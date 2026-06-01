Super Tenet
- 专家
-
Cence Jk Oizeijoozzisa拥有超过7年经验的外汇市场专家。擅长编程和开发智能交易系统（EA）。
购买或合作前的咨询，您可以通过以下方式联系我们：
website : traderarena.info/
Email : Ebtrade.tk@gmail.com
https://t.me/ebtradetk1
- 版本: 1.8
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 10
Super Tenet 是一款功能强大且设计精良的智能交易系统（EA），专为那些追求黄金市场稳定自动交易的交易者打造。
该系统专为 XAUUSD（黄金/美元）的 M1（1分钟）时间周期设计，结合了快速响应能力、先进的内部交易管理机制以及对市场行为的自适应能力。
该 EA 经过优化，可在各种经纪商平台和交易环境中顺畅运行。
无论您使用的是 ECN、标准（Standard）、原始点差（Raw Spread）还是低延迟执行账户，Super Tenet 都能确保良好的兼容性和运行稳定性。
这款 EA 适合那些深知耐心与长期稳健表现之价值的交易者。
您无需每隔几分钟就去查看图表，只需让系统在 VPS 服务器上持续运行，由算法逐步应对各种市场状况即可。
有时候，停止人为干预反而能带来最佳的交易结果。
请将 EA 部署在稳定的 24/7 运行的 VPS 上，避免情绪化干预；经过一个月的纪律性执行后，您可能会以全新的视角审视您的交易账户。
若要使用“Every tick real”（每个报价点真实数据）选项，您的经纪商数据质量必须达到 100%。如果数据达不到要求，请选择“1 minute OHLC”（1分钟开高低收数据）选项进行回测。如果遇到问题或回测结果不理想，请联系我，我会协助解决。购买此 EA 后，您将免费获得所有相关产品。
推荐用于回测的经纪商：VTMARKETS。
交易品种：XAUUSD-ECN；数据质量：99% 或 100%。
建议最低入金：1500 美元
推荐交易品种：XAUUSD
推荐时间周期：M1
该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。
请注意，购买后您将获得一份操作指南（路线图）。按照该指南操作，
您只需承担 500 美元的风险，即可实现 1500 美元的收益目标。购买后请务必发送消息以获取该指南。
账户：30015332
密码：Aa123456!
服务器：UltimaMarkets-Live 1
服务器：UltimaMarkets-Live 1
================
功能特点
• 先进的自动化交易引擎
• 针对黄金（Gold）交易进行了优化
• 专为 MetaTrader 5 设计
• 适应市场行为变化
• 智能交易执行系统
• 动态仓位管理
• 内置移动止损（Trailing Stop）管理
• 篮子交易管理系统
• 高时间周期趋势过滤
• 兼容大多数经纪商
• 完美适配 VPS 运行
• 无需过多人工干预
输入参数设置
交易设置
• Magic Number（魔术数字）
EA 仓位的唯一标识符。
• Slippage（滑点）
允许的最大执行偏差。
• Signal Bar（信号 K 线）
选择用于确认信号的 K 线。
• Max Spread（最大点差）
防止在点差不利的情况下进行交易。
移动止损设置
• Enable Trailing Stop（启用移动止损）
激活动态止损管理。
• Start Trailing After Pips（触发移动止损的点数）
启动移动止损前所需的最小盈利点数。
• Trailing Distance（移动止损距离）
与当前价格保持的距离。
指标设置
• Calculation Source（计算源）
选择 Delta（差值）或 Volume（成交量）分析。
• Lookback（回溯周期）
用于计算的历史数据深度。
• Calculation Mode（计算模式）
自适应或固定信号生成模式。
• Z Threshold（Z 阈值）
自适应信号的灵敏度水平。
• Minimum Volume（最小成交量）
固定模式下所需的最小成交量。
移动平均线（MA）过滤
• Enable MA Filter（启用 MA 过滤）
激活高时间周期趋势过滤。
• MA Period（MA 周期）
移动平均线计算周期。
• MA Timeframe（MA 时间周期）
用于判断趋势方向的时间周期。
• MA Method（MA 类型）
移动平均线的类型。
• Applied Price（应用价格）
用于 MA 计算的价格源。
篮子交易设置
• Enable Total Basket（启用篮子交易）
激活全局篮子管理。
• Total Basket Target（篮子交易目标）
平掉所有仓位的总获利目标。
重要提示
• 仅推荐用于 XAUUSD（黄金/美元）交易
• 推荐时间周期：M1
• 强烈建议使用稳定的 VPS 连接
• 保持“自动交易”（AutoTrading）功能持续开启
• 连续不间断运行可获得最佳交易体验
Super Tenet 专为追求自动化、一致性及纪律性长期交易的交易者而设计。
Genialer EA....