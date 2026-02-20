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MQL5交易工具（第三部分）：构建用于策略交易的多时间周期扫描仪表盘

MQL5交易工具（第三部分）：构建用于策略交易的多时间周期扫描仪表盘

MetaTrader 5交易 |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

概述

先前第二部分中，我们为MetaQuotes Language 5（MQL5）中的交易助手工具增添了动态视觉反馈功能，以提升其交互性。现在，我们将聚焦于构建一个多时间周期扫描仪表盘，为策略决策提供实时交易信号。我们引入一个基于网格的界面，该界面包含由指标驱动的信号以及一个关闭按钮，并通过以下子主题阐述这些改进：

  1. 扫描仪表盘方案
  2. 在MQL5中的实现
  3. 回测
  4. 结论

这些章节将带领我们打造一个直观且功能强大的交易仪表盘。


扫描仪表盘方案

我们旨在构建一个多时间周期扫描仪表盘，提供清晰、实时的交易信号，从而提升策略决策能力。该仪表盘将采用网格布局，展示多个时间框架的买卖信号，使我们无需切换图表即可快速评估市场状况。此外，还将设置一个关闭按钮，以便轻松关闭面板，确保用户获得简洁、灵活的体验，满足我们的交易需求。

我们将整合相对强弱指数（RSI）、随机振荡指标（STOCH）、商品通道指数（CCI）、平均趋向指数（ADX）以及动量振荡指标（AO）等关键指标信号，这些指标旨在通过可自定义的强度阈值，帮助识别潜在的交易机会。然而，具体使用哪些指标或价格行为数据，由您自行决定。这种设置将帮助我们跨时间周期发现趋势和反转，同时支持短期和长期交易策略。我们的目标是打造一款精简、直观的工具，既能提供可操作的见解，又易于使用，为未来实现自动提醒或添加更多指标等功能升级铺平道路。以下是我们期望达成的效果图示。

实施计划


在MQL5中的实现

要在MQL5中创建该程序，我们需要先定义程序元数据，然后定义一些对象名称常量，这些常量将有助于我们引用仪表盘对象并轻松管理它们。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                             TimeframeScanner Dashboard EA.mq5    |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link      "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version   "1.00"

// Define identifiers and properties for UI elements
#define MAIN_PANEL              "PANEL_MAIN"                     //--- Main panel rectangle identifier
#define HEADER_PANEL            "PANEL_HEADER"                   //--- Header panel rectangle identifier
#define HEADER_PANEL_ICON       "PANEL_HEADER_ICON"              //--- Header icon label identifier
#define HEADER_PANEL_TEXT       "PANEL_HEADER_TEXT"              //--- Header title label identifier
#define CLOSE_BUTTON            "BUTTON_CLOSE"                   //--- Close button identifier
#define SYMBOL_RECTANGLE        "SYMBOL_HEADER"                  //--- Symbol rectangle identifier
#define SYMBOL_TEXT             "SYMBOL_TEXT"                    //--- Symbol text label identifier
#define TIMEFRAME_RECTANGLE     "TIMEFRAME_"                     //--- Timeframe rectangle prefix
#define TIMEFRAME_TEXT          "TIMEFRAME_TEXT_"                //--- Timeframe text label prefix
#define HEADER_RECTANGLE        "HEADER_"                        //--- Header rectangle prefix
#define HEADER_TEXT             "HEADER_TEXT_"                   //--- Header text label prefix
#define RSI_RECTANGLE           "RSI_"                           //--- RSI rectangle prefix
#define RSI_TEXT                "RSI_TEXT_"                      //--- RSI text label prefix
#define STOCH_RECTANGLE         "STOCH_"                         //--- Stochastic rectangle prefix
#define STOCH_TEXT              "STOCH_TEXT_"                    //--- Stochastic text label prefix
#define CCI_RECTANGLE           "CCI_"                           //--- CCI rectangle prefix
#define CCI_TEXT                "CCI_TEXT_"                      //--- CCI text label prefix
#define ADX_RECTANGLE           "ADX_"                           //--- ADX rectangle prefix
#define ADX_TEXT                "ADX_TEXT_"                      //--- ADX text label prefix
#define AO_RECTANGLE            "AO_"                            //--- AO rectangle prefix
#define AO_TEXT                 "AO_TEXT_"                       //--- AO text label prefix
#define BUY_RECTANGLE           "BUY_"                           //--- Buy rectangle prefix
#define BUY_TEXT                "BUY_TEXT_"                      //--- Buy text label prefix
#define SELL_RECTANGLE          "SELL_"                          //--- Sell rectangle prefix
#define SELL_TEXT               "SELL_TEXT_"                     //--- Sell text label prefix
#define WIDTH_TIMEFRAME         90                               //--- Width of timeframe and symbol rectangles
#define WIDTH_INDICATOR         70                               //--- Width of indicator rectangles
#define WIDTH_SIGNAL            90                               //--- Width of BUY/SELL signal rectangles
#define HEIGHT_RECTANGLE        25                               //--- Height of all rectangles
#define COLOR_WHITE             clrWhite                         //--- White color for text and backgrounds
#define COLOR_BLACK             clrBlack                         //--- Black color for borders and text
#define COLOR_LIGHT_GRAY        C'230,230,230'                   //--- Light gray color for signal backgrounds
#define COLOR_DARK_GRAY         C'105,105,105'                   //--- Dark gray color for indicator backgrounds

