对象可见性
对象组合可见标记决定图表时间表，该对象是明显的，为了建立或者得到OBJPROP_TIMEFRAMES类型值，可以使用 ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger() 函数。
|
ID
|
值
|
描述
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
时间表中不引用对象
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
1分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
2分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
3分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
4分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
5分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
6分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
10分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
12分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
15分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
20分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
30分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
1小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
2小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
3小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
4小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
6小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
8小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
12小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
以天为单位的图表显示
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
以周为单位的图表显示
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
以月为单位的图表显示
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
所有时间表对象显示
可见性标记可以通过使用符号"|"来建立，例如，标记组合OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 表示该对象在10分钟到4小时这个时间段内可见
示例：
|
void OnStart()
