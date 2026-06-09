Super Hybrid EA AI Pro
- 专家
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Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
- 版本: 4.0
- 更新: 25 六月 2026
- 激活: 5
适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA
产品概述
Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。
该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。
该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔手数限制、动态网格步距扩展、新闻过滤、美联储过滤、交易时段结束前冷却逻辑以及日终安全设置。
Super Hybrid EA AI Pro 不保证盈利，也不能消除交易风险。实际结果取决于市场环境、经纪商执行质量、点差、滑点、佣金、杠杆、账户规模、交易品种规格以及用户所选择的参数设置。在真实账户使用之前，强烈建议先进行策略测试和模拟账户测试，并采用保守的风险设置。
主要交易概念
Super Hybrid EA AI Pro 使用基于网格和马丁格尔的篮子交易结构。EA可以通过初始订单启动一个交易周期，然后根据所设定的网格距离、阶段参数、手数倍增、时间周期确认以及风险过滤条件来管理后续加仓订单。
EA可以使用以下逻辑：
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初始交易入场
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网格距离确认
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马丁格尔式手数递增
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分阶段手数倍增
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时间周期入场确认
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可选对冲逻辑
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动态网格步距扩展
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篮子利润目标
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篮子追踪止盈
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部分平仓逻辑
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回撤与每日亏损保护
马丁格尔逻辑允许EA在篮子交易发展过程中，根据设定的倍数逐步增加订单手数。这可能会减少篮子达到平仓目标所需的价格回调幅度，但同时也会增加回撤和账户敞口。用户必须谨慎设置起始手数、倍增系数、网格距离以及最大敞口限制。
网格与马丁格尔递进结构
该EA包含多阶段网格与马丁格尔框架。每个阶段都可以拥有独立的交易范围、网格距离、手数倍数、入场时间周期以及确认过滤条件。
EA最多支持四个网格阶段。每个阶段可以包含：
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阶段启用或禁用设置
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起始交易编号
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结束交易编号
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以 USD 计算的网格步距
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以点数计算的网格步距
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手数倍增系数
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入场时间周期
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交易模式
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指标过滤选择
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阶段之间的延续逻辑
这种结构允许用户在同一个篮子交易中设置不同的马丁格尔行为。例如，早期阶段可以使用较低的倍数和较小的距离，而后期阶段可以使用更宽的网格距离或更保守的递进方式。
马丁格尔功能必须谨慎使用。较小的网格距离、较高的倍数、较大的起始手数以及过多的激活阶段都可能显著增加交易风险。
手数倍增与敞口控制
Super Hybrid EA AI Pro 包含手数和敞口控制工具，用于管理马丁格尔式篮子扩展。
手数和敞口控制工具可包括：
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固定起始手数
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基于账户余额的手数计算
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分阶段手数倍增
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单笔交易最大手数
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篮子总手数上限
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篮子总敞口限制
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经纪商手数规范化
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保证金检查
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可用保证金保护
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Stop Out 风险检查
这些工具非常重要，因为马丁格尔系统会随着篮子交易的发展而增加持仓规模。如果用户没有充分理解风险，应避免使用激进的倍增设置。
动态网格步距扩展
该EA包含可选的动态网格步距扩展功能。当价格朝当前篮子的不利方向移动，或市场风险升高时，EA可以扩大后续入场的网格距离。
该功能的目的，是在不利市场条件下减慢马丁格尔篮子的扩展速度。
动态网格扩展可能适用于以下情况：
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强烈的不利价格波动
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高波动率市场
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市场快速加速
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K线范围扩大
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篮子回撤增加
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市场风险条件升高
该功能不能消除马丁格尔风险。它只是通过降低新订单开立速度，为风险管理增加一层额外控制。
主要功能
Super Hybrid EA AI Pro 包括：
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面向 XAUUSD 的 MetaTrader 5 交易框架
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篮子级别交易管理
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网格交易逻辑
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马丁格尔式手数递增
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可选对冲逻辑
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四个独立网格阶段
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每个阶段独立网格步距
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每个阶段独立手数倍数
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每个阶段独立时间周期设置
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每个阶段独立指标过滤
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以账户货币计算的篮子利润目标
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可选篮子目标线显示
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可选篮子追踪止盈
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可选部分平仓
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固定手数和基于余额的手数模式
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单笔交易最大手数限制
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篮子总手数限制
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浮动回撤保护
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每日亏损保护
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常规新闻过滤器
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专用美联储事件过滤器
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交易时段结束前冷却系统
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日终安全功能
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动态网格步距扩展
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时间周期入场确认
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第一对冲步骤逻辑
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基于规则的市场风险防御模块
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点差和滑点过滤
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基于 GMT 的交易时段控制
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自定义交易时间窗口
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图表控制按钮
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每日数据面板
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Market Watch 管理工具
常见问题
1. Super Hybrid EA AI Pro 是马丁格尔EA吗？
是的。该EA包含马丁格尔式手数递增逻辑。手数可以根据设定的倍数和阶段参数，在篮子交易发展过程中逐步增加。
2. 它也是网格EA吗？
是的。该EA使用网格距离逻辑，并可以根据设定的网格步距开立额外订单。
3. 该EA支持对冲吗？
是的。该EA包含可选的对冲逻辑。若要正常使用对冲功能，需要使用支持对冲模式的 MetaTrader 5 账户。
4. 每个阶段可以使用不同的倍数吗？
可以。每个网格阶段都可以设置自己的手数倍数、网格距离、时间周期和确认参数。
5. 马丁格尔有风险吗？
有。马丁格尔递进可能会快速增加市场敞口。如果市场持续朝篮子的不利方向移动，可能导致较大回撤，甚至造成账户重大损失。
6. EA是否包含保护工具？
是的。该EA包含回撤保护、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大手数限制、动态网格步距扩展、新闻过滤、美联储过滤、点差控制和交易时段控制。
7. 这些保护工具能保证安全吗？
不能。这些工具用于辅助风险管理，但不能保证安全、恢复或盈利。
风险提示
Super Hybrid EA AI Pro 使用网格和马丁格尔式交易逻辑。这类策略可能会通过开立额外订单和增加订单手数来扩大市场敞口。若市场持续朝当前篮子的不利方向强烈移动，回撤可能会迅速扩大，并可能导致重大损失。
该EA包含多种风险管理工具，例如回撤限制、每日亏损控制、篮子总手数限制、最大手数限制、动态网格距离、新闻过滤、美联储过滤、点差控制、冷却逻辑以及日终安全功能。这些工具旨在帮助管理风险，但不能保证盈利、安全或恢复。
过往表现、策略测试结果、模拟账户结果、截图或历史收益均不代表未来真实账户表现。
用户应在真实账户使用前，先通过 MetaTrader 5 Strategy Tester 和模拟账户进行测试。建议使用保守的起始手数、谨慎的倍增设置、更宽的网格距离以及严格的回撤限制。
Great Job Mr.Bashar This the BEST EA for GOLD !!! excellent