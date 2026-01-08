Stochastic MTF Dashboard
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.0
Stochastic MTF Dashboard
Stochastic MTF Dashboard, verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmış görsel bir çözümdür. Mevcut grafiğinizden ayrılmadan, 6 farklı zaman dilimine kadar Stokastik osilatörünün durumunu eş zamanlı olarak izlemenize olanak tanır.
Amacı, kafa karışıklığını gidermek ve size piyasa gücü hakkında anlık bir okuma sağlamaktır:
-
Kırmızı: Aşırı Alım Bölgesi: Fiyatta olası yorulma (Satış fırsatı).
-
Yeşil: Aşırı Satım Bölgesi: Fiyatta olası toparlanma (Alış fırsatı).
-
Gri: Nötr Bölge: Fiyat orta aralıklarda seyrediyor.
Neden Bu Dashboard'u Seçmelisiniz?
-
Çoklu Zaman Dilimi Netliği: M5'ten Günlük grafiğe kadar olan zaman dilimlerini tek bir panelde görüntüleyin. Büyük trendleri saniyeler içinde belirlemek için idealdir.
-
Ultra Hızlı Okuma: Karmaşık çizgi kesişimlerini yorumlamanıza gerek kalmaz. Renkler ve sayısal değerler size piyasanın tam bölgesini anında gösterir.
-
Giriş Onayı: Trende karşı işlem yapmaktan kaçının. Düşük zaman dilimlerindeki girişlerinizin, büyük zaman dilimlerindeki piyasa duyarlılığı ile uyumlu olduğundan emin olun.
-
Temiz ve Profesyonel Arayüz: Panel, estetik olacak ve çalışma alanınızı kalabalıklaştırmayacak şekilde optimize edilmiştir. Konumunu, renklerini ve boyutunu özelleştirebilirsiniz.
-
Yüksek Performans: Birden fazla varlık açıkken bile MetaTrader 5 platformunuzu yavaşlatmamak için tasarlanmış hafif kod yapısına sahiptir.
-
Yapılandırma ve Senkronizasyon: Gösterge varsayılan olarak MetaTrader 5'in yerel Stokastik parametrelerine uygun olan 5, 3, 3 (%K, %D ve Yavaşlatma) değerleriyle yapılandırılmıştır. Önemli Not: Stratejinize uyum sağlaması için paneldeki bu periyotları özelleştirmeye karar verirseniz, ana grafiğinizde uyguladığınız Stokastik göstergesinde de aynı değişiklikleri yapmanız gerekir. Bu sayede paneldeki görsel bilgi ile ekranınızdaki çizgilerin hareketi tam olarak örtüşecek, tutarsızlık içermeyen hassas bir teknik analiz yapmanıza olanak tanıyacaktır.
Doğru Kullanım Şekli
Bu göstergenin bir bilgi paneli (Dashboard) olduğunu belirtmek önemlidir. İşlevi, birden fazla zaman dilimine ait bilgileri tek bir yerde merkezileştirmektir.
-
Tamamlayıcı Olarak: Kapsamlı bir teknik analiz için, ana grafikte MT5'in yerel Stokastik göstergesini (veya favori göstergenizi) kullanmanız önerilir. Bu, panel size küresel bağlamı sunarken fiyattaki detaylı hareketleri görmenizi sağlar.
-
Bağımsız Kullanım: Tek başına tamamen işlevseldir. Birçok yatırımcı, bir emir vermeden önce piyasanın aşırı genişleyip genişlemediğini veya bir yorulma olup olmadığını anlamak için hızlı bir bağlam filtresi olarak kullanır.
Şunlar İçin İdealdir:
-
Gün İçi (Intraday) ve Swing Yatırımcıları: Stratejileri için çoklu onay ihtiyacı duyanlar.
-
Dönüş (Reversion) Stratejileri: Çeşitli seviyelerde aşırı yorulma bölgelerini tespit etmek isteyenler.
-
Minimalistler: Temiz, düzenli ve profesyonel bir grafik arayan kullanıcılar.
Piyasayı tüm boyutlarıyla net bir şekilde görerek işlemlerinizi bugün güçlendirin.
Eine sehr gute Idee! Vielen Dank!