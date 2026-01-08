Stochastic MTF Dashboard

Stochastic MTF Dashboard（ストキャスティクス・マルチタイムフレーム・ダッシュボード）

Stochastic MTF Dashboard は、トレードの効率化を追求して設計された視覚的ソリューションです。現在のチャートを切り替えることなく、最大 6つの異なる時間足 のストキャスティクス状態を同時にモニタリングできます。

このツールの目的は、分析の混乱を排除し、市場の勢いを瞬時に読み取ることです。

  • 赤：買われすぎゾーン — 価格上昇の限界（売りの検討）。

  • 緑：売られすぎゾーン — 価格回復の可能性（買いの検討）。

  • グレー：ニュートラルゾーン — 中間圏内での推移。

このダッシュボードが選ばれる理由

  • マルチタイムフレームの明瞭性： 5分足（M5）から日足までを1つのパネルに表示。数秒で上位足のトレンドを把握するのに最適です。

  • 超高速な状況判断： 複雑なラインの交差を読み解く必要はありません。色と数値によって、市場の正確なゾーンを即座に判断できます。

  • エントリーの根拠を強化： トレンドに逆らったトレードを防止します。下位足でのエントリーが、上位足の相場心理と一致しているかを確認できます。

  • クリーンでプロフェッショナルなUI： 作業スペースを圧迫しないよう、美しく最適化されています。位置、色、サイズはカスタマイズ可能です。

  • ハイパフォーマンス： MetaTrader 5（MT5）の動作を妨げない軽量なコード設計。複数の銘柄を同時に開いてもスムーズに動作します。

  • 設定と同期： 初期設定値は 5, 3, 3（%K, %D, Slowing）となっており、MT5標準のストキャスティクスと一致しています。重要な注意点： 自身の戦略に合わせてダッシュボードの期間をカスタマイズする場合、メインチャートに表示しているストキャスティクスの設定も同様に変更してください。これにより、パネルの情報とチャート上のラインの動きが完全に同期し、乖離のない正確なテクニカル分析が可能になります。

正しい使用方法

このインジケーターは「情報パネル（ダッシュボード）」です。複数の時間足の情報を一箇所に集約することを目的としています。

  • 補助ツールとして： 詳細な価格アクションを確認するため、メインチャートには MT5標準のストキャスティクス（またはお好みの指標）を表示させることをお勧めします。これにより、詳細な動きを見つつ、ダッシュボードで全体像を把握できます。

  • 単体での使用： 単体でも十分に機能します。多くのトレーダーは、注文を出す前に相場の過熱感や枯渇を確認するための「クイック・コンテキスト・フィルター」として活用しています。

以下のような方に最適です：

  • デイトレーダーおよびスイングトレーダー： 戦略に複数の根拠（コンファメーション）を必要とする方。

  • 逆張り（リバーサル）戦略： 複数のレベルで極端な過熱ゾーンを特定したい方。

  • ミニマリスト： 清潔で整理された、プロフェッショナルなチャート環境を求める方。

あらゆる次元で市場を明確に捉え、あなたのトレードを今すぐ強化しましょう。


レビュー 1
Findolin
1920
Findolin 2026.01.08 13:19 
 

Eine sehr gute Idee! Vielen Dank!

作者のその他のプロダクト
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
インディケータ
トレンドBB MACD ADXフィルターインジケーター トレンドBB MACD ADXフィルター は、 ボリンジャーバンド（BB） 、 MACD 、そして 方向性移動指数（ADX） を組み合わせた高度なテクニカルツールです。今回は、 +DI と**-DI**による完全な方向性分析システムと、MACDとのクロス確認オプションを新たに組み込みました。このツールは、正確でフィルターされたトレードシグナルを提供するために設計されており、 スキャルピング 、 デイトレード 、 スイングトレード に最適化されています。トレンドの方向性だけでなく、その強さと信頼性も特定するのに役立ちます。 主要コンポーネント ボリンジャーバンド（BB） BBミドル（中央線） : 単純移動平均線（SMA）。 BBアッパー / BBロウアー : SMA ± (標準偏差 × 乗数)。 完全なカスタマイズ : 色、線の太さ、スタイルの調整が可能です。 ハイブリッドシグナル（Hybrid Signal） MACDライン（ヒストグラムではない）とBBミドルを組み合わせ、その値をスケーリングしてダイナミックなシグナルを生成します
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Projective SR – リアルタイム予測のサポートとレジスタンス Projective SR は、チャート上の 重要なサポートとレジスタンスのポイント を自動的に検出し、それらを 斜めかつ動的に未来へ投影する 高度なインジケーターであり、価格が反応する可能性のあるゾーンを予測します。 固定レベルのみを表示する従来のインジケーターとは異なり、 Projective SR は価格の幾何学を分析し 、最も関連性の高い ピボット を特定し、市場の動きに適応する 傾斜したライン を描画します。 これらのラインは リアルタイムで更新され 、新しいローソク足が形成されるにつれて価格構造がどのように進化するかを示します。 技術的特徴 (Gijutsu-teki Tokuchō) ローソク足の構造に基づいた ピボット （高値と安値）の 自動検出 。 リアルタイム計算 を使用した 正確な幾何学的投影 （バー数に基づく計算ではない）。 将来の動きを予測する 投影されたサポートおよびレジスタンスライン 。 柔軟な設定： ピボットの感度、投影の長さ、色、太さ、ラベル。 安定モード： 新しい確認済みピボッ
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
このインジケーターは何をしますか？ このインジケーターは、チャートを自動的に分析して エリオット波動のパターン （推進波と修正波）を特定し、リアルタイムで波1、2、3、4、5がどこにあるかを表示します。さらに、 価格予測 、 出来高の検証 、および 三角保ち合いの検出 も含まれています。 この「レーダー」バージョンはどのように改善されましたか？ 目標の予測: 第5波での価格の行方を提案します。 出来高による検証: 出来高が検出されたパターンを支持しているか確認します。 三角保ち合いの検出: 複雑な修正（収縮、拡張、対称）を特定します。 確率分析: 検出されたパターンの信頼性（％）を示します。 複数の代替カウント: 市場が曖昧な場合に、複数の有効な選択肢を提供します。 色と線の見方 波の線： 青: 推進波 （1、3、5）— 主要なトレンド。 赤: 修正波 （2、4）— トレンド内の後退。 黄色い線（推奨される後退） この線は、修正が終了する可能性が最も高い水準を示します。 もし価格が後退し、黄色の線の基部（価格に最も近い点であり、エントリーレベルとして機能します）を破ると、その線が反対側
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
インディケータ
StochW%R モメンタムオシレーター – あなたの賢いハイブリッドモメンタム指標 精度。ノイズフィルタリング。より信頼性の高い。 ボラティリティの高い市場で誤ったシグナルを生成する従来のオシレーターにうんざりしていませんか？ StochW%R モメンタムオシレーター は、モメンタム分析の進化形であり、 ストキャスティクス と ウィリアムズ%R の最高の部分を1つの強力でカスタマイズ可能な指標に組み合わせています。 主な利点： スマートな融合アルゴリズムにより、 市場のノイズを低減 し、 よりクリーンなシグナル を提供します。また、トレンド転換の早期アラートも可能です。 なぜこの指標は優れているのか？ 2つのオシレーターのインテリジェントな融合 ストキャスティクス（平滑化）： ノイズへの感度を低く抑えつつ、買われすぎ/売られすぎの状態を特定します。 ウィリアムズ%R（反転および調整済み）： 急激な価格変動に対して高い反応性を提供します。 結果： 誤ったシグナルをフィルタリングし、信頼性を向上させる より正確なモメンタムライン が得られます。 完璧なタイミングのためのシグナルライン シ
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
ユーティリティ
テーマスイッチャー - 取引ターミナルをカスタマイズ 概要 テーマスイッチャー は、MetaTrader 5 のチャートの配色を素早く変更できるインタラクティブなパネルです。快適でパーソナライズされた視覚環境を求めるトレーダーのために設計されたこのインジケーターは、ブランド、映画、プロフェッショナルなデザインにインスパイアされた様々なテーマスタイルを提供します。 使用方法 パネルを開く : インジケーターをチャートに追加するだけで、異なるテーマのボタンが表示されたウィンドウが現れます。 テーマを選択 : 利用可能なスタイルをクリックすると、チャートが瞬時に変更されます。 閉じて完了 : 好みのテーマを選択したら、 X をクリックしてパネルを閉じ、快適で自分のスタイルに合った視覚環境でテクニカル分析を続けます。 利用可能なスタイル AMD : ゲーマーやテクノロジーの美学にインスパイアされた、鮮やかなコントラスト。 Batman (バットマン) : ダークでエレガントなデザインで、豪華さと洗練された雰囲気が漂います。 Bloomberg Dark (ブルームバーグダーク) : プロのトレ
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
バーチャル・キャンドル・ブロック – 境界のない市場を視覚化 Virtual Candle Blocks は、MetaTrader 5向けの高度なインジケーターで、プラットフォームに本来存在しないカスタム時間足のローソク足を作成し、表示することができます。 主な特徴: カスタム時間足: 基本となるローソク足を、任意の期間（例：5時間、14時間、28時間、72時間など）のブロックにまとめ、新しいバーチャルローソク足を作成します。これにより、TradingViewなどのプレミアムプラットフォームでしか利用できない独自の時間足にアクセスできます。 クリアな表示: バーチャルローソク足を、実体とヒゲ付きでチャート上に直接描画します。色や実体の幅をカスタマイズでき、純粋なプライスアクション分析のためにヒゲを表示するかどうかも選択できます。 完全にカスタマイズ可能: このインジケーターには、選択されたバーチャル時間足を表示するミニマルなパネルが含まれています。MT5のすべての描画ツールと互換性があり、バーチャルローソク足の上にサポートライン、レジスタンスライン、トレンドラインをマークできます。 高
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Pi Cycle Projectionsとは？ Pi Cycle Projectionsは、MetaTrader 5向けの包括的なトレーディングシステムであり、2つの利点を提供します。それは、現在の市場における 高確率なエントリーシグナル （移動平均線のクロス）を識別するだけでなく、 市場の将来のシナリオの視覚的な地図 を描き出します。 これは、2-in-1のシステムとして考えてください。 いつ 行動すべきかを教える インテリジェントなシグナルジェネレーター （Pi移動平均線のクロス）。 価格が どこへ 向かう可能性があるかを示す 戦略的なサイクルプロジェクター 。 両方の機能は、強力な「Pi」サイクルの概念に基づいていますが、ノイズを減らすための複数の オプションフィルター によって強化されています。（フィルターを有効にすると、いずれかの条件を満たさない場合、予測線は消えます。） コンポーネント1：Pi移動平均線クロスによるシグナル生成（「今」） 通常、Piシグナルは移動平均線のクロスで生成されます。しかし、このインジケーターは、 厳格な4層の検証プロセス に従うため、 買いや売りの
FREE
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
大口トレーダーがあなたに見せたくない秘密を発見しましょう。 市場の**「クジラ（大口投資家）」 が常に同じ時間、同じ方向で参入しているのか、疑問に思ったことはありませんか？このインジケーターがそれを示します。エントリーシグナルは提供しませんが、通常見過ごされがちな 時間別または日別の歴史的な値動きのパターン**を明らかにします。 たとえば、 木曜日の15:00 に EURUSD が 80%の確率で上昇 する可能性があることを発見できるかもしれません。時間帯の バイアスを確認したい トレーダーや、自身の戦略のために 高確率な時間帯を特定したい トレーダーに理想的です。 これを使えば、一目で以下の情報が視覚化されます。上昇/下降ローソク足の割合、優勢な方向性、平均的な値動き。これにより、 機関投資家が歴史的にどのように行動してきたか を理解し、分析を素早く簡単に補完できます。 注：M30（30分足） データは1時間単位で統合されます。各時間は、それを構成する2本の30分足のローソク足の挙動を示します。 注：貴金属、株式、指数について 一部の資産では、市場やブローカーが必ずしも 00:00
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Advanced ADX Pro: ADX分析を次のレベルへ  Advanced ADX Pro は、従来の 平均方向性指数（ADX） インジケーターの使用体験を変革するために設計された、高度なトレーディングツールです。より優れた 利便性、コントロール、視覚的・聴覚的な明確さ を提供するために作成されたこのインジケーターは、MetaTrader 5（MT5）ネイティブADXの機能をはるかに超えています。 ADXとは何か、そしてなぜそれが重要なのか？ ADXは、市場の トレンドの強さ を測定する重要なテクニカルインジケーターです。主に3本の線で構成されています。 ADX（青線）： トレンドの強さを示します。値が増加すると強いトレンドを示唆し 、減少するとトレンドの弱さやレンジ相場を示します 。 +DI（緑線）： 上昇の動きの強さを測定します 。 -DI（赤線）： 下降の動きの強さを測定します 。 これらの線の組み合わせにより、トレーダーは市場がトレンドにあるかどうか、そしてどの方向に最も強い動きがあるかを特定できます。 MT5ネイティブADX vs. Advanced ADX Pro：機
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
MarketCrack – Whale Detector: スマートマネーとの連携 MarketCrack – Whale Detector は、市場の主要参加者、いわゆる「クジラ」の活動を視覚的かつ事前に検出するために設計されたプロフェッショナルなインジケーターです。その目的は、重要な機関投資家のプレッシャーの瞬間を特定し、トレーダーがスマートマネーの方向性と一致し、より自信を持って戦略的な意思決定を行えるようにすることです。 機能と目的 MarketCrack – Whale Detector は、複数の主要な時間軸（H1からH12まで）での価格行動と出来高を分析し、機関投資家のプレッシャーパターンを特定します。このシステムは、この情報を収集し、コンパクトでプロフェッショナルなビジュアルパネルで表示します。そこでは、各時間軸における「クジラ」の活動の強さと方向が明確に示されます。複数の時間軸が一致すると、インジケーターは自動的にそれを強調表示し、ユーザーが大規模なオペレーターによって支配されているトレンドを検出し、より早く情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。 確認とアラ
