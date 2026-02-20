MQL5交易工具（第三部分）：构建用于策略交易的多时间周期扫描仪表盘

概述

在先前第二部分中，我们为MetaQuotes Language 5（MQL5）中的交易助手工具增添了动态视觉反馈功能，以提升其交互性。现在，我们将聚焦于构建一个多时间周期扫描仪表盘，为策略决策提供实时交易信号。我们引入一个基于网格的界面，该界面包含由指标驱动的信号以及一个关闭按钮，并通过以下子主题阐述这些改进：

这些章节将带领我们打造一个直观且功能强大的交易仪表盘。





扫描仪表盘方案

我们旨在构建一个多时间周期扫描仪表盘，提供清晰、实时的交易信号，从而提升策略决策能力。该仪表盘将采用网格布局，展示多个时间框架的买卖信号，使我们无需切换图表即可快速评估市场状况。此外，还将设置一个关闭按钮，以便轻松关闭面板，确保用户获得简洁、灵活的体验，满足我们的交易需求。

我们将整合相对强弱指数（RSI）、随机振荡指标（STOCH）、商品通道指数（CCI）、平均趋向指数（ADX）以及动量振荡指标（AO）等关键指标信号，这些指标旨在通过可自定义的强度阈值，帮助识别潜在的交易机会。然而，具体使用哪些指标或价格行为数据，由您自行决定。这种设置将帮助我们跨时间周期发现趋势和反转，同时支持短期和长期交易策略。我们的目标是打造一款精简、直观的工具，既能提供可操作的见解，又易于使用，为未来实现自动提醒或添加更多指标等功能升级铺平道路。以下是我们期望达成的效果图示。





在MQL5中的实现

要在MQL5中创建该程序，我们需要先定义程序元数据，然后定义一些对象名称常量，这些常量将有助于我们引用仪表盘对象并轻松管理它们。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #define MAIN_PANEL "PANEL_MAIN" #define HEADER_PANEL "PANEL_HEADER" #define HEADER_PANEL_ICON "PANEL_HEADER_ICON" #define HEADER_PANEL_TEXT "PANEL_HEADER_TEXT" #define CLOSE_BUTTON "BUTTON_CLOSE" #define SYMBOL_RECTANGLE "SYMBOL_HEADER" #define SYMBOL_TEXT "SYMBOL_TEXT" #define TIMEFRAME_RECTANGLE "TIMEFRAME_" #define TIMEFRAME_TEXT "TIMEFRAME_TEXT_" #define HEADER_RECTANGLE "HEADER_" #define HEADER_TEXT "HEADER_TEXT_" #define RSI_RECTANGLE "RSI_" #define RSI_TEXT "RSI_TEXT_" #define STOCH_RECTANGLE "STOCH_" #define STOCH_TEXT "STOCH_TEXT_" #define CCI_RECTANGLE "CCI_" #define CCI_TEXT "CCI_TEXT_" #define ADX_RECTANGLE "ADX_" #define ADX_TEXT "ADX_TEXT_" #define AO_RECTANGLE "AO_" #define AO_TEXT "AO_TEXT_" #define BUY_RECTANGLE "BUY_" #define BUY_TEXT "BUY_TEXT_" #define SELL_RECTANGLE "SELL_" #define SELL_TEXT "SELL_TEXT_" #define WIDTH_TIMEFRAME 90 #define WIDTH_INDICATOR 70 #define WIDTH_SIGNAL 90 #define HEIGHT_RECTANGLE 25 #define COLOR_WHITE clrWhite #define COLOR_BLACK clrBlack #define COLOR_LIGHT_GRAY C'230,230,230' #define COLOR_DARK_GRAY C'105,105,105'

我们首先使用#define指令为多时间周期扫描仪表盘搭建用户界面框架，创建诸如“MAIN_PANEL”和“HEADER_PANEL”等常量，用于表示主面板和标题面板的矩形区域，同时用“HEADER_PANEL_ICON”、“HEADER_PANEL_TEXT”和“CLOSE_BUTTON”等常量来标识标题面板的图标、标题和关闭按钮元素。

