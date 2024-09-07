Indicement MT4

5

歡迎來到指數！

道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件

推出促銷活動：

  • 目前價格只剩幾本！
  • 最終價格：990$
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

終極組合優惠   ->   點擊此處

加入公共團體： 點擊此處  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。

EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。

所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。

該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。  

我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略


該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。

這些市場特別適合這種類型的策略交易。


回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 

該 EA 已針對所有 3 個指數進行了壓力測試，使用不同經紀商的多個價格回饋。此外還進行了跨市場測試，以消除過度優化的風險。

沒有「神經網路/機器學習人工智慧/ChatGPT/量子電腦/完美直線回測」的銷售對話，而是一個真實而誠實的交易系統，基於經過驗證的開發和即時執行方法。

作為一名開發人員，我在創建自動交易系統方面擁有超過 15 年的經驗。我知道什麼有潛力，什麼沒有。 

我創建了誠實的系統，像回測一樣進行交易的機率最高，而不會作弊。


主要特點：

  • 非常易於使用：僅安裝在 1 個 H1 圖表上，並使用提供的設定檔之一
  • 無網格/無鞅/無風險管理
  • 使用全套策略時長期極為穩定
  • 道具公司易於使用
  • 最低帳戶餘額：150$（對於小於 300$ 的帳戶使用 setfile「極低風險」）


回測設定： 

（強烈建議使用 MT5 進行回溯測試，因為它可以同時運行所有指數以了解 EA 的真正實力。）

MT4回測：

A) 確保您在參數中填寫了 3 個指數的正確符號（檢查 MarketWatch 視窗以查看指數的實際名稱）

B) 在策略測試器中選擇您想要回測的交易品種

C) 在參數中設定每個策略所需的最大回撤或 在此處載入設定文件

（請參閱此處的 螢幕截圖 以查看所有內容）


即時交易設定：

A) 將 EA 加載到您想要的任何 H1 圖表 （推薦歐元美元，因為它具有最多的價格變動）。 EA 將自動運行 3 個指數，無論您在哪個圖表上運行

B) 重要提示：請確保在參數中填寫 3 個指數的正確符號（檢查 MarketWatch 視窗以查看指數的實際名稱）（ 此處 範例）

C) 在參數中設定每個策略所需的最大回撤（或載入設定檔之一，可 在此處 取得）


重要提示： 要讓AUTO_GMT 正常運作-> 您必須將URL「https://www.worldtimeserver.com/」（刪除空格！！）新增至MT4/MT5 終端機中的「允許的URL」（工具-> 選項->專家顧問）  



參數：

  • ShowInfoPanel    -> 在圖表上顯示資訊面板 
  • 調整資訊面板大小   -> 如果是 4K 顯示，請將值設為“2”
  • 在測試期間更新資訊面板   -> 停用以加快回測速度
  • 星期五停止時間   -> 如果您不想在週末保留交易，請設定 0 到 23 之間的值。
  • SetSL_TP_After_Entry    -> 僅當您的經紀商不允許帶有 SL 和 TP 的掛單時啟用
  • 使用虛擬到期   -> 僅當您的經紀商不允許有到期日期的掛單時才啟用
  • BaseMagicNumber    -> 將用於所有策略的基本 magicnumber
  • 交易評論   -> 用於交易的評論
  • 刪除評論後綴 -> 刪除向評論添加更多資訊的部分（例如“US500_A”）
  • RunUS500  -> 啟用US500指數（SP500）策略
  • US500_Symbol  -> 設定 US500 對的交易品種名稱（正確設定非常重要！！）
  • US500_Strat1  -> 為該對啟用策略 1
  • US500_Strat2  -> 為該對啟用策略 2
  • US500_Strat3  -> 為該貨幣對啟用策略 3
  • 1 單位移動的 $ 值 -> 預設為“0”（自動）。僅當手數太大時才更改此設定。向我尋求指示
  • US500_MaxSpread  -> 允許的最大點差
  • US500_Randomization  -> 這將使入場、出場和 TrailingSL 值稍微隨機化，以便同一經紀商的多個用戶會有一些不同的交易。對支柱公司也有好處。
  • US30 和 NAS100 (USTECH) 具有相同的 選項
  • EnableNFP_Filter  -> 開啟或關閉 NFP 過濾器
  • AutoGMT  -> 讓 EA 為您的經紀商計算正確的 GMT 偏移量，以便 NFP 的時間正確
  • GMT_OFFSET_Winter  -> 用於冬季手動設定 GMT 偏移（當 AutoGMT 關閉時，或在回溯測試期間！）
  • GMT_OFFSET_Summer  -> 用於在夏季手動設定 GMT 偏移（當 AutoGMT 關閉時或在回溯測試期間！）
  • NFP_CloseOpenTrades  -> 在 NFP 開始時（NFP 前 X 分鐘）強制 EA 關閉所有未平倉交易
  • NFP_ClosePendingOrders  -> 在 NFP 開始時（NFP 前 X 分鐘）強制 EA 刪除所有掛單
  • NFP_MinutesBefore  -> NFP 事件發生前多少分鐘，關閉交易和掛單
  • NFP_MinutesAfter  -> NFP 事件發生後幾分鐘，EA 再次恢復交易前
  • PROPIRM 獨特的交易設定 -> 在這裡您可以手動修改交易的進入和退出，使它們與 EA 的其他用戶不同（對於自營公司）
  • 手數計算方法  -> 您可以在此處確定如何計算手數：固定手數、每個策略的最大風險或 LotsizeStep
  • Startlots   -> 當選擇該選項時，設定固定手數的值。當使用其他 2 個選項中的任何一個進行手數計算時，此參數將用作“最小手數”
  • 每個策略的最大風險  -> 每個策略的首選最大允許總回撤（以％為單位）。然後 EA 將根據該策略的歷史最大 DD 確定手數
  • LotsizeStep  -> 設定 EA 應將手數從 0.01 增加到 0.02 手的步長值
  • 設定最大每日回撤  -> 您可以在此設定允許的最大每日回撤（以% 為單位）。如果達到，EA 將關閉所有交易和掛單，並等待第二天。這對於自營公司很有用
  • 使用淨值而不是餘額  -> 使用帳戶的淨值來計算所有手數值
  • OnlyUp   -> 這將防止損失後手數減少（損失後更積極但恢復更快）
  • 交易 時間 -> 您可以在此處設定 EA 交易的時間


评分 3
Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

