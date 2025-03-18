MT5 Trade Master

Manuel ticareti basitleştirmek için çok işlevli ticaret panosu. İşlemler ve emir görselleştirme, kar ve zarar hesaplamaları, tek tıklamayla ticaret, emir değişikliği, denge noktası, takip eden zarar durdurma, kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zamana göre kapanış, öz sermaye zarar durdurma ve kar alma - bunların hepsi bir veya birkaç tıklamayla, kısayol tuşları kullanılarak veya grafikteki seviyelerin basitçe fareyle sürüklenmesiyle mümkündür. Kullanıcı dostu arayüz, gerekli senaryoları test etmenizi ve uygulamayı hemen hemen hemen hemen kullanmaya geçmenizi sağlar. Emir göndermede saniyenin kesirleri kadar gecikmeler bile hızlı bir piyasada genel finansal sonucu etkileyecektir, bu nedenle zamanınızı manuel işlem öncesi hesaplamalara harcamayın. Trade Master ile daha hızlı ve daha verimli ticaret yapın.

Fonksiyonlar

- Yeni pazar ve bekleyen emirler yerleştirme. İşlemler ve emirlerin görselleştirilmesi, giriş fiyatının değiştirilmesi, zararı durdurma, fare sürüklemesiyle kar alma. Belirli bir hacim için otomatik risk ve kar hesaplaması. Belirli bir risk için otomatik hacim hesaplaması. Fiyat seviyesini, risk-ödül oranını, mevcut fiyata olan mesafeyi sabitleme seçeneği.

- Breakeven. Giriş fiyatından özelleştirilebilir breakeven tetikleyicisi, korunan kârın özelleştirilebilir boyutu.

- Trailing stop. Giriş fiyatından, mevcut stop loss seviyesinden adım adım, mevcut fiyattan uzaklığa göre özelleştirilebilir tetikleyici.

- Kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zaman kapanışı. Bir ticareti keyfi hacim parçalarına bölme seçeneği. Kapanış seviyesi sabit fiyat (alım, satım), puan, pip, grafik fiyatının yüzdesi, sert sl parçaları veya sert tp parçaları olarak ayarlanabilir.

- Giriş seviyesi, zarar durdur, kar al, başabaş, takip eden, kısmi kapanış fiyat seviyeleri fare ile sürüklenebilir veya panelden değiştirilebilir.

- Aracı kurumdan seviyeleri gizlemek için sanal stop loss ve take profit.

- Manuel kısmi kapanış için basit kurulum. Tek tıklamayla bir işlemi geri alma seçeneği.

- Aynı tipteki tüm emirleri tek tıkla kapatma veya silme seçeneği.

- Belirli bir türdeki tüm emirlerin tek tıkla kapatılması.

- Mevcut sembol veya tüm hesap için işlem istatistikleri.

- Ana ticaret fonksiyonları için kısayol tuşları

Uygulama strategy tester'da çalışmıyor. Satın almadan önce deneme sürümünü kontrol edin (sınırlama olmaksızın demo hesaplarında çalışır). Uygulama hakkında herhangi bir sorunuz veya fikriniz varsa - özel mesaj gönderin.

Sven Markus Weller
3334
Sven Markus Weller 2025.03.18 11:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ervand Oganesyan
10423
Geliştiriciden yanıt Ervand Oganesyan 2025.03.19 01:34
Thank you for the feedback.
İncelemeye yanıt