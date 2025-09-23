Gold News and Swing Trading

Önemli – Satın Almadan Önce Lütfen Okuyun

Bu EA, farklı önerilen zaman dilimleri ve ayarlarla hem Haber İşlemleri hem de Salınım İşlemleri için kullanılabilir.





Lütfen dikkat: 1 dakikalık işlem stratejisi yalnızca belirli yüksek etkili haber olayları sırasında kullanılmalıdır. Normal işlem günlerinde kullanmayın, çünkü muhtemelen kayıplara neden olur. Normal piyasa koşulları için lütfen işlem yapmak üzere 4 saatlik ve Günlük zaman dilimlerini kullanın.





İşlem Modları

Haber İşlemleri → M1 zaman dilimini kullanın.





Salınım İşlemleri → H4 veya Günlük zaman dilimini kullanın.





EA, Alım/Satım limit emirleri vermez. Bunun yerine, belirli onaylardan sonra Piyasa Emirleri açar.





Haber İşlemleri Yönergeleri

Zaman Dilimi: 1 dakika.





Seans: New York seansı sırasında işlem yapın.





İşlem Yapılacak Haberler:





NFP





FOMC





ISM





Haberler "İŞLEM YAPILMAMALI"





CPI





GDP





Ek Notlar:





EA Haber İşlemlerini Nasıl Yapacak? New York'ta EA uygulayın ve işlem yapın.





Her işlem sabit bir zarar durdur ve kâr al emri kullanır.





Haber olayları sırasında takip eden zarar durdur emri önerilmez; yüksek volatilite genellikle geri dönüşten önce zarar durdur emrini tetikler.





Yalnızca sabit lot büyüklüğü desteklenir (otomatik lot büyüklüğü devre dışıdır).





M1'de işlem yaparken ECN/düşük spreadli aracı kurumlarla en iyi sonuçlar elde edilir.





Swing İşlem Yönergeleri

Swing işlemi için herhangi bir haber olayı vb. kısıtlaması yoktur.





Zaman Dilimleri: H4 ve Günlük.





Seans: Varsayılan ayarlar, performans ABD piyasa saatlerinde en güçlü olduğu için New York seansında işlem yapar.





Varsayılan Zaman Filtresi: Aracı kurumunuzun sunucu saatine göre New York seansına ayarlanır. Lütfen aracı kurumunuzun saat dilimine uyacak şekilde ayarlayın.





Geriye Dönük Test:





Haber ticareti için M1 ve swing ticareti için H4 kullanarak geçmiş NFP, FOMC ve ISM haber günlerinde kapsamlı bir geriye dönük test yapın. Haber ticareti için TÜFE veya GSYİH günlerini dahil ETMEYİN.





Herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler!