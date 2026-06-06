Diamond Quant MT5

4.8

各位交易者好。Diamond Quant MT5 是一款专注 AUDCAD 的 MetaTrader 5 Expert Advisor，专为 M15 周期上耐心、结构化的均值回归交易而设计。

该 EA 注重入场质量、可控风险暴露和纪律化的篮子管理。它不会追逐每一根K线，也不会为了保持活跃而交易。它会等待 AUDCAD 出现明确的市场条件，然后通过六个独立策略模块管理每一组交易序列，就像六位交易者同时交易同一个货币对。

Diamond Quant 目前处于折扣价格。价格上调至 300 USD 前仅剩少量名额。

可以通过 MQL5 Signals 查看实时监控：

主要功能

  • 为 AUDCAD M15 设计，并兼容带有经纪商后缀的品种名称
  • 六个独立的均值回归策略模块，像六位独立交易者一样工作
  • 每个策略拥有独立的 magic number、篮子止盈和可选篮子止损
  • 信号在每根新的 M15 K线出现时基于已收盘K线数据评估一次
  • 基于信号的 DCA，而不是随机网格加仓
  • 自动手数模式提供十个可选风险级别，也支持固定手数模式
  • 默认使用加权平均篮子止盈
  • 点差过滤、星期过滤和 NFP 日过滤
  • 支持按回撤、回撤百分比、最低净值或最低余额进行组合保护

每个策略都可以独立启用或禁用。这让 EA 拥有多元化的内部结构，同时保持设置简单：一个品种、一个周期和一个清晰的交易概念。

设置与经纪商说明

  • 品种: AUDCAD
  • 周期: M15
  • 账户类型: 对冲账户
  • 经纪商类型: 支持 RAW、ECN 和 Standard 账户
  • 最低初始资金: 500 USD
  • 建议初始资金: 1,000 USD 或以上
  • VPS: 建议用于稳定的 24/5 运行

Diamond Quant 可以在低点差 RAW/ECN 账户和 Standard 账户上运行。关于经纪商选择，请阅读本产品页面评论 #1-6，其中会发布最新的经纪商说明和设置建议。

作者实盘环境中的推荐经纪商示例包括 Vantage FX 和 IC Markets。经纪商条件可能影响点差、滑点、执行质量和最终结果，因此请选择 AUDCAD 报价稳定、执行可靠且不限制自动交易的经纪商。

资源

购买 Diamond Quant 后，您可以免费获得 3 个月 AI Gold Prime 使用权。请在购买后发送消息以获取访问说明。

Diamond Quant 专注于 AUDCAD。相关产品可以分别用于其他市场，并应根据各自的逻辑、风险特征和经纪商要求独立评估。

重要提示

Diamond Quant 是为有耐心的交易者设计的。可能会出现整天交易很少或没有交易的情况，也可能会出现篮子管理更加活跃的阶段。这取决于市场条件和内部信号标准。

Forex 和 CFD 交易具有重大风险。包括实时信号历史和回测结果在内的过往表现并不代表未来结果。您可能损失部分或全部投入资金。请先在模拟账户测试，并从保守的风险设置开始。

评分 5
Andichan
261
Andichan 2026.07.05 04:40 
 

I would like to share my feedback on Mr. Lo’s Diamond Quant EA. Overall, the EA is very good and performs as expected. The setup process is extremely simple and beginner-friendly—just plug and play without complicated configuration. The default settings are well-optimized, making it easy to start using the EA right away without needing deep adjustments. In addition, the support provided is excellent and responsive, which gives extra confidence when using the product. Thank you to Mr. Lo for developing such a reliable and user-friendly trading tool.