我们首先使用#define指令为多时间周期扫描仪表盘搭建用户界面框架，创建诸如“MAIN_PANEL”和“HEADER_PANEL”等常量，用于表示主面板和标题面板的矩形区域，同时用“HEADER_PANEL_ICON”、“HEADER_PANEL_TEXT”和“CLOSE_BUTTON”等常量来标识标题面板的图标、标题和关闭按钮元素。

我们为仪表盘的网格结构定义标识符。对于交易品种，我们设置“SYMBOL_RECTANGLE”和“SYMBOL_TEXT”；"TIMEFRAME_RECTANGLE"和"TIMEFRAME_TEXT"前缀则用于标识时间周期行。我们使用“HEADER_RECTANGLE”和“HEADER_TEXT”前缀来标识列标题，并使用“RSI_RECTANGLE”、“STOCH_RECTANGLE”、“BUY_RECTANGLE”等前缀，以及对应的“RSI_TEXT”、“STOCH_TEXT”和“BUY_TEXT”来标识指标和信号单元格。

我们配置尺寸参数，包括“WIDTH_TIMEFRAME”（90像素）、“WIDTH_INDICATOR”（70像素）、“WIDTH_SIGNAL”（90像素）以及“HEIGHT_RECTANGLE”（25像素）。我们通过"COLOR_WHITE"和"COLOR_BLACK"定义文本和边框颜色，将信号背景设置为"COLOR_LIGHT_GRAY"（“C'230,230,230'”），指标背景设为"COLOR_DARK_GRAY"（“C'105,105,105'”），以确保布局统一清晰。接下来，我们还需要在程序中定义一些全局变量。

bool panel_is_visible = true;                                    //--- Flag to control panel visibility

// Define the timeframes to be used
ENUM_TIMEFRAMES timeframes_array[] = {PERIOD_M1, PERIOD_M5, PERIOD_M15, PERIOD_M20, PERIOD_M30, 
                                      PERIOD_H1, PERIOD_H2, PERIOD_H3, PERIOD_H4, PERIOD_H8, 
                                      PERIOD_H12, PERIOD_D1, PERIOD_W1}; //--- Array of timeframes for scanning

// Global variables for indicator values
double rsi_values[];                                             //--- Array to store RSI values
double stochastic_values[];                                      //--- Array to store Stochastic signal line values
double cci_values[];                                             //--- Array to store CCI values
double adx_values[];                                             //--- Array to store ADX values
double ao_values[];                                              //--- Array to store AO values

在此阶段，我们声明一个布尔型变量“panel_is_visible”，并将其初始值设置为“true”，用于确定仪表盘是否显示在图表上。这个标识位使我们能够根据需要切换仪表盘的可见性，特别是在我们不需要数据更新时。接下来，我们使用ENUM_TIMEFRAMES 类型定义数组“timeframes_array”，该数组列出了从“PERIOD_M1”（1分钟）到“PERIOD_W1”（周线）的时间周期。该数组指定了仪表盘将要分析的时间周期，使我们能够以结构化的方式跨多个时间范围扫描市场信号。如果您不需要某些时间周期，或者需要调整它们，只需修改枚举值即可。

为了存储指标数据，我们创建了双精度数组“rsi_values”、“stochastic_values”、“cci_values”、“adx_values”和“ao_values”。这些数组分别用于存储RSI、STOCH、CCI、ADI和AO的计算值，使我们能够高效地处理并显示每个时间周期的交易信号。现在，我们可以定义一些辅助函数，用于确定所获取图表交易品种的方向和截断方式，具体如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Truncate timeframe enum to display string                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string truncate_timeframe_name(int timeframe_index)              //--- Function to format timeframe name
{
   string timeframe_string = StringSubstr(EnumToString(timeframes_array[timeframe_index]), 7); //--- Extract timeframe name
   return timeframe_string;                                      //--- Return formatted name
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate signal strength for buy/sell                           |
//+------------------------------------------------------------------+
string calculate_signal_strength(double rsi, double stochastic, double cci, double adx, double ao, bool is_buy) //--- Function to compute signal strength
{
   int signal_strength = 0;                                      //--- Initialize signal strength counter
   
   if(is_buy && rsi < 40) signal_strength++;                     //--- Increment for buy if RSI is oversold
   else if(!is_buy && rsi > 60) signal_strength++;               //--- Increment for sell if RSI is overbought
   
   if(is_buy && stochastic < 40) signal_strength++;              //--- Increment for buy if Stochastic is oversold
   else if(!is_buy && stochastic > 60) signal_strength++;        //--- Increment for sell if Stochastic is overbought
   
   if(is_buy && cci < -70) signal_strength++;                    //--- Increment for buy if CCI is oversold
   else if(!is_buy && cci > 70) signal_strength++;               //--- Increment for sell if CCI is overbought
   
   if(adx > 40) signal_strength++;                               //--- Increment if ADX indicates strong trend
   
   if(is_buy && ao > 0) signal_strength++;                       //--- Increment for buy if AO is positive
   else if(!is_buy && ao < 0) signal_strength++;                 //--- Increment for sell if AO is negative
   
   if(signal_strength >= 3) return is_buy ? "Strong Buy" : "Strong Sell"; //--- Return strong signal if 3+ conditions met
   if(signal_strength >= 2) return is_buy ? "Buy" : "Sell";      //--- Return regular signal if 2 conditions met
   return "Neutral";                                             //--- Return neutral if insufficient conditions
}

