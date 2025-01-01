对话框常量
该章包括返回MessageBox()函数代码。万一已经按下ESC键或者取消按钮，如果消息窗口有取消按钮，函数返回IDCANCEL。如果没有取消按钮，按ESC也不起作用。
|
常量
|
值
|
描述
|
IDOK
|
1
|
按“确认”键
|
IDCANCEL
|
2
|
按“取消”键
|
IDABORT
|
3
|
按“停止”键
|
IDRETRY
|
4
|
按“重试”键
|
IDIGNORE
|
5
|
按“忽略”键
|
IDYES
|
6
|
按“是”键
|
IDNO
|
7
|
按“否”键
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
按“再试一次”键
|
IDCONTINUE
|
11
|
按“继续”键
MessageBox() 函数的主要标签定义常量和对话窗口行为，它的值包括综合如下标签组：
|
常量
|
值
|
描述
|
MB_OK
|
0x00000000
|
通知窗口只包括一个按钮：确定 默认
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
通知窗口包括两个按钮：确定和取消
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
通知窗口包括三个按钮：停止,重试 和 忽略
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
通知窗口包括三个按钮：是, 否和取消
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
通知窗口包括两个按钮：是 和 否
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
通知窗口包括两个按钮：重试 和 取消
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
通知窗口包括三个按钮：取消, 再试一次, 继续
在消息窗口中展示icon，有必要指定额外标签：
|
常量
|
值
|
描述
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
STOP停止标志icon
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
icon疑问标志icon
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
惊叹/警示标志icon
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
i包围标志
如下标签定义默认按钮：
|
常量
|
值
|
描述
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
如果另外按钮MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 或者 MB_DEFBUTTON4 不执行，第一按钮MB_DEFBUTTON1 ―默认。
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
默认第二按钮
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
默认第三按钮
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
默认第四按钮