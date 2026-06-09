Super Hybrid EA AI Pro

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Super Hybrid EA AI Pro

适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA

产品概述

Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。

该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。

该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔手数限制、动态网格步距扩展、新闻过滤、美联储过滤、交易时段结束前冷却逻辑以及日终安全设置。

Super Hybrid EA AI Pro 不保证盈利，也不能消除交易风险。实际结果取决于市场环境、经纪商执行质量、点差、滑点、佣金、杠杆、账户规模、交易品种规格以及用户所选择的参数设置。在真实账户使用之前，强烈建议先进行策略测试和模拟账户测试，并采用保守的风险设置。

主要交易概念

Super Hybrid EA AI Pro 使用基于网格和马丁格尔的篮子交易结构。EA可以通过初始订单启动一个交易周期，然后根据所设定的网格距离、阶段参数、手数倍增、时间周期确认以及风险过滤条件来管理后续加仓订单。

EA可以使用以下逻辑：

  • 初始交易入场

  • 网格距离确认

  • 马丁格尔式手数递增

  • 分阶段手数倍增

  • 时间周期入场确认

  • 可选对冲逻辑

  • 动态网格步距扩展

  • 篮子利润目标

  • 篮子追踪止盈

  • 部分平仓逻辑

  • 回撤与每日亏损保护

马丁格尔逻辑允许EA在篮子交易发展过程中，根据设定的倍数逐步增加订单手数。这可能会减少篮子达到平仓目标所需的价格回调幅度，但同时也会增加回撤和账户敞口。用户必须谨慎设置起始手数、倍增系数、网格距离以及最大敞口限制。

