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使用MQL5经济日历进行交易（第十部分）：可拖动仪表盘与交互式悬停效果，实现流畅的新闻导航

使用MQL5经济日历进行交易（第十部分）：可拖动仪表盘与交互式悬停效果，实现流畅的新闻导航

MetaTrader 5交易 |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

概述

在本文中，我们通过引入可拖动仪表盘和交互式悬停效果，进一步扩展了MQL5经济日历系列文章的内容，旨在增强交易者对新闻事件的控制力和导航能力，确保用户获得灵活且直观的体验。在第九部分：动态滚动条与界面优化的基础上，我们现在聚焦于打造一个响应式的用户界面（UI），该界面允许用户在图表上重新定位经济日历，并为按钮交互提供视觉反馈，从而优化在实盘和回测环境中对经济新闻的访问。本文将围绕以下主题展开：

  1. 添加可拖动仪表盘以增强图表的灵活性
  2. 在MQL5中的实现
  3. 测试与验证
  4. 结论

让我们即刻深入了解这些优化吧！


添加可拖动仪表盘以增强图表的灵活性

为提升MQL5经济日历的易用性，我们将引入一个可拖动的仪表盘，允许用户在图表上重新定位界面，并搭配一个动态定位的滚动条，以保持新闻导航的流畅性。我们的目标是打造一款以交易者为中心的工具，能够适应各种不同的图表布局，消除先前版本中的固定定位限制，确保仪表盘、新闻事件和滚动条能够轻松地同步移动。其实现方式如下：

  • 可拖动仪表盘设计： 我们将实现一个系统，用于检测用户对标题区域的鼠标点击，从而使用户能够拖动整个仪表盘。所有UI元素都将实时更新其位置，以保持对齐。
  • 动态滚动条定位： 我们将调整滚动条，使其使用与仪表盘位置相关的相对坐标，确保在拖动过程中滚动条仍然能够正常工作且位置正确。
  • 图表边界限制： 我们将设置限制，确保仪表盘保持在图表的可见区域内，防止其移出屏幕，从而确保可访问性。
  • 元素同步移动：我们将确保新闻事件、筛选按钮和交易标签与仪表盘同步移动，提供一个统一且专业的界面。

这一战略性的方法将把仪表盘转变为一个灵活的工具，我们可以根据需要对其进行定位，从而提高图表的可见性和交互性。 简言之，这就是我们想要实现的目标。

策略规划


在MQL5中的实现

要在MQL5中实现这些改进，我们首先需要定义一些附加的函数，以增强动态交互性。我们将从最简单的功能入手，逐步过渡到最复杂的功能，即从悬停状态和拖动状态开始。首先，我们定义一个void类型的函数，该函数将根据光标在图表上的位置确定按钮的悬停状态，并更新按钮状态（通常通过加深颜色来实现，您也可以自定义悬停状态的颜色）。因此，我们先来定义负责加深颜色的函数。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Helper function to darken a color for hover effect               |
//+------------------------------------------------------------------+
color ColorToDarken(color clr) {
   int r = (clr & 0xFF);
   int g = ((clr >> 8) & 0xFF);
   int b = ((clr >> 16) & 0xFF);
   r = MathMax(0, r - 50);
   g = MathMax(0, g - 50);
   b = MathMax(0, b - 50);
   return (color)((b << 16) | (g << 8) | r);
}

首先，我们定义一个名为"ColorToDarken"的函数，用于生成输入颜色的深色版本。该函数将在鼠标悬停于按钮上时，通过加深颜色来增强视觉反馈效果。输入参数"clr"是一个数值，它通过组合红、绿、蓝三个分量（每个分量的取值范围为0到255）来表示一种特定颜色。为了分离这些颜色分量，我们使用位运算，通过直接操作"clr"的二进制位来提取各个分量。

对于红色分量"r"，我们使用"&"（按位与）运算符结合 十六进制 值0xFF（十进制等于 255），该值就像一个过滤器，仅提取"clr"的最低8位，从而得到红色强度值。对于绿色分量"g"，我们先用">>"（右移）运算符将 clr 向右移动8位，使绿色数据移动到最低8位，再通过"&0xFF"将其分离出来。同理，提取蓝色分量"b"时，需将"clr"右移16位，再用"&0xFF"过滤。十六进制字符表示如下：