我们为仪表盘的网格结构定义标识符。对于交易品种，我们设置“SYMBOL_RECTANGLE”和“SYMBOL_TEXT”；"TIMEFRAME_RECTANGLE"和"TIMEFRAME_TEXT"前缀则用于标识时间周期行。我们使用“HEADER_RECTANGLE”和“HEADER_TEXT”前缀来标识列标题，并使用“RSI_RECTANGLE”、“STOCH_RECTANGLE”、“BUY_RECTANGLE”等前缀，以及对应的“RSI_TEXT”、“STOCH_TEXT”和“BUY_TEXT”来标识指标和信号单元格。

我们配置尺寸参数，包括“WIDTH_TIMEFRAME”（90像素）、“WIDTH_INDICATOR”（70像素）、“WIDTH_SIGNAL”（90像素）以及“HEIGHT_RECTANGLE”（25像素）。我们通过"COLOR_WHITE"和"COLOR_BLACK"定义文本和边框颜色，将信号背景设置为"COLOR_LIGHT_GRAY"（“C'230,230,230'”），指标背景设为"COLOR_DARK_GRAY"（“C'105,105,105'”），以确保布局统一清晰。接下来，我们还需要在程序中定义一些全局变量。

bool panel_is_visible = true ; ENUM_TIMEFRAMES timeframes_array[] = { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M20 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H2 , PERIOD_H3 , PERIOD_H4 , PERIOD_H8 , PERIOD_H12 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; double rsi_values[]; double stochastic_values[]; double cci_values[]; double adx_values[]; double ao_values[];

在此阶段，我们声明一个布尔型变量“panel_is_visible”，并将其初始值设置为“true”，用于确定仪表盘是否显示在图表上。这个标识位使我们能够根据需要切换仪表盘的可见性，特别是在我们不需要数据更新时。接下来，我们使用ENUM_TIMEFRAMES 类型定义数组“timeframes_array”，该数组列出了从“PERIOD_M1”（1分钟）到“PERIOD_W1”（周线）的时间周期。该数组指定了仪表盘将要分析的时间周期，使我们能够以结构化的方式跨多个时间范围扫描市场信号。如果您不需要某些时间周期，或者需要调整它们，只需修改枚举值即可。

为了存储指标数据，我们创建了双精度数组“rsi_values”、“stochastic_values”、“cci_values”、“adx_values”和“ao_values”。这些数组分别用于存储RSI、STOCH、CCI、ADI和AO的计算值，使我们能够高效地处理并显示每个时间周期的交易信号。现在，我们可以定义一些辅助函数，用于确定所获取图表交易品种的方向和截断方式，具体如下：

string truncate_timeframe_name( int timeframe_index) { string timeframe_string = StringSubstr ( EnumToString (timeframes_array[timeframe_index]), 7 ); return timeframe_string; } string calculate_signal_strength( double rsi, double stochastic, double cci, double adx, double ao, bool is_buy) { int signal_strength = 0 ; if (is_buy && rsi < 40 ) signal_strength++; else if (!is_buy && rsi > 60 ) signal_strength++; if (is_buy && stochastic < 40 ) signal_strength++; else if (!is_buy && stochastic > 60 ) signal_strength++; if (is_buy && cci < - 70 ) signal_strength++; else if (!is_buy && cci > 70 ) signal_strength++; if (adx > 40 ) signal_strength++; if (is_buy && ao > 0 ) signal_strength++; else if (!is_buy && ao < 0 ) signal_strength++; if (signal_strength >= 3 ) return is_buy ? "Strong Buy" : "Strong Sell" ; if (signal_strength >= 2 ) return is_buy ? "Buy" : "Sell" ; return "Neutral" ; }

在此阶段，我们定义了“truncate_timeframe_name”函数，该函数接受一个整型参数“timeframe_index”，用于格式化时间周期名称以供显示。在内部，我们使用StringSubstr函数从“EnumToString”函数对“timeframes_array[timeframe_index]”转换后的结果中提取子字符串，从第7个位置开始提取，并将其存储在“timeframe_string”中。接下来，我们返回“timeframe_string”，提供一个简洁、用户可读的时间周期名称。