kwikky69
245
kwikky69 2026.06.17 07:51 
 

I’ve been using the Diamond Quant Expert Advisor for a while now, and I can confidently say it stands out as one of the most well-structured and professionally developed EAs I’ve come across. From a performance perspective, the EA delivers consistently high profitability while keeping risk under control. The logic behind the strategy is clearly well thought through, with trades executed in a disciplined and structured manner rather than relying on aggressive or erratic behaviour. This balance between performance and control is what really sets it apart. What I particularly appreciate is how robust and stable the system feels in live market conditions. It doesn’t appear over-optimised or fragile, which gives a lot more confidence when running it across different market environments. The equity curve shows a strong upward trajectory with controlled drawdowns, reflecting a mature and reliable trading approach. Another major plus is the after-service and support from the developer. Any questions or setup queries are handled promptly and professionally, which is rare in the EA space. It’s clear that the developer is committed not just to selling the product, but to ensuring users get the best possible results from it. On top of that, the EA benefits from what appears to be a superb track record, demonstrating consistency over time rather than short bursts of performance. This is crucial for anyone serious about automated trading.

Francomagock
119
Francomagock 2026.06.12 03:11 
 

I Purchased an Diamond Quant as i have the trust of Ms Los's products. her majesty to setup and other inquiries is compared to none. I am glad that i am also getting a 3 month bonus AI Gold Prime EA. adding these to 4 products from the same vendor. please buy with confident. thanks

