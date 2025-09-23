Gold News and Swing Trading

Önemli – Satın Almadan Önce Lütfen Okuyun
Bu EA, farklı önerilen zaman dilimleri ve ayarlarla hem Haber İşlemleri hem de Salınım İşlemleri için kullanılabilir.

Lütfen dikkat: 1 dakikalık işlem stratejisi yalnızca belirli yüksek etkili haber olayları sırasında kullanılmalıdır. Normal işlem günlerinde kullanmayın, çünkü muhtemelen kayıplara neden olur. Normal piyasa koşulları için lütfen işlem yapmak üzere 4 saatlik ve Günlük zaman dilimlerini kullanın.

İşlem Modları
Haber İşlemleri → M1 zaman dilimini kullanın.

Salınım İşlemleri → H4 veya Günlük zaman dilimini kullanın.

EA, Alım/Satım limit emirleri vermez. Bunun yerine, belirli onaylardan sonra Piyasa Emirleri açar.

Haber İşlemleri Yönergeleri
Zaman Dilimi: 1 dakika.

Seans: New York seansı sırasında işlem yapın.

İşlem Yapılacak Haberler:

NFP

FOMC

ISM

Haberler "İŞLEM YAPILMAMALI"

CPI

GDP

Ek Notlar:

EA Haber İşlemlerini Nasıl Yapacak? New York'ta EA uygulayın ve işlem yapın.

Her işlem sabit bir zarar durdur ve kâr al emri kullanır.

Haber olayları sırasında takip eden zarar durdur emri önerilmez; yüksek volatilite genellikle geri dönüşten önce zarar durdur emrini tetikler.

Yalnızca sabit lot büyüklüğü desteklenir (otomatik lot büyüklüğü devre dışıdır).

M1'de işlem yaparken ECN/düşük spreadli aracı kurumlarla en iyi sonuçlar elde edilir.

Swing İşlem Yönergeleri
Swing işlemi için herhangi bir haber olayı vb. kısıtlaması yoktur.

Zaman Dilimleri: H4 ve Günlük.

Seans: Varsayılan ayarlar, performans ABD piyasa saatlerinde en güçlü olduğu için New York seansında işlem yapar.

Varsayılan Zaman Filtresi: Aracı kurumunuzun sunucu saatine göre New York seansına ayarlanır. Lütfen aracı kurumunuzun saat dilimine uyacak şekilde ayarlayın.

Geriye Dönük Test:

