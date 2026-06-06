Diamond Quant MT5
- 专家
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- 版本: 2.0
- 更新: 20 六月 2026
- 激活: 20
各位交易者好。Diamond Quant MT5 是一款专注 AUDCAD 的 MetaTrader 5 Expert Advisor，专为 M15 周期上耐心、结构化的均值回归交易而设计。
该 EA 注重入场质量、可控风险暴露和纪律化的篮子管理。它不会追逐每一根K线，也不会为了保持活跃而交易。它会等待 AUDCAD 出现明确的市场条件，然后通过六个独立策略模块管理每一组交易序列，就像六位交易者同时交易同一个货币对。
Diamond Quant 目前处于折扣价格。价格上调至 300 USD 前仅剩少量名额。
可以通过 MQL5 Signals 查看实时监控：
- Small Standard Account: 在 MQL5 查看
主要功能
- 为 AUDCAD M15 设计，并兼容带有经纪商后缀的品种名称
- 六个独立的均值回归策略模块，像六位独立交易者一样工作
- 每个策略拥有独立的 magic number、篮子止盈和可选篮子止损
- 信号在每根新的 M15 K线出现时基于已收盘K线数据评估一次
- 基于信号的 DCA，而不是随机网格加仓
- 自动手数模式提供十个可选风险级别，也支持固定手数模式
- 默认使用加权平均篮子止盈
- 点差过滤、星期过滤和 NFP 日过滤
- 支持按回撤、回撤百分比、最低净值或最低余额进行组合保护
每个策略都可以独立启用或禁用。这让 EA 拥有多元化的内部结构，同时保持设置简单：一个品种、一个周期和一个清晰的交易概念。
设置与经纪商说明
- 品种: AUDCAD
- 周期: M15
- 账户类型: 对冲账户
- 经纪商类型: 支持 RAW、ECN 和 Standard 账户
- 最低初始资金: 500 USD
- 建议初始资金: 1,000 USD 或以上
- VPS: 建议用于稳定的 24/5 运行
Diamond Quant 可以在低点差 RAW/ECN 账户和 Standard 账户上运行。关于经纪商选择，请阅读本产品页面评论 #1-6，其中会发布最新的经纪商说明和设置建议。
作者实盘环境中的推荐经纪商示例包括 Vantage FX 和 IC Markets。经纪商条件可能影响点差、滑点、执行质量和最终结果，因此请选择 AUDCAD 报价稳定、执行可靠且不限制自动交易的经纪商。
资源
购买 Diamond Quant 后，您可以免费获得 3 个月 AI Gold Prime 使用权。请在购买后发送消息以获取访问说明。
Diamond Quant 专注于 AUDCAD。相关产品可以分别用于其他市场，并应根据各自的逻辑、风险特征和经纪商要求独立评估。
重要提示
Diamond Quant 是为有耐心的交易者设计的。可能会出现整天交易很少或没有交易的情况，也可能会出现篮子管理更加活跃的阶段。这取决于市场条件和内部信号标准。
Forex 和 CFD 交易具有重大风险。包括实时信号历史和回测结果在内的过往表现并不代表未来结果。您可能损失部分或全部投入资金。请先在模拟账户测试，并从保守的风险设置开始。
I would like to share my feedback on Mr. Lo’s Diamond Quant EA. Overall, the EA is very good and performs as expected. The setup process is extremely simple and beginner-friendly—just plug and play without complicated configuration. The default settings are well-optimized, making it easy to start using the EA right away without needing deep adjustments. In addition, the support provided is excellent and responsive, which gives extra confidence when using the product. Thank you to Mr. Lo for developing such a reliable and user-friendly trading tool.