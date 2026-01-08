Stochastic MTF Dashboard

Le Stochastic MTF Dashboard est une solution visuelle conçue pour optimiser votre efficacité. Il vous permet de surveiller l'état de l'oscillateur stochastique sur jusqu'à 6 unités de temps différentes simultanément, le tout sans quitter votre graphique actuel. Son objectif est d'éliminer toute confusion et de vous offrir une lecture instantanée de la force du marché :

Rouge : Zone de Surachat : Épuisement potentiel du prix (Ventes).

Vert : Zone de Survente : Récupération potentielle du prix (Achats).

Gris : Zone Neutre : Le prix se maintient dans des fourchettes intermédiaires.

Pourquoi choisir ce Dashboard ?

Clarté Multi-temporelle : Visualisez des unités de temps allant du M5 au Journalier sur un seul panneau. Idéal pour identifier les tendances majeures en quelques secondes.

Lecture Ultra-Rapide : Plus besoin d'interpréter des croisements de lignes complexes. Les couleurs et les valeurs numériques vous indiquent instantanément la zone exacte du marché.

Confirmation des Entrées : Évitez de trader à contre-tendance. Assurez-vous que vos entrées sur de petites unités de temps sont alignées avec le sentiment des unités de temps supérieures.

Interface Propre et Professionnelle : Le panneau a été optimisé pour être esthétique et ne pas encombrer votre espace de travail. Vous pouvez personnaliser sa position, ses couleurs et sa taille.

Haute Performance : Code léger conçu pour ne pas ralentir votre plateforme MetaTrader 5, même avec de multiples actifs ouverts.

Configuration et Synchronisation : L'indicateur est configuré par défaut avec les valeurs 5, 3, 3 (%K, %D et Slowing), lesquelles sont alignées avec les paramètres standards du Stochastique natif de MetaTrader 5. Il est fondamental de noter que si vous décidez de personnaliser ces périodes sur le tableau pour les adapter à votre stratégie, vous devrez effectuer les mêmes changements sur l'indicateur Stochastique appliqué à votre graphique principal. De cette manière, vous garantirez que les informations visuelles du tableau et le mouvement des lignes sur votre écran coïncident parfaitement, permettant une analyse technique précise et sans divergences.

Comment l'utiliser correctement ?

Il est important de souligner que cet indicateur est un tableau informatif (Dashboard). Sa fonction est de centraliser les informations de plusieurs unités de temps en un seul endroit.

Comme Complément : Pour une analyse technique complète, il est recommandé d'utiliser le Stochastique natif de MT5 (ou votre indicateur favori) sur le graphique principal. Cela vous permettra de voir le mouvement détaillé du prix tandis que le tableau vous donne le contexte global.

Utilisation Indépendante : Il est totalement fonctionnel par lui-même. Beaucoup de traders l'utilisent comme un filtre de contexte rapide pour savoir si le marché est en extension ou s'il y a un épuisement avant d'exécuter un ordre.

Idéal pour :

Traders Intraday et Swing : Qui ont besoin de confirmations multiples pour leurs stratégies.

Stratégies de Réversion : Pour détecter des zones d'épuisement extrême sur plusieurs niveaux.

Minimalistes : Utilisateurs qui recherchent un graphique propre, ordonné et professionnel.

Optimisez votre trading dès aujourd'hui avec une vision claire du marché dans toutes ses dimensions.