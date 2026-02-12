使用MQL5经济日历进行交易（第十部分）：可拖动仪表盘与交互式悬停效果，实现流畅的新闻导航

概述

在本文中，我们通过引入可拖动仪表盘和交互式悬停效果，进一步扩展了MQL5经济日历系列文章的内容，旨在增强交易者对新闻事件的控制力和导航能力，确保用户获得灵活且直观的体验。在第九部分：动态滚动条与界面优化的基础上，我们现在聚焦于打造一个响应式的用户界面（UI），该界面允许用户在图表上重新定位经济日历，并为按钮交互提供视觉反馈，从而优化在实盘和回测环境中对经济新闻的访问。本文将围绕以下主题展开：

让我们即刻深入了解这些优化吧！





添加可拖动仪表盘以增强图表的灵活性

为提升MQL5经济日历的易用性，我们将引入一个可拖动的仪表盘，允许用户在图表上重新定位界面，并搭配一个动态定位的滚动条，以保持新闻导航的流畅性。我们的目标是打造一款以交易者为中心的工具，能够适应各种不同的图表布局，消除先前版本中的固定定位限制，确保仪表盘、新闻事件和滚动条能够轻松地同步移动。其实现方式如下：

可拖动仪表盘设计： 我们将实现一个系统，用于检测用户对标题区域的鼠标点击，从而使用户能够拖动整个仪表盘。所有UI元素都将实时更新其位置，以保持对齐。

我们将实现一个系统，用于检测用户对标题区域的鼠标点击，从而使用户能够拖动整个仪表盘。所有UI元素都将实时更新其位置，以保持对齐。 动态滚动条定位： 我们将调整滚动条，使其使用与仪表盘位置相关的相对坐标，确保在拖动过程中滚动条仍然能够正常工作且位置正确。

我们将调整滚动条，使其使用与仪表盘位置相关的相对坐标，确保在拖动过程中滚动条仍然能够正常工作且位置正确。 图表边界限制： 我们将设置限制，确保仪表盘保持在图表的可见区域内，防止其移出屏幕，从而确保可访问性。

我们将设置限制，确保仪表盘保持在图表的可见区域内，防止其移出屏幕，从而确保可访问性。 元素同步移动： 我们将确保新闻事件、筛选按钮和交易标签与仪表盘同步移动，提供一个统一且专业的界面。

这一战略性的方法将把仪表盘转变为一个灵活的工具，我们可以根据需要对其进行定位，从而提高图表的可见性和交互性。 简言之，这就是我们想要实现的目标。





在MQL5中的实现



要在MQL5中实现这些改进，我们首先需要定义一些附加的函数，以增强动态交互性。我们将从最简单的功能入手，逐步过渡到最复杂的功能，即从悬停状态和拖动状态开始。首先，我们定义一个void类型的函数，该函数将根据光标在图表上的位置确定按钮的悬停状态，并更新按钮状态（通常通过加深颜色来实现，您也可以自定义悬停状态的颜色）。因此，我们先来定义负责加深颜色的函数。

color ColorToDarken( color clr) { int r = (clr & 0xFF ); int g = ((clr >> 8 ) & 0xFF ); int b = ((clr >> 16 ) & 0xFF ); r = MathMax ( 0 , r - 50 ); g = MathMax ( 0 , g - 50 ); b = MathMax ( 0 , b - 50 ); return ( color )((b << 16 ) | (g << 8 ) | r); }

首先，我们定义一个名为"ColorToDarken"的函数，用于生成输入颜色的深色版本。该函数将在鼠标悬停于按钮上时，通过加深颜色来增强视觉反馈效果。输入参数"clr"是一个数值，它通过组合红、绿、蓝三个分量（每个分量的取值范围为0到255）来表示一种特定颜色。为了分离这些颜色分量，我们使用位运算，通过直接操作"clr"的二进制位来提取各个分量。

对于红色分量"r"，我们使用"&"（按位与）运算符结合 十六进制 值0xFF（十进制等于 255），该值就像一个过滤器，仅提取"clr"的最低8位，从而得到红色强度值。对于绿色分量"g"，我们先用">>"（右移）运算符将 clr 向右移动8位，使绿色数据移动到最低8位，再通过"&0xFF"将其分离出来。同理，提取蓝色分量"b"时，需将"clr"右移16位，再用"&0xFF"过滤。十六进制字符表示如下：

