The ORB Guardian

The ORB Guardian: Seçkin, Çok Varlıklı Açılış Aralığı Kırılımı (ORB) EA

Piyasa Volatilitesinin Gücünü Hassas Otomasyonla Serbest Bırakın

The ORB Guardian, ana piyasa açılış aralıklarında üretilen kurumsal volatiliteyi sistematik olarak kullanmak üzere tasarlanmış, birinci sınıf, yüksek performanslı bir Expert Advisor'dır (EA). Sermayenizin dinamik bir "Gardiyanı" olarak hareket eden bu EA, agresif kırılım yakalamayı katı, prop-firm (fon şirketleri) uyumlu risk yönetimi ile birleştirir.

Temel Özellikler ve Strateji:

  • Gelişmiş ORB Mantığı: Önemli ticaret seanslarının (örneğin, Londra ve New York açılışları) başlangıcında yüksek olasılıklı işlemleri kesin olarak belirlemek ve yürütmek için rafine bir Açılış Aralığı Kırılımı (Opening Range Breakout) stratejisi kullanır.

  • Prop Firm Uyumlu Hazırlık: Tipik tüm özel ticaret firması kurallarına uymak için sıfırdan inşa edilmiştir. Özellikler şunları içerir:

    • İşlem Başına Sabit Risk: Hiçbir zaman sermayenin belirlenmiş bir yüzdesinden fazlasını riske etmez.

    • Entegre Düşüş Kalkanı (Drawdown Shield): Günlük veya maksimum düşüş limitlerine yaklaşıldığında ticareti otomatik olarak durdurmak için özel mantık, kural uyumunu sağlar.

    • Net Zarar Durdurma ve Kâr Alma: Her işlem, zorunlu, akıllı Zarar Durdurma (Stop-Loss) ve Kâr Alma (Take-Profit) seviyeleri ile korunur.

  • Uyarlanabilir Yürütme: Çeşitli piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlamak için, belirli varlıkların volatilitesine göre uyarlanmış optimize edilmiş giriş filtreleri ve dinamik pozisyon büyüklüğü kullanır.

Doğrulanmış Çok Varlıklı Performans:

The ORB Guardian'ın sağlamlığı, çeşitli, yüksek likiditeli varlıklar üzerinde kapsamlı bir şekilde doğrulanmıştır. Kapsamlı geriye dönük testler (backtesting) (birden fazla yıla ait tik verilerini kapsayan) ve titiz canlı ileriye dönük testler (live forward testing), aşağıdaki enstrümanlarda olağanüstü performans ve istikrar göstermiştir:

  • XAUUSD (Altın): Yüksek volatiliteye sahip emtia hareketlerini yönetme yeteneğini kanıtlar.

  • US30 (Dow Jones Endeksi): ABD Borsa Endeksi piyasasının yoğun açılış hareketlerinde mükemmeldir.

  • USDJPY (Yen Çifti): Döviz ortamlarında tutarlı sonuçlar sunar.

Sonuçlar, Guardian'ın disiplinli yaklaşımının test edilen tüm enstrümanlarda güçlü kâr faktörleri ve yönetilebilir düşüşler sağladığını, başarının canlı ticaret hesaplarında gerçek zamanlı olarak sürekli doğrulandığını teyit etmektedir.

Teknik Gereksinimler:

  • Platform: MetaTrader 4 / MetaTrader 5 (Hangisini veya her ikisini de belirtin).

  • Zaman Dilimi: M5 veya M15 önerilir (Optimizasyonunuza göre ayarlayın).

  • Minimum Sermaye: [Önerilen minimum başlangıç ​​sermayesini belirtin]

  • Gecikme (Latency): Optimum yürütme için düşük gecikmeli bir VPS üzerinde kullanılması önerilir.

Piyasa açılışını güvenle ticaret yapın. The ORB Guardian ile ticaret yapın.


