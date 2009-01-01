对于所有在指定计算机上运行应用程序和服务的TCP/IP协议中的现有网络数据包的百分比。即使在最快且配置正确的网络中也可能发生数据包的丢失。在这种情况下，在接收方与发送方之间没有确认数据包的交付，因此丢失的数据包被重新发送。

这并不表示特定程序端和交易服务器之间的连接质量，因为这个百分比是为整个网络活动计算，包括系统和后台活动。

TERMINAL_RETRANSMISSION值每分钟从操作系统请求一次。 程序端本身并不计算该值。