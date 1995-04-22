Tenet Scalp
- 专家
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Cence Jk Oizeijoozzisa拥有超过7年经验的外汇市场专家。擅长编程和开发智能交易系统（EA）。
购买或合作前的咨询，您可以通过以下方式联系我们：
website : traderarena.info/
Email : Ebtrade.tk@gmail.com
https://t.me/ebtradetk1
- 版本: 2.0
- 更新: 10 八月 2026
- 激活: 15
TENET 是一款适用于MetaTrader 4的自动化专家顾问，专为在M1时间框架上交易XAUUSD（黄金）而开发。
该EA采用基于网格的仓位管理方法，结合预定义风险控制、自动化交易管理和多个入场过滤器。它专为偏好短期市场机会同时保持可控风险敞口的交易者而设计。
每个仓位都受到止损保护，EA包含盈亏平衡和追踪止损功能，用于自动化交易管理。
该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。
登录您的账户，每天查看该专家顾问的表现
账户: 30018121
密码: Aa123456!
服务器: UltimaMarkets-live1
交易环境
· 平台：MetaTrader 4
· 品种：XAUUSD
· 时间框架：M1
· 推荐账户：ECN / Raw Spread
· 推荐VPS
主要特点
· 专为XAUUSD设计
· 针对M1交易优化
· 基于网格的仓位管理
· 每笔交易都应用止损
· 自动盈亏平衡管理
· 动态追踪止损
· 自动仓位管理
· 手动或自动手数设置
· 点差保护
· 滑点控制
· Magic Number支持
· 针对不同账户规模的多参数预设
资金管理
该EA支持自动和固定手数设置。
可用参数包括：
· 自动手数
· 固定手数
· 基准余额
· 手数步长
当启用自动手数时，手数将根据所选余额设置自动计算。
交易管理
交易管理参数包括：
· 止损
· 止盈
· 最大点差过滤器
· 最大滑点
· Magic Number
· 信号K线选择
这些设置允许EA适应不同的经纪商条件。
盈亏平衡
盈亏平衡功能在仓位达到预定义利润水平后自动移动止损。
此功能有助于减少风险敞口，同时允许交易继续。
追踪止损
追踪止损可以在指定利润水平后激活。
激活后，止损根据配置的参数跟随价格变动。
回测
为获得最准确的回测结果，请在MetaTrader中使用Every Tick建模和高品质历史数据。
推荐 .set 文件可在本产品的评论部分获取。
· 根据您偏好的风险水平使用标准参数集。
· 要测试恢复配置，请使用专用的恢复 .set 文件，初始存款为$1,000，并使用Every Tick建模。
· 结果可能因经纪商的点差、佣金、执行速度和历史数据质量而异。
为获得可靠的回测结果：
· 使用MetaQuotes历史数据。
· 下载高质量分笔数据历史。
· 使用现实点差设置。
· 尽可能使用经纪商的执行条件进行测试。
推荐要求
· 品种：XAUUSD
· 时间框架：M1
· ECN或低点差账户
· 推荐快速执行
· 推荐稳定VPS