MQL5参考标准常量，列举和架构环境状态客户端属性 

客户端属性

有关客户端信息包含在两种函数中，TerminalInfoInteger()TerminalInfoString()。对于参量来说，这些函数分别从ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 和 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING中接收值。

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

标识符

描述

类型

TERMINAL_BUILD

客户端构造编号

int

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

标识表示程序端中存在MQL5.community 授权数据

bool

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

连接 MQL5.community

bool

TERMINAL_CONNECTED

连接的交易服务器

bool

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

使用DLL许可

bool

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

允许交易

bool

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

在制定终端允许使用SMTP-server 和 login发送邮件

bool

TERMINAL_FTP_ENABLED

在制定终端允许使用FTP-server 和 login发送报告

bool

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

允许向智能手机发送通知

bool

TERMINAL_MAXBARS

图表中的最大字节

int

TERMINAL_MQID

标识表示存在MetaQuotes ID 数据 推送通知

bool

TERMINAL_CODEPAGE

在客户端建立的 语言代码页 数字

int

TERMINAL_CPU_CORES

系统的CPU 内核数量

int

TERMINAL_DISK_SPACE

程序端（代理）MQL5\Files 文件夹的空闲磁盘空间，MB

int

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

系统的物理内存，MB

int

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

程序端（代理）进程的可用内存，MB

int

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

程序端（代理）进程的空闲内存，MB

int

TERMINAL_MEMORY_USED

程序端（代理）使用的内存，MB

int

TERMINAL_X64

"64-位程序端"

bool

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

OpenCL 支持的版本格式 0x00010002 = 1.2。 "0" 表示OpenCL 不被支持

int

TERMINAL_SCREEN_DPI

屏幕上显示信息的分辨率是以每英寸一行的点数计算的（DPI）。

知道该参数值，您可以设置图形对象的大小，以便在不同分辨率的显示器上看起来一样。

int

TERMINAL_SCREEN_LEFT

虚拟屏幕的左坐标。虚拟屏幕是覆盖所有监视器的长方形。如果系统从右至左有两个监视器，那么虚拟屏幕的左坐标可以在两个监视器的边界上。

int

TERMINAL_SCREEN_TOP

虚拟屏幕的顶部坐标

int

TERMINAL_SCREEN_WIDTH

程序端宽度

int

TERMINAL_SCREEN_HEIGHT

程序端高度

int

TERMINAL_LEFT

相对于虚拟屏幕的程序端的左坐标

int

TERMINAL_TOP

相对于虚拟屏幕的程序端的顶部坐标

int

TERMINAL_RIGHT

相对于虚拟屏幕的程序端的右坐标

int

TERMINAL_BOTTOM

相对于虚拟屏幕的程序端的底部坐标

int

TERMINAL_PING_LAST

最后知道的交易服务器的微秒ping值。一秒包含一百万微秒

int

TERMINAL_VPS

表示程序端在MetaTrader虚拟主机服务器 (MetaTrader VPS)上启动

bool

按键标识符

描述

 

TERMINAL_KEYSTATE_LEFT

“左箭头”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_UP

“向上箭头”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT

“右箭头”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_DOWN

“向下箭头”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT

“Shift”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL

“Ctrl”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_MENU

“Windows”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK

“CapsLock”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK

“NumLock”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK

“ScrollLock”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_ENTER

“Enter”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_INSERT

“Insert”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_DELETE

“Delete”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_HOME

“Home”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_END

“End”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_TAB

“Tab”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP

“PageUp”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN

“PageDown”键状态

int

TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE

“Escape”键状态

int

调用TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX)返回GetKeyState()函数在MSDN相同键的状态代码。

 

比例系数计算示例

//--- 在屏幕上创建 1.5 英寸宽的按键
int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // 找到用户显示器的DPI
int base_width = 144;                                      // DPI=96标准显示器的屏幕点的基本宽度
int width      = (button_width * screen_dpi) / 96;         // 为用户显示器（特别DPI）计算按键宽度
... 
 
//--- 按百分比计算比例系数
int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;
//--- 使用比例系数
width=(base_width * scale_factor) / 100;

在以上示例中，图形 资源 在不同分辨率特征的显示器上看起来一样。控制元素的大小（按键，对话框等等）对应个性化设置。

 

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

标识符

描述

类型

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

MQL5.community的结余

双精度

TERMINAL_RETRANSMISSION

对于所有在指定计算机上运行应用程序和服务的TCP/IP协议中的现有网络数据包的百分比。即使在最快且配置正确的网络中也可能发生数据包的丢失。在这种情况下，在接收方与发送方之间没有确认数据包的交付，因此丢失的数据包被重新发送。

 

这并不表示特定程序端和交易服务器之间的连接质量，因为这个百分比是为整个网络活动计算，包括系统和后台活动。

 

TERMINAL_RETRANSMISSION值每分钟从操作系统请求一次。 程序端本身并不计算该值。

双精度

 

只能在两种目录下执行文件操作 ；使用TERMINAL_DATA_PATH 和 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 要求特征包括相似路径。

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

标识符

描述

类型

TERMINAL_LANGUAGE

程序端语言

string

TERMINAL_COMPANY

公司名称

string

TERMINAL_NAME

程序端名称

string

TERMINAL_PATH

程序端文件夹启动

string

TERMINAL_DATA_PATH

程序端数据文件夹存储

string

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

电脑中所有程序端的普通路径

string

TERMINAL_CPU_NAME

CPU名称

string

TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE

CPU架构

string

TERMINAL_OS_VERSION

用户操作系统名称

string

TERMINAL_COLORTHEME_NAME

终端配色方案；可能的值：浅色和深色。

string

为更好的了解路径，存储在TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH 和 TERMINAL_COMMONDATA_PATH参量中的属性，推荐使用脚本，它可以通过当前复制的客户端的来返回这些值。

示例：脚本返回的有关客户端路径的信息

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Check_TerminalPaths.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序启动函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));
   Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
   Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
  }

脚本执行的结果在Experts Journal中可以看到相关信息，如下表示：

获取程序端工作文件夹的数据

 

取得终端配色方案信息 #

终端支持两种配色方案：浅色（默认）和深色。在开发具有图形用户界面的自定义应用程序时，程序员应考虑当前的终端配色方案。应用程序中使用的视觉组件应具有动态适应性，以增强用户体验并保持视觉一致性。

为了支持这一点，本语言提供了检测终端配色方案的函数：

 