255十六进制形式为0xFF

为加深颜色，我们分别从红、绿、蓝三个分量中减去50，以降低其亮度值，同时使用"MathMax"函数确保任何分量的值不低于0（因为负值在颜色表示时无效）。最后，我们将处理后的深色分量重新组合为一个完整的颜色值：将蓝色分量"b"左移16位（<<16），将绿色分量"g"左移8位（<<8），通过"|"（按位或）运算符将它们与红色分量"r"合并。我们返回新的"color"值，并将其应用于按钮的悬停状态，从而创建更深的视觉效果，使界面交互更直观、响应更灵敏。通过此函数，我们可以动态格式化按钮的悬停颜色状态。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update hover states for header and buttons                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void updateHoverStates(int mouse_x, int mouse_y) {
   // Header hover
   int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE);
   int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE);
   int header_width = 740;
   int header_height = 30;

   bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width &&
                             mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height);

   if (is_header_hovered && !header_hovered) {
      ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGreen);
      header_hovered = true;
   } else if (!is_header_hovered && header_hovered) {
      ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_BGCOLOR, clrSeaGreen);
      header_hovered = false;
   }
}

在此阶段，我们实现"updateHoverStates"函数，为标题栏添加悬停效果。通过调用ObjectGetInteger函数，我们使用属性参数OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE获取"HEADER_LABEL"对象的坐标位置（"header_x"和"header_y"），并据此定义一个740×30像素的检测区域。接着，我们检查鼠标坐标"mouse_x"和"mouse_y"是否位于该区域内，并据此设置布尔变量"is_header_hovered"的状态。

当"is_header_hovered"为true且"header_hovered"为false时，我们通过ObjectSetInteger函数将对象"MAIN_REC"的背景色属性（OBJPROP_BGCOLOR）设置为”深绿色”（clrDarkGreen），并将"header_hovered"标记更新为 true；如果"is_header_hovered"为false且"header_hovered"为 true，则恢复背景色为“海绿色”（clrSeaGreen），并将"header_hovered"重置为false，通过这种状态切换实现悬停时的视觉反馈显示。现在，针对其他按钮，我们可以使用同样的逻辑实现类似效果。 

// FILTER_CURR_BTN hover
int curr_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_XDISTANCE);
int curr_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_YDISTANCE);
int curr_btn_width = 110;
int curr_btn_height = 26;

bool is_curr_btn_hovered = (mouse_x >= curr_btn_x && mouse_x <= curr_btn_x + curr_btn_width &&
                            mouse_y >= curr_btn_y && mouse_y <= curr_btn_y + curr_btn_height);

if (is_curr_btn_hovered && !filter_curr_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGray);
   filter_curr_hovered = true;
} else if (!is_curr_btn_hovered && filter_curr_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrBlack);
   filter_curr_hovered = false;
}

// FILTER_IMP_BTN hover
int imp_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE);
int imp_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE);
int imp_btn_width = 120;
int imp_btn_height = 26;

bool is_imp_btn_hovered = (mouse_x >= imp_btn_x && mouse_x <= imp_btn_x + imp_btn_width &&
                           mouse_y >= imp_btn_y && mouse_y <= imp_btn_y + imp_btn_height);

if (is_imp_btn_hovered && !filter_imp_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGray);
   filter_imp_hovered = true;
} else if (!is_imp_btn_hovered && filter_imp_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrBlack);
   filter_imp_hovered = false;
}

// FILTER_TIME_BTN hover
int time_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_XDISTANCE);
int time_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_YDISTANCE);
int time_btn_width = 70;
int time_btn_height = 26;

bool is_time_btn_hovered = (mouse_x >= time_btn_x && mouse_x <= time_btn_x + time_btn_width &&
                            mouse_y >= time_btn_y && mouse_y <= time_btn_y + time_btn_height);

if (is_time_btn_hovered && !filter_time_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkGray);
   filter_time_hovered = true;
} else if (!is_time_btn_hovered && filter_time_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrBlack);
   filter_time_hovered = false;
}

// CANCEL_BTN hover
int cancel_btn_x = (int)ObjectGetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE);
int cancel_btn_y = (int)ObjectGetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE);
int cancel_btn_width = 50;
int cancel_btn_height = 30;

bool is_cancel_btn_hovered = (mouse_x >= cancel_btn_x && mouse_x <= cancel_btn_x + cancel_btn_width &&
                              mouse_y >= cancel_btn_y && mouse_y <= cancel_btn_y + cancel_btn_height);

if (is_cancel_btn_hovered && !cancel_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDarkRed);
   cancel_hovered = true;
} else if (!is_cancel_btn_hovered && cancel_hovered) {
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrRed);
   cancel_hovered = false;
}

// CURRENCY_BTNS hover
int curr_size = 51, button_height = 22, spacing_x = 0, spacing_y = 3, max_columns = 4;
for (int i = 0; i < ArraySize(curr_filter); i++) {
   int row = i / max_columns;
   int col = i % max_columns;
   int x_pos = panel_x + 525 + col * (curr_size + spacing_x);
   int y_pos = panel_y + 33 + row * (button_height + spacing_y);
   bool is_curr_hovered = (mouse_x >= x_pos && mouse_x <= x_pos + curr_size &&
                           mouse_y >= y_pos && mouse_y <= y_pos + button_height);
   string btn_name = CURRENCY_BTNS+IntegerToString(i);
   if (is_curr_hovered && !currency_btns_hovered[i]) {
      ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightGray);
      currency_btns_hovered[i] = true;
   } else if (!is_curr_hovered && currency_btns_hovered[i]) {
      ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, clrNONE);
      currency_btns_hovered[i] = false;
   }
}