推荐产品
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
专家
推出促销： 按当前价格仅提供数量极少的副本！ 最终价格：999美元 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 欢迎来到比特币收割者！   在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！   我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。 这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。     对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！   那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。     该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。   此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。     所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Yekbam Scalper
Yusuf Korkmaz
专家
YEKBAM Scalper：算法交易中的工程级精度 欢迎使用 YEKBAM Scalper。我不只是编写代码；我是在构建交易系统。应对金融市场需要与构建持久实体建筑相同的严谨纪律。一个成功的算法需要坚实的基础、经过压力测试的逻辑以及牢不可破的风险管理框架。 YEKBAM Scalper 是一款为现代交易员打造的高级、全自动智能交易系统 (EA)。它绝不依赖于运气。它深深扎根于动态线性回归、移动平均动量和严格的数学规则。 为什么选择 YEKBAM Scalper？（专为自营交易 / Prop-Firm 打造） 现代交易，特别是在资金账户（Prop Firms）中，需要严格的资本保护。此 EA 配备了确保您在市场中生存的强大功能： 回撤 (DD) 锁定： 如果您的余额跌破您自定义的安全限制，系统将自动停止寻找新的交易。 自定义余额风险计算： 拥有 10 万美元的账户，但只想基于 1 万美元来承担风险？您可以为手数计算设置自定义的基础资本。 动态追踪止损和保本 (Breakeven)： 在市场对您有利的瞬间锁定利润，并根据实时 ATR 波动率平滑地追踪价格。 图表信息面板： 直接在您的图表
Brent Oil
Babak Alamdar
3.4 (10)
专家
“两位专家顾问，一个价格：助您成功！”布伦特石油倒卖专家 + 布伦特石油波动专家合二为一的 EA 交易    Live signal 此价格是促销期间的临时价格，很快就会上调 最终价格：5000 美元 目前价格仅剩1份，明天涨价，下一个价格是 -->> 1120 $ 欢迎来到布伦特石油 布伦特石油专家顾问是一家实力雄厚的公司，旨在精准、敏捷地掌控波动的能源市场。布伦特石油不仅仅是一个系统；它也是一个系统。它是您的战略合作伙伴，旨在部署适应市场脉动的胜利战略。 无论您是想通过倒卖技术利用快速的市场波动，还是喜欢谨慎的波动交易方法，布伦特石油都能满足您的需求。其先进的算法分析市场趋势来执行旨在最大化收益和最小化风险的交易。 主要特征： 高级策略实施：在倒卖、波动和其他定制策略之间无缝切换。 市场适应性：在布伦特石油市场的动态交易环境中蓬勃发展。 用户友好的界面：即使对于交易机器人的新手来说，也易于设置。 风险管理协议：内置安全检查以保护您的投资。 通过布伦特石油提升您的交易游戏**——技术与策略相结合，助您交易成功。准备好体验未来的交易，专为追求卓越和性能的交易者而设计。在*
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
专家
BTC Master Pro —— 您值得信赖的比特币纪律化交易伙伴。 全新版本现已集成 OpenAI 人工智能技术 ，在高波动的加密市场环境中，实现更智能的执行与更精准的交易过滤。 本专业级交易机器人专为 Bitcoin (BTCUSD) 在 MetaTrader 5 平台上的交易而设计，专注于结构化执行、风险暴露控制以及智能化风险管理。 当前价格： $499  →  下一阶段： $699  →  最终价格： $999 LIVE SIGNAL HERE 基于 OpenAI 的执行过滤系统 最新版本集成 OpenAI 技术，用于实时分析市场环境并过滤低质量或弱势交易信号。 AI 安全层（AI Safety Layer）： 人工智能模块作为交易执行前的第二层审核机制。其功能严格限定为执行过滤工具（而非市场预测工具）。每一笔交易都必须通过结构化逻辑与智能验证流程，以减少不必要的回撤并避免低质量入场。 为什么选择 BTC Master Pro？ 加密货币市场——尤其是比特币——具有高度波动性。情绪化决策往往导致不稳定的交易结果。本系统旨在帮助交易者在快速市场变化中保持结构化、纪律性与
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
专家
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Aurum Cipher
Zhi Jie Jin
专家
简短介绍 Aurum Cipher 是一款主要为 XAUUSD M5 设计的 MetaTrader 5 趋势延续型 EA。它在 K 线收盘后检查趋势、波动和价格结构，并在条件一致时执行交易。 交易方式 Aurum Cipher 采用选择性入场方式，不追求高频交易。系统通过内部的均线结构、趋势斜率、波动水平、K 线质量和摆动位置过滤信号。核心信号参数已在程序内设置，用户输入主要用于交易方向、执行、仓位、止损、持仓管理和交易时段。 系统具有以下交易特征： - 信号仅在已收盘 K 线上确认 - 使用市价单入场 - 多单和空单可分别启用或关闭 - 同一品种和 Magic Number 同时只管理一个持仓 - 不使用网格、马丁格尔或亏损加仓 当品种名称包含 XAUUSD 或 GOLD 时，EA 会将其识别为黄金品种，包括带有后缀的名称，例如 XAUUSD.m。默认参数主要围绕 XAUUSD M5 设计。其他品种可以测试，但应在对应经纪商的报价、合约和交易成本环境中单独验证。 信号周期可选 M5、M15、M30 或 H1。在黄金 M5 模式下，如果当前 M5 周期没有入场，EA 还
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Scalping King Santosa BOT EA
Edwin Santosa
专家
KING SANTOSA EA – Professional XAUUSD Scalping Expert Advisor Smart. Discipline. Profit. KING SANTOSA EA is a professional Expert Advisor specifically developed for XAUUSD (Gold) . Designed for traders who value precision, discipline, and consistency, this EA focuses on identifying high-quality trading opportunities while maintaining robust risk management. Rather than opening trades aggressively, KING SANTOSA EA analyzes market conditions and executes positions only when predefined trading crit
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
Momo botbot
Or Franco
专家
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Demark Gold Cyber
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
DEMARK PSAR CYBER v1.00 Expert Advisor for MetaTrader 5 | XAU/USD (Gold) | H1 Timeframe Developed by Worldinversor 2026 Overview DEMARK PSAR CYBER is a high-precision quantitative Expert Advisor designed exclusively for trading the XAU/USD pair on the H1 timeframe. Its strategic core combines two technically sound indicators—the DeMarker and the Parabolic SAR—with a grid-based order management system, dynamic trailing stops, and automatic closure based on profit targets. All of this is integra
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
专家
491   / 5000 该算法在极端波动条件下蓬勃发展。 它将在收市前评估状况，当市场波动到对您有利的极端水平时进入头寸并退出。 该算法不部署任何技术指标，只是简单的数学计算。 这在短期内非常波动的非定向市场尤其是外汇市场上非常有效。 您也可以在其他资产类别上进行测试。 进行了 20 年的回测以验证规则。 同样的逻辑已用在20多年的外汇市场。每个开仓最大的止损是0.8%，您可以随时调正，如果风险太高，请用于小数的Size来交易，可以输入0.01的Size。这个逻辑也会在周末把开仓带过，周五闭市前开仓，会在周一平掉。最迟会在Close HR的时钟平掉。不会把仓位带过第二个交易日。您也可以把最迟的平仓时钟给改掉，看看有别的方案。这个逻辑还未优化。
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
专家
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Vanguard Argentum Dynamics 12
Nicola Biacca Notari
专家
English Version Vanguard Argentum Dynamics - Battalion 12 (XAGUSD / Silver) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters.
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
DeepNero Xtreme Pro MT5
Paranchai Tensit
专家
================================================== DeepNero Xtreme Pro MT5 (Market Edition) ================================================== DeepNero Xtreme Pro MT5 is a highly stable, quantitative Expert Advisor engineered around integrated Neural Network decision models (ONNX). Designed for consistent algorithmic execution, this system evaluates 10 unique internal market metrics before validating any trade. It eliminates human emotion by relying entirely on rigorously pre-trained intellige
ApexEA
Htet Myet Lynn
专家
ApexEA AI 驱动的趋势/剥头皮混合 EA（基于 ONNX 机器学习的方向性交易，并采用波动率过滤入场）。 ApexEA 专为希望获得 机器学习级精准度 、同时不想进行复杂设置的交易者打造。它并不依赖单一指标触发，而是使用 多模型 AI 决策引擎 来识别市场状态、 预测价格波动潜力 ，并在进场前通过 信心过滤选择交易方向 。其结果是一套更智能、更简洁的交易流程，旨在 避开弱势行情 ，并 专注于高质量交易机会 。 如果你想要一款结合现代 ONNX AI 模型、严谨风险逻辑以及适用于真实 MT5 环境的实用交易管理功能的 EA，那么这是一个非常适合先在模拟账户立即测试、再逐步放大使用的强大系统。 加载它、运行它，让模型驱动逻辑完成主要工作。 价格： 299 美元，包含 5 次激活。 未来更新中价格可能上涨至 499 美元 。 购买后（默认设置）： 购买后请留言，以获取推荐的默认预设（ *.set ）文件   策略： 我们  在每根新的信号 K 线（默认 M5  ）上使用 三模型 ONNX 决策流程 。 市场状态模型检查行情是否偏多/可交易（概率过滤）。 价格窗口模型估算未来价格变动，
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.21 (24)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
作者的更多信息
AI Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
专家
适用于 EURUSD 和 BTCUSD 的 AI Scalping EA 促销 该 EA 目前处于折扣价格阶段。此价格仅剩 3 个名额 。 折扣结束后，正常价格将为 $1999 。 您可以加入公开群获取更新。购买 EA 后，也可以加入私人群。请给我发送消息以获取访问权限。 加入群组： 点击这里 参数指南： 打开完整参数指南 设置文件： 下载推荐设置文件 实盘信号： [ Click Here ] 您可能喜欢的其他 EA： AI Aurum Pivot | Vega Bot | Bitcoin Scalping !!!购买此 EA 后，您有机会免费获得 Diamond Quant 以及私人群中的奖励 EA。请给我发送消息领取奖励。!!! AI Scalping EA 专为希望同时交易 EURUSD 和 BTCUSD 的交易者设计。EA 在 MetaTrader 5 中集成 ONNX 模型，可将终端外部训练的机器学习模型导出为 .onnx 格式，并直接在 EA 工作流程中用于快速分析。 EURUSD 提供更稳定、更熟悉的交易环境，适合偏好安全感和控制感的交易者。BTCUSD 则带来更大的机会
Auralis MT5
Lo Thi Mai Loan
专家
EA AURALIS — 两个市场。六种策略。一个完整系统。 Auralis 引入了一种多引擎交易架构，专为两种行为完全不同的市场而设计： 为 XAUUSD 开发的三种突破策略 为 AUDCAD 开发的三种均值回归策略 Auralis 不会强行让单一交易模型适应所有市场环境，而是为每个交易品种分配专门的逻辑。 实盘信号 — 初始入金 $100,000 在考虑任何公开发布之前，Auralis 已经在真实账户上运行了数月。 官方信号以 $100,000 的初始入金启动，其创建目的是为了透明、长期的监控，而不是短期的宣传性测试。 目的很简单：将历史开发阶段观察到的表现，与真实执行、真实点差、真实滑点以及不断变化的市场环境进行比较。 实盘交易特征与开发和测试期间观察到的结果保持了极高的一致性。 实盘信号：  查看 Auralis 实盘信号 限量提供 100 个终身许可证。 介绍名额结束后的最终价格：$3,999。 AURALIS 公开群组：  加入 Auralis 公开群组 AURALIS 持有者专属福利 购买 EA Auralis 即可获得：一份 AI Scalping 免费许可证，以及
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
专家
AI Aurum Pivot - 专业 XAUUSD 交易专家顾问 AI Aurum Pivot 是一款专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）交易开发 的全自动交易系统。该系统基于经确认的枢轴突破策略，结合内部 AI 过滤器，在每次入场前 对市场结构和交易质量进行评估。 当前价格仅剩 3 个名额。下一价格：$1199.99 实盘表现（默认设置）： https://www.mql5.com/en/signals/2361796 关注官方频道获取最新更新和公告 购买奖励: 购买 AI Aurum Pivot 后，私信联系作者，即可免费获赠 EA AI Quantum Scalper。 主要特点 无马丁格尔、无网格、无恢复逻辑 每笔交易均使用固定的预设止损。 无仓位平均，无加仓，无任何恢复逻辑。 兼容资金账户（Prop Firm） 系统专为遵守日亏损和最大回撤限制而设计， 适用于资金账户挑战赛和受资助账户。 经确认的枢轴突破策略 仅在枢轴高点和枢轴低点完全确认后才触发入场， 降低假突破风险。 基于 AI 的交易质量
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Gold Prime
Lo Thi Mai Loan
4.85 (20)
专家
DOWNLOAD THE SIMPLE SET FILE FOR ALL ACCOUNTS (FOR BEGINNERS) LIVE SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2360104 PROP FIRM READY ：AI GOLD PRIME 已完全适配 Prop Firm 使用，所有配置均已内置集成；无需任何外部 set 文件。只需选择预设或策略，并设定合适的风险等级即可运行。 PROMO： 当前价格仅剩 3 个复制名额 价格将按照计划每 24 小时逐步上调，直至最终标价 4,999.99 USD。价格可能在未提前通知的情况下发生变动。 AI GOLD PRIME 可与两款顶级黄金交易 EA —— AI VEGA BOT 与 Golden Blitz 同时稳定、可靠地运行，互不干扰。 HOW TO USE THE AI (USER GUIDE) BACKTESTING GUIDE FOR AI GOLD PRIME INPUT MANUAL GUIDE !!! BONUS EA !!! AI GOLD PRIME 是一款专为 XA
AI Quantum Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (7)
专家
AI Quantum Scalper — 智能执行的进化 精确。智能。多市场掌控。 下载 SET文件  | 输入指南 | 安装指南 Promotion: 折扣价格：在推广期间，价格每天上涨50美元。 阶段定价：在前100位客户之后，价格将上涨至999.99美元，并逐步提升至4999.99美元。 Live Signal: [ CLICK HERE ] 重要提示：购买后，请发送私信以获取优化的参数文件（setfile）和安装指南。 介绍 我是 AI Quantum Scalper。 我不是一个普通的EA（交易机器人），也不是为高频或无控制的剥头皮交易而设计。我被打造用于以精准、纪律性和长期稳定性来执行交易。 在 Bitcoin Scalping 和 Vega Bot 成功之后，我代表着下一阶段的发展——一个基于数据、概率以及适应现代市场（2024–2026）的系统。 我不会随机交易。我基于结构化逻辑运行，并且只有在市场条件满足由AI过滤的严格标准时才执行交易。 技术参数与建议 交易品种：BTC，XAUUSD，EURUSD，USDJPY 时间周期：M1 最低资金：无限
筛选:
shrudit2
34
shrudit2 2026.07.27 05:22 
 

the developer is very user friendly gives prompt replies and quick to answer queries

Andichan
261
Andichan 2026.07.05 04:40 
 

I would like to share my feedback on Mr. Lo’s Diamond Quant EA. Overall, the EA is very good and performs as expected. The setup process is extremely simple and beginner-friendly—just plug and play without complicated configuration. The default settings are well-optimized, making it easy to start using the EA right away without needing deep adjustments. In addition, the support provided is excellent and responsive, which gives extra confidence when using the product. Thank you to Mr. Lo for developing such a reliable and user-friendly trading tool.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.07.05 05:04
Thank you so much for your valuable feedback and support. I’m happy to hear that Diamond Quant is easy to set up and working well for you. My goal is always to create powerful but user-friendly trading systems with reliable long-term support. Wishing you continued success with your trading 💎
kwikky69
245
kwikky69 2026.06.17 07:51 
 

I’ve been using the Diamond Quant Expert Advisor for a while now, and I can confidently say it stands out as one of the most well-structured and professionally developed EAs I’ve come across. From a performance perspective, the EA delivers consistently high profitability while keeping risk under control. The logic behind the strategy is clearly well thought through, with trades executed in a disciplined and structured manner rather than relying on aggressive or erratic behaviour. This balance between performance and control is what really sets it apart. What I particularly appreciate is how robust and stable the system feels in live market conditions. It doesn’t appear over-optimised or fragile, which gives a lot more confidence when running it across different market environments. The equity curve shows a strong upward trajectory with controlled drawdowns, reflecting a mature and reliable trading approach. Another major plus is the after-service and support from the developer. Any questions or setup queries are handled promptly and professionally, which is rare in the EA space. It’s clear that the developer is committed not just to selling the product, but to ensuring users get the best possible results from it. On top of that, the EA benefits from what appears to be a superb track record, demonstrating consistency over time rather than short bursts of performance. This is crucial for anyone serious about automated trading.

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.07.05 05:03
Thank you so much for your detailed feedback and trust. I truly appreciate your recognition of the strategy, stability, and support behind Diamond Quant. My goal is always to build long-term trading systems with a balance between performance and risk management. I will continue improving and supporting all customers. Wishing you great success with Diamond Quant 💎
Francomagock
119
Francomagock 2026.06.12 03:11 
 

I Purchased an Diamond Quant as i have the trust of Ms Los's products. her majesty to setup and other inquiries is compared to none. I am glad that i am also getting a 3 month bonus AI Gold Prime EA. adding these to 4 products from the same vendor. please buy with confident. thanks

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.07.05 05:03
Thank you so much for your trust and continued support.
Ahmed Taha
1445
Ahmed Taha 2026.06.11 21:24 
 

Very good expert I like it I have 3 experts from developer , trusted Developer I recommend all his experts

Lo Thi Mai Loan
15200
来自开发人员的回复 Lo Thi Mai Loan 2026.07.05 05:02
Thank you so much for your trust and support. I really appreciate that you are using multiple EAs from my store. My goal is always to develop reliable trading systems and provide long-term support for all customers. Wishing you great success with your trading journey 🚀
回复评论