我们创建了“calculate_signal_strength”函数，用于根据指标值判断买入或卖出信号。将整型变量“signal_strength”初始化为0，用于统计符合条件的信号数量。对于相对强弱指数，如果“is_buy”为true且“rsi”值低于40（超卖状态），或“is_buy”为false且“rsi”值超过60（超买状态），则“signal_strength”加1。同理，我们检查“stochastic”指标（低于40或高于60）、“CCI”指标（低于-70或高于70）以及“ao”指标（正值对应买入，负值对应卖出），每当满足一个条件时，“signal_strength”就增加1。

我们还对ADX进行评估，如果“adx”的值超过40，表明趋势强劲，无论买入还是卖出场景，“signal_strength”均加1。如果“signal_strength”达到3或以上，当“is_buy”为true时返回“强烈买入”，否则返回“强烈卖出”。如果“signal_strength”为2，则返回“买入”或“卖出”；反之，如果小于2，则返回“中性”，从而为仪表盘提供清晰的信号分类。最后，我们现在可以定义创建对象所需的函数了。

bool create_rectangle( string object_name, int x_distance, int y_distance, int x_size, int y_size, color background_color, color border_color = COLOR_BLACK) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , object_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create Rectangle: ERR Code: " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YDISTANCE , y_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XSIZE , x_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YSIZE , y_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BGCOLOR , background_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , border_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BACK , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool create_label( string object_name, string text, int x_distance, int y_distance, int font_size = 12 , color text_color = COLOR_BLACK, string font = "Arial Rounded MT Bold" ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , object_name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create Label: ERR Code: " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YDISTANCE , y_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , object_name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetString ( 0 , object_name, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_FONTSIZE , font_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_COLOR , text_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); }

为支持对象的创建，我们定义了“create_rectangle”函数，该函数接受以下参数：“object_name”、“x_distance”、“y_distance”、“x_size”、“y_size”、“background_color”和“border_color”。我们使用ResetLastError函数重置错误状态，通过ObjectCreate函数创建一个OBJ_RECTANGLE_LABEL（矩形标签对象），如果创建失败则使用“Print”函数记录错误信息，并返回false。

我们使用ObjectSetInteger函数设置矩形对象的属性，包括位置、尺寸、"CORNER_RIGHT_UPPER"（右上角锚点）、"background_color"（背景颜色）、"border_color"（边框颜色）和"BORDER_FLAT"（平直边框样式），确保其在前景层显示。随后调用ChartRedraw函数刷新图表，并返回true表示操作成功。对于文本显示，我们定义了"create_label"函数，其参数包括："object_name"、"text"、"x_distance"、"y_distance"、"font_size"、"text_color"和"font"。

我们调用"ResetLastError"函数重置错误状态，使用"ObjectCreate"函数创建一个"OBJ_LABEL"，如果创建失败则记录错误日志。接下来，通过"ObjectSetInteger"函数设置标签的位置、尺寸、颜色以及"ANCHOR_CENTER"（居中锚点），并使用ObjectSetString函数配置文本内容和字体。随后调用"ChartRedraw"函数刷新图表，并返回true表示操作成功。借助这些函数，我们便可以在"OnInit"事件处理器中创建初始面板对象，为仪表盘搭建基础框架。

