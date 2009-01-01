常量声明 (#define, #undef)
编译器使用预处理程序指令在编译之前对源代码进行预处理。这个指令通常以#开始，因此编译器禁止在变量，函数等名称中使用符号。
每个指令都由一个单独的条目描述，并且在换行符之前都是有效的。在一个条目中不能使用多个指令。如果指令条目太大，可以使用'\'符号将其分隔成若干行。 在这种情况下，下一行被认为是指令条目的延续。
#define直接用来指定常量助记名。有两种形式：
#define identifier expression // 无参数形式
#define 直接代替 expression 为在源文件中找出更多的标识符目录。标识符仅代表自己时可被替换。如果标识符是注解一部分，字符串一部分或者其他标识符一部分，则不能代替。
常量标识符与变量名同样规则。值可以是多种类型：
#define ABC 100
expression 由几种标记组成，例如关键字，常量，有常量无常量表达式。expression在直线末端结束，不可转到下一行。
示例：
#define TWO 2
参数形式 #define
通过参数形式，所有随后发现的标识符条目都将被考虑实际参数的表达式所取代。例如：
// a和b两个参数的示例
使用参数表达式时一定要在圆括号中附上参数，这将有助于避免不易发现的不明显的错误。如果我们不使用括号重写代码，结果将会有所不同：
// a和b两个参数的示例
使用参数形式时，最多允许8个参数。
// 正确的参数形式
#undef 指令
定义之前，#undef 指令取消宏替换声明。
示例：
#define MACRO