为加深颜色，我们分别从红、绿、蓝三个分量中减去50，以降低其亮度值，同时使用"MathMax"函数确保任何分量的值不低于0（因为负值在颜色表示时无效）。最后，我们将处理后的深色分量重新组合为一个完整的颜色值：将蓝色分量"b"左移16位（<<16），将绿色分量"g"左移8位（<<8），通过"|"（按位或）运算符将它们与红色分量"r"合并。我们返回新的"color"值，并将其应用于按钮的悬停状态，从而创建更深的视觉效果，使界面交互更直观、响应更灵敏。通过此函数，我们可以动态格式化按钮的悬停颜色状态。

void updateHoverStates( int mouse_x, int mouse_y) { int header_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_width = 740 ; int header_height = 30 ; bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height); if (is_header_hovered && !header_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , MAIN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , clrDarkGreen ); header_hovered = true ; } else if (!is_header_hovered && header_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , MAIN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , clrSeaGreen ); header_hovered = false ; } }

在此阶段，我们实现"updateHoverStates"函数，为标题栏添加悬停效果。通过调用ObjectGetInteger函数，我们使用属性参数OBJPROP_XDISTANCE和 OBJPROP_YDISTANCE获取"HEADER_LABEL"对象的坐标位置（"header_x"和"header_y"），并据此定义一个740×30像素的检测区域。接着，我们检查鼠标坐标"mouse_x"和"mouse_y"是否位于该区域内，并据此设置布尔变量"is_header_hovered"的状态。

当"is_header_hovered"为true且"header_hovered"为false时，我们通过ObjectSetInteger函数将对象"MAIN_REC"的背景色属性（OBJPROP_BGCOLOR）设置为”深绿色”（clrDarkGreen），并将"header_hovered"标记更新为 true；如果"is_header_hovered"为false且"header_hovered"为 true，则恢复背景色为“海绿色”（clrSeaGreen），并将"header_hovered"重置为false，通过这种状态切换实现悬停时的视觉反馈显示。现在，针对其他按钮，我们可以使用同样的逻辑实现类似效果。