网格与马丁格尔递进结构

该EA包含多阶段网格与马丁格尔框架。每个阶段都可以拥有独立的交易范围、网格距离、手数倍数、入场时间周期以及确认过滤条件。

EA最多支持四个网格阶段。每个阶段可以包含：

  • 阶段启用或禁用设置

  • 起始交易编号

  • 结束交易编号

  • 以 USD 计算的网格步距

  • 以点数计算的网格步距

  • 手数倍增系数

  • 入场时间周期

  • 交易模式

  • 指标过滤选择

  • 阶段之间的延续逻辑

这种结构允许用户在同一个篮子交易中设置不同的马丁格尔行为。例如，早期阶段可以使用较低的倍数和较小的距离，而后期阶段可以使用更宽的网格距离或更保守的递进方式。

马丁格尔功能必须谨慎使用。较小的网格距离、较高的倍数、较大的起始手数以及过多的激活阶段都可能显著增加交易风险。

手数倍增与敞口控制

Super Hybrid EA AI Pro 包含手数和敞口控制工具，用于管理马丁格尔式篮子扩展。

手数和敞口控制工具可包括：

  • 固定起始手数

  • 基于账户余额的手数计算

  • 分阶段手数倍增

  • 单笔交易最大手数

  • 篮子总手数上限

  • 篮子总敞口限制

  • 经纪商手数规范化

  • 保证金检查

  • 可用保证金保护

  • Stop Out 风险检查

这些工具非常重要，因为马丁格尔系统会随着篮子交易的发展而增加持仓规模。如果用户没有充分理解风险，应避免使用激进的倍增设置。

动态网格步距扩展

该EA包含可选的动态网格步距扩展功能。当价格朝当前篮子的不利方向移动，或市场风险升高时，EA可以扩大后续入场的网格距离。

该功能的目的，是在不利市场条件下减慢马丁格尔篮子的扩展速度。

动态网格扩展可能适用于以下情况：

  • 强烈的不利价格波动

  • 高波动率市场

  • 市场快速加速

  • K线范围扩大

  • 篮子回撤增加

  • 市场风险条件升高

该功能不能消除马丁格尔风险。它只是通过降低新订单开立速度，为风险管理增加一层额外控制。

主要功能

Super Hybrid EA AI Pro 包括：

  • 面向 XAUUSD 的 MetaTrader 5 交易框架

  • 篮子级别交易管理

  • 网格交易逻辑

  • 马丁格尔式手数递增

  • 可选对冲逻辑

  • 四个独立网格阶段

  • 每个阶段独立网格步距

  • 每个阶段独立手数倍数

  • 每个阶段独立时间周期设置

  • 每个阶段独立指标过滤

  • 以账户货币计算的篮子利润目标

  • 可选篮子目标线显示

  • 可选篮子追踪止盈

  • 可选部分平仓

  • 固定手数和基于余额的手数模式

  • 单笔交易最大手数限制

  • 篮子总手数限制

  • 浮动回撤保护

  • 每日亏损保护

  • 常规新闻过滤器

  • 专用美联储事件过滤器

  • 交易时段结束前冷却系统

  • 日终安全功能

  • 动态网格步距扩展

  • 时间周期入场确认

  • 第一对冲步骤逻辑

  • 基于规则的市场风险防御模块

  • 点差和滑点过滤

  • 基于 GMT 的交易时段控制

  • 自定义交易时间窗口

  • 图表控制按钮

  • 每日数据面板

  • Market Watch 管理工具

常见问题

1. Super Hybrid EA AI Pro 是马丁格尔EA吗？
是的。该EA包含马丁格尔式手数递增逻辑。手数可以根据设定的倍数和阶段参数，在篮子交易发展过程中逐步增加。

2. 它也是网格EA吗？
是的。该EA使用网格距离逻辑，并可以根据设定的网格步距开立额外订单。

3. 该EA支持对冲吗？
是的。该EA包含可选的对冲逻辑。若要正常使用对冲功能，需要使用支持对冲模式的 MetaTrader 5 账户。

4. 每个阶段可以使用不同的倍数吗？
可以。每个网格阶段都可以设置自己的手数倍数、网格距离、时间周期和确认参数。

5. 马丁格尔有风险吗？
有。马丁格尔递进可能会快速增加市场敞口。如果市场持续朝篮子的不利方向移动，可能导致较大回撤，甚至造成账户重大损失。

6. EA是否包含保护工具？
是的。该EA包含回撤保护、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大手数限制、动态网格步距扩展、新闻过滤、美联储过滤、点差控制和交易时段控制。

7. 这些保护工具能保证安全吗？
不能。这些工具用于辅助风险管理，但不能保证安全、恢复或盈利。

风险提示

Super Hybrid EA AI Pro 使用网格和马丁格尔式交易逻辑。这类策略可能会通过开立额外订单和增加订单手数来扩大市场敞口。若市场持续朝当前篮子的不利方向强烈移动，回撤可能会迅速扩大，并可能导致重大损失。

该EA包含多种风险管理工具，例如回撤限制、每日亏损控制、篮子总手数限制、最大手数限制、动态网格距离、新闻过滤、美联储过滤、点差控制、冷却逻辑以及日终安全功能。这些工具旨在帮助管理风险，但不能保证盈利、安全或恢复。

过往表现、策略测试结果、模拟账户结果、截图或历史收益均不代表未来真实账户表现。

用户应在真实账户使用前，先通过 MetaTrader 5 Strategy Tester 和模拟账户进行测试。建议使用保守的起始手数、谨慎的倍增设置、更宽的网格距离以及严格的回撤限制。

评分 1
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal
208
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal 2026.06.12 09:18 
 

Great Job Mr.Bashar This the BEST EA for GOLD !!! excellent

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AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
专家
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
专家
SAIKO Scalper – 高精度Tick动量交易机器人 SAIKO Scalper 是一款先进的算法交易机器人，专门用于通过 Tick 动量分析识别并利用真实的市场动量。与仅依赖传统技术指标的系统不同，该机器人实时监控连续的价格变动，并在检测到强劲的方向性价格冲动时自动开仓。这种方法可以捕捉快速的市场机会，同时减少由正常市场波动产生的错误信号。 该机器人内置多层智能盈利保护机制。当交易开始盈利时，系统会自动通过动态跟踪保护、严格的盈利保护规则以及智能利润锁定机制来保护收益。这些功能旨在确保盈利交易得到有效保护，并减少市场突然反转带来的影响。 SAIKO Scalper 还包含先进的风险控制系统，例如早期亏损保护、自适应止损设置以及严格的资金保护逻辑。算法持续监控市场行为，并能够快速响应市场条件的变化。 该机器人适合希望使用高速、纪律性强并具备智能风险管理功能的自动化剥头皮交易系统的交易者。
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
专家
Scalp Master 专家顾问（EA）是一种完全自动化的交易系统，专为趋势市场中的剥头皮策略设计。它用于在高流动性市场中识别短期交易机会，同时重点关注交易质量和风险控制。该EA适合偏好系统化、规则化交易且不进行手动操作的交易者。 它在低点差和高流动性的品种上表现最佳，包括： XAUUSD（黄金） EURUSD GBPUSD USDJPY BTCUSD USTEC（美国科技指数） 其他主要和次要货币对（低点差且执行稳定） 该策略专为趋势市场设计，旨在避免震荡或不可预测行情等低质量交易环境。 主要特点： 完全自动化交易系统，无需手动操作 移动平均线与RSI过滤器，提高胜率并避免低概率交易 集成新闻过滤器，在重大经济事件期间降低风险 高级移动止损系统，动态管理持仓 专注风险控制与回撤降低 Scalp Master 会在交易前和交易过程中持续评估市场条件，确保交易符合系统逻辑。趋势、动量和波动率过滤器的结合有助于提升交易质量。 该EA适用于提供稳定执行、低点差和高流动性的经纪商。适合初学者和希望使用结构化剥头皮策略的专业交易者。 最低入金：$100 推荐入金：$1000 输入设置： 请不要
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
专家
对于高达340%年化收益率，我们深感抱歉！ 没错，您没看错：这些年化340%的回测结果，几乎好得有些“不正经”。但请不要误会——这不是营销噱头，而是干净编程和真实回测的结果。当然，这样的梦幻收益不可能长期持续，因为任何EA在回测几年后都会遇到手数（lot size）的上限。不过，Stealth 150 DE40 展示了当算法“自由发挥”时可以达到什么高度。 所以，对不起收益太高——现在让我们来说说这个专家顾问（EA）本身： Stealth 150 DE40——专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）打造的突破型专家顾问 隐形。不可阻挡。绝对透明。 Stealth 150 DE40 有什么功能？ Stealth 150 DE40 是一款专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）指数设计的全自动交易机器人，主打盈利性的剥头皮+趋势跟踪（突破）策略。 5.5年历史回测 年化收益率 >150%（复合年增长率，见上面说明） 不使用马丁格尔，不使用网格，不加仓补仓 防止经纪商操纵： 系统内置有紧急止损（SL）和止盈（TP）保护技术风险。但实际的交易管
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
专家
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
专家
Mercaria Unicorn — 用于 MetaTrader 5 黄金（XAUUSD）的自适应网格交易系统。由具有实盘经验的交易者开发，适合各种经验水平。 概述 Mercaria Unicorn 是一款用于黄金（XAUUSD）及其他差价合约（CFD）品种的自适应交易系统。与参数固定的普通网格机器人不同，它会根据所选的波动性配置和您的存款，自动调整层数、手数和风险阈值。 所有关键决策都可在图表上的可视化控制面板中操作，因此您可以即时更改设置，而无需重新打开输入窗口。本系统适合偏好低维护设置的交易者、按新闻日历管理风险的有经验交易者，以及希望在自身入场策略之上使用仓位管理器的专业交易者。 发售价格随销量增加而逐步上调。每次购买均包含通过 MQL5 Market 提供的所有未来更新。 主要功能 自适应引擎。四种波动性配置（Normal、Spike M、Spike L、Black Swan）涵盖平静日、新闻日、剧烈意外行情和危机情形，可在面板上一键切换，无需重启。Autosizing 模块通过带有内置安全缓冲的数学模型，为您的余额计算安全的层数和手数。手数缩放使每个以美元
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
专家
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
专家
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
专家
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Trader Dream 02
Marco Stacchiotti
专家
主要思想。 首先，这是基于相同策略应用于不同指标的EA系列的第二个产品。 这意味着将相同的策略和相同的资金管理应用于具有扩展主过滤的不同指标。 最终目标是设计一种可能具有更高成功率且总体损失最低的EA。 这种特殊性将使人们对EA的使用充满信心，从而获得长期的满意。 策略 1.缩放模式策略 EA遵循指标的价格方向，然后在TP1获利。然后进程重新启动。 如果未触发TP1且指标改变方向，则保持交易，并相应地打开一个相反的乘数，直到TP2，但乘以市场交易数。 重复此步骤，直到获得等于交易数量X TP2的利润。 2.趋势追踪模式策略 EA相应地遵循指标的价格方向，然后在交易有利可图时获利，并且仅在价格方向反转时获利。 然后进程重新启动。 如果交易在价格方向改变时没有获利，则交易被持有，并相应地打开一个相反的乘数，直到新的价格方向改变为止。 重复此步骤，直到下一个价格变动的交易总和为正时为止。 一般安全参数 EA具有许多用于防止余额减少的技能，称为恢复模式，最大交易模式和最大保证金模式。其中一些与交易单一资产有关，其他与防止一般余额直接付款有关。 例 如果市场交易过多，EA将自动停止，不输
作者的更多信息
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
Aegis QuadFlow Manual AI Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Aegis QuadFlow AI Trader Aegis QuadFlow AI Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动交易智能系统，集多周期市场分析、手动交易执行、自动持仓管理和网格篮子控制于一个专业交易界面中。 该 EA 使用集中式规则型 AI 引擎，在多个时间周期上分析十个技术组件，并生成以下五种市场建议之一： 等待 卖出 强力卖出 买入 强力买入 十指标 AI 引擎 分析引擎持续评估以下十个技术组件： 流动性扫荡 — LS 检测价格在前期市场高点和低点附近可能出现的看涨或看跌流动性扫荡。 锚定成交量加权平均价 — AVW 分析当前价格相对于锚定成交量加权平均价的位置。 成交量分布 — VP 计算所选历史区间内的成交量分布和控制点 Point of Control。 订单流压力 — OF 根据 K 线结构、收盘位置和可用成交量数据估算买方与卖方压力。 公允价值缺口 — FVG 检测当前活跃的看涨和看跌价格失衡区域。 市场趋势强度 — MTS 使用均线排列、均线斜率和价格结构评估趋势方向与强度。 支撑阻力工具 — SRT 识别附近的支撑与阻
BTC Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
BTC Hybrid EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，专为希望以结构化和可配置方式交易 BTCUSD 的交易者而设计。 该EA基于混合交易框架构建，结合了方向性入场、对冲逻辑、分阶段网格管理、篮子订单利润管理以及多层风险保护机制。它可以监控市场环境、交易敞口、点差变化、浮动回撤以及当前篮子订单状态，并通过图表上的 Daily Mimic Panel 直接显示关键交易信息。 BTCUSD 是一种高波动性的交易品种。本EA不保证盈利，不消除交易风险，在实盘使用前，应先在策略测试器和模拟账户中进行充分测试。 主要交易概念 BTC Hybrid EA 针对 BTCUSD 使用分阶段交易结构。EA可以根据所选择的启动模式、当前网格阶段、篮子订单状态、点差水平、交易时段状态以及风险控制设置来开仓和管理持仓。 该系统旨在管理活跃的交易周期，同时让用户可以控制手数大小、网格距离、篮子利润目标、最大交易敞口、点差限制、滑点限制以及回撤保护。 BTC Hybrid EA 适合希望使用可配置自动交易管理系统，而不是简单固定入场策略的交易者。 主要功能 专注于 BTCUSD 交易
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 MetaTrader 5 专业手动交易辅助工具 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的手动交易辅助 EA，帮助交易者通过一个清晰的面板分析市场结构、Fair Value Gap、公平价值缺口、多时间周期方向、支撑与阻力、RSI 行为、动能状态以及交易管理水平。 这款 EA 适合需要专业视觉化决策辅助工具的交易者，而不是完全自动化的黑箱机器人。它可以帮助交易者更快阅读市场、更有条理地规划交易，并以更清晰的方式管理手动订单。 主要概述 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 将多个市场分析组件整合到一个紧凑的 Daily Mimic Panel 中。该面板显示当前品种资料、当前时间周期、价格、点差、市场方向、强度等级、信号原因、手动订单控制、风险设置、RR 选择、止盈目标以及预估风险/利润信息。 该 EA 的设计目标是为手动交易决策提供支持，并将有用的市场背景直接显示在图表上。它可以减少交易者频繁切换多个指标的需求，因为重
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，专为专业手动交易、半自动交易管理、多品种监控、风险规划以及智能市场分析而设计，并通过一个强大的控制面板集中管理。 该 EA 适合需要快速手动执行、结构化风险控制、智能交易辅助和清晰图表决策支持的交易者，同时避免随机信号和缓慢的面板反应。 EA 配备专业的 Daily Mimic Panel ，用户可以直接在图表上管理交易、监控市场状况、控制关键交易功能，并接收智能交易建议。 高级 EA 智能分析引擎 该 EA 现在加入了高级市场智能分析引擎，可通过多项加权因素分析实时市场情况，包括： 趋势方向 多周期确认 价格行为 波动率状态 动能强度 支撑与阻力区域 流动性行为 Fair Value Gap 确认 点差状态 交易时段 交易安全过滤器 市场稳定性评分 根据该分析，EA 会在 Daily Mimic Panel 顶部显示清晰的交易建议： Recommended Action: BUY
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Major Pairs Hybrid EA MT5 是一款为 MetaTrader 5 开发的多品种 Expert Advisor，主要用于通过结构化的篮子管理系统管理主要外汇货币对。它支持灵活的 Grid Stages、独立的货币对启用设置、TP 目标设置以及可选择的 start modes。 该 EA 适合希望通过一个统一系统管理多个货币对的交易者，而不是在不同图表上运行多个独立机器人。它允许用户同时管理多个交易品种，并对每个货币对、每个阶段和每个篮子的行为进行细致控制。 EA 支持 independent pair trading、connected basket trading、dual-symbol basket modes、triangular basket modes，以及针对启用货币对的 group basket management。 Main Concept 该 EA 的核心理念是结构化的多货币对篮子管理。 用户不必对所有交易品种使用相同逻辑，而是可以单独设置每个 major pair 在每个 grid stage 中的行为。这让用户可以更灵活地控制交易品种启用状态
筛选:
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal
208
Osama Nabil Abdelaziz Abdelaal 2026.06.12 09:18 
 

Great Job Mr.Bashar This the BEST EA for GOLD !!! excellent

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