int OnInit () { create_rectangle(MAIN_PANEL, 632 , 40 , 617 , 374 , C'30,30,30' , BORDER_FLAT ); create_rectangle(HEADER_PANEL, 632 , 40 , 617 , 27 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT ); create_label(HEADER_PANEL_ICON, CharToString ( 91 ), 620 , 54 , 18 , clrAqua , "Wingdings" ); create_label(HEADER_PANEL_TEXT, "TimeframeScanner" , 527 , 52 , 13 , COLOR_WHITE); create_label(CLOSE_BUTTON, CharToString ( 'r' ), 32 , 54 , 18 , clrYellow , "Webdings" ); create_rectangle(SYMBOL_RECTANGLE, 630 , 75 , WIDTH_TIMEFRAME, HEIGHT_RECTANGLE, clrGray ); create_label(SYMBOL_TEXT, _Symbol , 585 , 85 , 11 , COLOR_WHITE); string header_names[] = { "BUY" , "SELL" , "RSI" , "STOCH" , "CCI" , "ADX" , "AO" }; for ( int header_index = 0 ; header_index < ArraySize (header_names); header_index++) { int x_offset = ( 630 - WIDTH_TIMEFRAME) - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2 ) * WIDTH_INDICATOR) + ( 1 + header_index); int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR); create_rectangle(HEADER_RECTANGLE + IntegerToString (header_index), x_offset, 75 , width, HEIGHT_RECTANGLE, clrGray ); create_label(HEADER_TEXT + IntegerToString (header_index), header_names[header_index], x_offset - width/ 2 , 85 , 11 , COLOR_WHITE); } for ( int timeframe_index = 0 ; timeframe_index < ArraySize (timeframes_array); timeframe_index++) { color timeframe_background = (timeframes_array[timeframe_index] == _Period ) ? clrLimeGreen : clrGray ; color timeframe_text_color = (timeframes_array[timeframe_index] == _Period ) ? COLOR_BLACK : COLOR_WHITE; create_rectangle(TIMEFRAME_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index), 630 , ( 75 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - ( 1 + timeframe_index), WIDTH_TIMEFRAME, HEIGHT_RECTANGLE, timeframe_background); create_label(TIMEFRAME_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), truncate_timeframe_name(timeframe_index), 585 , ( 85 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - ( 1 + timeframe_index), 11 , timeframe_text_color); for ( int header_index = 0 ; header_index < ArraySize (header_names); header_index++) { string cell_rectangle_name, cell_text_name; color cell_background = (header_index < 2 ) ? COLOR_LIGHT_GRAY : COLOR_BLACK; switch (header_index) { case 0 : cell_rectangle_name = BUY_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = BUY_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; case 1 : cell_rectangle_name = SELL_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = SELL_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; case 2 : cell_rectangle_name = RSI_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = RSI_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; case 3 : cell_rectangle_name = STOCH_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = STOCH_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; case 4 : cell_rectangle_name = CCI_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = CCI_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; case 5 : cell_rectangle_name = ADX_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = ADX_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; case 6 : cell_rectangle_name = AO_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index); cell_text_name = AO_TEXT + IntegerToString (timeframe_index); break ; } int x_offset = ( 630 - WIDTH_TIMEFRAME) - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2 ) * WIDTH_INDICATOR) + ( 1 + header_index); int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR); create_rectangle(cell_rectangle_name, x_offset, ( 75 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - ( 1 + timeframe_index), width, HEIGHT_RECTANGLE, cell_background); create_label(cell_text_name, "-/-" , x_offset - width/ 2 , ( 85 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - ( 1 + timeframe_index), 10 , COLOR_WHITE); } } ArraySetAsSeries (rsi_values, true ); ArraySetAsSeries (stochastic_values, true ); ArraySetAsSeries (cci_values, true ); ArraySetAsSeries (adx_values, true ); ArraySetAsSeries (ao_values, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

在OnInit事件处理器中，我们初始化多时间周期扫描仪表盘的用户界面。我们使用 create_rectangle 函数绘制"MAIN_PANEL"（主面板），位置为 (632, 40)，尺寸为 617×374 像素，背景色设置为“C’30,30,30’”（深灰色）；同时绘制"HEADER_PANEL"（标题栏），位置与主面板相同，但高度为27像素，背景色为“C’60,60,60’”（稍浅的灰色）。接着，我们使用"create_label"函数在标题栏上添加"HEADER_PANEL_ICON"，位置为 (620, 54)，并使用Wingdings字体中的字符。MQL5中可直接使用默认字符，我们通过CharToString函数将字符代码转换为字符串。此处使用的字符代码为91，您可根据需要替换为其他代码。

