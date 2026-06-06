各位交易者好。Diamond Quant MT5 是一款专注 AUDCAD 的 MetaTrader 5 Expert Advisor，专为 M15 周期上耐心、结构化的均值回归交易而设计。

该 EA 注重入场质量、可控风险暴露和纪律化的篮子管理。它不会追逐每一根K线，也不会为了保持活跃而交易。它会等待 AUDCAD 出现明确的市场条件，然后通过六个独立策略模块管理每一组交易序列，就像六位交易者同时交易同一个货币对。

Diamond Quant 目前处于折扣价格。价格上调至 300 USD 前仅剩少量名额。 可以通过 MQL5 Signals 查看实时监控： Small Standard Account: 在 MQL5 查看

主要功能

为 AUDCAD M15 设计，并兼容带有经纪商后缀的品种名称

六个独立的均值回归策略模块，像六位独立交易者一样工作

每个策略拥有独立的 magic number、篮子止盈和可选篮子止损

信号在每根新的 M15 K线出现时基于已收盘K线数据评估一次

基于信号的 DCA，而不是随机网格加仓

自动手数模式提供十个可选风险级别，也支持固定手数模式

默认使用加权平均篮子止盈

点差过滤、星期过滤和 NFP 日过滤

支持按回撤、回撤百分比、最低净值或最低余额进行组合保护

每个策略都可以独立启用或禁用。这让 EA 拥有多元化的内部结构，同时保持设置简单：一个品种、一个周期和一个清晰的交易概念。

设置与经纪商说明

品种: AUDCAD

周期: M15

账户类型: 对冲账户

经纪商类型: 支持 RAW、ECN 和 Standard 账户

最低初始资金: 500 USD

建议初始资金: 1,000 USD 或以上

VPS: 建议用于稳定的 24/5 运行

Diamond Quant 可以在低点差 RAW/ECN 账户和 Standard 账户上运行。关于经纪商选择，请阅读本产品页面评论 #1-6，其中会发布最新的经纪商说明和设置建议。

作者实盘环境中的推荐经纪商示例包括 Vantage FX 和 IC Markets。经纪商条件可能影响点差、滑点、执行质量和最终结果，因此请选择 AUDCAD 报价稳定、执行可靠且不限制自动交易的经纪商。

资源

购买 Diamond Quant 后，您可以免费获得 3 个月 AI Gold Prime 使用权。请在购买后发送消息以获取访问说明。

Diamond Quant 专注于 AUDCAD。相关产品可以分别用于其他市场，并应根据各自的逻辑、风险特征和经纪商要求独立评估。

重要提示

Diamond Quant 是为有耐心的交易者设计的。可能会出现整天交易很少或没有交易的情况，也可能会出现篮子管理更加活跃的阶段。这取决于市场条件和内部信号标准。

Forex 和 CFD 交易具有重大风险。包括实时信号历史和回测结果在内的过往表现并不代表未来结果。您可能损失部分或全部投入资金。请先在模拟账户测试，并从保守的风险设置开始。