Haber ticareti için M1 ve swing ticareti için H4 kullanarak geçmiş NFP, FOMC ve ISM haber günlerinde kapsamlı bir geriye dönük test yapın. Haber ticareti için TÜFE veya GSYİH günlerini dahil ETMEYİN.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler!
Önerilen ürünler
The Gold Sniper
Sachin Gautam
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $249 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Göstergeler
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
One Shot One Kill
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 MT5 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill" - Altın (XAU/USD) için Hassas Ticaret Güvenli ve Karlı Bir Ticaret Stratejisiyle Altın Piyasasında Ustalaşın "One Shot One Kill", özellikle Altın (XAU/USD) ticareti için optimize edilmiş ve aynı zamanda büyük döviz çiftlerinde ticaret yapmak için yeterince çok yönlü olan profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, her emirde katı bir Kar Al (TP)
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Uzman Danışmanlar
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Uzman Danışmanlar
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Uzman Danışmanlar
EURUSD London Breakout Pro Gelişmiş yapay zeka araçlarının desteğiyle geliştirilen EURUSD London Breakout Pro, hız ve stabilite için optimize edilmiş temiz ve verimli bir kod sunar. Bu Uzman Danışman, kurumsal düzeyde bir risk yönetimi çerçevesi uygular ve martingale, grid averaging veya kontrolsüz hedging gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır. Hassasiyet ve güvenlik talep eden traderlar için tasarlanan sistem, kanıtlanmış bir Londra seansı breakout konseptini güçlü giriş filtreleriyle birl
FREE
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Uzman Danışmanlar
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Uzman Danışmanlar
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.35 (26)
Uzman Danışmanlar
VR Smart Grid - Tüccar tarafından verilen kârla çok fazla piyasa pozisyonunu kapatmak için aşamalarda yapabilen akıllı ticaret robotu (danışman). Küçük parçaların kademeli olarak kapatılması, riskleri hızlı ve etkili bir şekilde azaltmaya yardımcı olur. Ticaret stratejisi algoritması, dikkatlice çalışılan birkaç ticaret stratejisini içerir . Temel strateji, bir pozisyon ızgarası ve sabit karla pozisyonların kısmi bir şekilde kapanmasından oluşur. Ticaret Robotu (Danışman), mevcut pazar durumunu
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Uzman Danışmanlar
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Göstergeler
Previous Candle Levels MT5 shows the previous candle levels, it shows the previous candle Open High Low Close levels (OHLC Levels) in different time frame. It's designed to help the trader to analyse the market and pay attention to the previous candle levels in different time frame.  We all know that the OHLC Levels in Monthly, Weekly and Daily are really strong and must of the time, the price strongly reacts at those levels. In the technical analysis, the user can use them as a support and res
FREE
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Uzman Danışmanlar
Built for maximum performance. Optimized for profit withdrawals. Introducing a new option - testing with emulation of profit withdrawals. Ultimate Hero is an advanced trading tool designed to maximize your forex profits. This advanced trading software is created using the latest GPT-4 technology and has a wide range of advanced features. Ultimate Hero is a trading bot that uses a grid trading strategy based on the Martingale system. It is designed to provide stable returns by placing multiple
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Burning London
Magma Software Solutions UG
Uzman Danışmanlar
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
IGold AI, gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir EA'dır. AI ve makine öğrenimi tarafından manipüle edilen yeni teknoloji, burada XAUUSD fiyatının ve veritabanındaki Aralıkların karşılaştırılmasında çeşitlenir, böylece onu yapılandırır ve benzersiz bir scalping yapmak için olası potansiyel emirleri bulur. Yapay zeka esas olarak sunucumuzla çalışır, fiyatı karşılaştırdığınızda, diğer piyasaları karşılaştırmak ve eşleştirmek için gerçek zamanlı olarak sunucumuzda tekrar karşılaştıracağı benzersiz bi
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Uzman Danışmanlar
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Uzman Danışmanlar
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Quant Kelly Trader EA , hassas piyasa yapısı sinyallerini matematiksel temellere dayanan Kelly risk yönetimi ile birleştirir. Özellikle S&P500 (US500), M15 için geliştirilmiştir ve hızlı sermaye büyümesini kontrollü risk ile birleştirir – dünyanın önde gelen quants ve yatırımcılarından ilham alan bir yaklaşımdır. Birikim aşamalarına net bir şekilde odaklanarak ve uyarlanmış bir Kelly formülü uygulayarak, EA büyüme potansiyelinden yararlanırken riskleri kontrol altında tutmak isteyen traderla
Currency Curator Bot
Oleksii Ferbei
Uzman Danışmanlar
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Mayari MT5
Jose Lagayan
Uzman Danışmanlar
Introducing the MAYARI MT5: The Trend Indicator Expert Advisor *Set Files for EURUSD available on the Comments Section *RESULTS SHOWN HERE ARE NOT OVER OPTIMIZED UNLIKE OTHER BOTS THE IS FOR SALE! ONLY REALISTIC RESULTS! *The default settings of MAYARI MT5 are optimized for EURUSD, based on rigorous back-testing over a 4-year period. For safe and effective operation, it's recommended to use the default settings with an account balance of at least $1,000 USD. Embark on a journey where technology
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Gold Bull and Bear Trend
Kashif Peter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Hello Folks, PLEASE READ COMPLETE BEFORE USING EA. Default setting is with minimum 0.3 and maximum 0.5 lots for auto lot with maximum daily loss limit as $4000. You can change settings as per your like. Screenshots are with 1 year results. Giving away this profitable EA of Gold that gives best results on   1 min time frame, 15 mins and higher . Try different time frames and use. It's a pure strategy based EA with SL & TP. Stops and Take Profit will adjust as per market volatility. Every deal wil
FREE
Gold Bull and Bear
Kashif Peter
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Hello Folks, PLEASE READ COMPLETE BEFORE USING EA. Giving away this profitable EA of Gold that gives best results on 1 min time frame and higher but it gives best results on 1 min. It's a pure strategy based EA with SL & TP. Stops and Take Profit will adjust as per market volatility. Every deal will open with sl. and tp. Since every deal comes with sl. and tp. then there will be drawdowns... but if you let EA keep on trading for long term then it will give good results... Its not a martingale or
FREE
Quantum Breakout
Kashif Peter
4 (1)
Göstergeler
Quantum Breakout Indicator is an indicator that is based on the Higher Lows and Lower Highs strategy. It can be used on any time frame and on all trading instruments. It can also be used for Mean Reversion  strategy if you know how to trade in consolidation or choppy market. The breakout zones  Highest low (upper line) and Lowest high (lower line) is based  on   swing points   (peaks and troughs) in price action, regardless of the bar count. But, if someone wants to add manually bars then they c
FREE
Quantum Breakout MT5
Kashif Peter
Göstergeler
Quantum Breakout Indicator is an indicator that is based on the   Higher Lows and Lower Highs   strategy. It can be used on any time frame and on all trading instruments. It can also be used for   Mean Reversion  strategy if you know how to trade in consolidation or choppy market. The breakout zones  Highest low   (upper line) and   Lowest high   (lower line) is based  on   swing points   (peaks and troughs) in price action, regardless of the bar count. But, if someone wants to add manually bars
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt