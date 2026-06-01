Super Tenet 是一款功能强大且设计精良的智能交易系统（EA），专为那些追求黄金市场稳定自动交易的交易者打造。

该系统专为 XAUUSD（黄金/美元）的 M1（1分钟）时间周期设计，结合了快速响应能力、先进的内部交易管理机制以及对市场行为的自适应能力。





该 EA 经过优化，可在各种经纪商平台和交易环境中顺畅运行。

无论您使用的是 ECN、标准（Standard）、原始点差（Raw Spread）还是低延迟执行账户，Super Tenet 都能确保良好的兼容性和运行稳定性。





这款 EA 适合那些深知耐心与长期稳健表现之价值的交易者。

您无需每隔几分钟就去查看图表，只需让系统在 VPS 服务器上持续运行，由算法逐步应对各种市场状况即可。





有时候，停止人为干预反而能带来最佳的交易结果。





请将 EA 部署在稳定的 24/7 运行的 VPS 上，避免情绪化干预；经过一个月的纪律性执行后，您可能会以全新的视角审视您的交易账户。





若要使用“Every tick real”（每个报价点真实数据）选项，您的经纪商数据质量必须达到 100%。如果数据达不到要求，请选择“1 minute OHLC”（1分钟开高低收数据）选项进行回测。如果遇到问题或回测结果不理想，请联系我，我会协助解决。购买此 EA 后，您将免费获得所有相关产品。





推荐用于回测的经纪商：VTMARKETS。

交易品种：XAUUSD-ECN；数据质量：99% 或 100%。





建议最低入金：1500 美元





推荐交易品种：XAUUSD

推荐时间周期：M1





该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。













请注意，购买后您将获得一份操作指南（路线图）。按照该指南操作，

您只需承担 500 美元的风险，即可实现 1500 美元的收益目标。购买后请务必发送消息以获取该指南。





账户：30015332

密码：Aa123456!

服务器：UltimaMarkets-Live 1





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功能特点





• 先进的自动化交易引擎

• 针对黄金（Gold）交易进行了优化

• 专为 MetaTrader 5 设计

• 适应市场行为变化

• 智能交易执行系统

• 动态仓位管理

• 内置移动止损（Trailing Stop）管理

• 篮子交易管理系统

• 高时间周期趋势过滤

• 兼容大多数经纪商

• 完美适配 VPS 运行

• 无需过多人工干预





输入参数设置





交易设置





• Magic Number（魔术数字）

EA 仓位的唯一标识符。





• Slippage（滑点）

允许的最大执行偏差。





• Signal Bar（信号 K 线）

选择用于确认信号的 K 线。





• Max Spread（最大点差）

防止在点差不利的情况下进行交易。





移动止损设置





• Enable Trailing Stop（启用移动止损）

激活动态止损管理。





• Start Trailing After Pips（触发移动止损的点数）

启动移动止损前所需的最小盈利点数。





• Trailing Distance（移动止损距离）

与当前价格保持的距离。





指标设置





• Calculation Source（计算源）

选择 Delta（差值）或 Volume（成交量）分析。





• Lookback（回溯周期）

用于计算的历史数据深度。





• Calculation Mode（计算模式）

自适应或固定信号生成模式。





• Z Threshold（Z 阈值）

自适应信号的灵敏度水平。





• Minimum Volume（最小成交量）

固定模式下所需的最小成交量。





移动平均线（MA）过滤





• Enable MA Filter（启用 MA 过滤）

激活高时间周期趋势过滤。





• MA Period（MA 周期）

移动平均线计算周期。





• MA Timeframe（MA 时间周期）

用于判断趋势方向的时间周期。





• MA Method（MA 类型）

移动平均线的类型。





• Applied Price（应用价格）

用于 MA 计算的价格源。





篮子交易设置





• Enable Total Basket（启用篮子交易）

激活全局篮子管理。





• Total Basket Target（篮子交易目标）

平掉所有仓位的总获利目标。





重要提示





• 仅推荐用于 XAUUSD（黄金/美元）交易

• 推荐时间周期：M1

• 强烈建议使用稳定的 VPS 连接

• 保持“自动交易”（AutoTrading）功能持续开启

• 连续不间断运行可获得最佳交易体验





Super Tenet 专为追求自动化、一致性及纪律性长期交易的交易者而设计。