在此阶段，我们定义了“truncate_timeframe_name”函数，该函数接受一个整型参数“timeframe_index”，用于格式化时间周期名称以供显示。在内部，我们使用StringSubstr函数从“EnumToString”函数对“timeframes_array[timeframe_index]”转换后的结果中提取子字符串，从第7个位置开始提取，并将其存储在“timeframe_string”中。接下来，我们返回“timeframe_string”，提供一个简洁、用户可读的时间周期名称。

我们创建了“calculate_signal_strength”函数，用于根据指标值判断买入或卖出信号。将整型变量“signal_strength”初始化为0，用于统计符合条件的信号数量。对于相对强弱指数，如果“is_buy”为true且“rsi”值低于40（超卖状态），或“is_buy”为false且“rsi”值超过60（超买状态），则“signal_strength”加1。同理，我们检查“stochastic”指标（低于40或高于60）、“CCI”指标（低于-70或高于70）以及“ao”指标（正值对应买入，负值对应卖出），每当满足一个条件时，“signal_strength”就增加1。

我们还对ADX进行评估，如果“adx”的值超过40，表明趋势强劲，无论买入还是卖出场景，“signal_strength”均加1。如果“signal_strength”达到3或以上，当“is_buy”为true时返回“强烈买入”，否则返回“强烈卖出”。如果“signal_strength”为2，则返回“买入”或“卖出”；反之，如果小于2，则返回“中性”，从而为仪表盘提供清晰的信号分类。最后，我们现在可以定义创建对象所需的函数了。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a rectangle for the UI                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool create_rectangle(string object_name, int x_distance, int y_distance, int x_size, int y_size, 
                      color background_color, color border_color = COLOR_BLACK) //--- Function to create a rectangle
{
   ResetLastError();                                                            //--- Reset error code
   if(!ObjectCreate(0, object_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0)) {            //--- Create rectangle object
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create Rectangle: ERR Code: ", GetLastError()); //--- Log creation failure
      return(false);                                                            //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_XDISTANCE, x_distance);             //--- Set x position
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_YDISTANCE, y_distance);             //--- Set y position
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_XSIZE, x_size);                     //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_YSIZE, y_size);                     //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_CORNER, CORNER_RIGHT_UPPER);        //--- Set corner to top-right
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_BGCOLOR, background_color);         //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR, border_color);        //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT);          //--- Set flat border style
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_BACK, false);                       //--- Set to foreground
   
   ChartRedraw(0);                                                              //--- Redraw chart
   return(true);                                                                //--- Return success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a text label for the UI                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool create_label(string object_name, string text, int x_distance, int y_distance, int font_size = 12, 
                  color text_color = COLOR_BLACK, string font = "Arial Rounded MT Bold") //--- Function to create a label
{
   ResetLastError();                                                               //--- Reset error code
   if(!ObjectCreate(0, object_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) {                         //--- Create label object
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create Label: ERR Code: ", GetLastError()); //--- Log creation failure
      return(false);                                                               //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_XDISTANCE, x_distance);                //--- Set x position
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_YDISTANCE, y_distance);                //--- Set y position
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_CORNER, CORNER_RIGHT_UPPER);           //--- Set corner to top-right
   ObjectSetString(0, object_name, OBJPROP_TEXT, text);                            //--- Set label text
   ObjectSetString(0, object_name, OBJPROP_FONT, font);                            //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_FONTSIZE, font_size);                  //--- Set font size
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_COLOR, text_color);                    //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER);                //--- Center text
   
   ChartRedraw(0);                                                                 //--- Redraw chart
   return(true);                                                                   //--- Return success
}

为支持对象的创建，我们定义了“create_rectangle”函数，该函数接受以下参数：“object_name”、“x_distance”、“y_distance”、“x_size”、“y_size”、“background_color”和“border_color”。我们使用ResetLastError函数重置错误状态，通过ObjectCreate函数创建一个OBJ_RECTANGLE_LABEL（矩形标签对象），如果创建失败则使用“Print”函数记录错误信息，并返回false。

我们使用ObjectSetInteger函数设置矩形对象的属性，包括位置、尺寸、"CORNER_RIGHT_UPPER"（右上角锚点）、"background_color"（背景颜色）、"border_color"（边框颜色）和"BORDER_FLAT"（平直边框样式），确保其在前景层显示。随后调用ChartRedraw函数刷新图表，并返回true表示操作成功。对于文本显示，我们定义了"create_label"函数，其参数包括："object_name"、"text"、"x_distance"、"y_distance"、"font_size"、"text_color"和"font"。

我们调用"ResetLastError"函数重置错误状态，使用"ObjectCreate"函数创建一个"OBJ_LABEL"，如果创建失败则记录错误日志。接下来，通过"ObjectSetInteger"函数设置标签的位置、尺寸、颜色以及"ANCHOR_CENTER"（居中锚点），并使用ObjectSetString函数配置文本内容和字体。随后调用"ChartRedraw"函数刷新图表，并返回true表示操作成功。借助这些函数，我们便可以在"OnInit"事件处理器中创建初始面板对象，为仪表盘搭建基础框架。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()                                                                             //--- Initialize EA
{
   create_rectangle(MAIN_PANEL, 632, 40, 617, 374, C'30,30,30', BORDER_FLAT);            //--- Create main panel background
   create_rectangle(HEADER_PANEL, 632, 40, 617, 27, C'60,60,60', BORDER_FLAT);           //--- Create header panel background
   create_label(HEADER_PANEL_ICON, CharToString(91), 620, 54, 18, clrAqua, "Wingdings"); //--- Create header icon
   create_label(HEADER_PANEL_TEXT, "TimeframeScanner", 527, 52, 13, COLOR_WHITE);        //--- Create header title
   create_label(CLOSE_BUTTON, CharToString('r'), 32, 54, 18, clrYellow, "Webdings");     //--- Create close button

