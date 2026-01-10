Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Silver Session Pivot EA, yalnızca gümüş (XAGUSD) için geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir alım-satım algoritmasıdır.

Çoklu enstrüman yok.

Genel geçer mantık yok.

Rastgele girişler yok.

Sadece seans yapısı, kritik fiyat seviyeleri ve disiplinli uygulama.

EA, işlem seanslarının en yüksek ve en düşük fiyatlarını otomatik olarak tespit eder, seans kapanışından sonra bunları Session Pivot seviyeleri olarak kaydeder ve fiyat bu seviyelere tepki verdiğinde sabit 1:3 risk-ödül oranı ile işlemleri gerçekleştirir.

Her işlem, gerçek piyasa yapısına dayanır.

🔥 Neden Gümüş (XAGUSD)?

Gümüş; yüksek volatiliteye sahip, teknik olarak temiz ve seanslara son derece duyarlı bir enstrümandır.

Bu EA özellikle şunlardan faydalanacak şekilde optimize edilmiştir:

Seans bitimlerinden sonra oluşan güçlü hareketler

Günlük yüksek/düşük seviyeler etrafındaki likidite süpürmeleri

Konsolidasyon sonrası net fiyat itmeleri

Bu bir “her şeyi trade eden” EA değildir.

XAGUSD için özel olarak tasarlanmıştır ve bu odaklanma onun avantajıdır.

⚙️ Temel Özellikler

✔️ Seans yüksek ve düşüklerinin otomatik tespiti

✔️ Seans kapanışından sonra Pivot seviyelerinin oluşturulması

✔️ Ters giriş mantığı (perakende trader hatalarına karşı)

✔️ Sabit 1:3 risk-ödül oranı

✔️ Metaller için optimize edilmiş stop-loss yönetimi

✔️ Martingale yok

✔️ Grid yok

✔️ Aşırı işlem yok

👉 Her pozisyon yapı, mantık ve risk kontrolü ile alınır.

💰 Sermaye Gereksinimi (ÖNEMLİ)

Bu EA düşük bakiyeli hesaplar için tasarlanmamıştır.

👉 Önerilen minimum sermaye: 1.500 €

Bu sayede:

Doğru lot hesaplaması

Stabil marjin kullanımı

Gerçekçi drawdown davranışı

Sağlıklı risk yönetimi

sağlanır.

Daha düşük sermaye, stratejinin performansını sınırlar ve sonuçları bozar.

🎯 Bu EA neden ÜCRETSİZ?

Cevap basit.

Bu, LITE sürümüdür.

Amaçları:

Profesyonel seans tabanlı mantığın nasıl çalıştığını göstermek

Algoritmanın stabilitesini deneyimletmek

Yapılandırılmış trading ile rastgele trading arasındaki farkı netleştirmek

👉 Bu EA’yı anlayan kullanıcı, profesyonel EA’lerin neden fiyatlı olduğunu doğal olarak kavrar.

Ücretli sürümler, aynı temel üzerine inşa edilmiştir ve daha gelişmiş filtreler, derinleştirilmiş mantık ve daha yüksek hassasiyet sunar.

🚀 Bu EA kimler için uygundur?

✔️ Gümüş (XAGUSD) odaklı traderlar

✔️ Göstergeler yerine piyasa yapısını tercih edenler

✔️ Ücretsiz ve ücretli EA’leri karşılaştırmak isteyenler

✔️ Profesyonel sistemlerin gerçek değerini anlamak isteyenler

❗ Risk Uyarısı

Bu EA kâr garantisi vermez.

Bu bir araçtır ve değeri doğru kullanım ve test ile ortaya çıkar.