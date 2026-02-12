使用MQL5经济日历进行交易（第十部分）：可拖动仪表盘与交互式悬停效果，实现流畅的新闻导航
概述
在本文中，我们通过引入可拖动仪表盘和交互式悬停效果，进一步扩展了MQL5经济日历系列文章的内容，旨在增强交易者对新闻事件的控制力和导航能力，确保用户获得灵活且直观的体验。在第九部分：动态滚动条与界面优化的基础上，我们现在聚焦于打造一个响应式的用户界面（UI），该界面允许用户在图表上重新定位经济日历，并为按钮交互提供视觉反馈，从而优化在实盘和回测环境中对经济新闻的访问。本文将围绕以下主题展开：
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添加可拖动仪表盘以增强图表的灵活性
为提升MQL5经济日历的易用性，我们将引入一个可拖动的仪表盘，允许用户在图表上重新定位界面，并搭配一个动态定位的滚动条，以保持新闻导航的流畅性。我们的目标是打造一款以交易者为中心的工具，能够适应各种不同的图表布局，消除先前版本中的固定定位限制，确保仪表盘、新闻事件和滚动条能够轻松地同步移动。其实现方式如下：
- 可拖动仪表盘设计： 我们将实现一个系统，用于检测用户对标题区域的鼠标点击，从而使用户能够拖动整个仪表盘。所有UI元素都将实时更新其位置，以保持对齐。
- 动态滚动条定位： 我们将调整滚动条，使其使用与仪表盘位置相关的相对坐标，确保在拖动过程中滚动条仍然能够正常工作且位置正确。
- 图表边界限制： 我们将设置限制，确保仪表盘保持在图表的可见区域内，防止其移出屏幕，从而确保可访问性。
- 元素同步移动：我们将确保新闻事件、筛选按钮和交易标签与仪表盘同步移动，提供一个统一且专业的界面。
这一战略性的方法将把仪表盘转变为一个灵活的工具，我们可以根据需要对其进行定位，从而提高图表的可见性和交互性。 简言之，这就是我们想要实现的目标。
在MQL5中的实现
要在MQL5中实现这些改进，我们首先需要定义一些附加的函数，以增强动态交互性。我们将从最简单的功能入手，逐步过渡到最复杂的功能，即从悬停状态和拖动状态开始。首先，我们定义一个void类型的函数，该函数将根据光标在图表上的位置确定按钮的悬停状态，并更新按钮状态（通常通过加深颜色来实现，您也可以自定义悬停状态的颜色）。因此，我们先来定义负责加深颜色的函数。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Helper function to darken a color for hover effect | //+------------------------------------------------------------------+ color ColorToDarken(color clr) { int r = (clr & 0xFF); int g = ((clr >> 8) & 0xFF); int b = ((clr >> 16) & 0xFF); r = MathMax(0, r - 50); g = MathMax(0, g - 50); b = MathMax(0, b - 50); return (color)((b << 16) | (g << 8) | r); }
首先，我们定义一个名为"ColorToDarken"的函数，用于生成输入颜色的深色版本。该函数将在鼠标悬停于按钮上时，通过加深颜色来增强视觉反馈效果。输入参数"clr"是一个数值，它通过组合红、绿、蓝三个分量（每个分量的取值范围为0到255）来表示一种特定颜色。为了分离这些颜色分量，我们使用位运算，通过直接操作"clr"的二进制位来提取各个分量。
对于红色分量"r"，我们使用"&"（按位与）运算符结合 十六进制 值0xFF（十进制等于 255），该值就像一个过滤器，仅提取"clr"的最低8位，从而得到红色强度值。对于绿色分量"g"，我们先用">>"（右移）运算符将 clr 向右移动8位，使绿色数据移动到最低8位，再通过"&0xFF"将其分离出来。同理，提取蓝色分量"b"时，需将"clr"右移16位，再用"&0xFF"过滤。十六进制字符表示如下：
为加深颜色，我们分别从红、绿、蓝三个分量中减去50，以降低其亮度值，同时使用"MathMax"函数确保任何分量的值不低于0（因为负值在颜色表示时无效）。最后，我们将处理后的深色分量重新组合为一个完整的颜色值：将蓝色分量"b"左移16位（<<16），将绿色分量"g"左移8位（<<8），通过"|"（按位或）运算符将它们与红色分量"r"合并。我们返回新的"color"值，并将其应用于按钮的悬停状态，从而创建更深的视觉效果，使界面交互更直观、响应更灵敏。通过此函数，我们可以动态格式化按钮的悬停颜色状态。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update hover states for header and buttons | //+------------------------------------------------------------------+ void updateHoverStates(int mouse_x, int mouse_y) { // Header hover int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE); int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE); int header_width = 740; int header_height = 30; bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height); if (is_header_hovered && !header_hovered) { ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGreen); header_hovered = true; } else if (!is_header_hovered && header_hovered) { ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_BGCOLOR, clrSeaGreen); header_hovered = false; } }
在此阶段，我们实现"updateHoverStates"函数，为标题栏添加悬停效果。通过调用ObjectGetInteger函数，我们使用属性参数OBJPROP_XDISTANCE和 OBJPROP_YDISTANCE获取"HEADER_LABEL"对象的坐标位置（"header_x"和"header_y"），并据此定义一个740×30像素的检测区域。接着，我们检查鼠标坐标"mouse_x"和"mouse_y"是否位于该区域内，并据此设置布尔变量"is_header_hovered"的状态。
当"is_header_hovered"为true且"header_hovered"为false时，我们通过ObjectSetInteger函数将对象"MAIN_REC"的背景色属性（OBJPROP_BGCOLOR）设置为”深绿色”（clrDarkGreen），并将"header_hovered"标记更新为 true；如果"is_header_hovered"为false且"header_hovered"为 true，则恢复背景色为“海绿色”（clrSeaGreen），并将"header_hovered"重置为false，通过这种状态切换实现悬停时的视觉反馈显示。现在，针对其他按钮，我们可以使用同样的逻辑实现类似效果。
// FILTER_CURR_BTN hover int curr_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_XDISTANCE); int curr_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_YDISTANCE); int curr_btn_width = 110; int curr_btn_height = 26; bool is_curr_btn_hovered = (mouse_x >= curr_btn_x && mouse_x <= curr_btn_x + curr_btn_width && mouse_y >= curr_btn_y && mouse_y <= curr_btn_y + curr_btn_height); if (is_curr_btn_hovered && !filter_curr_hovered) { ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGray); filter_curr_hovered = true; } else if (!is_curr_btn_hovered && filter_curr_hovered) { ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrBlack); filter_curr_hovered = false; } // FILTER_IMP_BTN hover int imp_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE); int imp_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE); int imp_btn_width = 120; int imp_btn_height = 26; bool is_imp_btn_hovered = (mouse_x >= imp_btn_x && mouse_x <= imp_btn_x + imp_btn_width && mouse_y >= imp_btn_y && mouse_y <= imp_btn_y + imp_btn_height); if (is_imp_btn_hovered && !filter_imp_hovered) { ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGray); filter_imp_hovered = true; } else if (!is_imp_btn_hovered && filter_imp_hovered) { ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrBlack); filter_imp_hovered = false; } // FILTER_TIME_BTN hover int time_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_XDISTANCE); int time_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_YDISTANCE); int time_btn_width = 70; int time_btn_height = 26; bool is_time_btn_hovered = (mouse_x >= time_btn_x && mouse_x <= time_btn_x + time_btn_width && mouse_y >= time_btn_y && mouse_y <= time_btn_y + time_btn_height); if (is_time_btn_hovered && !filter_time_hovered) { ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGray); filter_time_hovered = true; } else if (!is_time_btn_hovered && filter_time_hovered) { ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrBlack); filter_time_hovered = false; } // CANCEL_BTN hover int cancel_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE); int cancel_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE); int cancel_btn_width = 50; int cancel_btn_height = 30; bool is_cancel_btn_hovered = (mouse_x >= cancel_btn_x && mouse_x <= cancel_btn_x + cancel_btn_width && mouse_y >= cancel_btn_y && mouse_y <= cancel_btn_y + cancel_btn_height); if (is_cancel_btn_hovered && !cancel_hovered) { ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkRed); cancel_hovered = true; } else if (!is_cancel_btn_hovered && cancel_hovered) { ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrRed); cancel_hovered = false; } // CURRENCY_BTNS hover int curr_size = 51, button_height = 22, spacing_x = 0, spacing_y = 3, max_columns = 4; for (int i = 0; i < ArraySize(curr_filter); i++) { int row = i / max_columns; int col = i % max_columns; int x_pos = panel_x + 525 + col * (curr_size + spacing_x); int y_pos = panel_y + 33 + row * (button_height + spacing_y); bool is_curr_hovered = (mouse_x >= x_pos && mouse_x <= x_pos + curr_size && mouse_y >= y_pos && mouse_y <= y_pos + button_height); string btn_name = CURRENCY_BTNS+IntegerToString(i); if (is_curr_hovered && !currency_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightGray); currency_btns_hovered[i] = true; } else if (!is_curr_hovered && currency_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, clrNONE); currency_btns_hovered[i] = false; } } // IMPACT_LABEL buttons hover int impact_size = 100; for (int i = 0; i < ArraySize(impact_labels); i++) { int x_pos = panel_x + 90 + impact_size * i; int y_pos = panel_y + 55; bool is_impact_hovered = (mouse_x >= x_pos && mouse_x <= x_pos + impact_size && mouse_y >= y_pos && mouse_y <= y_pos + 25); string btn_name = IMPACT_LABEL+string(i); color normal_color = clrBlack; if (impact_labels[i] == "None") normal_color = clrBlack; else if (impact_labels[i] == "Low") normal_color = clrYellow; else if (impact_labels[i] == "Medium") normal_color = clrOrange; else if (impact_labels[i] == "High") normal_color = clrRed; color hover_color = normal_color == clrBlack ? clrDarkGray : ColorToDarken(normal_color); if (is_impact_hovered && !impact_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, hover_color); impact_btns_hovered[i] = true; } else if (!is_impact_hovered && impact_btns_hovered[i]) { ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, normal_color); impact_btns_hovered[i] = false; } }
我们扩展了"updateHoverStates"函数，为多个按钮添加悬停效果，从而提供与用户交互相关的视觉反馈。针对"FILTER_CURR_BTN"按钮，我们通过ObjectGetInteger函数结合属性参数OBJPROP_XDISTANCE和"OBJPROP_YDISTANCE"获取其坐标位置（"curr_btn_x"和"curr_btn_y"），并定义一个110×26像素的检测区域。随后检查鼠标坐标"mouse_x"和"mouse_y"是否位于该区域内，以此设置布尔变量"is_curr_btn_hovered"的状态。
如果"is_curr_btn_hovered"为true，且"filter_curr_hovered"为 false，则通过ObjectSetInteger函数将对象"FILTER_CURR_BTN"的背景色属性（OBJPROP_BGCOLOR）设置为“深灰色”（clrDarkGray），并将"filter_curr_hovered"更新为 true；否则，将背景色恢复为“黑色”（clrBlack），并将"filter_curr_hovered"重置为false。
我们为"FILTER_IMP_BTN"（120×26像素）和"FILTER_TIME_BTN"（70×26像素）应用相同的逻辑，分别更新对应的悬停状态标识"filter_imp_hovered"和"filter_time_hovered"。对于"CANCEL_BTN"（50×30像素），根据"is_cancel_btn_hovered"和"cancel_hovered"的状态，在“深红色”（clrDarkRed）和“红色”（clrRed）之间切换按钮背景色。对于货币按钮组"CURRENCY_BTNS"，我们遍历每个按钮，基于面板坐标"panel_x"和"panel_y"计算按钮位置，检测"is_curr_hovered"状态，并根据"currency_btns_hovered[i]"的值在“浅灰色”（clrLightGray）和“无色”（clrNONE）之间切换背景色。
针对"IMPACT_LABEL"按钮，我们根据影响级别（如低级别用"clrYellow"）分配"normal_color"，通过"ColorToDarken"函数计算悬停时的颜色"hover_color"，并根据"is_impact_hovered"和"impact_btns_hovered[i]"的状态动态切换按钮颜色，以实现悬停效果。要使这些更改生效，需在OnChartEvent事件处理器中调用相关逻辑。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Chart event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) { int mouse_x = (int)lparam; int mouse_y = (int)dparam; int mouse_state = (int)sparam; // Update hover states if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { updateHoverStates(mouse_x, mouse_y); } }
在OnChartEvent事件处理器中，我们首先从"lparam"和"dparam"参数中获取鼠标坐标（"mouse_x"和"mouse_y"），并从"sparam"参数中获取鼠标状态"mouse_state"，以确定鼠标的位置及其是否被按下或释放。当事件"id"为CHARTEVENT_MOUSE_MOVE时，我们调用"updateHoverStates"函数，并传入"mouse_x"和"mouse_y"，以检查鼠标是否悬停在标题栏或按钮上，并相应更新它们的视觉效果，从而确保仪表盘交互元素悬停反馈的实时响应。接下来，我们需要捕获其他元素的点击事件，并判断它们的移动状态。
if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); if (sparam == CANCEL_BTN) { isDashboardUpdate = false; destroy_Dashboard(); } if (sparam == FILTER_CURR_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE); enableCurrencyFilter = btn_state; if (debugLogging) Print(sparam+" STATE = "+(string)btn_state+", FLAG = "+(string)enableCurrencyFilter); string filter_curr_text = enableCurrencyFilter ? ShortToString(0x2714)+"Currency" : ShortToString(0x274C)+"Currency"; color filter_curr_txt_color = enableCurrencyFilter ? clrLime : clrRed; ObjectSetString(0,FILTER_CURR_BTN,OBJPROP_TEXT,filter_curr_text); ObjectSetInteger(0,FILTER_CURR_BTN,OBJPROP_COLOR,filter_curr_txt_color); if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); // Recalculate scrollbar ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden"); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE); int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings"); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings"); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold"); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2); if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print("Success. Changes updated! State: "+(string)enableCurrencyFilter); ChartRedraw(0); } if (sparam == FILTER_IMP_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE); enableImportanceFilter = btn_state; if (debugLogging) Print(sparam+" STATE = "+(string)btn_state+", FLAG = "+(string)enableImportanceFilter); string filter_imp_text = enableImportanceFilter ? ShortToString(0x2714)+"Importance" : ShortToString(0x274C)+"Importance"; color filter_imp_txt_color = enableImportanceFilter ? clrLime : clrRed; ObjectSetString(0,FILTER_IMP_BTN,OBJPROP_TEXT,filter_imp_text); ObjectSetInteger(0,FILTER_IMP_BTN,OBJPROP_COLOR,filter_imp_txt_color); if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); // Recalculate scrollbar ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden"); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE); int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings"); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings"); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold"); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2); if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print("Success. Changes updated! State: "+(string)enableImportanceFilter); ChartRedraw(0); } if (sparam == FILTER_TIME_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE); enableTimeFilter = btn_state; if (debugLogging) Print(sparam+" STATE = "+(string)btn_state+", FLAG = "+(string)enableTimeFilter); string filter_time_text = enableTimeFilter ? ShortToString(0x2714)+"Time" : ShortToString(0x274C)+"Time"; color filter_time_txt_color = enableTimeFilter ? clrLime : clrRed; ObjectSetString(0,FILTER_TIME_BTN,OBJPROP_TEXT,filter_time_text); ObjectSetInteger(0,FILTER_TIME_BTN,OBJPROP_COLOR,filter_time_txt_color); if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); // Recalculate scrollbar ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden"); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE); int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings"); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings"); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold"); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2); if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print("Success. Changes updated! State: "+(string)enableTimeFilter); ChartRedraw(0); } if (StringFind(sparam,CURRENCY_BTNS) >= 0) { string selected_curr = ObjectGetString(0,sparam,OBJPROP_TEXT); if (debugLogging) Print("BTN NAME = ",sparam,", CURRENCY = ",selected_curr); bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE); if (btn_state == false) { if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE."); for (int i = 0; i < ArraySize(curr_filter_selected); i++) { if (curr_filter_selected[i] == selected_curr) { for (int j = i; j < ArraySize(curr_filter_selected) - 1; j++) { curr_filter_selected[j] = curr_filter_selected[j + 1]; } ArrayResize(curr_filter_selected, ArraySize(curr_filter_selected) - 1); if (debugLogging) Print("Removed from selected filters: ", selected_curr); break; } } } else { if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION"); bool already_selected = false; for (int j = 0; j < ArraySize(curr_filter_selected); j++) { if (curr_filter_selected[j] == selected_curr) { already_selected = true; break; } } if (!already_selected) { ArrayResize(curr_filter_selected, ArraySize(curr_filter_selected) + 1); curr_filter_selected[ArraySize(curr_filter_selected) - 1] = selected_curr; if (debugLogging) Print("Added to selected filters: ", selected_curr); } else { if (debugLogging) Print("Currency already selected: ", selected_curr); } } if (debugLogging) Print("SELECTED ARRAY SIZE = ",ArraySize(curr_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint(curr_filter_selected); if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); // Recalculate scrollbar ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden"); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE); int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings"); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings"); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold"); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2); if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print("SUCCESS. DASHBOARD UPDATED"); ChartRedraw(0); } if (StringFind(sparam, IMPACT_LABEL) >= 0) { string selected_imp = ObjectGetString(0, sparam, OBJPROP_TEXT); ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE selected_importance_lvl = get_importance_level(impact_labels,allowed_importance_levels,selected_imp); if (debugLogging) Print("BTN NAME = ", sparam, ", IMPORTANCE LEVEL = ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")"); bool btn_state = ObjectGetInteger(0, sparam, OBJPROP_STATE); color color_border = btn_state ? clrNONE : clrBlack; if (btn_state == false) { if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE."); for (int i = 0; i < ArraySize(imp_filter_selected); i++) { if (impact_filter_selected[i] == selected_imp) { for (int j = i; j < ArraySize(imp_filter_selected) - 1; j++) { imp_filter_selected[j] = imp_filter_selected[j + 1]; impact_filter_selected[j] = impact_filter_selected[j + 1]; } ArrayResize(imp_filter_selected, ArraySize(imp_filter_selected) - 1); ArrayResize(impact_filter_selected, ArraySize(impact_filter_selected) - 1); if (debugLogging) Print("Removed from selected importance filters: ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")"); break; } } } else { if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION"); bool already_selected = false; for (int j = 0; j < ArraySize(imp_filter_selected); j++) { if (impact_filter_selected[j] == selected_imp) { already_selected = true; break; } } if (!already_selected) { ArrayResize(imp_filter_selected, ArraySize(imp_filter_selected) + 1); ArrayResize(impact_filter_selected, ArraySize(impact_filter_selected) + 1); imp_filter_selected[ArraySize(imp_filter_selected) - 1] = selected_importance_lvl; impact_filter_selected[ArraySize(impact_filter_selected) - 1] = selected_imp; if (debugLogging) Print("Added to selected importance filters: ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")"); } else { if (debugLogging) Print("Importance level already selected: ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")"); } } if (debugLogging) Print("SELECTED ARRAY SIZE = ", ArraySize(imp_filter_selected)," >< ",ArraySize(impact_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint(imp_filter_selected); if (debugLogging) ArrayPrint(impact_filter_selected); if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectSetInteger(0,sparam,OBJPROP_BORDER_COLOR,color_border); // Recalculate scrollbar ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden"); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE); int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings"); int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings"); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold"); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2); if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print("SUCCESS. DASHBOARD UPDATED"); ChartRedraw(0); } // Scrollbar button clicks if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { scrollUp(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print("Up button clicked (", sparam, "). CurrPos: ", scroll_pos); ChartRedraw(0); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { scrollDown(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print("Down button clicked (", sparam, "). CurrPos: ", scroll_pos); ChartRedraw(0); } }
当事件"id"为CHARTEVENT_OBJECT_CLICK时，我们首先调用"UpdateFilterInfo"和"CheckForNewsTrade"函数，以刷新过滤器状态并检查交易条件。如果参数"sparam"的值为"CANCEL_BTN"，则将"isDashboardUpdate"设置为 false，并调用"destroy_Dashboard"关闭仪表盘。如果"sparam"为"FILTER_CURR_BTN"、"FILTER_IMP_BTN"或"FILTER_TIME_BTN"，则通过ObjectGetInteger结合OBJPROP_STATE获取按钮状态"btn_state"，并更新"enableCurrencyFilter"、"enableImportanceFilter"或 "enableTimeFilter"）。随后，使用"ObjectSetString"和ObjectSetInteger修改按钮文本"OBJPROP_TEXT"和颜色"OBJPROP_COLOR" （例如启用时设置为"clrLime"，禁用时设置为"clrRed"）。最后，调用"update_dashboard_values"刷新仪表盘数据，并通过"createRecLabel"、"createLabel"和"createButton"重新构建滚动条组件（如"SCROLL_LEADER"和"SCROLL_SLIDER"），根据"panel_x"和"panel_y"定位元素，再通过 "updateSliderPosition"和"updateButtonColors"更新其状态和颜色。
针对"CURRENCY_BTNS"，我们使用ObjectGetString获取当前选中的货币代码"selected_curr"，并通过ArrayResize动态调整"curr_filter_selected"，随后以类似方式更新仪表盘。对于"IMPACT_LABEL"按钮，我们调用"get_importance_level"将"selected_imp"映射为具体的影响级别"selected_importance_lvl"，管理"imp_filter_selected"和"impact_filter_selected"数组，通过"ObjectSetInteger"设置边框颜色color_border，并刷新仪表盘数据。如果"sparam"为"SCROLL_UP_REC"或"SCROLL_UP_LABEL"，则调用"scrollUp"函数；如果"sparam"为"SCROLL_DOWN_REC"或"SCROLL_DOWN_LABEL"，则调用"scrollDown"函数。滚动操作后，通过"updateButtonColors"更新按钮颜色，并调用ChartRedraw重绘图表以反映变更。编译并运行程序，得到的结果如下：
由可视化效果可见，我们为已定义的按钮实现视觉悬停反馈。接下来，我们需要进入更复杂的部分——整个仪表盘的移动。我们将通过以下逻辑实现这一功能：
else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && isDashboardUpdate) { // Handle panel dragging int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE); int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE); int header_width = 740; int header_height = 30; if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1) { // Mouse button down if (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height) { panel_dragging = true; panel_drag_x = mouse_x; panel_drag_y = mouse_y; panel_start_x = panel_x; panel_start_y = panel_y; ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); if (debugLogging) Print("Panel drag started at x=", mouse_x, ", y=", mouse_y); } } if (panel_dragging && mouse_state == 1) { // Dragging panel int dx = mouse_x - panel_drag_x; int dy = mouse_y - panel_drag_y; panel_x = panel_start_x + dx; panel_y = panel_start_y + dy; // Ensure panel stays within chart boundaries int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); int chart_height = (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); panel_x = MathMax(0, MathMin(panel_x, chart_width - 753)); // 753 = panel width panel_y = MathMax(0, MathMin(panel_y, chart_height - 410)); // 410 = panel height // Update positions of all panel objects ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y); ObjectSetInteger(0, SUB_REC1, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 3); ObjectSetInteger(0, SUB_REC1, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 30); ObjectSetInteger(0, SUB_REC2, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 3 + 5); ObjectSetInteger(0, SUB_REC2, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 30 + 50 + 27); ObjectSetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 3 + 5); ObjectSetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5); ObjectSetInteger(0, TIME_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 20); ObjectSetInteger(0, TIME_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 35); ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 20); ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 55); ObjectSetInteger(0, FILTER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 320); ObjectSetInteger(0, FILTER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5); ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 380); ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5); ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 490); ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5); ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 610); ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5); ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 692+10); ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 1); // Update calendar buttons int startX = panel_x + 9; for (int i = 0; i < ArraySize(array_calendar); i++) { ObjectSetInteger(0, ARRAY_CALENDAR+IntegerToString(i), OBJPROP_XDISTANCE, startX); ObjectSetInteger(0, ARRAY_CALENDAR+IntegerToString(i), OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 82); startX += buttons[i] + 3; } // Update impact buttons for (int i = 0; i < ArraySize(impact_labels); i++) { ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL+string(i), OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 90 + 100 * i); ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL+string(i), OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 55); } // Update currency buttons int curr_size = 51, button_height = 22, spacing_x = 0, spacing_y = 3, max_columns = 4; for (int i = 0; i < ArraySize(curr_filter); i++) { int row = i / max_columns; int col = i % max_columns; int x_pos = panel_x + 525 + col * (curr_size + spacing_x); int y_pos = panel_y + 33 + row * (button_height + spacing_y); ObjectSetInteger(0, CURRENCY_BTNS+IntegerToString(i), OBJPROP_XDISTANCE, x_pos); ObjectSetInteger(0, CURRENCY_BTNS+IntegerToString(i), OBJPROP_YDISTANCE, y_pos); } // Update scrollbar if (scroll_visible) { ObjectSetInteger(0, SCROLL_LEADER, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET); ObjectSetInteger(0, SCROLL_LEADER, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET); ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET); ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET - 5); ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE); ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X); ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE - 5); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X); // Y-position of slider is managed by updateSliderPosition() } // Update event display update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); // Update trade labels if they exist if (ObjectFind(0, "NewsCountdown") >= 0) { ObjectSetInteger(0, "NewsCountdown", OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); ObjectSetInteger(0, "NewsCountdown", OBJPROP_YDISTANCE, panel_y - 33); } if (ObjectFind(0, "NewsTradeInfo") >= 0) { ObjectSetInteger(0, "NewsTradeInfo", OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 305); ObjectSetInteger(0, "NewsTradeInfo", OBJPROP_YDISTANCE, panel_y - 28); } ChartRedraw(0); if (debugLogging) Print("Panel moved to x=", panel_x, ", y=", panel_y); } if (mouse_state == 0) { // Mouse button released if (panel_dragging) { panel_dragging = false; ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); if (debugLogging) Print("Panel drag stopped."); ChartRedraw(0); } } }
在此阶段，我们通过增强OnChartEvent函数来实现面板拖拽功能。当"isDashboardUpdate"为true且事件"id"为CHARTEVENT_MOUSE_MOVE时，允许用户重新定位仪表盘界面。我们使用ObjectGetInteger获取标题栏"HEADER_LABEL"的坐标"header_x"和"header_y"，通过"OBJPROP_XDISTANCE"和"OBJPROP_YDISTANCE"属性确定其位置，并定义一个740×30像素的可拖拽区域。当"prev_mouse_state"为0且"mouse_state"为 1（鼠标按钮按下）时，系统会检查鼠标位置"mouse_x"和"mouse_y"是否位于标题栏区域内，如果在区域内，则将"panel_dragging"设置为true，记录当前鼠标坐标"panel_drag_x"、"panel_drag_y"和面板初始位置（"panel_start_x"、"panel_start_y"），并通过ChartSetInteger和CHART_MOUSE_SCROLL禁用图表滚动功能。
当"panel_dragging"为true且"mouse_state"为1时，系统会计算拖拽偏移量"dx"和"dy"，并更新面板的坐标"panel_x"和"panel_y"。随后，通过MathMax和MathMin函数将坐标限制在图表的宽度"chart_width"和高度"chart_height"范围内，这些值通过ChartGetInteger配合"CHART_WIDTH_IN_PIXELS"和CHART_HEIGHT_IN_PIXELS获取。接下来，使用ObjectSetInteger重新定位所有UI元素，通过"OBJPROP_XDISTANCE"和"OBJPROP_YDISTANCE"属性设置对象的坐标，例如："MAIN_REC"、"SUB_REC1"、"SUB_REC2"、"HEADER_LABEL"、"TIME_LABEL"、"IMPACT_LABEL"、"FILTER_LABEL"、"FILTER_CURR_BTN"、"FILTER_IMP_BTN"、"FILTER_TIME_BTN"、"CANCEL_BTN"、"ARRAY_CALENDAR"、"IMPACT_LABEL"和"CURRENCY_BTNS"，如果滚动条可见（"scroll_visible"为true），则更新滚动条相关元素（"SCROLL_LEADER"、"SCROLL_UP_REC"、"SCROLL_UP_LABEL"、"SCROLL_DOWN_REC"、"SCROLL_DOWN_LABEL"、"SCROLL_SLIDER"）的坐标，基于"panel_x"和 "panel_y"添加偏移量以确保位置正确。
我们调用"update_dashboard_values"函数刷新新闻事件数据，如果存在交易标签对象"NewsCountdown"和"NewsTradeInfo"，则通过ObjectFind定位它们并重新调整位置，最后通过ChartRedraw重绘图表。当"mouse_state"为0（鼠标释放）时，将"panel_dragging"设置为false，通过ChartSetInteger重新启用图表滚动功能，并重新绘制图表。如果启用了调试日志"debugLogging"，则通过Print记录拖拽事件。随后，在确保面板未处于拖拽模式的前提下，处理滚动条功能，以避免与拖拽事件产生冲突。
// Scrollbar handling (only if not dragging panel) if (scroll_visible && !panel_dragging) { if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1) { int xd = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE); int yd = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE); int xs = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE); int ys = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE); // Skip if mouse is over header to prioritize panel dragging if (mouse_x >= (panel_x + 3 + 5) && mouse_x <= (panel_x + 3 + 5 + 740) && mouse_y >= (panel_y + 5) && mouse_y <= (panel_y + 5 + 30)) { return; } if (mouse_x >= xd && mouse_x <= xd + xs && mouse_y >= yd && mouse_y <= yd + ys) { moving_state_slider = true; mlb_down_x = mouse_x; mlb_down_y = mouse_y; mlb_down_yd_slider = yd; ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrDodgerBlue); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height + 2); ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); if (debugLogging) Print("Slider drag started at y=", mouse_y); } } if (moving_state_slider && mouse_state == 1) { int delta_y = mouse_y - mlb_down_y; int new_y = mlb_down_yd_slider + delta_y; int scroll_area_y_min = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE; int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height; new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); double scroll_ratio = (double)(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = (int)MathRound(scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print("Slider dragged. CurrPos: ", scroll_pos, ", Total steps: ", max_scroll, ", Slider y=", new_y); } ChartRedraw(0); } if (mouse_state == 0) { if (moving_state_slider) { moving_state_slider = false; ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightSlateGray); ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height); ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); if (debugLogging) Print("Slider drag stopped."); ChartRedraw(0); } } } prev_mouse_state = mouse_state;
在此阶段，我们实现了滚动条的拖拽功能，允许用户在"scroll_visible"为true且"panel_dragging"为false时滚动新闻事件列表，确保不会与面板拖拽操作产生冲突。当"prev_mouse_state"为0且"mouse_state"为 1（当前状态鼠标按下）时，执行预先定义的滚动逻辑（包括滑块拖拽、释放等状态处理）。编译后，我们得到以下输出。
由可视化效果可见，用户可以在按钮之间悬停交互，并在图表边界范围内拖拽面板。接下来，我们需要对系统进行全面的回测，相关内容将在下一章节详细阐述。
测试与验证
我们对优化后的仪表盘进行了全面测试，确认其动态移动、可悬停按钮及滚动条功能均按预期运行，为用户浏览新闻事件提供了流畅的交互体验。我们本次测试重点聚焦于按钮悬停的视觉反馈、面板组件在图表边界的移动范围和滚动条的实时集成性。我们将测试过程录制为简洁的图形交换格式（GIF） 动态图像，直观地展示仪表盘的实际运行效果，如下方所示：
由可视化效果可见，仪表盘运行流畅，交互无卡顿。
结论
综上所述，我们通过引入可拖拽仪表盘与交互式悬停效果，全面升级了MQL5 经济日历系列工具，使其能够灵活定位并直观导航新闻事件，显著提升操作便捷性。这一优化基于第九部分动态滚动条与界面优化，确保在实盘交易和策略测试模式下均能实现流畅交互，为新闻驱动型交易策略提供了稳定且高度适配的平台。现在，您可将此多功能仪表盘作为基础框架，根据个人图表需求与交易风格进行深度定制。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
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