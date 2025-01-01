文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构输入/输出常量对话框 

对话框常量

该章包括返回MessageBox()函数代码。万一已经按下ESC键或者取消按钮，如果消息窗口有取消按钮，函数返回IDCANCEL。如果没有取消按钮，按ESC也不起作用。

常量

描述

IDOK

1

按“确认”键

IDCANCEL

2

按“取消”键

IDABORT

3

按“停止”键

IDRETRY

4

按“重试”键

IDIGNORE

5

按“忽略”键

IDYES

6

按“是”键

IDNO

7

按“否”键

IDTRYAGAIN

10

按“再试一次”键

IDCONTINUE

11

按“继续”键

 

MessageBox() 函数的主要标签定义常量和对话窗口行为，它的值包括综合如下标签组：

常量

描述

MB_OK

0x00000000

通知窗口只包括一个按钮：确定 默认

MB_OKCANCEL

0x00000001

通知窗口包括两个按钮：确定和取消

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

通知窗口包括三个按钮：停止,重试 和 忽略

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

通知窗口包括三个按钮：是, 否和取消

MB_YESNO

0x00000004

通知窗口包括两个按钮：是 和 否

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

通知窗口包括两个按钮：重试 和 取消

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

通知窗口包括三个按钮：取消, 再试一次, 继续

在消息窗口中展示icon，有必要指定额外标签：

常量

描述

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

STOP停止标志icon

MB_ICONQUESTION

0x00000020

icon疑问标志icon

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

惊叹/警示标志icon

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

i包围标志

如下标签定义默认按钮：

常量

描述

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

如果另外按钮MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 或者 MB_DEFBUTTON4 不执行，第一按钮MB_DEFBUTTON1 ―默认。

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

默认第二按钮

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

默认第三按钮

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

默认第四按钮

 

 

 