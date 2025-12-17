🐢 Turtle Bull Trend BTC: Kurumsal Trend Takip Sistemi

⚠️ UYARI: Hesabınızı er ya da geç patlatacak, sahte "%99 kazanma oranlı" scalper stratejileri arıyorsanız, bu EA size göre değildir. Bu sistem, uzun vadeli bileşik getiri ve devasa Risk/Kazanç oranı hedefleyen, "kurumsal zihniyete" sahip profesyonel traderlar için tasarlanmıştır.

Turtle Bull Trend BTC, efsanevi "Kaplumbağa Ticaret Kuralları" (Turtle Trading Rules) mantığına dayanan, ancak Bitcoin'in yüksek volatilitesine tam uyum sağlaması için modernize edilmiş profesyonel bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Yatay piyasalardaki hatalı kırılımları filtrelemek ve sadece hayat değiştiren dev trendleri yakalamak için özel bir 6-Pattern SSL Filtresi (6-Pattern SSL Filter) geliştirdik.

📊 Ticaret Mantığı (Neden Çalışıyor?)

Çoğu bireysel yatırımcı para kaybeder çünkü "kârı erken kesip, zararın büyümesine izin verirler." Bu sistem tam tersini yapar:

Düşük Kazanma Oranı (~%20): Dürüst olalım. Bu bir trend takip stratejisidir. Küçük ve kontrollü zarar serileri (drawdown) yaşayacaksınız.

Devasa Risk/Kazanç (1:10+): Ortalama kazançlı işlem, ortalama kayıptan genellikle 10 kat daha büyüktür .

Sonuç: Sadece %20 haklı olmanız yeterlidir. Tek bir büyük Bitcoin trendi, tüm küçük stop-loss maliyetlerini karşılar ve büyük bir ekstra getiri (Alpha) sağlar.

🚀 Temel Özellikler

ATR Tabanlı Kurumsal Pozisyon Boyutlandırma (Institutional Position Sizing): Lot miktarını tahmin etmeyi bırakın. EA, belirlediğiniz riske (örn. işlem başına bakiyenin %1'i) ve piyasa volatilitesine (ATR) göre en güvenli hacmi otomatik hesaplar . Güvenlik: İşlem açmadan önce sıkı teminat (margin) kontrolü yapar. Çift Sistem Mimarisi (Dual System Entry): Strateji iki klasik "Turtle" sistemini aynı anda çalıştırır: Sistem 1 (Kısa Vadeli Kırılım): Patlayıcı hareketin en başında girmek için.

Sistem 2 (Uzun Vadeli Trend): Büyük bir trendin düzeltmelerinde (pullback) güvenli eklemeler yapmak için . Üçlü Güvenlik Katmanı (Triple Safety Layer): Hard Stop Loss (Sabit Stop): İşlem açıldığı an "sert" bir Stop Loss koyulur. Martingale yok, zararı bekletmek yok.

Akıllı Trailing Stop: Fiyat lehinize hareket ettiğinde, Stop Loss ATR bazlı olarak fiyatı takip eder ve kârı kilitler .

Real-Time Tick Watch: Sadece mum kapanışını bekleyen diğer EA'ların aksine, bu sistem her Tick'i izler. Kripto piyasasında ani çöküşler (Flash Crash) olsa bile koruma milisaniyeler içinde devreye girer . Prop Firmaları (FTMO vb.) İçin Uygun: Sıkı Drawdown kontrolü ve zorunlu Stop Loss kullanımı sayesinde, fonlama şirketi (Prop Firm) sınavlarını geçmek için idealdir.

⚙️ Girdi Parametreleri (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Risk Yönetimi) ===

AccountRiskPercent : İşlem başına risk, bakiye yüzdesi olarak (Varsayılan: 1.0). Önerilen: %0.5 - %2.0 .

PositionSizeMultiplier : Pozisyon büyüklüğü çarpanı (Varsayılan: 1.0).

ATRMultLong / Short : Başlangıç Stop Loss için ATR çarpanı (Varsayılan: 2.0).

ATRMult...Trail : Trailing Stop için ATR çarpanı.

=== Pattern Switches (Formasyon Anahtarları) ===

EnableP1 - EnableP6 : Belirli giriş formasyonlarını Aç/Kapat (BTC H1 için optimize edilmiştir).

=== Trade Settings (İşlem Ayarları) ===

MagicNumber : EA'nın benzersiz kimliği. Aynı hesapta birden fazla grafikte kullanıyorsanız bunu değiştirin .

MaxSpreadPoints : Maksimum spread filtresi (Varsayılan: 10000).

MinBarsWarmup : Göstergeleri yüklemek için minimum bar sayısı (Varsayılan: 144).

💡 Tavsiyeler

Sembol: BTCUSD (Bitcoin).

Zaman Dilimi: H1 (1 Saatlik).

Bakiye: Önerilen minimum $500 (veya cent hesabı).

Psikoloji: Bu uzun vadeli bir stratejidir. Bir haftalık sonuçlarla yargılamayın. Trendlerin oluşması zaman alır. Sabırlı olun.

Yazarın Notu: Bu sistemi ayı piyasalarında (Bear Market) hayatta kalmak ve boğa piyasalarında (Bull Market) servet inşa etmek için geliştirdim. Küçük zararları kabul edecek disiplininiz varsa, Turtle Bull Trend büyük dalga geldiğinde sizi ödüllendirecektir.

👉 Test etmek için 1 ay kiralayın veya bir sonraki Bull Run'ı yakalamak için Ömür Boyu (Lifetime) Lisans satın alın!