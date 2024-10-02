The Infinity EA MT4

3.73

ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术

Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。

特征

  • Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。
  • 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。
  • Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。
  • 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。
  • 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。
  • Infinity EA 与道具公司完全兼容。

促销价：5 次购买前 499 美元 | 下次价格：699 美元 | 最终价格：2999 美元

建议

  • 初始资本：700 美元。
  • 时间范围：任意。
  • 推荐货币对：XAUUSD（黄金）和GBPUSD。
  • 经纪商：推荐点差较低的经纪商，例如Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets等。
  • VPS：为了进行不间断交易，建议使用 VPS。
  • 设置：预先优化，易于使用——无需额外设置。即插即用。

关于开发商

凭借十多年的外汇和黄金交易经验，我致力于开发专家顾问，为各个级别的交易者实现交易流程的自动化。我的目标是创建高效、安全且持续盈利的交易解决方案。

风险警告 - 外汇市场交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者。Infinity EA 的过去表现并不代表未来结果。确保您完全了解所涉及的风险，并且只用您能承受损失的资金进行交易。

评分 31
A T
48
A T 2025.11.07 11:17 
 

eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto

jonasdemeuleneire
79
jonasdemeuleneire 2025.10.24 19:43 
 

i have been usung the ea for 6months now and i really like the performence of it. For now it runs on demo, but i start with live account soon. The latest updates zre pretty good. if you have questions or problems, the owner answer pretty fast so i can not complain.

jblanco360
82
jblanco360 2025.10.23 03:57 
 

Ive been using Infinity EA for a while now and its one of my favorites EA for gold. It has a high success rate and support when needed. Depending on your account settings, you will need to message the author to get the recommended setting for your balance and margin.