随后，我们创建"HEADER_PANEL_TEXT"，内容为"TimeframeScanner"，位置为 (527, 52)；同时创建"CLOSE_BUTTON"，位置为 (32, 54)。这次我们改用另一种字体，并通过字符映射将字母 "r" 转换为特定符号字符串。以下是可选用的符号字体及其对应示例：

我们使用"create_rectangle"函数在坐标 (630, 75) 处创建名为"SYMBOL_RECTANGLE"的矩形对象，其宽度为"WIDTH_TIMEFRAME" ，高度为"HEIGHT_RECTANGLE"，背景色设置为灰色。接着，通过"create_label"函数在坐标 (585, 85) 处创建文本标签"SYMBOL_TEXT"，内容为当前交易品种名称。对于表头部分，我们定义了一个字符串数组"header_names"，包含如"BUY"、"RSI"等标题。通过循环遍历该数组，创建位于y=75处的"HEADER_RECTANGLE"（x偏移量基于"WIDTH_SIGNAL"和"WIDTH_INDICATOR"），并使用 "create_label"函数在y=85处创建"HEADER_TEXT"标签。

我们通过遍历"timeframes_array"数组来搭建多时间周期网格布局。我们使用"create_rectangle"函数创建名为"TIMEFRAME_RECTANGLE" 的矩形对象，固定x坐标为 630，y坐标通过 (75 + HEIGHT_RECTANGLE) - (1 + timeframe_index) 动态计算，使用"timeframe_background"定义的动态颜色。通过"create_label"函数创建"TIMEFRAME_TEXT"标签，显示经过"truncate_timeframe_name"函数处理后的时间周期名称。对于每个单元格，使用"create_rectangle"函数创建单元格背景（如"BUY_RECTANGLE"、"RSI_RECTANGLE"等），背景色为"cell_background"，并且使用"create_label"函数在单元格内添加初始标签“-/-”（表示无数据）。通过ArraySetAsSeries函数将指标数组设置为时间序列模式，便于后续数据处理。我们返回INIT_SUCCEEDED常量，确认仪表盘布局和数据结构初始化成功。编译后，呈现如下效果：

由图可见，仪表盘的基础布局已经搭建完成。当前，我们只需完成最后一步——接入指标数据并用于分析。虽然已有分析函数，但是我们需要先获取数据为其提供实时输入。为此，我们创建一个函数来处理所有的动态更新逻辑。

