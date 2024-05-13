Supply Demand EA ProBot

完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。

基于原则的。第一个提供您将获得超高品质算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。





供应需求 EA ProBot 手册|| 如何使用交易面板|| 自动方向







购买后请给我发一条消息，让我将“方向面板”指示器发送给您。其价格为（199 美元） ，但购买后您将完全免费获得它。











“供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式



· 手动交易：您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。

· 半自动交易：当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义交易方向（买入或卖出），以及其他基本设置，如风险管理、手数、止损和获利，直接从交易面板进行。方向面板可以通过为您提供所选货币对每个时间范围内的偏差实时信息，帮助您识别正确的市场偏差。



EA 会自动决定在价格触及需求区时进行买入交易，还是在价格触及供应区时进行卖出交易。为此，您需要启用至少一个“自动方向设置”输入参数：第一个时间范围高于、第二个时间范围高于、第三个时间范围高于和第四个时间范围。这些参数允许您根据市场动量和更高时间范围的方向筛选交易。





我可以使用哪些交易方式？



您可以将 Supply and Demand EA ProBot 用于所有类型的交易方式。您可以将其用于日内交易、波段交易和剥头皮交易。交易面板通过选择您想要交易的时间范围以及所需的 TP 和 SL 比率提供多种类型的设置。这样，它就成为所有不同类型交易方式的完美工具。

与“供应需求 EA Pro”有何不同？



Supply Demand EA Pro 专为手动交易而设计。 用户使用一键交易功能进行交易。此功能允许用户通过单击供应或需求区域旁边的区域标签来创建市场和限价交易。供应和需求 EA ProBot 它可以根据您在交易面板上的设置自动将交易下达至供需区域。此功能在专业版中不可用。除此之外，使用供需 EA ProBot，您还可以使用一键交易手动下达交易 与专业版的操作方式相同。





它是如何工作的？



用户通过检查 4 小时和每日（日内交易）时间范围或每周和每月（波段交易）可以发现给定外汇/指数/差价合约/金属对的偏差并决定交易方向。选择买入方向，EA 将仅在形成的需求区域放置多头仓位，而选择卖出方向将在形成的供应区域放置空头仓位。之后，您可以选择想要进行交易的 EA 的时间范围。Ea 是多时间范围的，这意味着它可以从单个时间范围在所有其他时间范围进行交易。此外，您可以从交易面板对想要进行交易的区域类型进行一些额外的过滤，还可以设置追踪止损、一半利润和盈亏平衡水平。您还可以创建特定的价格范围或上升趋势/下降趋势通道，并且 EA 将仅在该指定价格区域内进行交易。





所有交易均自动进行和管理。只需选择您的输入，坐下来，观察您的利润增长。

您还可以通过单击区域旁边的区域标签来手动进行交易。





面板输入参数：





选择 交易方向 （买入或卖出）

（买入或卖出） 选择您想要进行交易的 时间范围

选择您想要交易的 区域类型 （宽、中、窄、超窄）



（宽、中、窄、超窄） 选择 3 种资金管理 选项

选项 选择 EA 在多少次 盈利 或 亏损 交易 后停止

或 后停止 选择 基于风险 或 基于 ATR 的 TP 和 SL 比率

或 TP 和 SL 比率 选择 看涨通道 或 看跌通道 内的交易区域

或 内的交易区域 选择 上限 和 下限 范围

和 范围 如果您只想在一天中的特定时段进行交易，请选择 时间范围

有多种追踪止损、半利和盈亏平衡功能可供选择





当您将 EA 附加到图表时，您可以可视化最多三个更高时间范围的区域。

例如，如果您处于 30 分钟的时间范围内，则可以激活 1 小时、4 小时和每日的供需区域。

此外，每当进行新的交易或关闭交易时，无论是盈利还是亏损，您都会在手机上收到警报。

无论您身在何处，这都可以让您实时了解平台的活动。

如果您有任何疑问，请随时给我发送 DM，以获取有关如何使用此工具并最大化您的交易利润的更多详细信息。









重要提示： 策略测试器不支持交易面板。策略测试器上的所有交易都是随机的。





MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117023