// IMPACT_LABEL buttons hover
int impact_size = 100;
for (int i = 0; i < ArraySize(impact_labels); i++) {
   int x_pos = panel_x + 90 + impact_size * i;
   int y_pos = panel_y + 55;
   bool is_impact_hovered = (mouse_x >= x_pos && mouse_x <= x_pos + impact_size &&
                             mouse_y >= y_pos && mouse_y <= y_pos + 25);
   string btn_name = IMPACT_LABEL+string(i);
   color normal_color = clrBlack;
   if (impact_labels[i] == "None") normal_color = clrBlack;
   else if (impact_labels[i] == "Low") normal_color = clrYellow;
   else if (impact_labels[i] == "Medium") normal_color = clrOrange;
   else if (impact_labels[i] == "High") normal_color = clrRed;
   color hover_color = normal_color == clrBlack ? clrDarkGray : ColorToDarken(normal_color);
   if (is_impact_hovered && !impact_btns_hovered[i]) {
      ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, hover_color);
      impact_btns_hovered[i] = true;
   } else if (!is_impact_hovered && impact_btns_hovered[i]) {
      ObjectSetInteger(0, btn_name, OBJPROP_BGCOLOR, normal_color);
      impact_btns_hovered[i] = false;
   }
}

我们扩展了"updateHoverStates"函数，为多个按钮添加悬停效果，从而提供与用户交互相关的视觉反馈。针对"FILTER_CURR_BTN"按钮，我们通过ObjectGetInteger函数结合属性参数OBJPROP_XDISTANCE和"OBJPROP_YDISTANCE"获取其坐标位置（"curr_btn_x"和"curr_btn_y"），并定义一个110×26像素的检测区域。随后检查鼠标坐标"mouse_x"和"mouse_y"是否位于该区域内，以此设置布尔变量"is_curr_btn_hovered"的状态。

如果"is_curr_btn_hovered"为true，且"filter_curr_hovered"为 false，则通过ObjectSetInteger函数将对象"FILTER_CURR_BTN"的背景色属性（OBJPROP_BGCOLOR）设置为“深灰色”（clrDarkGray），并将"filter_curr_hovered"更新为 true；否则，将背景色恢复为“黑色”（clrBlack），并将"filter_curr_hovered"重置为false。

我们为"FILTER_IMP_BTN"（120×26像素）和"FILTER_TIME_BTN"（70×26像素）应用相同的逻辑，分别更新对应的悬停状态标识"filter_imp_hovered"和"filter_time_hovered"。对于"CANCEL_BTN"（50×30像素），根据"is_cancel_btn_hovered"和"cancel_hovered"的状态，在“深红色”（clrDarkRed）和“红色”（clrRed）之间切换按钮背景色。对于货币按钮组"CURRENCY_BTNS"，我们遍历每个按钮，基于面板坐标"panel_x"和"panel_y"计算按钮位置，检测"is_curr_hovered"状态，并根据"currency_btns_hovered[i]"的值在“浅灰色”（clrLightGray）和“无色”（clrNONE）之间切换背景色。

针对"IMPACT_LABEL"按钮，我们根据影响级别（如低级别用"clrYellow"）分配"normal_color"，通过"ColorToDarken"函数计算悬停时的颜色"hover_color"，并根据"is_impact_hovered"和"impact_btns_hovered[i]"的状态动态切换按钮颜色，以实现悬停效果。要使这些更改生效，需在OnChartEvent事件处理器中调用相关逻辑。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart event handler                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) {
   int mouse_x = (int)lparam;
   int mouse_y = (int)dparam;
   int mouse_state = (int)sparam;

   // Update hover states
   if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) {
      updateHoverStates(mouse_x, mouse_y);
   }
}

OnChartEvent事件处理器中，我们首先从"lparam"和"dparam"参数中获取鼠标坐标（"mouse_x"和"mouse_y"），并从"sparam"参数中获取鼠标状态"mouse_state"，以确定鼠标的位置及其是否被按下或释放。当事件"id"为CHARTEVENT_MOUSE_MOVE时，我们调用"updateHoverStates"函数，并传入"mouse_x"和"mouse_y"，以检查鼠标是否悬停在标题栏或按钮上，并相应更新它们的视觉效果，从而确保仪表盘交互元素悬停反馈的实时响应。接下来，我们需要捕获其他元素的点击事件，并判断它们的移动状态。