void updateIndicators() { for ( int timeframe_index = 0 ; timeframe_index < ArraySize (timeframes_array); timeframe_index++) { int rsi_indicator_handle = iRSI ( _Symbol , timeframes_array[timeframe_index], 14 , PRICE_CLOSE ); int stochastic_indicator_handle = iStochastic ( _Symbol , timeframes_array[timeframe_index], 14 , 3 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); int cci_indicator_handle = iCCI ( _Symbol , timeframes_array[timeframe_index], 20 , PRICE_TYPICAL ); int adx_indicator_handle = iADX ( _Symbol , timeframes_array[timeframe_index], 14 ); int ao_indicator_handle = iAO ( _Symbol , timeframes_array[timeframe_index]); if (rsi_indicator_handle == INVALID_HANDLE || stochastic_indicator_handle == INVALID_HANDLE || cci_indicator_handle == INVALID_HANDLE || adx_indicator_handle == INVALID_HANDLE || ao_indicator_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create indicator handle for timeframe " , truncate_timeframe_name(timeframe_index)); continue ; } if ( CopyBuffer (rsi_indicator_handle, 0 , 0 , 1 , rsi_values) <= 0 || CopyBuffer (stochastic_indicator_handle, 1 , 0 , 1 , stochastic_values) <= 0 || CopyBuffer (cci_indicator_handle, 0 , 0 , 1 , cci_values) <= 0 || CopyBuffer (adx_indicator_handle, 0 , 0 , 1 , adx_values) <= 0 || CopyBuffer (ao_indicator_handle, 0 , 0 , 1 , ao_values) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy buffer for timeframe " , truncate_timeframe_name(timeframe_index)); continue ; } color rsi_text_color = (rsi_values[ 0 ] < 30 ) ? clrBlue : (rsi_values[ 0 ] > 70 ) ? clrRed : COLOR_WHITE; update_label(RSI_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), DoubleToString (rsi_values[ 0 ], 2 ), rsi_text_color); color stochastic_text_color = (stochastic_values[ 0 ] < 20 ) ? clrBlue : (stochastic_values[ 0 ] > 80 ) ? clrRed : COLOR_WHITE; update_label(STOCH_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), DoubleToString (stochastic_values[ 0 ], 2 ), stochastic_text_color); color cci_text_color = (cci_values[ 0 ] < - 100 ) ? clrBlue : (cci_values[ 0 ] > 100 ) ? clrRed : COLOR_WHITE; update_label(CCI_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), DoubleToString (cci_values[ 0 ], 2 ), cci_text_color); color adx_text_color = (adx_values[ 0 ] > 25 ) ? clrBlue : COLOR_WHITE; update_label(ADX_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), DoubleToString (adx_values[ 0 ], 2 ), adx_text_color); color ao_text_color = (ao_values[ 0 ] > 0 ) ? clrGreen : (ao_values[ 0 ] < 0 ) ? clrRed : COLOR_WHITE; update_label(AO_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), DoubleToString (ao_values[ 0 ], 2 ), ao_text_color); string buy_signal = calculate_signal_strength(rsi_values[ 0 ], stochastic_values[ 0 ], cci_values[ 0 ], adx_values[ 0 ], ao_values[ 0 ], true ); string sell_signal = calculate_signal_strength(rsi_values[ 0 ], stochastic_values[ 0 ], cci_values[ 0 ], adx_values[ 0 ], ao_values[ 0 ], false ); color buy_text_color = (buy_signal == "Strong Buy" ) ? COLOR_WHITE : COLOR_WHITE; color buy_background = (buy_signal == "Strong Buy" ) ? clrGreen : (buy_signal == "Buy" ) ? clrSeaGreen : COLOR_DARK_GRAY; update_rectangle(BUY_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index), buy_background); update_label(BUY_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), buy_signal, buy_text_color); color sell_text_color = (sell_signal == "Strong Sell" ) ? COLOR_WHITE : COLOR_WHITE; color sell_background = (sell_signal == "Strong Sell" ) ? clrRed : (sell_signal == "Sell" ) ? clrSalmon : COLOR_DARK_GRAY; update_rectangle(SELL_RECTANGLE + IntegerToString (timeframe_index), sell_background); update_label(SELL_TEXT + IntegerToString (timeframe_index), sell_signal, sell_text_color); IndicatorRelease (rsi_indicator_handle); IndicatorRelease (stochastic_indicator_handle); IndicatorRelease (cci_indicator_handle); IndicatorRelease (adx_indicator_handle); IndicatorRelease (ao_indicator_handle); } }

为高效管理仪表盘数据更新，我们实现"updateIndicators"函数，用于动态刷新指标值及交易信号。我们通过循环遍历"timeframes_array"，使用"timeframe_index"定位当前时间周期，确保每个时间周期的数据同步更新。我们通过调用iRSI、iStochastic、iCCI、iADX和"iAO"等内置函数，为当前交易品种和时间周期创建指标句柄（如"rsi_indicator_handle"），并配置参数，例如14周期的RSI指标、20周期的CCI指标。所有指标参数均可根据需求自定义调整，而无需局限于默认值。

接下来，我们检查每个指标句柄（如"rsi_indicator_handle"）是否等于INVALID_HANDLE，如果为该值则表明句柄创建失败。如果存在无效句柄，我们使用"Print"函数记录错误信息（结合"truncate_timeframe_name"函数输出的时间周期名称），并跳过当前时间周期，继续处理下一个。我们再通过CopyBuffer函数将最新指标数据读取到数组（如"rsi_values"）中，如果数据读取失败，同样记录错误并继续执行后续逻辑。随后，我们调用"update_label"函数更新指标显示内容。例如，我们根据"rsi_values[0]"的值设置"rsi_text_color"：当低于30时显示为蓝色（超卖），当高于70时显示未红色（超买），其他情况显示为白色，使用"DoubleToString"函数格式化数值，并更新"RSI_TEXT"。对于其他指标（如"stochastic_values"、"cci_values"、"adx_values"和"ao_values"）重复上述流程，并应用对应的颜色逻辑（例如 "ao_values"为正值时显示绿色）。

