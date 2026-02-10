MQL5经济日历交易指南（第九部分）：通过动态滚动条与界面优化提升新闻交互体验

概述

在本文中，我们通过为MQL5经济日历系列引入垂直动态滚动条和优化界面设计，显著提升了交易者与新闻事件的交互体验，确保导航直观并可靠获取事件信息。基于第八部分中优化的回测功能与智能筛选逻辑，我们进一步聚焦于打造响应式用户界面（UI）：滚动条通过视觉反馈显示可点击状态，无论在实时还是回测环境中，都能快速高效地获取经济新闻。本文将围绕以下主题展开：

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引入动态滚动条，轻松浏览新闻

为了提升我们与MQL5经济日历的交互体验，我们设想以一个动态滚动条作为直观浏览新闻的核心元素。我们计划设计一个响应式垂直滚动条，该滚动条通过视觉反馈显示可点击状态，同时搭配一个强大的事件存储系统，以确保能够无缝访问所有经过筛选的新闻，将仪表盘转变为一个流畅、以交易者为中心的工具。我们将取消对可显示事件数量的最小限制，并列出所有经过筛选的事件，以便在必要时滚动浏览所有新闻，从而消除仅能查看一组优先事件的限制。其实现方式如下：

动态滚动条设计： 我们将实现一个带有图标的滚动条，图标在可点击状态下显示为黑色，在不可点击状态下显示为浅灰色，从而提供即时视觉反馈，引导用户在大量事件列表中进行导航。

我们将实现一个带有图标的滚动条，图标在可点击状态下显示为黑色，在不可点击状态下显示为浅灰色，从而提供即时视觉反馈，引导用户在大量事件列表中进行导航。 可靠的事件存储： 我们将开发一个系统来存储所有经过筛选的事件，确保每条新闻都能通过滚动条访问，消除显示限制，确保全面查看。

我们将开发一个系统来存储所有经过筛选的事件，确保每条新闻都能通过滚动条访问，消除显示限制，确保全面查看。 高效的更新机制： 我们将优化仪表盘，使其仅在筛选条件改变、新事件出现或发生滚动时进行重绘，从而保持流畅且无干扰的体验。

我们将优化仪表盘，使其仅在筛选条件改变、新事件出现或发生滚动时进行重绘，从而保持流畅且无干扰的体验。 美观的用户界面（UI）优化： 我们将通过精确的布局调整来增强界面，确保滚动条和事件显示无缝集成，呈现出专业且用户友好的设计。

这一战略路线图将为构建一个仪表盘奠定基础，该仪表盘助力我们轻松探索经济新闻。动态滚动条将成为解锁精准交易体验的关键。简言之，以下是我们目标实现效果的示意图描述。





在MQL5中的实现

要在MQL5中实现这些改进，我们首先需要使用#define指令定义额外的滚动条对象及其布局常量，同时声明一些用于跟踪滚动状态和待处理事件的变量，接着再声明数组，以便无缝存储和处理事件数据，具体如下：

#define SCROLL_UP_REC "SCROLL_UP_REC" #define SCROLL_UP_LABEL "SCROLL_UP_LABEL" #define SCROLL_DOWN_REC "SCROLL_DOWN_REC" #define SCROLL_DOWN_LABEL "SCROLL_DOWN_LABEL" #define SCROLL_LEADER "SCROLL_LEADER" #define SCROLL_SLIDER "SCROLL_SLIDER" #define LIST_X 62 #define LIST_Y 162 #define LIST_WIDTH 716 #define LIST_HEIGHT 286 #define VISIBLE_ITEMS 11 #define ITEM_HEIGHT 26 #define SCROLLBAR_X (LIST_X + LIST_WIDTH + 2 ) #define SCROLLBAR_Y LIST_Y #define SCROLLBAR_WIDTH 20 #define SCROLLBAR_HEIGHT LIST_HEIGHT #define BUTTON_SIZE 15 #define BUTTON_WIDTH (SCROLLBAR_WIDTH - 2 ) #define BUTTON_OFFSET_X 1 #define SCROLL_AREA_HEIGHT (SCROLLBAR_HEIGHT - 2 * BUTTON_SIZE) #define SLIDER_MIN_HEIGHT 20 #define SLIDER_WIDTH 18 #define SLIDER_OFFSET_X 1 string current_eventNames_data[]; string previous_eventNames_data[]; string last_dashboard_eventNames[]; string previous_displayable_eventNames[]; string current_displayable_eventNames[]; datetime last_dashboard_update = 0 ; bool enableCurrencyFilter = true ; bool enableImportanceFilter = true ; bool enableTimeFilter = true ; bool isDashboardUpdate = true ; bool filters_changed = true ; bool scroll_visible = false ; bool moving_state_slider = false ; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int mlb_down_x = 0 ; int mlb_down_y = 0 ; int mlb_down_yd_slider = 0 ; int prev_mouse_state = 0 ; int slider_height = SLIDER_MIN_HEIGHT; int totalEvents_Considered = 0 ; int totalEvents_Filtered = 0 ; int totalEvents_Displayable = 0 ; EconomicEvent allEvents[]; EconomicEvent filteredEvents[]; EconomicEvent displayableEvents[];

在此，我们通过定义关键的UI常量、变量和数组，为MQL5经济日历的动态滚动条及精致的事件展示功能奠定基础，以实现直观的导航操作和高效的事件处理。我们使用诸如“SCROLL_UP_LABEL”（向上滚动标签）、“SCROLL_DOWN_LABEL”（向下滚动标签）、“SCROLL_UP_REC”（向上滚动矩形区域）和“SCROLL_DOWN_REC”（向下滚动矩形区域）等常量来定义滚动条组件，这些常量用于标识滚动条向上和向下按钮的图形元素。

布局常量如“LIST_X”（62）、“LIST_Y”（162）、“LIST_WIDTH”（716）和“LIST_HEIGHT”（286）用于定义事件显示区域，而“SCROLLBAR_X”（780）、“SCROLLBAR_Y”（162）、“SCROLLBAR_WIDTH”（20）和“SCROLLBAR_HEIGHT”（286）则用于精确定位滚动条位置。其中，“VISIBLE_ITEMS”（11）和“ITEM_HEIGHT”（26）确保同时显示11条事件，每条事件高度为26像素；“BUTTON_SIZE”（15）和“SLIDER_WIDTH”（18）则用于设置紧凑的按钮和滑块形状。

为管理事件和交互，我们声明了“current_displayable_eventNames”和“previous_displayable_eventNames”等数组，用于跟踪事件名称以检测变化，从而支持静默更新；同时声明了“last_dashboard_update”用于记录仪表盘刷新时间戳。筛选标识“enableCurrencyFilter”、“enableImportanceFilter”和“enableTimeFilter”（均设为true）用于控制事件选择，而“isDashboardUpdate”和“filters_changed”则用于决定何时更新。滚动条变量包括“scroll_visible”、“scroll_pos”、“prev_scroll_pos”和“moving_state_slider”，用于跟踪滚动条的可见性和位置；“mlb_down_x”、“mlb_down_y”和“slider_height”则用于实现滑块的拖动功能。