if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {
   UpdateFilterInfo();
   CheckForNewsTrade();
   if (sparam == CANCEL_BTN) {
      isDashboardUpdate = false;
      destroy_Dashboard();
   }
   if (sparam == FILTER_CURR_BTN) {
      bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE);
      enableCurrencyFilter = btn_state;
      if (debugLogging) Print(sparam+" STATE = "+(string)btn_state+", FLAG = "+(string)enableCurrencyFilter);
      string filter_curr_text = enableCurrencyFilter ? ShortToString(0x2714)+"Currency" : ShortToString(0x274C)+"Currency";
      color filter_curr_txt_color = enableCurrencyFilter ? clrLime : clrRed;
      ObjectSetString(0,FILTER_CURR_BTN,OBJPROP_TEXT,filter_curr_text);
      ObjectSetInteger(0,FILTER_CURR_BTN,OBJPROP_COLOR,filter_curr_txt_color);
      if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true;
      update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected);
      // Recalculate scrollbar
      ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER);
      scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS;
      if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden");
      if (scroll_visible) {
         createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE);
         int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS);
         color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack;
         color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack;
         createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings");
         int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE;
         createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings");
         slider_height = calculateSliderHeight();
         int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE;
         createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold");
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2);
         if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height);
         updateSliderPosition();
         updateButtonColors();
      }
      if (debugLogging) Print("Success. Changes updated! State: "+(string)enableCurrencyFilter);
      ChartRedraw(0);
   }
   if (sparam == FILTER_IMP_BTN) {
      bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE);
      enableImportanceFilter = btn_state;
      if (debugLogging) Print(sparam+" STATE = "+(string)btn_state+", FLAG = "+(string)enableImportanceFilter);
      string filter_imp_text = enableImportanceFilter ? ShortToString(0x2714)+"Importance" : ShortToString(0x274C)+"Importance";
      color filter_imp_txt_color = enableImportanceFilter ? clrLime : clrRed;
      ObjectSetString(0,FILTER_IMP_BTN,OBJPROP_TEXT,filter_imp_text);
      ObjectSetInteger(0,FILTER_IMP_BTN,OBJPROP_COLOR,filter_imp_txt_color);
      if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true;
      update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected);
      // Recalculate scrollbar
      ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER);
      scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS;
      if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden");
      if (scroll_visible) {
         createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE);
         int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS);
         color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack;
         color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack;
         createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings");
         int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE;
         createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings");
         slider_height = calculateSliderHeight();
         int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE;
         createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold");
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2);
         if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height);
         updateSliderPosition();
         updateButtonColors();
      }
      if (debugLogging) Print("Success. Changes updated! State: "+(string)enableImportanceFilter);
      ChartRedraw(0);
   }
   if (sparam == FILTER_TIME_BTN) {
      bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE);
      enableTimeFilter = btn_state;
      if (debugLogging) Print(sparam+" STATE = "+(string)btn_state+", FLAG = "+(string)enableTimeFilter);
      string filter_time_text = enableTimeFilter ? ShortToString(0x2714)+"Time" : ShortToString(0x274C)+"Time";
      color filter_time_txt_color = enableTimeFilter ? clrLime : clrRed;
      ObjectSetString(0,FILTER_TIME_BTN,OBJPROP_TEXT,filter_time_text);
      ObjectSetInteger(0,FILTER_TIME_BTN,OBJPROP_COLOR,filter_time_txt_color);
      if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true;
      update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected);
      // Recalculate scrollbar
      ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER);
      scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS;
      if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden");
      if (scroll_visible) {
         createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE);
         int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS);
         color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack;
         color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack;
         createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings");
         int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE;
         createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings");
         slider_height = calculateSliderHeight();
         int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE;
         createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold");
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2);
         if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height);
         updateSliderPosition();
         updateButtonColors();
      }
      if (debugLogging) Print("Success. Changes updated! State: "+(string)enableTimeFilter);
      ChartRedraw(0);
   }
   if (StringFind(sparam,CURRENCY_BTNS) >= 0) {
      string selected_curr = ObjectGetString(0,sparam,OBJPROP_TEXT);
      if (debugLogging) Print("BTN NAME = ",sparam,", CURRENCY = ",selected_curr);
      bool btn_state = ObjectGetInteger(0,sparam,OBJPROP_STATE);
      if (btn_state == false) {
         if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE.");
         for (int i = 0; i < ArraySize(curr_filter_selected); i++) {
            if (curr_filter_selected[i] == selected_curr) {
               for (int j = i; j < ArraySize(curr_filter_selected) - 1; j++) {
                  curr_filter_selected[j] = curr_filter_selected[j + 1];
               }
               ArrayResize(curr_filter_selected, ArraySize(curr_filter_selected) - 1);
               if (debugLogging) Print("Removed from selected filters: ", selected_curr);
               break;
            }
         }
      } else {
         if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION");
         bool already_selected = false;
         for (int j = 0; j < ArraySize(curr_filter_selected); j++) {
            if (curr_filter_selected[j] == selected_curr) {
               already_selected = true;
               break;
            }
         }
         if (!already_selected) {
            ArrayResize(curr_filter_selected, ArraySize(curr_filter_selected) + 1);
            curr_filter_selected[ArraySize(curr_filter_selected) - 1] = selected_curr;
            if (debugLogging) Print("Added to selected filters: ", selected_curr);
         } else {
            if (debugLogging) Print("Currency already selected: ", selected_curr);
         }
      }
      if (debugLogging) Print("SELECTED ARRAY SIZE = ",ArraySize(curr_filter_selected));
      if (debugLogging) ArrayPrint(curr_filter_selected);
      if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true;
      update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected);
      // Recalculate scrollbar
      ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER);
      scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS;
      if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden");
      if (scroll_visible) {
         createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE);
         int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS);
         color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack;
         color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack;
         createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings");
         int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE;
         createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings");
         slider_height = calculateSliderHeight();
         int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE;
         createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold");
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2);
         if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height);
         updateSliderPosition();
         updateButtonColors();
      }
      if (debugLogging) Print("SUCCESS. DASHBOARD UPDATED");
      ChartRedraw(0);
   }
   if (StringFind(sparam, IMPACT_LABEL) >= 0) {
      string selected_imp = ObjectGetString(0, sparam, OBJPROP_TEXT);
      ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE selected_importance_lvl = get_importance_level(impact_labels,allowed_importance_levels,selected_imp);
      if (debugLogging) Print("BTN NAME = ", sparam, ", IMPORTANCE LEVEL = ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")");
      bool btn_state = ObjectGetInteger(0, sparam, OBJPROP_STATE);
      color color_border = btn_state ? clrNONE : clrBlack;
      if (btn_state == false) {
         if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE.");
         for (int i = 0; i < ArraySize(imp_filter_selected); i++) {
            if (impact_filter_selected[i] == selected_imp) {
               for (int j = i; j < ArraySize(imp_filter_selected) - 1; j++) {
                  imp_filter_selected[j] = imp_filter_selected[j + 1];
                  impact_filter_selected[j] = impact_filter_selected[j + 1];
               }
               ArrayResize(imp_filter_selected, ArraySize(imp_filter_selected) - 1);
               ArrayResize(impact_filter_selected, ArraySize(impact_filter_selected) - 1);
               if (debugLogging) Print("Removed from selected importance filters: ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")");
               break;
            }
         }
      } else {
         if (debugLogging) Print("BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION");
         bool already_selected = false;
         for (int j = 0; j < ArraySize(imp_filter_selected); j++) {
            if (impact_filter_selected[j] == selected_imp) {
               already_selected = true;
               break;
            }
         }
         if (!already_selected) {
            ArrayResize(imp_filter_selected, ArraySize(imp_filter_selected) + 1);
            ArrayResize(impact_filter_selected, ArraySize(impact_filter_selected) + 1);
            imp_filter_selected[ArraySize(imp_filter_selected) - 1] = selected_importance_lvl;
            impact_filter_selected[ArraySize(impact_filter_selected) - 1] = selected_imp;
            if (debugLogging) Print("Added to selected importance filters: ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")");
         } else {
            if (debugLogging) Print("Importance level already selected: ", selected_imp,"(",selected_importance_lvl,")");
         }
      }
      if (debugLogging) Print("SELECTED ARRAY SIZE = ", ArraySize(imp_filter_selected)," >< ",ArraySize(impact_filter_selected));
      if (debugLogging) ArrayPrint(imp_filter_selected);
      if (debugLogging) ArrayPrint(impact_filter_selected);
      if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) filters_changed = true;
      update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected);
      ObjectSetInteger(0,sparam,OBJPROP_BORDER_COLOR,color_border);
      // Recalculate scrollbar
      ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC);
      ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL);
      ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER);
      scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS;
      if (debugLogging) Print("Scrollbar visibility: ", scroll_visible ? "Visible" : "Hidden");
      if (scroll_visible) {
         createRecLabel(SCROLL_LEADER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver, 1, clrNONE);
         int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS);
         color up_color = (scroll_pos == 0) ? clrLightGray : clrBlack;
         color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack;
         createRecLabel(SCROLL_UP_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_UP_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET-5, CharToString(0x35), up_color, 15, "Webdings");
         int down_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE;
         createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray, 1, clrDarkGray);
         createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X, down_y-5, CharToString(0x36), down_color, 15, "Webdings");
         slider_height = calculateSliderHeight();
         int slider_y = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE;
         createButton(SCROLL_SLIDER, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "", clrWhite, 12, clrLightSlateGray, clrDarkGray, "Arial Bold");
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH, 2);
         if (debugLogging) Print("Scrollbar created: totalEvents_Filtered=", totalEvents_Filtered, ", slider_height=", slider_height);
         updateSliderPosition();
         updateButtonColors();
      }
      if (debugLogging) Print("SUCCESS. DASHBOARD UPDATED");
      ChartRedraw(0);
   }
   // Scrollbar button clicks
   if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) {
      scrollUp();
      updateButtonColors();
      if (debugLogging) Print("Up button clicked (", sparam, "). CurrPos: ", scroll_pos);
      ChartRedraw(0);
   }
   if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) {
      scrollDown();
      updateButtonColors();
      if (debugLogging) Print("Down button clicked (", sparam, "). CurrPos: ", scroll_pos);
      ChartRedraw(0);
   }
}

