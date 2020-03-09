Quantum Nexus MT4

  • 专家
  • Farell Edson Mazarin
    Farell Edson Mazarin

    Farell Edson Mazarin

    4 (6)
    We offer high-quality products from leading MQL5 developers with over 10 years of industry experience. Our Expert Advisors are based on quantum approach: we combine classical quantitative analysis, mathematical market models, along with AI and neural networks for certain programs.
    10 产品
  • 版本: 1.1
  • 更新: 22 七月 2026
  • 激活: 10

Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。

为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。

定价政策

首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。

每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。

最终价格：30 000 USD。


结果

在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。

在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。

在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。


有效性证明

Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。

策略搜索分为两个阶段：

  1. 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据的类，例如日涨幅、交易量、偏离均值等，并通过模拟真实条件计算数据，以避免未来数据泄漏。
  2. 生成的数据会被加载到MetaTrader生态系统之外的独立程序中，并使用我们专有的滚动窗口技术进行分析。其原理是将窗口从过去逐步移动到现在，仅检查在OOS样本上取得的结果。如果策略搜索方法产生正向优势，所发现的策略就会被加入Quantum Nexus算法。

该架构100%保证测试条件与真实交易条件一致。


核心交易规则

该Expert Advisor始终顺应趋势，并在动态有效的时间区间内，当出现被认定有利于多头或空头持仓的特定交易条件和价格特征时，在重要价位附近开仓。

每次进入市场前，系统都会进行风险评估，并结合波动率及该交易品种的其他特征，评估在特定价格和时间执行交易的风险。

所有持仓控制和关闭操作均由独立模块分别处理。因此，可以在使用Quantum Nexus的同时进行手动交易并运行其他MetaTrader程序。


要求

  • 交易品种 - XAUUSD / Gold
  • 时间周期 - 任意；Quantum Nexus会自动管理时间周期
  • 最低入金 - 500 USD
  • 杠杆 - 1:100或更高
  • 账户模式 - Hedging
  • 经纪商 - Quantum Nexus可用于任何经纪商
  • 账户类型 - ECN、Raw Spread或任何低点差、低佣金的账户类型
  • VPS - 推荐


设置

  • Model - 决定所使用策略数量的交易模型
    • MEDIUM - 稳定性最高的主要策略
    • High - 使用附加策略的扩展模式
    • Ultra - 使用全部稳定策略的模式
  • Risk Mode - 用于计算每个持仓交易量的方法
  • Automatic Lot Size - 自动计算单个持仓交易量时使用的风险
  • Fixed Lot Size - 使用固定交易量方法时每个持仓的大小
  • Magic Number - Quantum Nexus使用的唯一数字标识符
  • Comment Tag - Quantum Nexus用于某些交易的文本说明


保证金交易具有高风险，可能不适合部分投资者。请考虑定期提取利润，以保护累计收益免受未来潜在损失的影响。请勿投入您无法承受损失的资金。

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专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
专家
基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
专家
TopBottomEA的优势： 首款支持小本金工作的EA，实盘4年多了；本EA基于波动率自适应机制，一次只下一单，每单带止损，平均每天4单左右，持单时长12小时左右， 使用Dukascopy真实历史数据，以20美元极限本金挑战回测跑完了10年以上。 每间隔三天涨价$100元,涨价过程:  998--> 1098--> 1198 ...... 涨到目标价 $ 4999为止，购买后，EA工作期间，可以和我们的真实观摩账户交易记录比较。 如遇到安装和EA回测问题，请联系我们 ；购买8天后，即可免费领取   Band trend indicator 指标 。 加入公众群组： 点击这里 挑战最小资金 真实账户： https://www.mql5.com/zh/signals/1575208   质量【可靠性】5格，在新冠病毒期间，EA交易中断了一年，服务器因故过期。 支持货币：GBPCAD ，EURSGD  ，其它品种以后再陆续增加，大家目的是为了赚钱，只选最优，货币不在多在精，让收益更稳定。 支持周期：M1图表 平台推荐：icmarkets平台原始点差账户，fpmarkets 平台原始点差账
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
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Quantum Nexus MT5
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Gold Hunter Pro MT5
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Regime Matrix
Farell Edson Mazarin
5 (2)
指标
Regime Matrix 是一款多时间框架市场状态指标，旨在对所选时间框架上的当前市场环境进行分类。它会直接在图表上显示紧凑的分析面板，并通过 iCustom() 为智能交易系统提供缓冲区。 该指标帮助交易者评估市场是处于趋势、区间、压缩、扩张，还是过度延伸状态。每个时间框架都会独立计算，使短期与高周期市场条件能够在同一视图中进行比较。 面板列 TF — 被分析的时间框架。 STATE — 检测到的市场状态。 LONG — 0 到 100 的方向偏向评分。数值越高，表示多头条件越强。 SHORT — 0 到 100 的方向偏向评分。数值越高，表示空头条件越强。 VOL — 标准化波动率评分。接近 1.00 的数值表示正常波动率，低于 1.00 表示波动率降低，高于 1.00 表示波动率升高。VOL 不表示交易量或跳动量。 市场状态 中性 — 未检测到主导性的市场条件。 上升趋势 — 当前结构偏向上行。 下降趋势 — 当前结构偏向下行。 区间 — 未检测到强烈的方向性主导。 压缩 — 波动率相对收缩。 扩张 — 相较近期条件，波动率处于升高状态。 向上过度延伸 — 价格相对于当前结
FREE
RegimeMatrix
Farell Edson Mazarin
指标
Regime Matrix 是一款多时间框架市场状态指标，旨在对所选时间框架上的当前市场环境进行分类。它会直接在图表上显示紧凑的分析面板，并通过 iCustom() 为智能交易系统提供缓冲区。 该指标帮助交易者评估市场是处于趋势、区间、压缩、扩张，还是过度延伸状态。每个时间框架都会独立计算，使短期与高周期市场条件能够在同一视图中进行比较。 面板列 TF — 被分析的时间框架。 STATE — 检测到的市场状态。 LONG — 0 到 100 的方向偏向评分。数值越高，表示多头条件越强。 SHORT — 0 到 100 的方向偏向评分。数值越高，表示空头条件越强。 VOL — 标准化波动率评分。接近 1.00 的数值表示正常波动率，低于 1.00 表示波动率降低，高于 1.00 表示波动率升高。VOL 不表示交易量或跳动量。 市场状态 中性 — 未检测到主导性的市场条件。 上升趋势 — 当前结构偏向上行。 下降趋势 — 当前结构偏向下行。 区间 — 未检测到强烈的方向性主导。 压缩 — 波动率相对收缩。 扩张 — 相较近期条件，波动率处于升高状态。 向上过度延伸 — 价格相对于当前结
FREE
Medallion X
Farell Edson Mazarin
专家
Medallion   is an advanced algorithmic trading system designed at the intersection of artificial intelligence, applied mathematics, and quantitative finance. At its core links a GPT-based decision engine that does not merely react to price movements, but interprets them through probabilistic reasoning and adaptive learning. The system is built upon Bayesian inference and Fourier series decomposition, allowing Medallion to model market behavior as a dynamic stochastic process rather than a sequen
Paladin MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Paladin 是一款为自动化 XAUUSD 交易开发的多策略 Expert Advisor。 该系统包含 56 个策略模块，并组织在一个协调统一的执行框架内。其交易逻辑基于技术指标、价格区域、结构性水平以及市场行为分析。 Paladin 根据启用的策略和用户定义的设置识别交易形态、开立持仓并管理执行。 定价政策 价格将在每 10 次购买后增加 50 USD。 最终价格：1999.99 USD 我们致力于提供最高质量的产品。如果您遇到任何问题或有任何建议，请随时与我们联系。 策略结构 Paladin 被组织为多个独立的分析组，覆盖 XAUUSD 上不同类型的价格行为。这些组使 Expert Advisor 能够从多个角度评估市场，而不是依赖单一入场模型。 内部策略集合可以对趋势延续、修正性运动、过渡阶段以及波动率变化作出反应。这使系统的不同部分能够在不同市场条件下变得活跃。 这种结构的目的在于降低对某一特定形态的依赖，并将交易过程分散到多个市场逻辑来源之中。 风险与交易管理 Paladin 允许用户配置持仓交易量、止损、止盈、交易方向、点差过滤、滑点过滤和交易时段限制。这些设置
Medallion
Farell Edson Mazarin
专家
Medallion   is an advanced algorithmic trading system designed at the intersection of artificial intelligence, applied mathematics, and quantitative finance. At its core links a GPT-based decision engine that does not merely react to price movements, but interprets them through probabilistic reasoning and adaptive learning. The system is built upon Bayesian inference and Fourier series decomposition, allowing Medallion to model market behavior as a dynamic stochastic process rather than a sequen
Paladin MT5
Farell Edson Mazarin
专家
Paladin 是一款为自动化 XAUUSD 交易开发的多策略 Expert Advisor。 该系统包含 56 个策略模块，并组织在一个协调统一的执行框架内。其交易逻辑基于技术指标、价格区域、结构性水平以及市场行为分析。 Paladin 根据启用的策略和用户定义的设置识别交易形态、开立持仓并管理执行。 定价政策 价格将在每 10 次购买后增加 50 USD。 最终价格：1999.99 USD 我们致力于提供最高质量的产品。如果您遇到任何问题或有任何建议，请随时与我们联系。 策略结构 Paladin 被组织为多个独立的分析组，覆盖 XAUUSD 上不同类型的价格行为。这些组使 Expert Advisor 能够从多个角度评估市场，而不是依赖单一入场模型。 内部策略集合可以对趋势延续、修正性运动、过渡阶段以及波动率变化作出反应。这使系统的不同部分能够在不同市场条件下变得活跃。 这种结构的目的在于降低对某一特定形态的依赖，并将交易过程分散到多个市场逻辑来源之中。 风险与交易管理 Paladin 允许用户配置持仓交易量、止损、止盈、交易方向、点差过滤、滑点过滤和交易时段限制。这些设置
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