我们使用计数器“totalEvents_Considered”、“totalEvents_Filtered”和“totalEvents_Displayable”来监控事件处理过程，并使用“allEvents”、“filteredEvents”和“displayableEvents”等数组来存储事件数据，确保所有经过筛选的新闻均可导航，为打造响应迅速的交易者界面奠定基础。接下来，我们可以首先使用现有的创建函数创建滚动条元素，然后调整主矩形的大小和位置，以便在右侧容纳滚动条。

int OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); createRecLabel(MAIN_REC, 50 , 50 , 740 + 13 , 410 , clrSeaGreen , 1 ); createRecLabel(SUB_REC1, 50 + 3 , 50 + 30 , 740 - 3 - 3 + 13 , 410 - 30 - 3 , clrWhite , 1 ); createRecLabel(SUB_REC2, 50 + 3 + 5 , 50 + 30 + 50 + 27 , 740 - 3 - 3 - 5 - 5 , 410 - 30 - 3 - 50 - 27 - 10 + 5 , clrGreen , 1 ); createLabel(HEADER_LABEL, 50 + 3 + 5 , 50 + 5 , "MQL5 Economic Calendar" , clrWhite , 15 ); }

在此阶段，我们在OnInit事件处理程序中，使用ChartSetInteger函数将鼠标移动事件初始化为启用状态（true），以便我们能够控制主图表与我们自定义对象的滚动优先级。这将使我们能够滚动垂直滚动条及其元素，实现流畅的移动和过渡效果。随后，我们将主矩形和子矩形1的宽度增加13像素，以便为垂直滚动条腾出空间。再将子矩形2的高度增加5像素，以高效容纳全部11条事件，避免内容溢出。编译后，呈现如下效果：

从图中我们可以看到我们所做的所有布局调整，这些调整已用数字1到3进行了标注。调整1是将取消按钮移至面板边缘；调整2是扩大主矩形的宽度，以便为取消按钮和滚动条腾出空间；调整3则是调整仪表盘矩形的高度，以容纳最后一个元素行容器溢出的内容。现在，我们可以在腾出的空间内定义并创建滚动条了。然而，由于我们希望滑块能够动态显示（即仅在需要时显示），因此需要定义一些函数来实现这一功能。

int calculateSliderHeight() { if (totalEvents_Filtered <= VISIBLE_ITEMS) return SCROLL_AREA_HEIGHT; double visible_ratio = ( double )VISIBLE_ITEMS / totalEvents_Filtered; int height = ( int ):: floor (SCROLL_AREA_HEIGHT * visible_ratio); return MathMax (SLIDER_MIN_HEIGHT, MathMin (height, SCROLL_AREA_HEIGHT)); } void updateSliderPosition() { int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_min = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); if (debugLogging) Print ( "Slider moved to y=" , new_y); ChartRedraw ( 0 ); } void updateButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); if (scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrLightGray ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } if (scroll_pos >= max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrLightGray ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } ChartRedraw ( 0 ); }

我们通过实现三个关键函数——“calculateSliderHeight”、“updateSliderPosition”和“updateButtonColors”，增强MQL5经济日历动态滚动条的功能，以确保实现直观的导航操作和清晰的视觉反馈。在“calculateSliderHeight”函数中，我们根据可见事件数量与总筛选事件数量的比例，确定滚动条滑块的高度，以可视化方式呈现。

我们首先检查“totalEvents_Filtered”是否小于或等于“VISIBLE_ITEMS”（11），如果所有事件均可在一个视图中显示，则返回“SCROLL_AREA_HEIGHT”（256像素）以填满滚动区域。否则，我们通过将“VISIBLE_ITEMS”除以“totalEvents_Filtered”来计算“visible_ratio”，再将其乘以“SCROLL_AREA_HEIGHT”，并使用floor函数取整得到“height”。接下来，我们返回“SLIDER_MIN_HEIGHT”（20像素）与“height”和“SCROLL_AREA_HEIGHT”中的较小值中的较大值，以确保滑块尺寸与事件列表规模相匹配。

在“updateSliderPosition”函数中，我们根据事件列表中的当前滚动位置来定位滚动条的滑块。我们将“max_scroll”计算为“ArraySize(displayableEvents)”与“VISIBLE_ITEMS”的差值，并使用MathMax函数确保其非负，如果“max_scroll”为0（即无需滚动），则直接退出函数。我们通过将“scroll_pos”除以“max_scroll”来计算“scroll_ratio”，并定义滑块的垂直范围：其下限“scroll_area_y_min”为“SCROLLBAR_Y”加上“BUTTON_SIZE”，上限“scroll_area_y_max”为“scroll_area_y_min”加上“SCROLL_AREA_HEIGHT”再减去“slider_height”。最后，我们通过在该范围内根据“scroll_ratio”进行插值计算，得出滑块的新Y坐标“new_y”。

随后，我们使用ObjectSetInteger函数将“SCROLL_SLIDER”的“OBJPROP_YDISTANCE”）设置为“new_y”。如果“debugLogging”为true，则记录滑块移动日志，并调用ChartRedraw函数更新图表显示。

在“updateButtonColors”函数中，我们动态更新滚动条向上和向下按钮图标的颜色，以指示其可点击状态，从而增强用户反馈。我们按照“updateSliderPosition”函数中的方法计算“max_scroll”，并检查“scroll_pos”以确定“SCROLL_UP_LABEL”和“SCROLL_DOWN_LABEL”的状态。如果“scroll_pos”为0，则将“SCROLL_UP_LABEL”的“OBJPROP_COLOR”设置为“clrLightGray”（表示不可点击，位于顶部）；否则，将其设置为“clrBlack”（表示可点击）。同理，如果“scroll_pos”等于或超过“max_scroll”，则将“SCROLL_DOWN_LABEL”设置为“clrLightGray”（表示不可点击，位于底部）；否则，将其设置为“clrBlack”（表示可点击）

最后，我们调用“ChartRedraw”函数刷新图表，确保图标能够直观地引导用户进行导航操作。现在，我们可以在更新仪表盘值时动态创建滚动条，如下所示：

string timeText = updateServerTime ? "Server Time: " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS ) : "Server Time: Static" ; updateLabel(TIME_LABEL,timeText+ " ||| Total News: " + IntegerToString (totalEvents_Filtered)+ "/" + IntegerToString (totalEvents_Considered)); bool new_scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (new_scroll_visible != scroll_visible || events_changed || filters_changed) { scroll_visible = new_scroll_visible; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { if ( ObjectFind ( 0 , SCROLL_LEADER) < 0 ) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); } updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } else { ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar removed: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered); } }

我们通过针对仪表盘的时间显示和动态滚动条进行关键性更新，进一步优化用户界面，确保用户能够无缝交互并流畅浏览新闻事件。我们将“TIME_LABEL”更新为实时服务器时间及事件统计数据，为仪表盘状态提供清晰反馈。此外，我们还对滚动条的可见性进行管理，并使用动态图标颜色初始化其组件，打造一套直观的导航系统，显著提升了用户体验。