当事件"id"为CHARTEVENT_OBJECT_CLICK时，我们首先调用"UpdateFilterInfo"和"CheckForNewsTrade"函数，以刷新过滤器状态并检查交易条件。如果参数"sparam"的值为"CANCEL_BTN"，则将"isDashboardUpdate"设置为 false，并调用"destroy_Dashboard"关闭仪表盘。如果"sparam"为"FILTER_CURR_BTN"、"FILTER_IMP_BTN"或"FILTER_TIME_BTN"，则通过ObjectGetInteger结合OBJPROP_STATE获取按钮状态"btn_state"，并更新"enableCurrencyFilter"、"enableImportanceFilter"或 "enableTimeFilter"）。随后，使用"ObjectSetString"和ObjectSetInteger修改按钮文本"OBJPROP_TEXT"和颜色"OBJPROP_COLOR" （例如启用时设置为"clrLime"，禁用时设置为"clrRed"）。最后，调用"update_dashboard_values"刷新仪表盘数据，并通过"createRecLabel"、"createLabel"和"createButton"重新构建滚动条组件（如"SCROLL_LEADER"和"SCROLL_SLIDER"），根据"panel_x"和"panel_y"定位元素，再通过 "updateSliderPosition"和"updateButtonColors"更新其状态和颜色。

针对"CURRENCY_BTNS"，我们使用ObjectGetString获取当前选中的货币代码"selected_curr"，并通过ArrayResize动态调整"curr_filter_selected"，随后以类似方式更新仪表盘。对于"IMPACT_LABEL"按钮，我们调用"get_importance_level"将"selected_imp"映射为具体的影响级别"selected_importance_lvl"，管理"imp_filter_selected"和"impact_filter_selected"数组，通过"ObjectSetInteger"设置边框颜色color_border，并刷新仪表盘数据。如果"sparam"为"SCROLL_UP_REC"或"SCROLL_UP_LABEL"，则调用"scrollUp"函数；如果"sparam"为"SCROLL_DOWN_REC"或"SCROLL_DOWN_LABEL"，则调用"scrollDown"函数。滚动操作后，通过"updateButtonColors"更新按钮颜色，并调用ChartRedraw重绘图表以反映变更。编译并运行程序，得到的结果如下：

可悬停按钮

由可视化效果可见，我们为已定义的按钮实现视觉悬停反馈。接下来，我们需要进入更复杂的部分——整个仪表盘的移动。我们将通过以下逻辑实现这一功能：

else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && isDashboardUpdate) {
   // Handle panel dragging
   int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE);
   int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE);
   int header_width = 740;
   int header_height = 30;

   if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1) { // Mouse button down
      if (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width &&
          mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height) {
         panel_dragging = true;
         panel_drag_x = mouse_x;
         panel_drag_y = mouse_y;
         panel_start_x = panel_x;
         panel_start_y = panel_y;
         ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);
         if (debugLogging) Print("Panel drag started at x=", mouse_x, ", y=", mouse_y);
      }
   }

   if (panel_dragging && mouse_state == 1) { // Dragging panel
      int dx = mouse_x - panel_drag_x;
      int dy = mouse_y - panel_drag_y;
      panel_x = panel_start_x + dx;
      panel_y = panel_start_y + dy;

      // Ensure panel stays within chart boundaries
      int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
      int chart_height = (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
      panel_x = MathMax(0, MathMin(panel_x, chart_width - 753)); // 753 = panel width
      panel_y = MathMax(0, MathMin(panel_y, chart_height - 410)); // 410 = panel height

      // Update positions of all panel objects
      ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x);
      ObjectSetInteger(0, MAIN_REC, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y);
      ObjectSetInteger(0, SUB_REC1, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 3);
      ObjectSetInteger(0, SUB_REC1, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 30);
      ObjectSetInteger(0, SUB_REC2, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 3 + 5);
      ObjectSetInteger(0, SUB_REC2, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 30 + 50 + 27);
      ObjectSetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 3 + 5);
      ObjectSetInteger(0, HEADER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5);
      ObjectSetInteger(0, TIME_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 20);
      ObjectSetInteger(0, TIME_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 35);
      ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 20);
      ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 55);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 320);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 380);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 490);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 610);
      ObjectSetInteger(0, FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 5);
      ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 692+10);
      ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 1);

