Super Tenet

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Super Tenet 是一款功能强大且设计精良的智能交易系统（EA），专为那些追求黄金市场稳定自动交易的交易者打造。
该系统专为 XAUUSD（黄金/美元）的 M1（1分钟）时间周期设计，结合了快速响应能力、先进的内部交易管理机制以及对市场行为的自适应能力。

该 EA 经过优化，可在各种经纪商平台和交易环境中顺畅运行。
无论您使用的是 ECN、标准（Standard）、原始点差（Raw Spread）还是低延迟执行账户，Super Tenet 都能确保良好的兼容性和运行稳定性。

这款 EA 适合那些深知耐心与长期稳健表现之价值的交易者。
您无需每隔几分钟就去查看图表，只需让系统在 VPS 服务器上持续运行，由算法逐步应对各种市场状况即可。

有时候，停止人为干预反而能带来最佳的交易结果。

请将 EA 部署在稳定的 24/7 运行的 VPS 上，避免情绪化干预；经过一个月的纪律性执行后，您可能会以全新的视角审视您的交易账户。

若要使用“Every tick real”（每个报价点真实数据）选项，您的经纪商数据质量必须达到 100%。如果数据达不到要求，请选择“1 minute OHLC”（1分钟开高低收数据）选项进行回测。如果遇到问题或回测结果不理想，请联系我，我会协助解决。购买此 EA 后，您将免费获得所有相关产品。

推荐用于回测的经纪商：VTMARKETS。
交易品种：XAUUSD-ECN；数据质量：99% 或 100%。

建议最低入金：1500 美元

推荐交易品种：XAUUSD
推荐时间周期：M1

该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。



请注意，购买后您将获得一份操作指南（路线图）。按照该指南操作，
您只需承担 500 美元的风险，即可实现 1500 美元的收益目标。购买后请务必发送消息以获取该指南。

账户：30015332
密码：Aa123456!
服务器：UltimaMarkets-Live 1

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功能特点

• 先进的自动化交易引擎
• 针对黄金（Gold）交易进行了优化
• 专为 MetaTrader 5 设计
• 适应市场行为变化
• 智能交易执行系统
• 动态仓位管理
• 内置移动止损（Trailing Stop）管理
• 篮子交易管理系统
• 高时间周期趋势过滤
• 兼容大多数经纪商
• 完美适配 VPS 运行
• 无需过多人工干预

输入参数设置

交易设置

• Magic Number（魔术数字）
EA 仓位的唯一标识符。

• Slippage（滑点）
允许的最大执行偏差。

• Signal Bar（信号 K 线）
选择用于确认信号的 K 线。

• Max Spread（最大点差）
防止在点差不利的情况下进行交易。

移动止损设置

• Enable Trailing Stop（启用移动止损）
激活动态止损管理。

• Start Trailing After Pips（触发移动止损的点数）
启动移动止损前所需的最小盈利点数。

• Trailing Distance（移动止损距离）
与当前价格保持的距离。

指标设置

• Calculation Source（计算源）
选择 Delta（差值）或 Volume（成交量）分析。

• Lookback（回溯周期）
用于计算的历史数据深度。

• Calculation Mode（计算模式）
自适应或固定信号生成模式。

• Z Threshold（Z 阈值）
自适应信号的灵敏度水平。

• Minimum Volume（最小成交量）
固定模式下所需的最小成交量。

移动平均线（MA）过滤

• Enable MA Filter（启用 MA 过滤）
激活高时间周期趋势过滤。

• MA Period（MA 周期）
移动平均线计算周期。

• MA Timeframe（MA 时间周期）
用于判断趋势方向的时间周期。

• MA Method（MA 类型）
移动平均线的类型。

• Applied Price（应用价格）
用于 MA 计算的价格源。

篮子交易设置

• Enable Total Basket（启用篮子交易）
激活全局篮子管理。

• Total Basket Target（篮子交易目标）
平掉所有仓位的总获利目标。

重要提示

• 仅推荐用于 XAUUSD（黄金/美元）交易
• 推荐时间周期：M1
• 强烈建议使用稳定的 VPS 连接
• 保持“自动交易”（AutoTrading）功能持续开启
• 连续不间断运行可获得最佳交易体验

Super Tenet 专为追求自动化、一致性及纪律性长期交易的交易者而设计。
评分 1
Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.06.09 14:49 
 

Genialer EA....

