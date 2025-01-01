- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder (Get 方法)
获取 OBJPROP_BORDER_COLOR (边框颜色) 图表对象的属性。
|
color ColorBorder()
返回值
对应的 OBJPROP_BORDER_COLOR 属性值。
ColorBorder (Set 方法)
设置 OBJPROP_BORDER_COLOR (边框颜色) 图表对象的属性。
|
bool ColorBorder(
参数
value
[输入] 新的 OBJPROP_BORDER_COLOR 属性值。
返回值
true 如果成功, 否则 false。