   // Create header rectangle and label
   create_rectangle(SYMBOL_RECTANGLE, 630, 75, WIDTH_TIMEFRAME, HEIGHT_RECTANGLE, clrGray); //--- Create symbol rectangle
   create_label(SYMBOL_TEXT, _Symbol, 585, 85, 11, COLOR_WHITE); //--- Create symbol label
   
   // Create summary and indicator headers (rectangles and labels)
   string header_names[] = {"BUY", "SELL", "RSI", "STOCH", "CCI", "ADX", "AO"};            //--- Define header titles
   for(int header_index = 0; header_index < ArraySize(header_names); header_index++) {     //--- Loop through headers
      int x_offset = (630 - WIDTH_TIMEFRAME) - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2) * WIDTH_INDICATOR) + (1 + header_index); //--- Calculate x position
      int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR);                     //--- Set width based on header type
      create_rectangle(HEADER_RECTANGLE + IntegerToString(header_index), x_offset, 75, width, HEIGHT_RECTANGLE, clrGray);             //--- Create header rectangle
      create_label(HEADER_TEXT + IntegerToString(header_index), header_names[header_index], x_offset - width/2, 85, 11, COLOR_WHITE); //--- Create header label
   }
   
   // Create timeframe rectangles and labels, and summary/indicator cells
   for(int timeframe_index = 0; timeframe_index < ArraySize(timeframes_array); timeframe_index++) {            //--- Loop through timeframes
      // Highlight current timeframe
      color timeframe_background = (timeframes_array[timeframe_index] == _Period) ? clrLimeGreen : clrGray;    //--- Set background color for current timeframe
      color timeframe_text_color = (timeframes_array[timeframe_index] == _Period) ? COLOR_BLACK : COLOR_WHITE; //--- Set text color for current timeframe
      
      create_rectangle(TIMEFRAME_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index), 630, (75 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), WIDTH_TIMEFRAME, HEIGHT_RECTANGLE, timeframe_background);   //--- Create timeframe rectangle
      create_label(TIMEFRAME_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), truncate_timeframe_name(timeframe_index), 585, (85 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), 11, timeframe_text_color); //--- Create timeframe label
                  
      // Create summary and indicator cells
      for(int header_index = 0; header_index < ArraySize(header_names); header_index++) { //--- Loop through headers for cells
         string cell_rectangle_name, cell_text_name;                                      //--- Declare cell name and label variables
         color cell_background = (header_index < 2) ? COLOR_LIGHT_GRAY : COLOR_BLACK;     //--- Set cell background color
         switch(header_index) {                                   //--- Select cell type
            case 0: cell_rectangle_name = BUY_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = BUY_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break;     //--- Buy cell
            case 1: cell_rectangle_name = SELL_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = SELL_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break;   //--- Sell cell
            case 2: cell_rectangle_name = RSI_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = RSI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break;     //--- RSI cell
            case 3: cell_rectangle_name = STOCH_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = STOCH_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Stochastic cell
            case 4: cell_rectangle_name = CCI_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = CCI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break;     //--- CCI cell
            case 5: cell_rectangle_name = ADX_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = ADX_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break;     //--- ADX cell
            case 6: cell_rectangle_name = AO_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = AO_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break;       //--- AO cell
         }
         int x_offset = (630 - WIDTH_TIMEFRAME) - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2) * WIDTH_INDICATOR) + (1 + header_index);        //--- Calculate x position
         int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR); //--- Set width based on cell type
         create_rectangle(cell_rectangle_name, x_offset, (75 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), width, HEIGHT_RECTANGLE, cell_background); //--- Create cell rectangle
         create_label(cell_text_name, "-/-", x_offset - width/2, (85 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), 10, COLOR_WHITE);                  //--- Create cell label
      }
   }
   
   // Initialize indicator arrays
   ArraySetAsSeries(rsi_values, true);                       //--- Set RSI array as timeseries
   ArraySetAsSeries(stochastic_values, true);                //--- Set Stochastic array as timeseries
   ArraySetAsSeries(cci_values, true);                       //--- Set CCI array as timeseries
   ArraySetAsSeries(adx_values, true);                       //--- Set ADX array as timeseries
   ArraySetAsSeries(ao_values, true);                        //--- Set AO array as timeseries
    
   return(INIT_SUCCEEDED);                                   //--- Return initialization success
}

OnInit事件处理器中，我们初始化多时间周期扫描仪表盘的用户界面。我们使用 create_rectangle 函数绘制"MAIN_PANEL"（主面板），位置为 (632, 40)，尺寸为 617×374 像素，背景色设置为“C’30,30,30’”（深灰色）；同时绘制"HEADER_PANEL"（标题栏），位置与主面板相同，但高度为27像素，背景色为“C’60,60,60’”（稍浅的灰色）。接着，我们使用"create_label"函数在标题栏上添加"HEADER_PANEL_ICON"，位置为 (620, 54)，并使用Wingdings字体中的字符。MQL5中可直接使用默认字符，我们通过CharToString函数将字符代码转换为字符串。此处使用的字符代码为91，您可根据需要替换为其他代码。

MQL5 Wingdings字符说明

随后，我们创建"HEADER_PANEL_TEXT"，内容为"TimeframeScanner"，位置为 (527, 52)；同时创建"CLOSE_BUTTON"，位置为 (32, 54)。这次我们改用另一种字体，并通过字符映射将字母 "r" 转换为特定符号字符串。以下是可选用的符号字体及其对应示例：

