El Stochastic MTF Dashboard es una solución visual diseñada para buscar eficiencia. Te permite monitorear el estado del oscilador estocástico en hasta 6 temporalidades distintas de forma simultánea, todo sin moverte de tu gráfico actual.

Su objetivo es eliminar la confusión y darte una lectura instantánea de la fuerza del mercado:





Rojo: Zona de Sobrecompra: Posible agotamiento del precio (Ventas).

Verde: Zona de Sobreventa: Posible recuperación del precio (Compras).

Gris: Zona Neutra: El precio se mantiene en rangos intermedios.





¿Por qué elegir este Dashboard?

Claridad Multitemporal: Visualiza marcos de tiempo desde M5 hasta Diario en un solo panel. Ideal para identificar tendencias mayores en segundos.

Lectura Ultra-Rápida: No necesitas interpretar cruces de líneas complejos. Los colores y valores numéricos te indican la zona exacta del mercado al instante.

Confirmación de Entradas: Evita operar en contra de la tendencia. Asegúrate de que tus entradas en temporalidades bajas estén alineadas con el sentimiento de las temporalidades mayores.

Interfaz Limpia y Profesional: El panel ha sido optimizado para ser estético y no saturar tu espacio de trabajo. Puedes personalizar su posición, colores y tamaño.

Alto Rendimiento: Código ligero diseñado para no ralentizar tu plataforma MetaTrader 5, incluso con múltiples activos abiertos.

Configuración y Sincronización: El indicador viene configurado por defecto con los valores 5, 3, 3 (%K, %D y Slowing), los cuales están alineados con los parámetros estándar del Estocástico nativo de MetaTrader 5. Es fundamental tener en cuenta que, si decides personalizar estos periodos en el tablero para adaptarlos a tu estrategia, deberás realizar los mismos cambios en el indicador Estocástico que tengas aplicado en tu gráfico principal. De esta manera, asegurarás que la información visual del tablero y el movimiento de las líneas en tu pantalla coincidan perfectamente, permitiéndote un análisis técnico preciso y sin discrepancias.





¿Cómo utilizarlo correctamente?

Es importante destacar que este indicador es un tablero informativo (Dashboard). Su función es centralizar la información de múltiples marcos de tiempo en un solo lugar.

Como Complemento: Para un análisis técnico completo, se recomienda utilizar el Estocástico nativo de MT5 (o tu indicador favorito) en el gráfico principal. Esto te permitirá ver el movimiento detallado del precio mientras el tablero te da el contexto global.

Uso Independiente: Es totalmente funcional por sí solo. Muchos traders lo utilizan como un filtro de contexto rápido para saber si el mercado está extendido o si hay agotamiento antes de ejecutar una orden.





Ideal para:

Traders Intradía y Swing: Que necesitan confirmación múltiple para sus estrategias.

Estrategias de Reversión: Para detectar zonas de agotamiento extremo en varios niveles.

Minimalistas: Usuarios que buscan un gráfico limpio, ordenado y profesional.





Potencia tu trading hoy mismo con una visión clara del mercado en todas sus dimensiones.