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4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
作者的更多信息
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
TENET 是一款适用于MetaTrader 4的自动化专家顾问，专为在M1时间框架上交易XAUUSD（黄金）而开发。 该EA采用基于网格的仓位管理方法，结合预定义风险控制、自动化交易管理和多个入场过滤器。它专为偏好短期市场机会同时保持可控风险敞口的交易者而设计。 每个仓位都受到止损保护，EA包含盈亏平衡和追踪止损功能，用于自动化交易管理。 该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。 登录您的账户，每天查看该专家顾问的表现 账户: 30018121 密码: Aa123456! 服务器: UltimaMarkets-live1 交易环境 · 平台：MetaTrader 4 · 品种：XAUUSD · 时间框架：M1 · 推荐账户：ECN / Raw Spread · 推荐VPS 主要特点 · 专为XAUUSD设计 · 针对M1交易优化 · 基于网格的仓位管理 · 每笔交易都应用止损 · 自动盈亏平衡管理 · 动态追踪止损 · 自动仓位管理 · 手动或自动手数设置 · 点差保护 · 滑点控制 · Magic Num
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
专家
莉娜頭皮 利用先進的停損技術和人工智能，Lena Expert Advisor 提供創新的交易體驗。 Lena 的機器人避免使用大規模的止損、馬丁格爾和網格交易。相反，它採用動態止損系統，根據市場情況進行調整。 人工智能驅動的分析有助於識別市場中的關鍵機會，並與其精心設計的策略相一致。 這是一個基於經驗豐富的交易者所開發的穩健、經過驗證的方法的自動化交易解決方案，提供可靠性和效率。 它不使用大的損失限制，每當它檢測到啟動無效時，它就會以盡可能低的損失退出，並在真實帳戶中關閉交易（這是人工智慧檢測）。 如果您购买完整版，将免费获得一份   -Hijack      HiJack: https://www.mql5.com/en/market/product/133565     不到一个月 150% 的利润               ----------------------------- 7,715% 利润     运行时间超过8个月 账户号码：21756797 密码：123456789PP 服务器：ICMarketsSC-Demo02 -------------------
HiJack
Cence Jk Oizeijoozzisa
3.83 (6)
专家
HiJack 专家顾问 – 先进的人工智能驱动交易  为防止破解版本在市场上传播 HiJack 专家顾问已私下使用多年，现在我们决定将其公开，以便每个人都能从其强大的功能中受益。 HiJack 利用尖端的人工智能来分析主要银行和机构的交易行为。通过检测大额买卖订单，它以最大速度、最佳盈利潜力和最小风险执行交易。 主要特点：         不使用马丁格尔策略、网络交易或任何其他高风险交易。           具有自动手数功能 专用私人服务器：   EA 需要连接到我们的专属服务器才能正常运行。没有此连接，损失是不可避免的。 小止损：   固定的 30 点止损确保可控的风险管理。 浮动止盈：   系统动态调整止盈水平，以实现快速高效的收益。 每日盈利目标：   用户可以设定整体每日盈利目标。 机构订单跟踪：   EA 检测并跟踪主要金融机构的大额买卖订单。 24/7 支持：   我们的团队为所有用户提供全天候协助。              建议： 符号 = XAUUSD（黄金）EURUSD - BTC 时间周期 = 1M- 5  M 最低资本 = $100 经纪商 = 任意 账户
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 T
TitaNFX
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
TITAN EA MT4 | 专业EURUSD剥头皮专家顾问 TITAN终于来了！ 经过多年的研究、开发和实盘市场经验，TITAN EA现已可在MetaTrader 4上使用。 TITAN是一款专业的剥头皮专家顾问，专为M15时间框架上的EURUSD设计。与许多依赖高风险恢复方法的自动化系统不同，TITAN遵循纪律性策略，每笔交易都设有止损，有助于在维持可控风险的同时保护交易资本。 该策略结合了基于成交量的市场分析和价格反转检测，从多年的专业交易经验中开发出高概率的入场机会。 主要特点 每笔交易都有止损 无马丁格尔 无网格交易 保守的风险管理 先进的资金管理 每日交易管理 交易时段（开始/结束时间）控制 趋势过滤器 点差过滤器，避免在异常市场条件下交易 快速动态止损管理 针对低点差ECN账户优化 推荐设置 品种：EURUSD 时间框架：M15 最低存款：200美元 账户类型：低点差 / 推荐ECN 回测 为获得最准确的回测结果： 使用默认设置。 您只能根据账户余额调整手数大小或启用自动手数。 在测试期间将点差设置为11点。 风险管理 TITAN专为重视资本保全的交易者而设计。每个仓位都
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jackal智能交易系统 – 交易策略 购买后永久免费使用所有产品 下载配置文件  黄金1分钟 | ECN账户：兼容任何经纪商 Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。 1. 突破陷阱策略 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单： Buy Stop ：当前价格之上 Sell Stop ：当前价格之下 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。 2. 智能交易管理 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。 3. 回撤与盈利保护系统 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。  输入参数指南 Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义： 手数管理 LotsSize 固定手数。非零时使用此值。 LotsPer1000 当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例如每1000美元
CRR Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
CRR EA for MT5 适用于MetaTrader 5的专业黄金交易专家顾问 兼容MetaTrader 5的专家顾问，专门设计用于在M5时间框架上交易XAUUSD（黄金），使用专业的回调突破延续策略和高级风险回报执行管理。 CRR EA是为那些在黄金市场中寻求稳定执行、智能交易管理和高概率延续入场的交易者而开发的。 在此处下载设置文件， 用于5分钟黄金回测。 该专家顾问适用于长期交易。应至少测试两年。 主要特点 专门为XAUUSD（黄金）设计 针对M5时间框架优化 适用于所有经纪商 兼容： ECN账户 Raw Spread账户 标准账户 美分账户 点差对该策略不重要 高级突破延续策略 EMA趋势确认系统 基于ATR的波动性分析 智能回调检测 动态风险回报执行 专业的资金管理 盈亏平衡保护 智能追踪止损 部分平仓功能 实时仪表板 回撤保护 每日亏损限制 连续亏损保护 多时段交易支持： 伦敦时段 纽约时段 亚洲时段 策略逻辑 EA分析市场结构并识别： 强劲的冲动价格运动 受控的回调修正 突破延续确认 趋势对齐的交易入场 系统过滤低质量设置，并专注于趋势市场条件下的延续机会。 推荐设
筛选:
Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.06.09 14:49 
 

Genialer EA....

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