      // Update calendar buttons
      int startX = panel_x + 9;
      for (int i = 0; i < ArraySize(array_calendar); i++) {
         ObjectSetInteger(0, ARRAY_CALENDAR+IntegerToString(i), OBJPROP_XDISTANCE, startX);
         ObjectSetInteger(0, ARRAY_CALENDAR+IntegerToString(i), OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 82);
         startX += buttons[i] + 3;
      }

      // Update impact buttons
      for (int i = 0; i < ArraySize(impact_labels); i++) {
         ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL+string(i), OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 90 + 100 * i);
         ObjectSetInteger(0, IMPACT_LABEL+string(i), OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 55);
      }

      // Update currency buttons
      int curr_size = 51, button_height = 22, spacing_x = 0, spacing_y = 3, max_columns = 4;
      for (int i = 0; i < ArraySize(curr_filter); i++) {
         int row = i / max_columns;
         int col = i % max_columns;
         int x_pos = panel_x + 525 + col * (curr_size + spacing_x);
         int y_pos = panel_y + 33 + row * (button_height + spacing_y);
         ObjectSetInteger(0, CURRENCY_BTNS+IntegerToString(i), OBJPROP_XDISTANCE, x_pos);
         ObjectSetInteger(0, CURRENCY_BTNS+IntegerToString(i), OBJPROP_YDISTANCE, y_pos);
      }

      // Update scrollbar
      if (scroll_visible) {
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_LEADER, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_LEADER, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET - 5);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + BUTTON_OFFSET_X);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE - 5);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + SCROLLBAR_X_OFFSET + SLIDER_OFFSET_X);
         // Y-position of slider is managed by updateSliderPosition()
      }

      // Update event display
      update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected);

      // Update trade labels if they exist
      if (ObjectFind(0, "NewsCountdown") >= 0) {
         ObjectSetInteger(0, "NewsCountdown", OBJPROP_XDISTANCE, panel_x);
         ObjectSetInteger(0, "NewsCountdown", OBJPROP_YDISTANCE, panel_y - 33);
      }
      if (ObjectFind(0, "NewsTradeInfo") >= 0) {
         ObjectSetInteger(0, "NewsTradeInfo", OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 305);
         ObjectSetInteger(0, "NewsTradeInfo", OBJPROP_YDISTANCE, panel_y - 28);
      }

      ChartRedraw(0);
      if (debugLogging) Print("Panel moved to x=", panel_x, ", y=", panel_y);
   }

   if (mouse_state == 0) { // Mouse button released
      if (panel_dragging) {
         panel_dragging = false;
         ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);
         if (debugLogging) Print("Panel drag stopped.");
         ChartRedraw(0);
      }
   }

}

在此阶段，我们通过增强OnChartEvent函数来实现面板拖拽功能。当"isDashboardUpdate"为true且事件"id"为CHARTEVENT_MOUSE_MOVE时，允许用户重新定位仪表盘界面。我们使用ObjectGetInteger获取标题栏"HEADER_LABEL"的坐标"header_x"和"header_y"，通过"OBJPROP_XDISTANCE"和"OBJPROP_YDISTANCE"属性确定其位置，并定义一个740×30像素的可拖拽区域。当"prev_mouse_state"为0且"mouse_state"为 1（鼠标按钮按下）时，系统会检查鼠标位置"mouse_x"和"mouse_y"是否位于标题栏区域内，如果在区域内，则将"panel_dragging"设置为true，记录当前鼠标坐标"panel_drag_x"、"panel_drag_y"和面板初始位置（"panel_start_x"、"panel_start_y"），并通过ChartSetIntegerCHART_MOUSE_SCROLL禁用图表滚动功能。

当"panel_dragging"为true且"mouse_state"为1时，系统会计算拖拽偏移量"dx"和"dy"，并更新面板的坐标"panel_x"和"panel_y"。随后，通过MathMaxMathMin函数将坐标限制在图表的宽度"chart_width"和高度"chart_height"范围内，这些值通过ChartGetInteger配合"CHART_WIDTH_IN_PIXELS"和CHART_HEIGHT_IN_PIXELS获取。接下来，使用ObjectSetInteger重新定位所有UI元素，通过"OBJPROP_XDISTANCE"和"OBJPROP_YDISTANCE"属性设置对象的坐标，例如："MAIN_REC"、"SUB_REC1"、"SUB_REC2"、"HEADER_LABEL"、"TIME_LABEL"、"IMPACT_LABEL"、"FILTER_LABEL"、"FILTER_CURR_BTN"、"FILTER_IMP_BTN"、"FILTER_TIME_BTN"、"CANCEL_BTN"、"ARRAY_CALENDAR"、"IMPACT_LABEL"和"CURRENCY_BTNS"，如果滚动条可见（"scroll_visible"为true），则更新滚动条相关元素（"SCROLL_LEADER"、"SCROLL_UP_REC"、"SCROLL_UP_LABEL"、"SCROLL_DOWN_REC"、"SCROLL_DOWN_LABEL"、"SCROLL_SLIDER"）的坐标，基于"panel_x"和 "panel_y"添加偏移量以确保位置正确。

