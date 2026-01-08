Stochastic MTF Dashboard（ストキャスティクス・マルチタイムフレーム・ダッシュボード）

Stochastic MTF Dashboard は、トレードの効率化を追求して設計された視覚的ソリューションです。現在のチャートを切り替えることなく、最大 6つの異なる時間足 のストキャスティクス状態を同時にモニタリングできます。

このツールの目的は、分析の混乱を排除し、市場の勢いを瞬時に読み取ることです。

赤：買われすぎゾーン — 価格上昇の限界（売りの検討）。

緑：売られすぎゾーン — 価格回復の可能性（買いの検討）。

グレー：ニュートラルゾーン — 中間圏内での推移。

このダッシュボードが選ばれる理由

マルチタイムフレームの明瞭性： 5分足（M5）から日足までを1つのパネルに表示。数秒で上位足のトレンドを把握するのに最適です。

超高速な状況判断： 複雑なラインの交差を読み解く必要はありません。色と数値によって、市場の正確なゾーンを即座に判断できます。

エントリーの根拠を強化： トレンドに逆らったトレードを防止します。下位足でのエントリーが、上位足の相場心理と一致しているかを確認できます。

クリーンでプロフェッショナルなUI： 作業スペースを圧迫しないよう、美しく最適化されています。位置、色、サイズはカスタマイズ可能です。

ハイパフォーマンス： MetaTrader 5（MT5）の動作を妨げない軽量なコード設計。複数の銘柄を同時に開いてもスムーズに動作します。

設定と同期： 初期設定値は 5, 3, 3（%K, %D, Slowing）となっており、MT5標準のストキャスティクスと一致しています。重要な注意点： 自身の戦略に合わせてダッシュボードの期間をカスタマイズする場合、メインチャートに表示しているストキャスティクスの設定も同様に変更してください。これにより、パネルの情報とチャート上のラインの動きが完全に同期し、乖離のない正確なテクニカル分析が可能になります。

正しい使用方法

このインジケーターは「情報パネル（ダッシュボード）」です。複数の時間足の情報を一箇所に集約することを目的としています。

補助ツールとして： 詳細な価格アクションを確認するため、メインチャートには MT5標準のストキャスティクス （またはお好みの指標）を表示させることをお勧めします。これにより、詳細な動きを見つつ、ダッシュボードで全体像を把握できます。

単体での使用： 単体でも十分に機能します。多くのトレーダーは、注文を出す前に相場の過熱感や枯渇を確認するための「クイック・コンテキスト・フィルター」として活用しています。

以下のような方に最適です：

デイトレーダーおよびスイングトレーダー： 戦略に複数の根拠（コンファメーション）を必要とする方。

逆張り（リバーサル）戦略： 複数のレベルで極端な過熱ゾーンを特定したい方。

ミニマリスト： 清潔で整理された、プロフェッショナルなチャート環境を求める方。

あらゆる次元で市場を明確に捉え、あなたのトレードを今すぐ強化しましょう。