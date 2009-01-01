常量声明 (#define, #undef)

编译器使用预处理程序指令在编译之前对源代码进行预处理。这个指令通常以#开始，因此编译器禁止在变量，函数等名称中使用符号。

每个指令都由一个单独的条目描述，并且在换行符之前都是有效的。在一个条目中不能使用多个指令。如果指令条目太大，可以使用'\'符号将其分隔成若干行。 在这种情况下，下一行被认为是指令条目的延续。

#define直接用来指定常量助记名。有两种形式：

#define identifier expression // 无参数形式

#define identifier(par1,... par8) expression // 参数形式

#define 直接代替 expression 为在源文件中找出更多的标识符目录。标识符仅代表自己时可被替换。如果标识符是注解一部分，字符串一部分或者其他标识符一部分，则不能代替。

常量标识符与变量名同样规则。值可以是多种类型：

#define ABC 100

#define PI 3.14

#define COMPANY_NAME "MetaQuotes Software Corp."

...

void ShowCopyright()

{

Print("Copyright 2001-2009, ",COMPANY_NAME);

Print("https://www.metaquotes.net");

}

expression 由几种标记组成，例如关键字，常量，有常量无常量表达式。expression在直线末端结束，不可转到下一行。

示例：

#define TWO 2

#define THREE 3

#define INCOMPLETE TWO+THREE

#define COMPLETE (TWO+THREE)

void OnStart()

{

Print("2 + 3*2 = ",INCOMPLETE*2);

Print("(2 + 3)*2 = ",COMPLETE*2);

}

// 结果

// 2 + 3*2 = 8

// (2 + 3)*2 = 10

参数形式 #define

通过参数形式，所有随后发现的标识符条目都将被考虑实际参数的表达式所取代。例如：

// a和b两个参数的示例

#define A 2+3

#define B 5-1

#define MUL(a, b) ((a)*(b))



double c=MUL(A,B);

Print("c=",c);

/*

expression double c=MUL(A,B);

is equivalent to double c=((2+3)*(5-1));

*/

// 结果

// c=20

使用参数表达式时一定要在圆括号中附上参数，这将有助于避免不易发现的不明显的错误。如果我们不使用括号重写代码，结果将会有所不同：

// a和b两个参数的示例

#define A 2+3

#define B 5-1

#define MUL(a, b) a*b



double c=MUL(A,B);

Print("c=",c);

/*

expression double c=MUL(A,B);

is equivalent to double c=2+3*5-1;

*/

// 结果

// c=16

使用参数形式时，最多允许8个参数。

// 正确的参数形式

#define LOG(text) Print(__FILE__,"(",__LINE__,") :",text) // 一个参数 - 'text'



// 不正确的参数形式

#define WRONG_DEF(p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9) p1+p2+p3+p4 // 从p1到p9的超过8个参数

#undef 指令

定义之前，#undef 指令取消宏替换声明。

示例：

#define MACRO



void func1()

{

#ifdef MACRO

Print("MACRO is defined in ",__FUNCTION__);

#else

Print("MACRO is not defined in ",__FUNCTION__);

#endif

}



#undef MACRO



void func2()

{

#ifdef MACRO

Print("MACRO is defined in ",__FUNCTION__);

#else

Print("MACRO is not defined in ",__FUNCTION__);

#endif

}



void OnStart()

{

func1();

func2();

}



/* Output:

MACRO is defined in func1

MACRO is not defined in func2

*/

另见

标识符，字符常量