int curr_btn_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_XDISTANCE ); int curr_btn_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_YDISTANCE ); int curr_btn_width = 110 ; int curr_btn_height = 26 ; bool is_curr_btn_hovered = (mouse_x >= curr_btn_x && mouse_x <= curr_btn_x + curr_btn_width && mouse_y >= curr_btn_y && mouse_y <= curr_btn_y + curr_btn_height); if (is_curr_btn_hovered && !filter_curr_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrDarkGray ); filter_curr_hovered = true ; } else if (!is_curr_btn_hovered && filter_curr_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrBlack ); filter_curr_hovered = false ; } int imp_btn_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE ); int imp_btn_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE ); int imp_btn_width = 120 ; int imp_btn_height = 26 ; bool is_imp_btn_hovered = (mouse_x >= imp_btn_x && mouse_x <= imp_btn_x + imp_btn_width && mouse_y >= imp_btn_y && mouse_y <= imp_btn_y + imp_btn_height); if (is_imp_btn_hovered && !filter_imp_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrDarkGray ); filter_imp_hovered = true ; } else if (!is_imp_btn_hovered && filter_imp_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrBlack ); filter_imp_hovered = false ; } int time_btn_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_XDISTANCE ); int time_btn_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_YDISTANCE ); int time_btn_width = 70 ; int time_btn_height = 26 ; bool is_time_btn_hovered = (mouse_x >= time_btn_x && mouse_x <= time_btn_x + time_btn_width && mouse_y >= time_btn_y && mouse_y <= time_btn_y + time_btn_height); if (is_time_btn_hovered && !filter_time_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrDarkGray ); filter_time_hovered = true ; } else if (!is_time_btn_hovered && filter_time_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrBlack ); filter_time_hovered = false ; } int cancel_btn_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE ); int cancel_btn_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE ); int cancel_btn_width = 50 ; int cancel_btn_height = 30 ; bool is_cancel_btn_hovered = (mouse_x >= cancel_btn_x && mouse_x <= cancel_btn_x + cancel_btn_width && mouse_y >= cancel_btn_y && mouse_y <= cancel_btn_y + cancel_btn_height); if (is_cancel_btn_hovered && !cancel_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrDarkRed ); cancel_hovered = true ; } else if (!is_cancel_btn_hovered && cancel_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR , clrRed ); cancel_hovered = false ; } int curr_size = 51 , button_height = 22 , spacing_x = 0 , spacing_y = 3 , max_columns = 4 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (curr_filter); i++) { int row = i / max_columns; int col = i % max_columns; int x_pos = panel_x + 525 + col * (curr_size + spacing_x); int y_pos = panel_y + 33 + row * (button_height + spacing_y); bool is_curr_hovered = (mouse_x >= x_pos && mouse_x <= x_pos + curr_size && mouse_y >= y_pos && mouse_y <= y_pos + button_height); string btn_name = CURRENCY_BTNS+ IntegerToString (i); if (is_curr_hovered && !currency_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger ( 0 , btn_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); currency_btns_hovered[i] = true ; } else if (!is_curr_hovered && currency_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger ( 0 , btn_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrNONE ); currency_btns_hovered[i] = false ; } } int impact_size = 100 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (impact_labels); i++) { int x_pos = panel_x + 90 + impact_size * i; int y_pos = panel_y + 55 ; bool is_impact_hovered = (mouse_x >= x_pos && mouse_x <= x_pos + impact_size && mouse_y >= y_pos && mouse_y <= y_pos + 25 ); string btn_name = IMPACT_LABEL+ string (i); color normal_color = clrBlack ; if (impact_labels[i] == "None" ) normal_color = clrBlack ; else if (impact_labels[i] == "Low" ) normal_color = clrYellow ; else if (impact_labels[i] == "Medium" ) normal_color = clrOrange ; else if (impact_labels[i] == "High" ) normal_color = clrRed ; color hover_color = normal_color == clrBlack ? clrDarkGray : ColorToDarken(normal_color); if (is_impact_hovered && !impact_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger ( 0 , btn_name, OBJPROP_BGCOLOR , hover_color); impact_btns_hovered[i] = true ; } else if (!is_impact_hovered && impact_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger ( 0 , btn_name, OBJPROP_BGCOLOR , normal_color); impact_btns_hovered[i] = false ; } }

我们扩展了"updateHoverStates"函数，为多个按钮添加悬停效果，从而提供与用户交互相关的视觉反馈。针对"FILTER_CURR_BTN"按钮，我们通过ObjectGetInteger函数结合属性参数OBJPROP_XDISTANCE和"OBJPROP_YDISTANCE"获取其坐标位置（"curr_btn_x"和"curr_btn_y"），并定义一个110×26像素的检测区域。随后检查鼠标坐标"mouse_x"和"mouse_y"是否位于该区域内，以此设置布尔变量"is_curr_btn_hovered"的状态。

如果"is_curr_btn_hovered"为true，且"filter_curr_hovered"为 false，则通过ObjectSetInteger函数将对象"FILTER_CURR_BTN"的背景色属性（OBJPROP_BGCOLOR）设置为“深灰色”（clrDarkGray），并将"filter_curr_hovered"更新为 true；否则，将背景色恢复为“黑色”（clrBlack），并将"filter_curr_hovered"重置为false。

我们为"FILTER_IMP_BTN"（120×26像素）和"FILTER_TIME_BTN"（70×26像素）应用相同的逻辑，分别更新对应的悬停状态标识"filter_imp_hovered"和"filter_time_hovered"。对于"CANCEL_BTN"（50×30像素），根据"is_cancel_btn_hovered"和"cancel_hovered"的状态，在“深红色”（clrDarkRed）和“红色”（clrRed）之间切换按钮背景色。对于货币按钮组"CURRENCY_BTNS"，我们遍历每个按钮，基于面板坐标"panel_x"和"panel_y"计算按钮位置，检测"is_curr_hovered"状态，并根据"currency_btns_hovered[i]"的值在“浅灰色”（clrLightGray）和“无色”（clrNONE）之间切换背景色。

针对"IMPACT_LABEL"按钮，我们根据影响级别（如低级别用"clrYellow"）分配"normal_color"，通过"ColorToDarken"函数计算悬停时的颜色"hover_color"，并根据"is_impact_hovered"和"impact_btns_hovered[i]"的状态动态切换按钮颜色，以实现悬停效果。要使这些更改生效，需在OnChartEvent事件处理器中调用相关逻辑。

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { updateHoverStates(mouse_x, mouse_y); } }

在OnChartEvent事件处理器中，我们首先从"lparam"和"dparam"参数中获取鼠标坐标（"mouse_x"和"mouse_y"），并从"sparam"参数中获取鼠标状态"mouse_state"，以确定鼠标的位置及其是否被按下或释放。当事件"id"为CHARTEVENT_MOUSE_MOVE时，我们调用"updateHoverStates"函数，并传入"mouse_x"和"mouse_y"，以检查鼠标是否悬停在标题栏或按钮上，并相应更新它们的视觉效果，从而确保仪表盘交互元素悬停反馈的实时响应。接下来，我们需要捕获其他元素的点击事件，并判断它们的移动状态。

if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); if (sparam == CANCEL_BTN) { isDashboardUpdate = false ; destroy_Dashboard(); } if (sparam == FILTER_CURR_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableCurrencyFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableCurrencyFilter); string filter_curr_text = enableCurrencyFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Currency" : ShortToString ( 0x274C )+ "Currency" ; color filter_curr_txt_color = enableCurrencyFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_curr_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_curr_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableCurrencyFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if (sparam == FILTER_IMP_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableImportanceFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableImportanceFilter); string filter_imp_text = enableImportanceFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Importance" : ShortToString ( 0x274C )+ "Importance" ; color filter_imp_txt_color = enableImportanceFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_imp_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_imp_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableImportanceFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if (sparam == FILTER_TIME_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableTimeFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableTimeFilter); string filter_time_text = enableTimeFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Time" : ShortToString ( 0x274C )+ "Time" ; color filter_time_txt_color = enableTimeFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_time_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_time_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableTimeFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if ( StringFind (sparam,CURRENCY_BTNS) >= 0 ) { string selected_curr = ObjectGetString ( 0 ,sparam, OBJPROP_TEXT ); if (debugLogging) Print ( "BTN NAME = " ,sparam, ", CURRENCY = " ,selected_curr); bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (btn_state == false ) { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE." ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (curr_filter_selected); i++) { if (curr_filter_selected[i] == selected_curr) { for ( int j = i; j < ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ; j++) { curr_filter_selected[j] = curr_filter_selected[j + 1 ]; } ArrayResize (curr_filter_selected, ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ); if (debugLogging) Print ( "Removed from selected filters: " , selected_curr); break ; } } } else { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION" ); bool already_selected = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter_selected); j++) { if (curr_filter_selected[j] == selected_curr) { already_selected = true ; break ; } } if (!already_selected) { ArrayResize (curr_filter_selected, ArraySize (curr_filter_selected) + 1 ); curr_filter_selected[ ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ] = selected_curr; if (debugLogging) Print ( "Added to selected filters: " , selected_curr); } else { if (debugLogging) Print ( "Currency already selected: " , selected_curr); } } if (debugLogging) Print ( "SELECTED ARRAY SIZE = " , ArraySize (curr_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint (curr_filter_selected); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "SUCCESS. DASHBOARD UPDATED" ); ChartRedraw ( 0 ); } if ( StringFind (sparam, IMPACT_LABEL) >= 0 ) { string selected_imp = ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT ); ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE selected_importance_lvl = get_importance_level(impact_labels,allowed_importance_levels,selected_imp); if (debugLogging) Print ( "BTN NAME = " , sparam, ", IMPORTANCE LEVEL = " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE ); color color_border = btn_state ? clrNONE : clrBlack ; if (btn_state == false ) { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE." ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (imp_filter_selected); i++) { if (impact_filter_selected[i] == selected_imp) { for ( int j = i; j < ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ; j++) { imp_filter_selected[j] = imp_filter_selected[j + 1 ]; impact_filter_selected[j] = impact_filter_selected[j + 1 ]; } ArrayResize (imp_filter_selected, ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ); ArrayResize (impact_filter_selected, ArraySize (impact_filter_selected) - 1 ); if (debugLogging) Print ( "Removed from selected importance filters: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); break ; } } } else { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION" ); bool already_selected = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (imp_filter_selected); j++) { if (impact_filter_selected[j] == selected_imp) { already_selected = true ; break ; } } if (!already_selected) { ArrayResize (imp_filter_selected, ArraySize (imp_filter_selected) + 1 ); ArrayResize (impact_filter_selected, ArraySize (impact_filter_selected) + 1 ); imp_filter_selected[ ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ] = selected_importance_lvl; impact_filter_selected[ ArraySize (impact_filter_selected) - 1 ] = selected_imp; if (debugLogging) Print ( "Added to selected importance filters: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); } else { if (debugLogging) Print ( "Importance level already selected: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); } } if (debugLogging) Print ( "SELECTED ARRAY SIZE = " , ArraySize (imp_filter_selected), " >< " , ArraySize (impact_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint (imp_filter_selected); if (debugLogging) ArrayPrint (impact_filter_selected); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_BORDER_COLOR ,color_border); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "SUCCESS. DASHBOARD UPDATED" ); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { scrollUp(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Up button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { scrollDown(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Down button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } }

当事件"id"为CHARTEVENT_OBJECT_CLICK时，我们首先调用"UpdateFilterInfo"和"CheckForNewsTrade"函数，以刷新过滤器状态并检查交易条件。如果参数"sparam"的值为"CANCEL_BTN"，则将"isDashboardUpdate"设置为 false，并调用"destroy_Dashboard"关闭仪表盘。如果"sparam"为"FILTER_CURR_BTN"、"FILTER_IMP_BTN"或"FILTER_TIME_BTN"，则通过ObjectGetInteger结合OBJPROP_STATE获取按钮状态"btn_state"，并更新"enableCurrencyFilter"、"enableImportanceFilter"或 "enableTimeFilter"）。随后，使用"ObjectSetString"和ObjectSetInteger修改按钮文本"OBJPROP_TEXT"和颜色"OBJPROP_COLOR" （例如启用时设置为"clrLime"，禁用时设置为"clrRed"）。最后，调用"update_dashboard_values"刷新仪表盘数据，并通过"createRecLabel"、"createLabel"和"createButton"重新构建滚动条组件（如"SCROLL_LEADER"和"SCROLL_SLIDER"），根据"panel_x"和"panel_y"定位元素，再通过 "updateSliderPosition"和"updateButtonColors"更新其状态和颜色。

针对"CURRENCY_BTNS"，我们使用ObjectGetString获取当前选中的货币代码"selected_curr"，并通过ArrayResize动态调整"curr_filter_selected"，随后以类似方式更新仪表盘。对于"IMPACT_LABEL"按钮，我们调用"get_importance_level"将"selected_imp"映射为具体的影响级别"selected_importance_lvl"，管理"imp_filter_selected"和"impact_filter_selected"数组，通过"ObjectSetInteger"设置边框颜色color_border，并刷新仪表盘数据。如果"sparam"为"SCROLL_UP_REC"或"SCROLL_UP_LABEL"，则调用"scrollUp"函数；如果"sparam"为"SCROLL_DOWN_REC"或"SCROLL_DOWN_LABEL"，则调用"scrollDown"函数。滚动操作后，通过"updateButtonColors"更新按钮颜色，并调用ChartRedraw重绘图表以反映变更。编译并运行程序，得到的结果如下：

由可视化效果可见，我们为已定义的按钮实现视觉悬停反馈。接下来，我们需要进入更复杂的部分——整个仪表盘的移动。我们将通过以下逻辑实现这一功能：

else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && isDashboardUpdate) { int header_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_width = 740 ; int header_height = 30 ; if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1 ) { if (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height) { panel_dragging = true ; panel_drag_x = mouse_x; panel_drag_y = mouse_y; panel_start_x = panel_x; panel_start_y = panel_y; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); if (debugLogging) Print ( "Panel drag started at x=" , mouse_x, ", y=" , mouse_y); } } if (panel_dragging && mouse_state == 1 ) { int dx = mouse_x - panel_drag_x; int dy = mouse_y - panel_drag_y; panel_x = panel_start_x + dx; panel_y = panel_start_y + dy; int chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); panel_x = MathMax ( 0 , MathMin (panel_x, chart_width - 753 )); panel_y = MathMax ( 0 , MathMin (panel_y, chart_height - 410 )); ObjectSetInteger ( 0 , MAIN_REC, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , MAIN_REC, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y); ObjectSetInteger ( 0 , SUB_REC1, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , SUB_REC1, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 30 ); ObjectSetInteger ( 0 , SUB_REC2, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 3 + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , SUB_REC2, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 30 + 50 + 27 ); ObjectSetInteger ( 0 , HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 3 + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , TIME_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , TIME_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 35 ); ObjectSetInteger ( 0 , IMPACT_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , IMPACT_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 55 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 320 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 380 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 490 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 610 ); ObjectSetInteger ( 0 , FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 692 + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 1 ); int startX = panel_x + 9 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (array_calendar); i++) { ObjectSetInteger ( 0 , ARRAY_CALENDAR+ IntegerToString (i), OBJPROP_XDISTANCE , startX); ObjectSetInteger ( 0 , ARRAY_CALENDAR+ IntegerToString (i), OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 82 ); startX += buttons[i] + 3 ; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (impact_labels); i++) { ObjectSetInteger ( 0 , IMPACT_LABEL+ string (i), OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 90 + 100 * i); ObjectSetInteger ( 0 , IMPACT_LABEL+ string (i), OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 55 ); } int curr_size = 51 , button_height = 22 , spacing_x = 0 , spacing_y = 3 , max_columns = 4 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (curr_filter); i++) { int row = i / max_columns; int col = i % max_columns; int x_pos = panel_x + 525 + col * (curr_size + spacing_x); int y_pos = panel_y + 33 + row * (button_height + spacing_y); ObjectSetInteger ( 0 , CURRENCY_BTNS+ IntegerToString (i), OBJPROP_XDISTANCE , x_pos); ObjectSetInteger ( 0 , CURRENCY_BTNS+ IntegerToString (i), OBJPROP_YDISTANCE , y_pos); } if (scroll_visible) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_LEADER, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_LEADER, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET - 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE - 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X); } update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , "NewsCountdown" , OBJPROP_XDISTANCE , panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , "NewsCountdown" , OBJPROP_YDISTANCE , panel_y - 33 ); } if ( ObjectFind ( 0 , "NewsTradeInfo" ) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , "NewsTradeInfo" , OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 305 ); ObjectSetInteger ( 0 , "NewsTradeInfo" , OBJPROP_YDISTANCE , panel_y - 28 ); } ChartRedraw ( 0 ); if (debugLogging) Print ( "Panel moved to x=" , panel_x, ", y=" , panel_y); } if (mouse_state == 0 ) { if (panel_dragging) { panel_dragging = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (debugLogging) Print ( "Panel drag stopped." ); ChartRedraw ( 0 ); } } }

在此阶段，我们通过增强OnChartEvent函数来实现面板拖拽功能。当"isDashboardUpdate"为true且事件"id"为CHARTEVENT_MOUSE_MOVE时，允许用户重新定位仪表盘界面。我们使用ObjectGetInteger获取标题栏"HEADER_LABEL"的坐标"header_x"和"header_y"，通过"OBJPROP_XDISTANCE"和"OBJPROP_YDISTANCE"属性确定其位置，并定义一个740×30像素的可拖拽区域。当"prev_mouse_state"为0且"mouse_state"为 1（鼠标按钮按下）时，系统会检查鼠标位置"mouse_x"和"mouse_y"是否位于标题栏区域内，如果在区域内，则将"panel_dragging"设置为true，记录当前鼠标坐标"panel_drag_x"、"panel_drag_y"和面板初始位置（"panel_start_x"、"panel_start_y"），并通过ChartSetInteger和CHART_MOUSE_SCROLL禁用图表滚动功能。

当"panel_dragging"为true且"mouse_state"为1时，系统会计算拖拽偏移量"dx"和"dy"，并更新面板的坐标"panel_x"和"panel_y"。随后，通过MathMax和MathMin函数将坐标限制在图表的宽度"chart_width"和高度"chart_height"范围内，这些值通过ChartGetInteger配合"CHART_WIDTH_IN_PIXELS"和CHART_HEIGHT_IN_PIXELS获取。接下来，使用ObjectSetInteger重新定位所有UI元素，通过"OBJPROP_XDISTANCE"和"OBJPROP_YDISTANCE"属性设置对象的坐标，例如："MAIN_REC"、"SUB_REC1"、"SUB_REC2"、"HEADER_LABEL"、"TIME_LABEL"、"IMPACT_LABEL"、"FILTER_LABEL"、"FILTER_CURR_BTN"、"FILTER_IMP_BTN"、"FILTER_TIME_BTN"、"CANCEL_BTN"、"ARRAY_CALENDAR"、"IMPACT_LABEL"和"CURRENCY_BTNS"，如果滚动条可见（"scroll_visible"为true），则更新滚动条相关元素（"SCROLL_LEADER"、"SCROLL_UP_REC"、"SCROLL_UP_LABEL"、"SCROLL_DOWN_REC"、"SCROLL_DOWN_LABEL"、"SCROLL_SLIDER"）的坐标，基于"panel_x"和 "panel_y"添加偏移量以确保位置正确。

我们调用"update_dashboard_values"函数刷新新闻事件数据，如果存在交易标签对象"NewsCountdown"和"NewsTradeInfo"，则通过ObjectFind定位它们并重新调整位置，最后通过ChartRedraw重绘图表。当"mouse_state"为0（鼠标释放）时，将"panel_dragging"设置为false，通过ChartSetInteger重新启用图表滚动功能，并重新绘制图表。如果启用了调试日志"debugLogging"，则通过Print记录拖拽事件。随后，在确保面板未处于拖拽模式的前提下，处理滚动条功能，以避免与拖拽事件产生冲突。

if (scroll_visible && !panel_dragging) { if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1 ) { int xd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouse_x >= (panel_x + 3 + 5 ) && mouse_x <= (panel_x + 3 + 5 + 740 ) && mouse_y >= (panel_y + 5 ) && mouse_y <= (panel_y + 5 + 30 )) { return ; } if (mouse_x >= xd && mouse_x <= xd + xs && mouse_y >= yd && mouse_y <= yd + ys) { moving_state_slider = true ; mlb_down_x = mouse_x; mlb_down_y = mouse_y; mlb_down_yd_slider = yd; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height + 2 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag started at y=" , mouse_y); } } if (moving_state_slider && mouse_state == 1 ) { int delta_y = mouse_y - mlb_down_y; int new_y = mlb_down_yd_slider + delta_y; int scroll_area_y_min = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height; new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Slider dragged. CurrPos: " , scroll_pos, ", Total steps: " , max_scroll, ", Slider y=" , new_y); } ChartRedraw ( 0 ); } if (mouse_state == 0 ) { if (moving_state_slider) { moving_state_slider = false ; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightSlateGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag stopped." ); ChartRedraw ( 0 ); } } } prev_mouse_state = mouse_state;

在此阶段，我们实现了滚动条的拖拽功能，允许用户在"scroll_visible"为true且"panel_dragging"为false时滚动新闻事件列表，确保不会与面板拖拽操作产生冲突。当"prev_mouse_state"为0且"mouse_state"为 1（当前状态鼠标按下）时，执行预先定义的滚动逻辑（包括滑块拖拽、释放等状态处理）。编译后，我们得到以下输出。

由可视化效果可见，用户可以在按钮之间悬停交互，并在图表边界范围内拖拽面板。接下来，我们需要对系统进行全面的回测，相关内容将在下一章节详细阐述。





测试与验证

我们对优化后的仪表盘进行了全面测试，确认其动态移动、可悬停按钮及滚动条功能均按预期运行，为用户浏览新闻事件提供了流畅的交互体验。我们本次测试重点聚焦于按钮悬停的视觉反馈、面板组件在图表边界的移动范围和滚动条的实时集成性。我们将测试过程录制为简洁的图形交换格式（GIF） 动态图像，直观地展示仪表盘的实际运行效果，如下方所示：

由可视化效果可见，仪表盘运行流畅，交互无卡顿。





结论

综上所述，我们通过引入可拖拽仪表盘与交互式悬停效果，全面升级了MQL5 经济日历系列工具，使其能够灵活定位并直观导航新闻事件，显著提升操作便捷性。这一优化基于第九部分动态滚动条与界面优化，确保在实盘交易和策略测试模式下均能实现流畅交互，为新闻驱动型交易策略提供了稳定且高度适配的平台。现在，您可将此多功能仪表盘作为基础框架，根据个人图表需求与交易风格进行深度定制。