首先，我们聚焦更新“TIME_LABEL”，以便实时掌握当前时间及事件处理状态。我们使用条件表达式创建“timeText”字符串：如果“updateServerTime”为true，则调用TimeToString函数，结合TimeCurrent及“TIME_DATE|TIME_SECONDS”标识位，对服务器时间进行格式化处理；否则，将其设置为“Server Time: Static”。随后，我们调用“updateLabel”函数，将“TIME_LABEL”的文本内容设置为“timeText”，并在其后拼接分隔符（“ ||| ”）以及通过IntegerToString函数格式化后的“totalEvents_Filtered”与“totalEvents_Considered”的事件计数信息。最终显示效果如“Server Time: 2025.03.01 12:00:00 ||| Total News: 1711/3000”，清晰地呈现筛选后事件数与总事件数的对比，彻底告别旧版“可显示新闻”的局限。

随后，我们实现滚动条的可见性逻辑及组件创建功能，确保其仅在需要时显示，并提供直观的视觉反馈。我们通过检查“totalEvents_Filtered”是否超过“VISIBLE_ITEMS”（11，即单页可显示事件数）来确定“new_scroll_visible”，如果超过，则表明需要滚动条以显示全部事件。如果“new_scroll_visible”与当前“scroll_visible”不同，或“events_changed”或“filters_changed”为true，则更新“scroll_visible”状态，并在“debugLogging”启用时，使用Print函数记录状态变更日志。当“scroll_visible”为true时，我们使用ObjectFind函数检查“SCROLL_LEADER”是否存在。如果不存在，则创建滚动条组件：调用“createRecLabel”函数分别创建“SCROLL_LEADER”、“SCROLL_UP_REC”和“SCROLL_DOWN_REC”，其位置由“SCROLLBAR_X”、“SCROLLBAR_Y”、“BUTTON_OFFSET_X”和“BUTTON_SIZE”定义，颜色分别使用“clrSilver”和“clrDarkGray”。

我们使用MathMax函数计算“max_scroll”，其值为“ArraySize(displayableEvents)”减去“VISIBLE_ITEMS”，确保结果非负。根据“scroll_pos”与“max_scroll”的对比关系，将“up_color”和“down_color”分别设置为“clrLightGray”或“clrBlack”。随后，调用“createLabel”创建“SCROLL_UP_LABEL”和“SCROLL_DOWN_LABEL”，并使用CharToString绘制Web dings箭头，特别是如下所示的5和6：

如果您对于为何我们使用“0x35”而非直接使用数字5感到疑惑，这是因为“0x35”是十六进制（base-16）的二进制格式表示。实际上，如果您直接使用数字5（但需以字符串形式如"5"传入），也能达到相同的效果。如果您想要使用ASCII字符编码，可以直接将十进制数53转换为字符串，例如通过CharToString(53)，所得结果相同。可供选择的方式多种多样，具体取决于您的需求。以下是相关代码说明：

我们通过调用“calculateSliderHeight”函数计算“slider_height”，并使用“createButton”函数在“slider_y”处创建“SCROLL_SLIDER”，将其“OBJPROP_WIDTH”设置为2，如果“debugLogging”为true，则记录相关详细信息。随后，我们调用“updateSliderPosition”函数和“updateButtonColors”，分别初始化滑块位置和图标颜色。如果“scroll_visible”为 false，则使用ObjectDelete函数删除“SCROLL_LEADER”、“SCROLL_UP_REC”、“SCROLL_DOWN_REC”、“SCROLL_UP_LABEL”、“SCROLL_DOWN_LABEL”以及“SCROLL_SLIDER”等滚动条相关对象，并记录删除操作日志，以确保在无需滚动条时保持界面整洁。上述逻辑的剩余函数代码，以及负责存储事件的函数代码如下所示：