标识符

描述

属性类型

THEME_COLOR_WINDOW

窗口背景

color

THEME_COLOR_WINDOWTEXT

窗口中的文本

color

THEME_COLOR_BTNTEXT

按钮文本

color

THEME_COLOR_GRAYTEXT

非活动（被禁用）的文本

color

THEME_COLOR_INFOTEXT

提示文本

color

THEME_COLOR_INFOBK

提示背景

color

THEME_COLOR_3DFACE

3D 元素正面

color

THEME_COLOR_3DLIGHT

3D 元素的光侧

color

THEME_COLOR_3DSHADOW

3D 元素的阴影侧

color

THEME_COLOR_3DDKSHADOW

3D 元素的阴影

color

THEME_COLOR_3DHILIGHT

3D 元素的高亮显示

color

THEME_COLOR_HIGHLIGHT

选定元素的背景

color

THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT

选定元素的文本

color

THEME_COLOR_BTNFACE

按钮正面

color

THEME_COLOR_BTNHILIGHT

按钮高亮显示

color

THEME_COLOR_BTNSHADOW

按钮阴影

color

THEME_COLOR_MENU

菜单背景

color

THEME_COLOR_MENUBAR

菜单栏背景

color

THEME_COLOR_MENUTEXT

菜单文本

color

THEME_COLOR_MENUHILIGHT

选中菜单项的高亮显示

color

THEME_COLOR_ACTIVECAPTION

活动窗口标题

color

THEME_COLOR_INACTIVECAPTION

非活动窗口标题

color

THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION

非活动窗口标题的渐变

color

THEME_COLOR_CAPTIONTEXT

窗口标题文本

color

THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT

非活动窗口标题文本

color

THEME_COLOR_HOTTEXT

活动元素的超链接

color

THEME_COLOR_NONE

未选择颜色

color

THEME_COLOR_SEPARATOR

分隔线

color

THEME_COLOR_SCROLLBACK

滚动条

color

THEME_COLOR_LINE1

日记中奇数行的背景颜色

color

THEME_COLOR_LINE2

日记中偶数行的背景颜色

color

THEME_COLOR_GRID

日志中的网格颜色

color

THEME_COLOR_SUMMARY

日志中摘要行的背景颜色

color

THEME_COLOR_ERROR

错误消息文本颜色

color

THEME_COLOR_INVALID

无效值文本的颜色

color

THEME_COLOR_NEGATIVE

负值颜色

color

THEME_COLOR_POSITIVE

正值颜色

color

THEME_COLOR_LINK

链接颜色

color

THEME_COLOR_LINKHOVER

链接悬停颜色

color

THEME_COLOR_LINKTESTER

来自缓存的先前测试/优化运行的结果中的链接颜色

color

THEME_COLOR_TEXTUP

“按钮释放”状态

color

THEME_COLOR_TEXTDOWN

“按钮按下”状态

color

THEME_COLOR_BACKUP

报价升高时“一键交易”中“买入”和“卖出”按钮的颜色

color

THEME_COLOR_BACKDOWN

报价下降时“一键交易”中“买入”和“卖出”按钮的颜色

color

THEME_COLOR_CLOSE

“关闭”操作按钮颜色

color

THEME_COLOR_BUY

“买入”操作按钮颜色

color

THEME_COLOR_SELL

“卖出”操作按钮颜色

color

THEME_COLOR_DEPOSIT

“存款”按钮颜色

color

THEME_COLOR_WITHDRAWAL

“提款”按钮颜色

color

THEME_COLOR_BID

买价线颜色

color

THEME_COLOR_ASK

卖价线颜色

color

THEME_COLOR_STOPS

止损线颜色

color

THEME_COLOR_STOPS_RED

当利润为负时止损值高亮显示（交易选项卡）

color

THEME_COLOR_STOPS_GREEN

当利润为正时止损值高亮显示（交易选项卡）

color

THEME_COLOR_CONFIRM

订单提交窗口中“接受”按钮颜色

color

THEME_COLOR_REQUOTE

订单提交窗口中“重新报价”按钮颜色

color

THEME_COLOR_REJECT

订单提交窗口中“拒绝”按钮颜色

color

THEME_COLOR_NOTIFICATION

订单提交窗口中来自服务器的更改通知的颜色

color

THEME_COLOR_RATING

学习系统中的评分栏颜色

color

THEME_COLOR_BOOK_BUY

市场深度中买入水平的背景颜色

color

THEME_COLOR_BOOK_SELL

市场深度中卖出水平的背景颜色

color

THEME_COLOR_BOOK_LAST

市场深度中最后交易的颜色

color

THEME_COLOR_BOOK_STOP

市场深度中的止损水平颜色

color

THEME_COLOR_BOOK_SPREAD

市场深度价差内水平的背景颜色

color

THEME_COLOR_TICKS_BID

订单提交窗口中分时图上的买价线颜色

color

THEME_COLOR_TICKS_ASK

订单提交窗口中分时图上的卖价线颜色

color

THEME_COLOR_TICKS_LAST

订单提交窗口中分时图上的最新交易线颜色

color

THEME_COLOR_TICKS_CROSS

订单提交窗口中分时图上的十字线颜色

color

THEME_COLOR_TICKS_SL

订单提交窗口中分时图上的止损线颜色

color

THEME_COLOR_TICKS_TP

订单提交窗口中分时图上的止盈线颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_START

测试/优化中的“开始”按钮颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_STOP

测试/优化中的“停止”按钮颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME

测试/优化中“开始”按钮的边框颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME

测试/优化中“停止”按钮的边框颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS

测试/优化中的进度条颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_BALANCE

策略测试器中的余额线颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_EQUITY

策略测试器中的净值线颜色

color

THEME_COLOR_TESTER_MARGIN

策略测试器中的存款负载图颜色

color

THEME_COLOR_PROFILER_CALL

分析期间调用的代码行的颜色

color

THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL

分析期间调用时选择的代码行颜色

color

THEME_COLOR_PROFILER_LINE

分析日志中的线条颜色

color

THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL

分析日志中选定的线条颜色

color

 

 