符号字体对照表

我们使用"create_rectangle"函数在坐标 (630, 75) 处创建名为"SYMBOL_RECTANGLE"的矩形对象，其宽度为"WIDTH_TIMEFRAME" ，高度为"HEIGHT_RECTANGLE"，背景色设置为灰色。接着，通过"create_label"函数在坐标 (585, 85) 处创建文本标签"SYMBOL_TEXT"，内容为当前交易品种名称。对于表头部分，我们定义了一个字符串数组"header_names"，包含如"BUY"、"RSI"等标题。通过循环遍历该数组，创建位于y=75处的"HEADER_RECTANGLE"（x偏移量基于"WIDTH_SIGNAL"和"WIDTH_INDICATOR"），并使用 "create_label"函数在y=85处创建"HEADER_TEXT"标签。

我们通过遍历"timeframes_array"数组来搭建多时间周期网格布局。我们使用"create_rectangle"函数创建名为"TIMEFRAME_RECTANGLE" 的矩形对象，固定x坐标为 630，y坐标通过 (75 + HEIGHT_RECTANGLE) - (1 + timeframe_index) 动态计算，使用"timeframe_background"定义的动态颜色。通过"create_label"函数创建"TIMEFRAME_TEXT"标签，显示经过"truncate_timeframe_name"函数处理后的时间周期名称。对于每个单元格，使用"create_rectangle"函数创建单元格背景（如"BUY_RECTANGLE"、"RSI_RECTANGLE"等），背景色为"cell_background"，并且使用"create_label"函数在单元格内添加初始标签“-/-”（表示无数据）。通过ArraySetAsSeries函数将指标数组设置为时间序列模式，便于后续数据处理。我们返回INIT_SUCCEEDED常量，确认仪表盘布局和数据结构初始化成功。编译后，呈现如下效果：

静态仪表盘

由图可见，仪表盘的基础布局已经搭建完成。当前，我们只需完成最后一步——接入指标数据并用于分析。虽然已有分析函数，但是我们需要先获取数据为其提供实时输入。为此，我们创建一个函数来处理所有的动态更新逻辑。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update indicator values                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void updateIndicators()                                                                               //--- Update dashboard indicators
{
   for(int timeframe_index = 0; timeframe_index < ArraySize(timeframes_array); timeframe_index++) {   //--- Loop through timeframes
      // Initialize indicator handles
      int rsi_indicator_handle = iRSI(_Symbol, timeframes_array[timeframe_index], 14, PRICE_CLOSE);   //--- Create RSI handle
      int stochastic_indicator_handle = iStochastic(_Symbol, timeframes_array[timeframe_index], 14, 3, 3, MODE_SMA, STO_LOWHIGH); //--- Create Stochastic handle
      int cci_indicator_handle = iCCI(_Symbol, timeframes_array[timeframe_index], 20, PRICE_TYPICAL); //--- Create CCI handle
      int adx_indicator_handle = iADX(_Symbol, timeframes_array[timeframe_index], 14);                //--- Create ADX handle
      int ao_indicator_handle = iAO(_Symbol, timeframes_array[timeframe_index]);                      //--- Create AO handle
      
      // Check for valid handles
      if(rsi_indicator_handle == INVALID_HANDLE || stochastic_indicator_handle == INVALID_HANDLE || 
         cci_indicator_handle == INVALID_HANDLE || adx_indicator_handle == INVALID_HANDLE || 
         ao_indicator_handle == INVALID_HANDLE) {                                                             //--- Check if any handle is invalid
         Print("Failed to create indicator handle for timeframe ", truncate_timeframe_name(timeframe_index)); //--- Log failure
         continue;                                                                                            //--- Skip to next timeframe
      }
      
      // Copy indicator values
      if(CopyBuffer(rsi_indicator_handle, 0, 0, 1, rsi_values) <= 0 ||                            //--- Copy RSI value
         CopyBuffer(stochastic_indicator_handle, 1, 0, 1, stochastic_values) <= 0 ||              //--- Copy Stochastic signal line value
         CopyBuffer(cci_indicator_handle, 0, 0, 1, cci_values) <= 0 ||                            //--- Copy CCI value
         CopyBuffer(adx_indicator_handle, 0, 0, 1, adx_values) <= 0 ||                            //--- Copy ADX value
         CopyBuffer(ao_indicator_handle, 0, 0, 1, ao_values) <= 0) {                              //--- Copy AO value
         Print("Failed to copy buffer for timeframe ", truncate_timeframe_name(timeframe_index)); //--- Log copy failure
         continue;                                                                                //--- Skip to next timeframe
      }
      
      // Update RSI
      color rsi_text_color = (rsi_values[0] < 30) ? clrBlue : (rsi_values[0] > 70) ? clrRed : COLOR_WHITE;         //--- Set RSI text color
      update_label(RSI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), DoubleToString(rsi_values[0], 2), rsi_text_color); //--- Update RSI label
      
      // Update Stochastic (Signal Line only)
      color stochastic_text_color = (stochastic_values[0] < 20) ? clrBlue : (stochastic_values[0] > 80) ? clrRed : COLOR_WHITE;    //--- Set Stochastic text color
      update_label(STOCH_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), DoubleToString(stochastic_values[0], 2), stochastic_text_color); //--- Update Stochastic label
      
      // Update CCI
      color cci_text_color = (cci_values[0] < -100) ? clrBlue : (cci_values[0] > 100) ? clrRed : COLOR_WHITE;      //--- Set CCI text color
      update_label(CCI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), DoubleToString(cci_values[0], 2), cci_text_color); //--- Update CCI label
      
      // Update ADX
      color adx_text_color = (adx_values[0] > 25) ? clrBlue : COLOR_WHITE;                                         //--- Set ADX text color
      update_label(ADX_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), DoubleToString(adx_values[0], 2), adx_text_color); //--- Update ADX label
      
      // Update AO
      color ao_text_color = (ao_values[0] > 0) ? clrGreen : (ao_values[0] < 0) ? clrRed : COLOR_WHITE;          //--- Set AO text color
      update_label(AO_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), DoubleToString(ao_values[0], 2), ao_text_color); //--- Update AO label
      
      // Update Buy/Sell signals
      string buy_signal = calculate_signal_strength(rsi_values[0], stochastic_values[0], cci_values[0], 
                                                   adx_values[0], ao_values[0], true);                          //--- Calculate buy signal
      string sell_signal = calculate_signal_strength(rsi_values[0], stochastic_values[0], cci_values[0], 
                                                    adx_values[0], ao_values[0], false);                        //--- Calculate sell signal
      
      color buy_text_color = (buy_signal == "Strong Buy") ? COLOR_WHITE : COLOR_WHITE;                          //--- Set buy text color
      color buy_background = (buy_signal == "Strong Buy") ? clrGreen : 
                            (buy_signal == "Buy") ? clrSeaGreen : COLOR_DARK_GRAY;                              //--- Set buy background color
      update_rectangle(BUY_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index), buy_background);                       //--- Update buy rectangle
      update_label(BUY_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), buy_signal, buy_text_color);                    //--- Update buy label
      
      color sell_text_color = (sell_signal == "Strong Sell") ? COLOR_WHITE : COLOR_WHITE;                       //--- Set sell text color
      color sell_background = (sell_signal == "Strong Sell") ? clrRed : 
                             (sell_signal == "Sell") ? clrSalmon : COLOR_DARK_GRAY;                             //--- Set sell background color
      update_rectangle(SELL_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index), sell_background);                     //--- Update sell rectangle
      update_label(SELL_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), sell_signal, sell_text_color);                 //--- Update sell label
      
      // Release indicator handles
      IndicatorRelease(rsi_indicator_handle);                   //--- Release RSI handle
      IndicatorRelease(stochastic_indicator_handle);            //--- Release Stochastic handle
      IndicatorRelease(cci_indicator_handle);                   //--- Release CCI handle
      IndicatorRelease(adx_indicator_handle);                   //--- Release ADX handle
      IndicatorRelease(ao_indicator_handle);                    //--- Release AO handle
   }
}

为高效管理仪表盘数据更新，我们实现"updateIndicators"函数，用于动态刷新指标值及交易信号。我们通过循环遍历"timeframes_array"，使用"timeframe_index"定位当前时间周期，确保每个时间周期的数据同步更新。我们通过调用iRSI、iStochastic、iCCI、iADX和"iAO"等内置函数，为当前交易品种和时间周期创建指标句柄（如"rsi_indicator_handle"），并配置参数，例如14周期的RSI指标、20周期的CCI指标。所有指标参数均可根据需求自定义调整，而无需局限于默认值。

接下来，我们检查每个指标句柄（如"rsi_indicator_handle"）是否等于INVALID_HANDLE，如果为该值则表明句柄创建失败。如果存在无效句柄，我们使用"Print"函数记录错误信息（结合"truncate_timeframe_name"函数输出的时间周期名称），并跳过当前时间周期，继续处理下一个。我们再通过CopyBuffer函数将最新指标数据读取到数组（如"rsi_values"）中，如果数据读取失败，同样记录错误并继续执行后续逻辑。随后，我们调用"update_label"函数更新指标显示内容。例如，我们根据"rsi_values[0]"的值设置"rsi_text_color"：当低于30时显示为蓝色（超卖），当高于70时显示未红色（超买），其他情况显示为白色，使用"DoubleToString"函数格式化数值，并更新"RSI_TEXT"。对于其他指标（如"stochastic_values"、"cci_values"、"adx_values"和"ao_values"）重复上述流程，并应用对应的颜色逻辑（例如 "ao_values"为正值时显示绿色）。

我们调用"calculate_signal_strength"函数计算交易信号，传入"rsi_values[0]" 等指标当前值，获取"buy_signal"和"sell_signal"。对于买入信号，根据信号强度设置背景颜色"buy_background"（例如“强烈买入”显示绿色背景），并通过"update_rectangle"函数更新矩形控件样式"BUY_RECTANGLE"，同时使用"update_label"函数更新"BUY_TEXT"对卖出信号执行相同的操作：设置背景颜色"sell_background"（例如“强烈卖出”显示红色背景），并更新"SELL_RECTANGLE"和"SELL_TEXT"。最后，调用IndicatorRelease函数释放指标句柄，如"rsi_indicator_handle"，确保资源高效回收。我们使用的辅助函数定义如下：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update rectangle background color                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool update_rectangle(string object_name, color background_color)//--- Function to update rectangle color
{
   int found = ObjectFind(0, object_name);                       //--- Find rectangle object
   if(found < 0) {                                               //--- Check if object not found
      ResetLastError();                                          //--- Reset error code
      Print("UNABLE TO FIND THE RECTANGLE: ", object_name, ". ERR Code: ", GetLastError()); //--- Log error
      return(false);                                             //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_BGCOLOR, background_color); //--- Set background color
   
   ChartRedraw(0);                                               //--- Redraw chart
   return(true);                                                 //--- Return success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update label text and color                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool update_label(string object_name, string text, color text_color) //--- Function to update label
{
   int found = ObjectFind(0, object_name);                       //--- Find label object
   if(found < 0) {                                               //--- Check if object not found
      ResetLastError();                                          //--- Reset error code
      Print("UNABLE TO FIND THE LABEL: ", object_name, ". ERR Code: ", GetLastError()); //--- Log error
      return(false);                                             //--- Return failure
   }
   ObjectSetString(0, object_name, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set label text
   ObjectSetInteger(0, object_name, OBJPROP_COLOR, text_color);  //--- Set text color
   
   ChartRedraw(0);                                               //--- Redraw chart
   return(true);                                                 //--- Return success
}

我们定义"update_rectangle"函数，接收"object_name"和"background_color"作为参数，用于修改矩形控件的外观样式。首先，通过ObjectFind函数查找指定名称的矩形对象，并将返回值存储在"found"变量中。如果"found"小于0（表示对象未找到），则调用ResetLastError重置错误状态，使用"Print"函数结合"GetLastError"记录错误信息，并返回false表示操作失败。如果对象存在，则通过"ObjectSetInteger"函数将矩形的"OBJPROP_BGCOLOR"设置为传入的"background_color"值。最后，我们调用ChartRedraw函数刷新图表界面，并返回true表示操作成功。对于文本标签的更新，我们使用参数"object_name"、"text"和"text_color"定义"update_label"函数。

我们使用"ObjectFind"函数检查标签对象是否存在，如果返回值"found"为负数（表示对象未找到），则调用"ResetLastError"函数，并通过"Print"函数记录错误信息，最后返回false表示操作失败。如果对象存在，我们通过ObjectSetString函数将标签的"OBJPROP_TEXT"属性设置为传入的"text"参数，同时使用ObjectSetInteger函数将"OBJPROP_COLOR"属性设置为"text_color"参数。更新属性后，我们调用"ChartRedraw"函数刷新图表界面，并返回true表示操作成功，实现动态更新标签内容。现在，我们可以在每个tick到来时调用此更新函数，从而实现仪表盘的实时动态更新。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()                                                    //--- Handle tick events
{
   if (panel_is_visible) {                                       //--- Check if panel is visible
      updateIndicators();                                        //--- Update indicators
   }
}

OnTick事件处理器中，我们仅在仪表盘面板处于可见状态时调用"updateIndicators"函数，以执行更新操作。最后，我们需要删除所有已创建的图表对象，确保后续不再需要它们时从图表中彻底移除。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)                                  //--- Deinitialize EA
{
   ObjectDelete(0, MAIN_PANEL);                                  //--- Delete main panel
   ObjectDelete(0, HEADER_PANEL);                                //--- Delete header panel
   ObjectDelete(0, HEADER_PANEL_ICON);                           //--- Delete header icon
   ObjectDelete(0, HEADER_PANEL_TEXT);                           //--- Delete header title
   ObjectDelete(0, CLOSE_BUTTON);                                //--- Delete close button

   ObjectsDeleteAll(0, SYMBOL_RECTANGLE);                        //--- Delete all symbol rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, SYMBOL_TEXT);                             //--- Delete all symbol labels
   ObjectsDeleteAll(0, TIMEFRAME_RECTANGLE);                     //--- Delete all timeframe rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, TIMEFRAME_TEXT);                          //--- Delete all timeframe labels
   ObjectsDeleteAll(0, HEADER_RECTANGLE);                        //--- Delete all header rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, HEADER_TEXT);                             //--- Delete all header labels
   ObjectsDeleteAll(0, RSI_RECTANGLE);                           //--- Delete all RSI rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, RSI_TEXT);                                //--- Delete all RSI labels
   ObjectsDeleteAll(0, STOCH_RECTANGLE);                         //--- Delete all Stochastic rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, STOCH_TEXT);                              //--- Delete all Stochastic labels
   ObjectsDeleteAll(0, CCI_RECTANGLE);                           //--- Delete all CCI rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, CCI_TEXT);                                //--- Delete all CCI labels
   ObjectsDeleteAll(0, ADX_RECTANGLE);                           //--- Delete all ADX rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, ADX_TEXT);                                //--- Delete all ADX labels
   ObjectsDeleteAll(0, AO_RECTANGLE);                            //--- Delete all AO rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, AO_TEXT);                                 //--- Delete all AO labels
   ObjectsDeleteAll(0, BUY_RECTANGLE);                           //--- Delete all buy rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, BUY_TEXT);                                //--- Delete all buy labels
   ObjectsDeleteAll(0, SELL_RECTANGLE);                          //--- Delete all sell rectangles
   ObjectsDeleteAll(0, SELL_TEXT);                               //--- Delete all sell labels
   
   ChartRedraw(0);                                               //--- Redraw chart
}

最终，我们通过OnDeinit 函数实现清理逻辑，该函数会在智能交易系统（EA）被移除或程序终止时自动触发执行。我们使用ObjectDelete函数逐个删除用户界面（UI）元素，首先移除主面板矩形对象"MAIN_PANEL"，随后依次删除标题栏组件"HEADER_PANEL"、"HEADER_PANEL_ICON"和"HEADER_PANEL_TEXT"，以及关闭按钮 "CLOSE_BUTTON"，确保从图表中彻底清除所有主面板和标题栏的相关元素。

我们通过ObjectsDeleteAll函数按元素类型系统化地移除所有仪表盘对象。移除所有类型为矩形的"SYMBOL_RECTANGLE"和对应文本标签"SYMBOL_TEXT"，清除品种显示区域，以及"TIMEFRAME_RECTANGLE"和对应文本标签"TIMEFRAME_TEXT"，清除时间框架显示区域，外加"HEADER_RECTANGLE"及其文本标签"HEADER_TEXT"，清理标题区域。同时移除所有技术指标对应的矩形对象，包括 "RSI_RECTANGLE"、"STOCH_RECTANGLE"、"CCI_RECTANGLE"、"ADX_RECTANGLE" 和 "AO_RECTANGLE"，并且删除这些指标的配套文本标签，如 "RSI_TEXT"。

我们通过"ObjectsDeleteAll"函数完成清理工作，删除所有"BUY_RECTANGLE"和"SELL_RECTANGLE"矩形对象，以及对应的"BUY_TEXT"和"SELL_TEXT"文本标签，彻底移除所有与交易信号相关的界面元素。最后，调用ChartRedraw函数刷新图表，确保在程序卸载后呈现干净的视觉效果。此外，我们需要设定取消按钮的交互逻辑：当用户点击该按钮时，关闭仪表盘并停止后续数据更新。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event handler                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int       event_id,                      //--- Event ID
                  const long&     long_param,                    //--- Long parameter
                  const double&   double_param,                  //--- Double parameter
                  const string&   string_param)                  //--- String parameter
{
   if (event_id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {                    //--- Check for object click event
      if (string_param == CLOSE_BUTTON) {                        //--- Check if close button clicked
         Print("Closing the panel now");                         //--- Log panel closure
         PlaySound("alert.wav");                                 //--- Play alert sound
         panel_is_visible = false;                               //--- Hide panel
         
         ObjectDelete(0, MAIN_PANEL);                            //--- Delete main panel
         ObjectDelete(0, HEADER_PANEL);                          //--- Delete header panel
         ObjectDelete(0, HEADER_PANEL_ICON);                     //--- Delete header icon
         ObjectDelete(0, HEADER_PANEL_TEXT);                     //--- Delete header title
         ObjectDelete(0, CLOSE_BUTTON);                          //--- Delete close button
      
         ObjectsDeleteAll(0, SYMBOL_RECTANGLE);                  //--- Delete all symbol rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, SYMBOL_TEXT);                       //--- Delete all symbol labels
         ObjectsDeleteAll(0, TIMEFRAME_RECTANGLE);               //--- Delete all timeframe rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, TIMEFRAME_TEXT);                    //--- Delete all timeframe labels
         ObjectsDeleteAll(0, HEADER_RECTANGLE);                  //--- Delete all header rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, HEADER_TEXT);                       //--- Delete all header labels
         ObjectsDeleteAll(0, RSI_RECTANGLE);                     //--- Delete all RSI rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, RSI_TEXT);                          //--- Delete all RSI labels
         ObjectsDeleteAll(0, STOCH_RECTANGLE);                   //--- Delete all Stochastic rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, STOCH_TEXT);                        //--- Delete all Stochastic labels
         ObjectsDeleteAll(0, CCI_RECTANGLE);                     //--- Delete all CCI rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, CCI_TEXT);                          //--- Delete all CCI labels
         ObjectsDeleteAll(0, ADX_RECTANGLE);                     //--- Delete all ADX rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, ADX_TEXT);                          //--- Delete all ADX labels
         ObjectsDeleteAll(0, AO_RECTANGLE);                      //--- Delete all AO rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, AO_TEXT);                           //--- Delete all AO labels
         ObjectsDeleteAll(0, BUY_RECTANGLE);                     //--- Delete all buy rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, BUY_TEXT);                          //--- Delete all buy labels
         ObjectsDeleteAll(0, SELL_RECTANGLE);                    //--- Delete all sell rectangles
         ObjectsDeleteAll(0, SELL_TEXT);                         //--- Delete all sell labels
         
         ChartRedraw(0);                                         //--- Redraw chart
      }
   }
}

OnChartEvent事件处理器中，我们监听对象点击事件：当事件类型为CHARTEVENT_OBJECT_CLICK且被点击的对象是“取消按钮”时，通过PlaySound函数播放提示音，告知用户仪表盘即将关闭；随后隐藏仪表盘界面，并复用OnDeinit中的清理逻辑彻底清除图表上的所有仪表盘对象。编译后，呈现如下效果：

更新后的仪表盘

由图可见，仪表盘已成功更新并显示指标数据及交易方向指示。接下来，我们将在后续章节中验证项目的实际运行效果。


回测

我们已完成测试，以下是整合后的可视化结果，以单一的图形交换格式（GIF）位图图像形式呈现。

测试GIF


结论

总而言之，我们基于MQL5开发了一款多时间框架扫描仪表盘，集成了结构化网格布局、实时指标信号以及交互式关闭按钮，旨在为策略交易决策提供高效支持。我们详细阐述了这些功能的设计与实现过程，通过稳健的初始化逻辑和针对交易需求的动态更新机制，确保其有效性。该仪表盘支持高度的自定义，用户可根据个人偏好调整布局与功能，从而显著提升对多时间框架市场信号的监控能力与响应速度。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18319

附加的文件 |
下载ZIP
TimeframeScanner_Dashboard_EA.mq5 (31.59 KB)

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
  • https://forexalgo-trader.com/

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