void update_dashboard_values( string &curr_filter_array[], ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE &imp_filter_array[]) { totalEvents_Considered = 0 ; totalEvents_Filtered = 0 ; totalEvents_Displayable = 0 ; ArrayFree (current_eventNames_data); ArrayFree (current_displayable_eventNames); datetime timeRange = PeriodSeconds (range_time); datetime timeBefore = TimeTradeServer () - timeRange; datetime timeAfter = TimeTradeServer () + timeRange; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if (filters_changed) { FilterEventsForTester(); ArrayFree (displayableEvents); } int eventIndex = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (filteredEvents); i++) { totalEvents_Considered++; datetime eventDateTime = filteredEvents[i].eventDateTime; if (eventDateTime < StartDate || eventDateTime > EndDate) { if (debugLogging) Print ( "Event " , filteredEvents[i].event, " skipped due to date range." ); continue ; } bool timeMatch = !enableTimeFilter; if (enableTimeFilter) { if (eventDateTime <= TimeTradeServer () && eventDateTime >= timeBefore) timeMatch = true ; else if (eventDateTime >= TimeTradeServer () && eventDateTime <= timeAfter) timeMatch = true ; } if (!timeMatch) { if (debugLogging) Print ( "Event " , filteredEvents[i].event, " skipped due to time filter." ); continue ; } bool currencyMatch = !enableCurrencyFilter; if (enableCurrencyFilter) { for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter_array); j++) { if (filteredEvents[i].currency == curr_filter_array[j]) { currencyMatch = true ; break ; } } } if (!currencyMatch) { if (debugLogging) Print ( "Event " , filteredEvents[i].event, " skipped due to currency filter." ); continue ; } bool importanceMatch = !enableImportanceFilter; if (enableImportanceFilter) { string imp_str = filteredEvents[i].importance; ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE event_imp = (imp_str == "None" ) ? CALENDAR_IMPORTANCE_NONE : (imp_str == "Low" ) ? CALENDAR_IMPORTANCE_LOW : (imp_str == "Medium" ) ? CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE : CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (imp_filter_array); k++) { if (event_imp == imp_filter_array[k]) { importanceMatch = true ; break ; } } } if (!importanceMatch) { if (debugLogging) Print ( "Event " , filteredEvents[i].event, " skipped due to importance filter." ); continue ; } ArrayResize (displayableEvents, eventIndex + 1 ); displayableEvents[eventIndex] = filteredEvents[i]; ArrayResize (current_displayable_eventNames, eventIndex + 1 ); current_displayable_eventNames[eventIndex] = filteredEvents[i].event; eventIndex++; } totalEvents_Filtered = ArraySize (displayableEvents); if (debugLogging) Print ( "Tester mode: Stored " , totalEvents_Filtered, " displayable events." ); } else { MqlCalendarValue values[]; datetime startTime = TimeTradeServer () - PeriodSeconds (start_time); datetime endTime = TimeTradeServer () + PeriodSeconds (end_time); int allValues = CalendarValueHistory (values,startTime,endTime, NULL , NULL ); int eventIndex = 0 ; if (filters_changed) ArrayFree (displayableEvents); for ( int i = 0 ; i < allValues; i++) { MqlCalendarEvent event; CalendarEventById (values[i].event_id, event); MqlCalendarCountry country; CalendarCountryById (event.country_id, country); MqlCalendarValue value; CalendarValueById (values[i].id, value); totalEvents_Considered++; bool currencyMatch = false ; if (enableCurrencyFilter) { for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter_array); j++) { if (country.currency == curr_filter_array[j]) { currencyMatch = true ; break ; } } if (!currencyMatch) continue ; } bool importanceMatch = false ; if (enableImportanceFilter) { for ( int k = 0 ; k < ArraySize (imp_filter_array); k++) { if (event.importance == imp_filter_array[k]) { importanceMatch = true ; break ; } } if (!importanceMatch) continue ; } bool timeMatch = false ; if (enableTimeFilter) { datetime eventTime = values[i].time; if (eventTime <= TimeTradeServer () && eventTime >= timeBefore) timeMatch = true ; else if (eventTime >= TimeTradeServer () && eventTime <= timeAfter) timeMatch = true ; if (!timeMatch) continue ; } ArrayResize (displayableEvents, eventIndex + 1 ); displayableEvents[eventIndex].eventDate = TimeToString (values[i].time, TIME_DATE ); displayableEvents[eventIndex].eventTime = TimeToString (values[i].time, TIME_MINUTES ); displayableEvents[eventIndex].currency = country.currency; displayableEvents[eventIndex].event = event.name; displayableEvents[eventIndex].importance = (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_NONE ) ? "None" : (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_LOW ) ? "Low" : (event.importance == CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE ) ? "Medium" : "High" ; displayableEvents[eventIndex].actual = value.GetActualValue(); displayableEvents[eventIndex].forecast = value.GetForecastValue(); displayableEvents[eventIndex].previous = value.GetPreviousValue(); displayableEvents[eventIndex].eventDateTime = values[i].time; ArrayResize (current_displayable_eventNames, eventIndex + 1 ); current_displayable_eventNames[eventIndex] = event.name; eventIndex++; } totalEvents_Filtered = ArraySize (displayableEvents); if (debugLogging) Print ( "Live mode: Stored " , totalEvents_Filtered, " displayable events." ); } bool events_changed = isChangeInStringArrays(previous_displayable_eventNames, current_displayable_eventNames); bool scroll_changed = (scroll_pos != prev_scroll_pos); if (events_changed || filters_changed || scroll_changed) { if (debugLogging) { if (events_changed) Print ( "Changes detected in displayable events." ); if (filters_changed) Print ( "Filter changes detected." ); if (scroll_changed) Print ( "Scroll position changed: " , prev_scroll_pos, " -> " , scroll_pos); } ArrayFree (previous_displayable_eventNames); ArrayCopy (previous_displayable_eventNames, current_displayable_eventNames); prev_scroll_pos = scroll_pos; ObjectsDeleteAll ( 0 , DATA_HOLDERS); ObjectsDeleteAll ( 0 , ARRAY_NEWS); int startY = LIST_Y; int start_idx = scroll_visible ? scroll_pos : 0 ; int end_idx = MathMin (start_idx + VISIBLE_ITEMS, ArraySize (displayableEvents)); for ( int i = start_idx; i < end_idx; i++) { totalEvents_Displayable++; color holder_color = (totalEvents_Displayable % 2 == 0 ) ? C'213,227,207' : clrWhite ; createRecLabel(DATA_HOLDERS+ string (totalEvents_Displayable),LIST_X,startY- 1 ,LIST_WIDTH,ITEM_HEIGHT+ 1 ,holder_color, 1 , clrNONE ); int startX = LIST_X + 3 ; string news_data[ ArraySize (array_calendar)]; news_data[ 0 ] = displayableEvents[i].eventDate; news_data[ 1 ] = displayableEvents[i].eventTime; news_data[ 2 ] = displayableEvents[i].currency; color importance_color = clrBlack ; if (displayableEvents[i].importance == "Low" ) importance_color = clrYellow ; else if (displayableEvents[i].importance == "Medium" ) importance_color = clrOrange ; else if (displayableEvents[i].importance == "High" ) importance_color = clrRed ; news_data[ 3 ] = ShortToString ( 0x25CF ); news_data[ 4 ] = displayableEvents[i].event; news_data[ 5 ] = DoubleToString (displayableEvents[i].actual, 3 ); news_data[ 6 ] = DoubleToString (displayableEvents[i].forecast, 3 ); news_data[ 7 ] = DoubleToString (displayableEvents[i].previous, 3 ); for ( int k = 0 ; k < ArraySize (array_calendar); k++) { if (k == 3 ) { createLabel(ARRAY_NEWS+ IntegerToString (i)+ " " +array_calendar[k],startX,startY-( 22 - 12 ),news_data[k],importance_color, 22 , "Calibri" ); } else { createLabel(ARRAY_NEWS+ IntegerToString (i)+ " " +array_calendar[k],startX,startY,news_data[k], clrBlack , 12 , "Calibri" ); } startX += buttons[k]+ 3 ; } ArrayResize (current_eventNames_data, ArraySize (current_eventNames_data)+ 1 ); current_eventNames_data[ ArraySize (current_eventNames_data)- 1 ] = displayableEvents[i].event; startY += ITEM_HEIGHT; } if (debugLogging) Print ( "Displayed " , totalEvents_Displayable, " events, start_idx=" , start_idx, ", end_idx=" , end_idx); } else { if (debugLogging) Print ( "No changes detected. Skipping redraw." ); } string timeText = updateServerTime ? "Server Time: " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS ) : "Server Time: Static" ; updateLabel(TIME_LABEL,timeText+ " ||| Total News: " + IntegerToString (totalEvents_Filtered)+ "/" + IntegerToString (totalEvents_Considered)); bool new_scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (new_scroll_visible != scroll_visible || events_changed || filters_changed) { scroll_visible = new_scroll_visible; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { if ( ObjectFind ( 0 , SCROLL_LEADER) < 0 ) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); } updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } else { ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar removed: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered); } } if (isChangeInStringArrays(previous_eventNames_data, current_eventNames_data)) { if (debugLogging) Print ( "CHANGES IN EVENT NAMES DETECTED." ); ArrayFree (previous_eventNames_data); ArrayCopy (previous_eventNames_data, current_eventNames_data); } }

在“update_dashboard_values”函数中，我们对仪表盘进行了优化升级，引入全新逻辑以确保事件展示效果更精致、滚动条功能更动态，同时优先采用静默更新机制以提升效率。我们利用“displayableEvents”数组存储所有经过筛选的事件，通过实现变更检测机制避免不必要的重绘操作，并集成滚动条功能以实现直观的导航体验，从而解决了此前版本存在的局限性，进一步增强了交易员的交互体验。我们首先将计数器“totalEvents_Considered”、“totalEvents_Filtered”和“totalEvents_Displayable”重置为0，并使用ArrayFree函数清空数组“current_eventNames_data”和“current_displayable_eventNames”，为后续更新事件数据做好准备。

