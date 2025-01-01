文档部分
ColorBorder (Get 方法)

获取 OBJPROP_BORDER_COLOR (边框颜色) 图表对象的属性。

color  ColorBorder()

返回值

对应的 OBJPROP_BORDER_COLOR 属性值。

ColorBorder (Set 方法)

设置 OBJPROP_BORDER_COLOR (边框颜色) 图表对象的属性。

bool  ColorBorder(
   const color  value      // 值
   )

参数

value

[输入]  新的 OBJPROP_BORDER_COLOR 属性值。

返回值

true 如果成功, 否则 false。