客户端属性
有关客户端信息包含在两种函数中，TerminalInfoInteger()和TerminalInfoString()。对于参量来说，这些函数分别从ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 和 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING中接收值。
|
标识符
|
描述
|
类型
|
TERMINAL_BUILD
|
客户端构造编号
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
标识表示程序端中存在MQL5.community 授权数据
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
连接 MQL5.community
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
连接的交易服务器
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
使用DLL许可
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
允许交易
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
在制定终端允许使用SMTP-server 和 login发送邮件
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
在制定终端允许使用FTP-server 和 login发送报告
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
允许向智能手机发送通知
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
图表中的最大字节
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
标识表示存在MetaQuotes ID 数据 推送通知
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
在客户端建立的 语言代码页 数字
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
系统的CPU 内核数量
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
程序端（代理）MQL5\Files 文件夹的空闲磁盘空间，MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
系统的物理内存，MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
程序端（代理）进程的可用内存，MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
程序端（代理）进程的空闲内存，MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
程序端（代理）使用的内存，MB
|
int
|
TERMINAL_X64
|
"64-位程序端"
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
OpenCL 支持的版本格式 0x00010002 = 1.2。 "0" 表示OpenCL 不被支持
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
屏幕上显示信息的分辨率是以每英寸一行的点数计算的（DPI）。
知道该参数值，您可以设置图形对象的大小，以便在不同分辨率的显示器上看起来一样。
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
虚拟屏幕的左坐标。虚拟屏幕是覆盖所有监视器的长方形。如果系统从右至左有两个监视器，那么虚拟屏幕的左坐标可以在两个监视器的边界上。
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
虚拟屏幕的顶部坐标
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
程序端宽度
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
程序端高度
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
相对于虚拟屏幕的程序端的左坐标
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
相对于虚拟屏幕的程序端的顶部坐标
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
相对于虚拟屏幕的程序端的右坐标
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
相对于虚拟屏幕的程序端的底部坐标
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
最后知道的交易服务器的微秒ping值。一秒包含一百万微秒
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
表示程序端在MetaTrader虚拟主机服务器 (MetaTrader VPS)上启动
|
bool
|
按键标识符
|
描述
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
“左箭头”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
“向上箭头”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
“右箭头”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
“向下箭头”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
“Shift”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
“Ctrl”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
“Windows”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
“CapsLock”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
“NumLock”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
“ScrollLock”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
“Enter”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
“Insert”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
“Delete”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
“Home”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
“End”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
“Tab”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
“PageUp”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
“PageDown”键状态
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
“Escape”键状态
|
int
调用TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX)返回GetKeyState()函数在MSDN相同键的状态代码。
比例系数计算示例 ：
|
//--- 在屏幕上创建 1.5 英寸宽的按键
在以上示例中，图形 资源 在不同分辨率特征的显示器上看起来一样。控制元素的大小（按键，对话框等等）对应个性化设置。
|
标识符
|
描述
|
类型
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
MQL5.community的结余
|
双精度
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
对于所有在指定计算机上运行应用程序和服务的TCP/IP协议中的现有网络数据包的百分比。即使在最快且配置正确的网络中也可能发生数据包的丢失。在这种情况下，在接收方与发送方之间没有确认数据包的交付，因此丢失的数据包被重新发送。
这并不表示特定程序端和交易服务器之间的连接质量，因为这个百分比是为整个网络活动计算，包括系统和后台活动。
TERMINAL_RETRANSMISSION值每分钟从操作系统请求一次。 程序端本身并不计算该值。
|
双精度
只能在两种目录下执行文件操作 ；使用TERMINAL_DATA_PATH 和 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 要求特征包括相似路径。
|
标识符
|
描述
|
类型
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
程序端语言
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
公司名称
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
程序端名称
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
程序端文件夹启动
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
程序端数据文件夹存储
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
电脑中所有程序端的普通路径
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
CPU名称
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
CPU架构
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
用户操作系统名称
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
终端配色方案；可能的值：浅色和深色。
|
string
为更好的了解路径，存储在TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH 和 TERMINAL_COMMONDATA_PATH参量中的属性，推荐使用脚本，它可以通过当前复制的客户端的来返回这些值。
示例：脚本返回的有关客户端路径的信息
|
//+------------------------------------------------------------------+
脚本执行的结果在Experts Journal中可以看到相关信息，如下表示：
取得终端配色方案信息 #
终端支持两种配色方案：浅色（默认）和深色。在开发具有图形用户界面的自定义应用程序时，程序员应考虑当前的终端配色方案。应用程序中使用的视觉组件应具有动态适应性，以增强用户体验并保持视觉一致性。
为了支持这一点，本语言提供了检测终端配色方案的函数：
- ENUM_TERMINAL_INFO_STRING枚举中的 TERMINAL_COLORTHEME_NAME 值允许您通过使用 TerminalInfoString 函数来获取当前配色方案的名称。可能的值：浅色和深色。
- 使用 ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER枚举中的 THEME_COLOR_* 值可以通过 TerminalInfoInteger 函数获取特定 UI 元素的颜色。
|
标识符
|
描述
|
属性类型
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
窗口背景
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
窗口中的文本
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
按钮文本
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
非活动（被禁用）的文本
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
提示文本
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
提示背景
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
3D 元素正面
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
3D 元素的光侧
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
3D 元素的阴影侧
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
3D 元素的阴影
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
3D 元素的高亮显示
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
选定元素的背景
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
选定元素的文本
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
按钮正面
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
按钮高亮显示
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
按钮阴影
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
菜单背景
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
菜单栏背景
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
菜单文本
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
选中菜单项的高亮显示
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
活动窗口标题
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
非活动窗口标题
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
非活动窗口标题的渐变
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
窗口标题文本
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
非活动窗口标题文本
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
活动元素的超链接
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
未选择颜色
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
分隔线
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
滚动条
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
日记中奇数行的背景颜色
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
日记中偶数行的背景颜色
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
日志中的网格颜色
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
日志中摘要行的背景颜色
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
错误消息文本颜色
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
无效值文本的颜色
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
负值颜色
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
正值颜色
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
链接颜色
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
链接悬停颜色
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
来自缓存的先前测试/优化运行的结果中的链接颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
“按钮释放”状态
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
“按钮按下”状态
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
报价升高时“一键交易”中“买入”和“卖出”按钮的颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
报价下降时“一键交易”中“买入”和“卖出”按钮的颜色
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
“关闭”操作按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
“买入”操作按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
“卖出”操作按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
“存款”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
“提款”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
买价线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
卖价线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
止损线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
当利润为负时止损值高亮显示（交易选项卡）
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
当利润为正时止损值高亮显示（交易选项卡）
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
订单提交窗口中“接受”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
订单提交窗口中“重新报价”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
订单提交窗口中“拒绝”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
订单提交窗口中来自服务器的更改通知的颜色
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
学习系统中的评分栏颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
市场深度中买入水平的背景颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
市场深度中卖出水平的背景颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
市场深度中最后交易的颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
市场深度中的止损水平颜色
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
市场深度价差内水平的背景颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
订单提交窗口中分时图上的买价线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
订单提交窗口中分时图上的卖价线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
订单提交窗口中分时图上的最新交易线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
订单提交窗口中分时图上的十字线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
订单提交窗口中分时图上的止损线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
订单提交窗口中分时图上的止盈线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
测试/优化中的“开始”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
测试/优化中的“停止”按钮颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
测试/优化中“开始”按钮的边框颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
测试/优化中“停止”按钮的边框颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
测试/优化中的进度条颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
策略测试器中的余额线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
策略测试器中的净值线颜色
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
策略测试器中的存款负载图颜色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
分析期间调用的代码行的颜色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
分析期间调用时选择的代码行颜色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
分析日志中的线条颜色
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
分析日志中选定的线条颜色
|
color