在保留测试模式与实盘模式原有筛选逻辑的基础上，我们引入“displayableEvents”数组来存储所有经过筛选的事件，确保可全面访问所有事件（例如1711个事件），解决了原版本仅能显示5-6个事件的问题。在测试模式下，如果“filters_changed”为true，则调用“FilterEventsForTester”函数进行事件筛选，并使用“ArrayFree”函数清空“displayableEvents”数组。随后，通过循环遍历“filteredEvents”，根据“enableTimeFilter”、“enableCurrencyFilter”、“enableImportanceFilter”等筛选条件，将符合条件的事件填充至“displayableEvents”和“current_displayable_eventNames”，并将“totalEvents_Filtered”设置为“ArraySize(displayableEvents)”。

在实盘模式下，我们使用CalendarValueHistory函数获取事件数据；如果“filters_changed”为true，则清空“displayableEvents”数组，随后以类似方式存储经过筛选的事件，并在“debugLogging”启用时记录筛选后的事件数量。

我们通过“isChangeInStringArrays”对比“previous_displayable_eventNames”与“current_displayable_eventNames”，判断事件是否发生变更并设置“events_changed”，同时检查“scroll_pos”与“prev_scroll_pos”是否不同，以确定“scroll_changed”。如果“events_changed”、“filters_changed”或“scroll_changed”任一为true，且“debugLogging”启用，则通过“Print”函数记录变更信息；随后使用ArrayCopy函数更新“previous_displayable_eventNames”数组，并保存当前“scroll_pos”至“prev_scroll_pos”。接着，我们使用ObjectsDeleteAll函数清除“DATA_HOLDERS”和“ARRAY_NEWS”相关的所有UI元素，然后从“displayableEvents”中提取事件：根据“scroll_visible”和“scroll_pos”计算起始索引“start_idx”，确定结束索引“end_idx”（不超过数组大小“ArraySize(displayableEvents)”），最多绘制“VISIBLE_ITEMS”（11个）事件。

对于每个事件，我们调用“createRecLabel”函数创建背景矩形，背景颜色交替使用“C'213,227,207'”（浅绿色）或“clrWhite”；将事件详情填充至“news_data”数组，并使用“createLabel”函数显示各字段，根据事件重要性调整“importance_color”（例如低重要性显示为“clrYellow”）；如果“debugLogging”启用，则记录当前显示的事件数量。如果未检测到任何变更，则跳过重绘操作并记录日志，以保持系统性能。

我们通过以下逻辑集成滚动条功能：当“totalEvents_Filtered”超过“VISIBLE_ITEMS”时，设置“new_scroll_visible”为true；如果“scroll_visible”发生变更，或“events_changed”、“filters_changed”为true，则更新“scroll_visible”。随后，使用“createRecLabel”、“createLabel”和“createButton”函数创建滚动条组件（包括“SCROLL_LEADER”、“SCROLL_UP_REC”、“SCROLL_UP_LABEL”、“SCROLL_DOWN_REC”、“SCROLL_DOWN_LABEL”、“SCROLL_SLIDER”），并根据“scroll_pos”与“max_scroll”的关系，将按钮图标颜色设置为“clrBlack”或“clrLightGray”。当不再需要滚动条或相关组件时，使用ObjectDelete函数将其移除；如果“isChangeInStringArrays”检测到“current_eventNames_data”发生变更，则更新“previous_eventNames_data”，确保数据一致性。通过上述措施，我们构建了一个健壮、可导航且高效的仪表盘。由于创建了新对象，我们需要在主仪表盘清理逻辑中将其移除。

void destroy_Dashboard() { ObjectDelete ( 0 , "MAIN_REC" ); ObjectDelete ( 0 , "SUB_REC1" ); ObjectDelete ( 0 , "SUB_REC2" ); ObjectDelete ( 0 , "HEADER_LABEL" ); ObjectDelete ( 0 , "TIME_LABEL" ); ObjectDelete ( 0 , "IMPACT_LABEL" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "ARRAY_CALENDAR" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "ARRAY_NEWS" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "DATA_HOLDERS" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "IMPACT_LABEL" ); ObjectDelete ( 0 , "FILTER_LABEL" ); ObjectDelete ( 0 , "FILTER_CURR_BTN" ); ObjectDelete ( 0 , "FILTER_IMP_BTN" ); ObjectDelete ( 0 , "FILTER_TIME_BTN" ); ObjectDelete ( 0 , "CANCEL_BTN" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "CURRENCY_BTNS" ); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); ArrayFree (displayableEvents); ArrayFree (current_displayable_eventNames); ArrayFree (previous_displayable_eventNames); ChartRedraw ( 0 ); }

为了清除这些新创建的对象，我们只需分别调用ObjectDelete函数并传入它们的名称，确保在删除仪表盘时（由于这些对象现在已经成为仪表盘的一部分）能将其一并移除。编译后，呈现如下效果：

筛选事件数小于或等于11个。

超过11个已筛选的事件。

广泛筛选后的事件范围。

由上图可见，我们根据可用事件动态创建了日历滚动条。现在，我们需要为滚动条元素添加交互功能，可以通过以下方式使用OnChartEvent函数来实现：

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { scrollUp(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Up button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { scrollDown(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Down button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && scroll_visible) { if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1 ) { int xd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouse_x >= xd && mouse_x <= xd + xs && mouse_y >= yd && mouse_y <= yd + ys) { moving_state_slider = true ; mlb_down_x = mouse_x; mlb_down_y = mouse_y; mlb_down_yd_slider = yd; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height + 2 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag started at y=" , mouse_y); } } if (moving_state_slider && mouse_state == 1 ) { int delta_y = mouse_y - mlb_down_y; int new_y = mlb_down_yd_slider + delta_y; int scroll_area_y_min = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height; new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Slider dragged. CurrPos: " , scroll_pos, ", Total steps: " , max_scroll, ", Slider y=" , new_y); } ChartRedraw ( 0 ); } if (mouse_state == 0 ) { if (moving_state_slider) { moving_state_slider = false ; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightSlateGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag stopped." ); ChartRedraw ( 0 ); } } prev_mouse_state = mouse_state; } }

在此阶段，我们通过在OnChartEvent函数中实现与滚动条相关的新逻辑，显著增强了交互性，使用户能够通过点击和拖动操作无缝浏览新闻事件。我们专注于处理用户与动态滚动条的交互，具体包括处理向上/向下按钮的点击事件以及通过鼠标拖动滑块的操作，确保仪表盘显示内容能够实时响应更新。当"scroll_visible"为true时，我们通过处理CHARTEVENT_OBJECT_CLICK事件来响应滚动条按钮的点击操作。如果被点击的对象（"sparam"）是"SCROLL_UP_REC"或"SCROLL_UP_LABEL"，则调用"scrollUp"函数将"scroll_pos"减1，随后调用"updateButtonColors"函数根据新位置更新按钮图标颜色（"clrBlack"或"clrLightGray"），如果"debugLogging"启用则记录操作日志，最后调用ChartRedraw函数刷新界面显示。