我们调用"update_dashboard_values"函数刷新新闻事件数据，如果存在交易标签对象"NewsCountdown"和"NewsTradeInfo"，则通过ObjectFind定位它们并重新调整位置，最后通过ChartRedraw重绘图表。当"mouse_state"为0（鼠标释放）时，将"panel_dragging"设置为false，通过ChartSetInteger重新启用图表滚动功能，并重新绘制图表。如果启用了调试日志"debugLogging"，则通过Print记录拖拽事件。随后，在确保面板未处于拖拽模式的前提下，处理滚动条功能，以避免与拖拽事件产生冲突。

// Scrollbar handling (only if not dragging panel)
if (scroll_visible && !panel_dragging) {
   if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1) {
      int xd = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE);
      int yd = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE);
      int xs = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE);
      int ys = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE);
      // Skip if mouse is over header to prioritize panel dragging
      if (mouse_x >= (panel_x + 3 + 5) && mouse_x <= (panel_x + 3 + 5 + 740) &&
          mouse_y >= (panel_y + 5) && mouse_y <= (panel_y + 5 + 30)) {
          return;
      }
      if (mouse_x >= xd && mouse_x <= xd + xs && mouse_y >= yd && mouse_y <= yd + ys) {
         moving_state_slider = true;
         mlb_down_x = mouse_x;
         mlb_down_y = mouse_y;
         mlb_down_yd_slider = yd;
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrDodgerBlue);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height + 2);
         ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);
         if (debugLogging) Print("Slider drag started at y=", mouse_y);
      }
   }
   if (moving_state_slider && mouse_state == 1) {
      int delta_y = mouse_y - mlb_down_y;
      int new_y = mlb_down_yd_slider + delta_y;
      int scroll_area_y_min = panel_y + SCROLLBAR_Y_OFFSET + BUTTON_SIZE;
      int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height;
      new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max));
      ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y);
      int max_scroll = MathMax(0, ArraySize(displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS);
      double scroll_ratio = (double)(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min);
      int new_scroll_pos = (int)MathRound(scroll_ratio * max_scroll);
      if (new_scroll_pos != scroll_pos) {
         scroll_pos = new_scroll_pos;
         update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected);
         updateButtonColors();
         if (debugLogging) Print("Slider dragged. CurrPos: ", scroll_pos, ", Total steps: ", max_scroll, ", Slider y=", new_y);
      }
      ChartRedraw(0);
   }
   if (mouse_state == 0) {
      if (moving_state_slider) {
         moving_state_slider = false;
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightSlateGray);
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height);
         ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);
         if (debugLogging) Print("Slider drag stopped.");
         ChartRedraw(0);
      }
   }
}
prev_mouse_state = mouse_state;

在此阶段，我们实现了滚动条的拖拽功能，允许用户在"scroll_visible"为true且"panel_dragging"为false时滚动新闻事件列表，确保不会与面板拖拽操作产生冲突。当"prev_mouse_state"为0且"mouse_state"为 1（当前状态鼠标按下）时，执行预先定义的滚动逻辑（包括滑块拖拽、释放等状态处理）。编译后，我们得到以下输出。

移动交互

由可视化效果可见，用户可以在按钮之间悬停交互，并在图表边界范围内拖拽面板。接下来，我们需要对系统进行全面的回测，相关内容将在下一章节详细阐述。


测试与验证

我们对优化后的仪表盘进行了全面测试，确认其动态移动、可悬停按钮及滚动条功能均按预期运行，为用户浏览新闻事件提供了流畅的交互体验。我们本次测试重点聚焦于按钮悬停的视觉反馈、面板组件在图表边界的移动范围和滚动条的实时集成性。我们将测试过程录制为简洁的图形交换格式（GIF） 动态图像，直观地展示仪表盘的实际运行效果，如下方所示：

回测图

由可视化效果可见，仪表盘运行流畅，交互无卡顿。


结论

综上所述，我们通过引入可拖拽仪表盘与交互式悬停效果，全面升级了MQL5 经济日历系列工具，使其能够灵活定位并直观导航新闻事件，显著提升操作便捷性。这一优化基于第九部分动态滚动条与界面优化，确保在实盘交易和策略测试模式下均能实现流畅交互，为新闻驱动型交易策略提供了稳定且高度适配的平台。现在，您可将此多功能仪表盘作为基础框架，根据个人图表需求与交易风格进行深度定制。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18241

附加的文件 |
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MQL5_NEWS_CALENDAR_PART_10.mq5 (99.83 KB)

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
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