我们调用"calculate_signal_strength"函数计算交易信号，传入"rsi_values[0]" 等指标当前值，获取"buy_signal"和"sell_signal"。对于买入信号，根据信号强度设置背景颜色"buy_background"（例如“强烈买入”显示绿色背景），并通过"update_rectangle"函数更新矩形控件样式"BUY_RECTANGLE"，同时使用"update_label"函数更新"BUY_TEXT"对卖出信号执行相同的操作：设置背景颜色"sell_background"（例如“强烈卖出”显示红色背景），并更新"SELL_RECTANGLE"和"SELL_TEXT"。最后，调用IndicatorRelease函数释放指标句柄，如"rsi_indicator_handle"，确保资源高效回收。我们使用的辅助函数定义如下：

bool update_rectangle( string object_name, color background_color) { int found = ObjectFind ( 0 , object_name); if (found < 0 ) { ResetLastError (); Print ( "UNABLE TO FIND THE RECTANGLE: " , object_name, ". ERR Code: " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BGCOLOR , background_color); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool update_label( string object_name, string text, color text_color) { int found = ObjectFind ( 0 , object_name); if (found < 0 ) { ResetLastError (); Print ( "UNABLE TO FIND THE LABEL: " , object_name, ". ERR Code: " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetString ( 0 , object_name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_COLOR , text_color); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); }

我们定义"update_rectangle"函数，接收"object_name"和"background_color"作为参数，用于修改矩形控件的外观样式。首先，通过ObjectFind函数查找指定名称的矩形对象，并将返回值存储在"found"变量中。如果"found"小于0（表示对象未找到），则调用ResetLastError重置错误状态，使用"Print"函数结合"GetLastError"记录错误信息，并返回false表示操作失败。如果对象存在，则通过"ObjectSetInteger"函数将矩形的"OBJPROP_BGCOLOR"设置为传入的"background_color"值。最后，我们调用ChartRedraw函数刷新图表界面，并返回true表示操作成功。对于文本标签的更新，我们使用参数"object_name"、"text"和"text_color"定义"update_label"函数。

我们使用"ObjectFind"函数检查标签对象是否存在，如果返回值"found"为负数（表示对象未找到），则调用"ResetLastError"函数，并通过"Print"函数记录错误信息，最后返回false表示操作失败。如果对象存在，我们通过ObjectSetString函数将标签的"OBJPROP_TEXT"属性设置为传入的"text"参数，同时使用ObjectSetInteger函数将"OBJPROP_COLOR"属性设置为"text_color"参数。更新属性后，我们调用"ChartRedraw"函数刷新图表界面，并返回true表示操作成功，实现动态更新标签内容。现在，我们可以在每个tick到来时调用此更新函数，从而实现仪表盘的实时动态更新。

void OnTick () { if (panel_is_visible) { updateIndicators(); } }

在OnTick事件处理器中，我们仅在仪表盘面板处于可见状态时调用"updateIndicators"函数，以执行更新操作。最后，我们需要删除所有已创建的图表对象，确保后续不再需要它们时从图表中彻底移除。

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , MAIN_PANEL); ObjectDelete ( 0 , HEADER_PANEL); ObjectDelete ( 0 , HEADER_PANEL_ICON); ObjectDelete ( 0 , HEADER_PANEL_TEXT); ObjectDelete ( 0 , CLOSE_BUTTON); ObjectsDeleteAll ( 0 , SYMBOL_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , SYMBOL_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , TIMEFRAME_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , TIMEFRAME_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , HEADER_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , HEADER_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , RSI_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , RSI_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , STOCH_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , STOCH_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , CCI_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , CCI_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , ADX_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , ADX_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , AO_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , AO_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , BUY_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , BUY_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , SELL_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , SELL_TEXT); ChartRedraw ( 0 ); }