同理，当用户点击"SCROLL_DOWN_REC"或"SCROLL_DOWN_LABEL"时，我们调用"scrollDown"函数将"scroll_pos"加1，同样执行颜色更新、日志记录和界面刷新操作，确保仪表盘能够正确显示滚动后的事件列表。相关函数的具体实现逻辑将在后续部分详细说明。

当"scroll_visible"为true且检测到CHARTEVENT_MOUSE_MOVE事件时，我们处理滑块的拖动操作。当"prev_mouse_state"为0（未按下）且"mouse_state"为1（按下）时，我们使用ObjectGetInteger函数获取"SCROLL_SLIDER"的位置属性（"OBJPROP_XDISTANCE"水平距离、"OBJPROP_YDISTANCE"垂直距离）和尺寸属性（"OBJPROP_XSIZE"宽度、"OBJPROP_YSIZE"高度），分别存储为"xd"、"yd"、"xs"、"ys"。如果鼠标坐标（"mouse_x"、"mouse_y"）位于滑块边界范围内，设置"moving_state_slider"为true；记录鼠标按下时的初始坐标（"mlb_down_x"、"mlb_down_y"）和滑块初始垂直位置（"mlb_down_yd_slider"）；将"SCROLL_SLIDER"的背景颜色（"OBJPROP_BGCOLOR"）改为"clrDodgerBlue"，并临时将其高度（"OBJPROP_YSIZE"）增加2像素；通过ChartSetInteger函数禁用图表自身的滚动功能，防止与滑块拖动产生冲突；如果"debugLogging"启用，则记录拖动开始事件。

当"moving_state_slider"和"mouse_state"均为true（即鼠标按下且正在拖动滑块）时，用当前鼠标坐标"mouse_y"减去初始按下时的坐标"mlb_down_y"计算 "delta_y"；通过 MathMax和MathMin函数，将 "new_y"限制在滚动区域的有效范围内：下限"scroll_area_y_min" = "SCROLLBAR_Y" + "BUTTON_SIZE"，上限"scroll_area_y_max" = "scroll_area_y_min" + "SCROLL_AREA_HEIGHT" - "slider_height"；将滚动滑块对象"SCROLL_SLIDER"的 "OBJPROP_YDISTANCE"设置为"new_y"。我们根据“new_y”在滚动区间内的比例“scroll_ratio”计算出“new_scroll_pos”，如果与“scroll_pos”不同，则更新“scroll_pos”，并通过“curr_filter_selected”与“imp_filter_selected”调用“update_dashboard_values”，之后刷新按钮颜色“updateButtonColors”，记录拖动详情，最后调用ChartRedraw重绘图表。

当 "mouse_state" 变为0（即鼠标释放）时，我们重置"moving_state_slider"，将"SCROLL_SLIDER"的"OBJPROP_BGCOLOR"恢复为"clrLightSlateGray"，"OBJPROP_YSIZE"恢复为"slider_height"，重新启用图表滚动功能，记录拖放结束，并调用"ChartRedraw"，确保滑块交互流畅收尾。负责滚动逻辑的核心函数如下：

void scrollUp() { if (scroll_pos > 0 ) { scroll_pos--; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateSliderPosition(); if (debugLogging) Print ( "Scrolled up. CurrPos: " , scroll_pos); } else { if (debugLogging) Print ( "Cannot scroll up further. Already at top." ); } } void scrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); if (scroll_pos < max_scroll) { scroll_pos++; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateSliderPosition(); if (debugLogging) Print ( "Scrolled down. CurrPos: " , scroll_pos); } else { if (debugLogging) Print ( "Cannot scroll down further. Max scroll reached: " , max_scroll); } }

在"scrollUp"函数中，我们实现事件列表的向上滚动导航功能。首先检查"scroll_pos"是否大于0，判断可否向上滚动。如果满足，将"scroll_pos"减1；调用"update_dashboard_values"函数，传入当前筛选条件"curr_filter_selected"和重要筛选条件"imp_filter_selected"，以刷新显示的事件列表；根据"updateSliderPosition"调整"SCROLL_SLIDER"的位置；如果启用“调试日志”（debugLogging），则使用Print记录新的"scroll_pos"值。如果"scroll_pos"为0，则记录提示信息，表明已到达列表顶端，避免不必要的更新操作，确保交互流程简洁流畅。

在"scrollDown"函数中，我们实现事件列表的向下滚动导航功能。通过MathMax计算"max_scroll"，确保其值为非负数。具体计算方式为：ArraySize(displayableEvents)减去 "VISIBLE_ITEMS"（常量值11），该值表示列表允许的最大滚动位置。

如果"scroll_pos"小于"max_scroll"，将"scroll_pos"加1；通过"curr_filter_selected"和"imp_filter_selected"调用"update_dashboard_values"刷新事件列表；使用"updateSliderPosition"重新定位"SCROLL_SLIDER"；如果启用调试日志（debugLogging），则使用"Print"记录新的"scroll_pos"值。如果"scroll_pos"大于等于"max_scroll"，则记录提示信息，表明已到达列表底部，避免重复更新操作，确保导航逻辑直观流畅。为保证交互无缝衔接，我们调用在OnInit和OnTick事件处理器中定义的函数。

