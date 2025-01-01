文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndObjColorBackground 

ColorBackground (Get 方法)

获取 OBJPROP_BGCOLOR (背景颜色) 图表对象的属性。

color  ColorBackground()

返回值

对应的 OBJPROP_BGCOLOR 属性值。

ColorBackground (Set 方法)

设置 OBJPROP_BGCOLOR (背景颜色) 图表对象的属性。

bool  ColorBackground(
   const color  value      // 值
   )

参数

value

[输入]  新的 OBJPROP_BGCOLOR 属性值。

返回值

true 如果成功, 否则 false。