最终，我们通过OnDeinit 函数实现清理逻辑，该函数会在智能交易系统（EA）被移除或程序终止时自动触发执行。我们使用ObjectDelete函数逐个删除用户界面（UI）元素，首先移除主面板矩形对象"MAIN_PANEL"，随后依次删除标题栏组件"HEADER_PANEL"、"HEADER_PANEL_ICON"和"HEADER_PANEL_TEXT"，以及关闭按钮 "CLOSE_BUTTON"，确保从图表中彻底清除所有主面板和标题栏的相关元素。

我们通过ObjectsDeleteAll函数按元素类型系统化地移除所有仪表盘对象。移除所有类型为矩形的"SYMBOL_RECTANGLE"和对应文本标签"SYMBOL_TEXT"，清除品种显示区域，以及"TIMEFRAME_RECTANGLE"和对应文本标签"TIMEFRAME_TEXT"，清除时间框架显示区域，外加"HEADER_RECTANGLE"及其文本标签"HEADER_TEXT"，清理标题区域。同时移除所有技术指标对应的矩形对象，包括 "RSI_RECTANGLE"、"STOCH_RECTANGLE"、"CCI_RECTANGLE"、"ADX_RECTANGLE" 和 "AO_RECTANGLE"，并且删除这些指标的配套文本标签，如 "RSI_TEXT"。

我们通过"ObjectsDeleteAll"函数完成清理工作，删除所有"BUY_RECTANGLE"和"SELL_RECTANGLE"矩形对象，以及对应的"BUY_TEXT"和"SELL_TEXT"文本标签，彻底移除所有与交易信号相关的界面元素。最后，调用ChartRedraw函数刷新图表，确保在程序卸载后呈现干净的视觉效果。此外，我们需要设定取消按钮的交互逻辑：当用户点击该按钮时，关闭仪表盘并停止后续数据更新。

void OnChartEvent ( const int event_id, const long & long_param, const double & double_param, const string & string_param) { if (event_id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (string_param == CLOSE_BUTTON) { Print ( "Closing the panel now" ); PlaySound ( "alert.wav" ); panel_is_visible = false ; ObjectDelete ( 0 , MAIN_PANEL); ObjectDelete ( 0 , HEADER_PANEL); ObjectDelete ( 0 , HEADER_PANEL_ICON); ObjectDelete ( 0 , HEADER_PANEL_TEXT); ObjectDelete ( 0 , CLOSE_BUTTON); ObjectsDeleteAll ( 0 , SYMBOL_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , SYMBOL_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , TIMEFRAME_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , TIMEFRAME_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , HEADER_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , HEADER_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , RSI_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , RSI_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , STOCH_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , STOCH_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , CCI_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , CCI_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , ADX_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , ADX_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , AO_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , AO_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , BUY_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , BUY_TEXT); ObjectsDeleteAll ( 0 , SELL_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll ( 0 , SELL_TEXT); ChartRedraw ( 0 ); } } }

在OnChartEvent事件处理器中，我们监听对象点击事件：当事件类型为CHARTEVENT_OBJECT_CLICK且被点击的对象是“取消按钮”时，通过PlaySound函数播放提示音，告知用户仪表盘即将关闭；随后隐藏仪表盘界面，并复用OnDeinit中的清理逻辑彻底清除图表上的所有仪表盘对象。编译后，呈现如下效果：

由图可见，仪表盘已成功更新并显示指标数据及交易方向指示。接下来，我们将在后续章节中验证项目的实际运行效果。





回测

我们已完成测试，以下是整合后的可视化结果，以单一的图形交换格式（GIF）位图图像形式呈现。





结论

总而言之，我们基于MQL5开发了一款多时间框架扫描仪表盘，集成了结构化网格布局、实时指标信号以及交互式关闭按钮，旨在为策略交易决策提供高效支持。我们详细阐述了这些功能的设计与实现过程，通过稳健的初始化逻辑和针对交易需求的动态更新机制，确保其有效性。该仪表盘支持高度的自定义，用户可根据个人偏好调整布局与功能，从而显著提升对多时间框架市场信号的监控能力与响应速度。