void OnTick () { UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); if (isDashboardUpdate) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { datetime currentTime = TimeTradeServer (); datetime timeRange = PeriodSeconds (range_time); datetime timeAfter = currentTime + timeRange; if (filters_changed || last_dashboard_update < timeAfter) { update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); ArrayFree (last_dashboard_eventNames); ArrayCopy (last_dashboard_eventNames, current_eventNames_data); last_dashboard_update = currentTime; } } else { update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); } } } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); if (sparam == CANCEL_BTN) { isDashboardUpdate = false ; destroy_Dashboard(); } if (sparam == FILTER_CURR_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableCurrencyFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableCurrencyFilter); string filter_curr_text = enableCurrencyFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Currency" : ShortToString ( 0x274C )+ "Currency" ; color filter_curr_txt_color = enableCurrencyFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_curr_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_curr_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableCurrencyFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if (sparam == FILTER_IMP_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableImportanceFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableImportanceFilter); string filter_imp_text = enableImportanceFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Importance" : ShortToString ( 0x274C )+ "Importance" ; color filter_imp_txt_color = enableImportanceFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_imp_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_imp_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableImportanceFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if (sparam == FILTER_TIME_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableTimeFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableTimeFilter); string filter_time_text = enableTimeFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Time" : ShortToString ( 0x274C )+ "Time" ; color filter_time_txt_color = enableTimeFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_time_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_time_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableTimeFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if ( StringFind (sparam,CURRENCY_BTNS) >= 0 ) { string selected_curr = ObjectGetString ( 0 ,sparam, OBJPROP_TEXT ); if (debugLogging) Print ( "BTN NAME = " ,sparam, ", CURRENCY = " ,selected_curr); bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (btn_state == false ) { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE." ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (curr_filter_selected); i++) { if (curr_filter_selected[i] == selected_curr) { for ( int j = i; j < ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ; j++) { curr_filter_selected[j] = curr_filter_selected[j + 1 ]; } ArrayResize (curr_filter_selected, ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ); if (debugLogging) Print ( "Removed from selected filters: " , selected_curr); break ; } } } else { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION" ); bool already_selected = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter_selected); j++) { if (curr_filter_selected[j] == selected_curr) { already_selected = true ; break ; } } if (!already_selected) { ArrayResize (curr_filter_selected, ArraySize (curr_filter_selected) + 1 ); curr_filter_selected[ ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ] = selected_curr; if (debugLogging) Print ( "Added to selected filters: " , selected_curr); } else { if (debugLogging) Print ( "Currency already selected: " , selected_curr); } } if (debugLogging) Print ( "SELECTED ARRAY SIZE = " , ArraySize (curr_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint (curr_filter_selected); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); if (debugLogging) Print ( "SUCCESS. DASHBOARD UPDATED" ); ChartRedraw ( 0 ); } if ( StringFind (sparam, IMPACT_LABEL) >= 0 ) { string selected_imp = ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT ); ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE selected_importance_lvl = get_importance_level(impact_labels,allowed_importance_levels,selected_imp); if (debugLogging) Print ( "BTN NAME = " , sparam, ", IMPORTANCE LEVEL = " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE ); color color_border = btn_state ? clrNONE : clrBlack ; if (btn_state == false ) { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE." ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (imp_filter_selected); i++) { if (impact_filter_selected[i] == selected_imp) { for ( int j = i; j < ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ; j++) { imp_filter_selected[j] = imp_filter_selected[j + 1 ]; impact_filter_selected[j] = impact_filter_selected[j + 1 ]; } ArrayResize (imp_filter_selected, ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ); ArrayResize (impact_filter_selected, ArraySize (impact_filter_selected) - 1 ); if (debugLogging) Print ( "Removed from selected importance filters: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); break ; } } } else { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION" ); bool already_selected = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (imp_filter_selected); j++) { if (impact_filter_selected[j] == selected_imp) { already_selected = true ; break ; } } if (!already_selected) { ArrayResize (imp_filter_selected, ArraySize (imp_filter_selected) + 1 ); imp_filter_selected[ ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ] = selected_importance_lvl; ArrayResize (impact_filter_selected, ArraySize (impact_filter_selected) + 1 ); impact_filter_selected[ ArraySize (impact_filter_selected) - 1 ] = selected_imp; if (debugLogging) Print ( "Added to selected importance filters: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); } else { if (debugLogging) Print ( "Importance level already selected: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); } } if (debugLogging) Print ( "SELECTED ARRAY SIZE = " , ArraySize (imp_filter_selected), " >< " , ArraySize (impact_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint (imp_filter_selected); if (debugLogging) ArrayPrint (impact_filter_selected); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_BORDER_COLOR ,color_border); if (debugLogging) Print ( "SUCCESS. DASHBOARD UPDATED" ); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { scrollUp(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Up button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { scrollDown(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Down button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && scroll_visible) { if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1 ) { int xd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouse_x >= xd && mouse_x <= xd + xs && mouse_y >= yd && mouse_y <= yd + ys) { moving_state_slider = true ; mlb_down_x = mouse_x; mlb_down_y = mouse_y; mlb_down_yd_slider = yd; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height + 2 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag started at y=" , mouse_y); } } if (moving_state_slider && mouse_state == 1 ) { int delta_y = mouse_y - mlb_down_y; int new_y = mlb_down_yd_slider + delta_y; int scroll_area_y_min = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height; new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Slider dragged. CurrPos: " , scroll_pos, ", Total steps: " , max_scroll, ", Slider y=" , new_y); } ChartRedraw ( 0 ); } if (mouse_state == 0 ) { if (moving_state_slider) { moving_state_slider = false ; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightSlateGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag stopped." ); ChartRedraw ( 0 ); } } prev_mouse_state = mouse_state; } }

在此阶段，我们仅需调用已在事件处理器中实现的逻辑与函数，确保相关变更能在所有必要的事件处理场景中生效。编译后，我们得到以下输出。

由上述可视化效果可见，我们已在仪表盘中添加了动态滚动条。接下来需对系统进行全面回测，相关内容将在下一章节中展开说明。





测试与验证

我们对优化后的仪表盘进行测试，确认动态滚动条与事件显示功能均按预期运行，为用户浏览新闻事件提供了流畅的交互体验。测试重点包括滚动条的视觉反馈效果、所有筛选后事件的完整显示，以及静默更新（无界面卡顿）的效率，测试覆盖了实盘模式与策略测试器模式。我们将测试过程录制为简洁的图形交换格式（GIF） 动态图像，直观地展示仪表盘的实际运行效果，如下方所示：

由可视化效果可见，滚动条功能本身正常，但当通过点击按钮更改筛选条件时，滚动条未能动态更新（尽管显示的事件内容已正确变化）。这一问题源于缺乏重新计算逻辑，导致滚动条无法完全实现动态适配。为实现这一功能，我们需要在每次按钮触发筛选条件变更时，重新校准滚动条。我们也可以通过监听数据变化直接更新滚动条，但是这种方式会在无需更新时产生冗余流程，降低效率。实现该功能的完整逻辑如下：

