match the trends I see. Its not reasonable to simply turn on all timeframe filters, as price always needs to pull back and bounce in those high quality zones.

Update: great support, thanks to the author's detailed explanation. it's a pity that the automated direction isn't based on the trend channel/line, but a pure price action system still has strong potential to survive in the long run.

Update again: After using this ea for nearly half a year, I have to say it's not as profitable as expected. The ea is honest and the author provides kind support, but most issues I faced I ended up diagnosing myself. This time, however, I couldn't solve the problem, it sometimes opened trades against the trend (even with three trend filters on) and occasionally during news periods. Some functions on the panel extension don't work. Due to the large loss, I've decided to stop using it. Maybe supply and demand was once a great strategy, but market conditions seem to have changed.

Georgios Kalomoiropoulos
7770
来自开发人员的回复 Georgios Kalomoiropoulos 2025.08.21 12:58
Thank you for sharing your feedback.
I want to clarify a few points: --> Supply and Demand is the concept that will always work in any market conditions cause it is the reason that moves the financial markets. It is based on the fundamental dynamics and imbalances between buyers and sellers. --> Automated direction system is based on higher timeframe price action. Sometimes, a trade may look against the trend when viewed on a lower timeframe, but it is actually in compliance with the overall market bias. You can check the price action of any timeframe on the “Directional Panel” indicator. --> Regarding the panel extension functions, I had no reported issues so far. However, if you experienced any issue i would like to check and solve it as soon as possible. I am here to solve any issue or question you have regarding trading or panel features.
mgl5fjn
746
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steve
303
Steve 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

olah76
1172
olah76 2025.01.15 22:55 
 

The bot is a masterpiece. Wondefully curated and crafted and the creator is prompt to reply and support when needed. This is the 3rd product i bought from him with no regrets.

Shamroc
20
Shamroc 2025.01.01 16:08 
 

You have opened a new trading world for me that changed totally my mindset. I am using the EA in a semi-auto mode. This way i have better control over my trades. My profits vary between 1-5% per day so far. Congratulations George.

RusDim
19
RusDim 2024.12.31 14:53 
 

First time i see such a complete EA. It is able to cover all trading styles, semi-auto and full-auto. It contains everything a trader needs to be profitable. Very easy to use and also very fast. Support is great . Thank you for everything.

Jasarekay99
256
Jasarekay99 2024.10.20 10:20 
 

This Bot is amazing coupled with the Directional indicator. It makes trading super simple.

Steven H
192
Steven H 2024.08.23 08:10 
 

In my opinion this one of the best concepts and EA strategies. Georgios is an awesome trader and support. He always tries to get better with his product. I am really looking forward to use future releases. Thank u so much for ur know-how and engagement.

GoodMan54
104
GoodMan54 2024.07.16 16:16 
 

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