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); if (sparam == CANCEL_BTN) { isDashboardUpdate = false ; destroy_Dashboard(); } if (sparam == FILTER_CURR_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableCurrencyFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableCurrencyFilter); string filter_curr_text = enableCurrencyFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Currency" : ShortToString ( 0x274C )+ "Currency" ; color filter_curr_txt_color = enableCurrencyFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_curr_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_CURR_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_curr_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableCurrencyFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if (sparam == FILTER_IMP_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableImportanceFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableImportanceFilter); string filter_imp_text = enableImportanceFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Importance" : ShortToString ( 0x274C )+ "Importance" ; color filter_imp_txt_color = enableImportanceFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_imp_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_IMP_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_imp_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableImportanceFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if (sparam == FILTER_TIME_BTN) { bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); enableTimeFilter = btn_state; if (debugLogging) Print (sparam+ " STATE = " +( string )btn_state+ ", FLAG = " +( string )enableTimeFilter); string filter_time_text = enableTimeFilter ? ShortToString ( 0x2714 )+ "Time" : ShortToString ( 0x274C )+ "Time" ; color filter_time_txt_color = enableTimeFilter ? clrLime : clrRed ; ObjectSetString ( 0 ,FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_TEXT ,filter_time_text); ObjectSetInteger ( 0 ,FILTER_TIME_BTN, OBJPROP_COLOR ,filter_time_txt_color); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "Success. Changes updated! State: " +( string )enableTimeFilter); ChartRedraw ( 0 ); } if ( StringFind (sparam,CURRENCY_BTNS) >= 0 ) { string selected_curr = ObjectGetString ( 0 ,sparam, OBJPROP_TEXT ); if (debugLogging) Print ( "BTN NAME = " ,sparam, ", CURRENCY = " ,selected_curr); bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (btn_state == false ) { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE." ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (curr_filter_selected); i++) { if (curr_filter_selected[i] == selected_curr) { for ( int j = i; j < ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ; j++) { curr_filter_selected[j] = curr_filter_selected[j + 1 ]; } ArrayResize (curr_filter_selected, ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ); if (debugLogging) Print ( "Removed from selected filters: " , selected_curr); break ; } } } else { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION" ); bool already_selected = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (curr_filter_selected); j++) { if (curr_filter_selected[j] == selected_curr) { already_selected = true ; break ; } } if (!already_selected) { ArrayResize (curr_filter_selected, ArraySize (curr_filter_selected) + 1 ); curr_filter_selected[ ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ] = selected_curr; if (debugLogging) Print ( "Added to selected filters: " , selected_curr); } else { if (debugLogging) Print ( "Currency already selected: " , selected_curr); } } if (debugLogging) Print ( "SELECTED ARRAY SIZE = " , ArraySize (curr_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint (curr_filter_selected); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "SUCCESS. DASHBOARD UPDATED" ); ChartRedraw ( 0 ); } if ( StringFind (sparam, IMPACT_LABEL) >= 0 ) { string selected_imp = ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT ); ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE selected_importance_lvl = get_importance_level(impact_labels,allowed_importance_levels,selected_imp); if (debugLogging) Print ( "BTN NAME = " , sparam, ", IMPORTANCE LEVEL = " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); bool btn_state = ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE ); color color_border = btn_state ? clrNONE : clrBlack ; if (btn_state == false ) { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN UN-SELECTED MODE." ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (imp_filter_selected); i++) { if (impact_filter_selected[i] == selected_imp) { for ( int j = i; j < ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ; j++) { imp_filter_selected[j] = imp_filter_selected[j + 1 ]; impact_filter_selected[j] = impact_filter_selected[j + 1 ]; } ArrayResize (imp_filter_selected, ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ); ArrayResize (impact_filter_selected, ArraySize (impact_filter_selected) - 1 ); if (debugLogging) Print ( "Removed from selected importance filters: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); break ; } } } else { if (debugLogging) Print ( "BUTTON IS IN SELECTED MODE. TAKE ACTION" ); bool already_selected = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (imp_filter_selected); j++) { if (impact_filter_selected[j] == selected_imp) { already_selected = true ; break ; } } if (!already_selected) { ArrayResize (imp_filter_selected, ArraySize (imp_filter_selected) + 1 ); imp_filter_selected[ ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ] = selected_importance_lvl; ArrayResize (impact_filter_selected, ArraySize (impact_filter_selected) + 1 ); impact_filter_selected[ ArraySize (impact_filter_selected) - 1 ] = selected_imp; if (debugLogging) Print ( "Added to selected importance filters: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); } else { if (debugLogging) Print ( "Importance level already selected: " , selected_imp, "(" ,selected_importance_lvl, ")" ); } } if (debugLogging) Print ( "SELECTED ARRAY SIZE = " , ArraySize (imp_filter_selected), " >< " , ArraySize (impact_filter_selected)); if (debugLogging) ArrayPrint (imp_filter_selected); if (debugLogging) ArrayPrint (impact_filter_selected); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) filters_changed = true ; update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_BORDER_COLOR ,color_border); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); scroll_visible = totalEvents_Filtered > VISIBLE_ITEMS; if (debugLogging) Print ( "Scrollbar visibility: " , scroll_visible ? "Visible" : "Hidden" ); if (scroll_visible) { createRecLabel(SCROLL_LEADER, SCROLLBAR_X, SCROLLBAR_Y, SCROLLBAR_WIDTH, SCROLLBAR_HEIGHT, clrSilver , 1 , clrNONE ); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? clrLightGray : clrBlack ; color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? clrLightGray : clrBlack ; createRecLabel(SCROLL_UP_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, SCROLLBAR_Y- 5 , CharToString ( 0x35 ), up_color, 15 , "Webdings" ); int down_y = SCROLLBAR_Y + SCROLLBAR_HEIGHT - BUTTON_SIZE; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_SIZE, clrDarkGray , 1 , clrDarkGray ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLLBAR_X + BUTTON_OFFSET_X, down_y- 5 , CharToString ( 0x36 ), down_color, 15 , "Webdings" ); slider_height = calculateSliderHeight(); int slider_y = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; createButton(SCROLL_SLIDER, SCROLLBAR_X + SLIDER_OFFSET_X, slider_y, SLIDER_WIDTH, slider_height, "" , clrWhite , 12 , clrLightSlateGray , clrDarkGray , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (debugLogging) Print ( "Scrollbar created: totalEvents_Filtered=" , totalEvents_Filtered, ", slider_height=" , slider_height); updateSliderPosition(); updateButtonColors(); } if (debugLogging) Print ( "SUCCESS. DASHBOARD UPDATED" ); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { scrollUp(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Up button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } if (scroll_visible && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { scrollDown(); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Down button clicked (" , sparam, "). CurrPos: " , scroll_pos); ChartRedraw ( 0 ); } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && scroll_visible) { if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1 ) { int xd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouse_x >= xd && mouse_x <= xd + xs && mouse_y >= yd && mouse_y <= yd + ys) { moving_state_slider = true ; mlb_down_x = mouse_x; mlb_down_y = mouse_y; mlb_down_yd_slider = yd; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height + 2 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag started at y=" , mouse_y); } } if (moving_state_slider && mouse_state == 1 ) { int delta_y = mouse_y - mlb_down_y; int new_y = mlb_down_yd_slider + delta_y; int scroll_area_y_min = SCROLLBAR_Y + BUTTON_SIZE; int scroll_area_y_max = scroll_area_y_min + SCROLL_AREA_HEIGHT - slider_height; new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , ArraySize (displayableEvents) - VISIBLE_ITEMS); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; update_dashboard_values(curr_filter_selected, imp_filter_selected); updateButtonColors(); if (debugLogging) Print ( "Slider dragged. CurrPos: " , scroll_pos, ", Total steps: " , max_scroll, ", Slider y=" , new_y); } ChartRedraw ( 0 ); } if (mouse_state == 0 ) { if (moving_state_slider) { moving_state_slider = false ; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightSlateGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (debugLogging) Print ( "Slider drag stopped." ); ChartRedraw ( 0 ); } } prev_mouse_state = mouse_state; } }

在此阶段，我们只是将原本针对滚动条元素点击的逻辑实现，扩展应用到各个独立的筛选按钮上。这部分无需过多赘述。编译后，呈现如下效果：

由可视化结果可见，当前所有功能均已正常运行，实现动态更新，且事件展示界面更加精致流畅。





结论

综上所述，我们在MQL5经济日历系列中新增了动态滚动条与优化的事件展示功能，通过直观的导航界面和可靠的事件访问能力（如综合演示的GIF动画所示），显著提升了用户体验。这些改进基于第八部分的回测优化，确保在实盘与测试模式下均能实现流畅交互，为新闻驱动型交易策略提供了稳健的平台支撑。您可以将此优化后的仪表盘作为基础框架，根据个性化交易需求进一步定制开发。