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
LCDラゲール収束・発散（Laguerre Convergence Divergence）：クラシックMACDの高度な改良版 LCDラゲール収束・発散（Laguerre Convergence Divergence） は、古典的なMACDを改良するために設計された、高度なテクニカル指標です。より速く、より感度が高く、適応性の高いモメンタム検出を提供します。主な利点は、従来の移動平均線よりも価格変化に正確に反応する ラゲールフィルター を使用している点です。 主な利点 高い感度と少ない遅延： ラゲールフィルターは、ボラティリティの高い市場で非常に重要な、より早期の売買シグナルを生成します。 ボラティリティへの適応性： **ATR（Average True Range、平均真の範囲）**に基づいて動的に調整され、低ボラティリティ時にはノイズをフィルタリングし、高ボラティリティ時には素早く反応します。 強化されたノイズフィルタリング： 偽のシグナルを減らすために、**決定ゾーン（Decision Zone）**と追加のスムージング（ヒストグラムのEMA）が含まれています。 オプションの出来高
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
トレーディングアドバイザー - 頼れるパートナー このインジケーターは、リアルタイムの市場定量的分析を提供することで、トレーダーの取引を 助言し、サポートする ために設計されています。これは自動売買ツールではなく、以下の情報を提供する インテリジェントなアシスタント です。 市場診断 （上昇/下降トレンド、レンジ、ボラティリティ） 一般的な推奨事項 （いつ買うか、売るか、待つか） 推奨されるリスク管理 （ATRに基づくストップロスとテイクプロフィット） 規律を維持するための 心理的アドバイス これは、自分のアイデアを検証したり、取引の重要な側面を思い出したりするのに役立つ**「もう一つの目」**を求めているトレーダーにとって理想的です。 ユーザーマニュアル 設定可能なパラメーター 1. 一般パラメーター 分析時間軸 (Timeframe for analysis)： 分析のための時間軸（デフォルトは現在のチャートの時間軸）。 推奨： 実際に取引を行う時間軸（H1、M15など）と同じ時間軸を使用してください。 パネル表示 (Show Panel)： ビジュアルパネルを有効/無効にします。
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant は、MetaTrader 5 用のプロフェッショナルなインジケーターで、完全で構造化された取引データを JSON 形式でエクスポートするように設計されています。その目的は、ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude、DeepSeek などの無料または有料のAIアシスタントが、その情報を分析し、パーソナライズされた推奨事項、戦略、および説明を提供できるようにすることです。 特別な推奨事項: DeepSeek このエクスポーターはあらゆるAIで機能しますが、いくつかの理由から DeepSeek の使用を特に推奨 します。 拡張されたコンテキスト能力 : インジケーターがエクスポートする大量のデータを処理するのに理想的です。 ネイティブな多言語サポート : 含まれている7つの言語と完全に互換性があります。 高度なテクニカル分析 : テクニカルパターンとインジケーターを解釈する優れた能力。 効率的な JSON 処理 : 複雑なデータ構造を扱うた
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
このインジケーターは、 高度な損失ポジションモニター であり、時間内に対応して資本を保護するのに役立つように設計されています。現在のシンボルで開いているすべての取引をリアルタイムで分析し、複数の時間軸でATRを使用してボラティリティを計算し、価格がストップロスにどれだけ近いかを判断します。 視覚的な線（ ダイナミックストップロス と ブレークイーブン ）と、各取引に関する主要情報が表示される ブルームバーグスタイルのパネル が表示されます。 残高に対する損失の割合 ストップロスまでの距離（pipsおよびATR倍数） 取引が開いてからの時間 直感的な色で表示される警告ステータス（警告、重大、または緊急） さらに、取引がリスクゾーンに入ると、音声アラートとプッシュ通知を送信します。 入力パラメータの説明 (Inputs) テクニカル設定 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze: ATRの計算に使用される時間軸（例："H1,H4,D1"）。 ATRPeriod: ボラティリティを測定するためのATR期間。 MinATRValue: 狭すぎるゾーンを避
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Adaptive Fibonacci Zones は、MetaTrader 5のクラシックなフィボナッチ・リトレースメントを改良し、動的にしたバージョンです。ネイティブなフィボナッチとの主な違いは、 手動でレベルを引いたり、どの点からどの点までリトレースメントを測定するかを目測で決める必要がない ことです。 このインジケーターがあなたに代わってこの作業を行います。フラクタルとATRに基づくボラティリティフィルターを使用して、市場の スイング（重要な高値と安値）を自動的に検出 します。これにより、フィボナッチはリアルタイムで市場に適応し、潜在的な サポートとレジスタンスのゾーン を特定するためにより現実的で有用なレベルを表示します。 MT5のネイティブなフィボナッチに対する利点 自動かつ適応的: ネイティブなフィボナッチは、手動でレベルを描画する必要があります。このインジケーターは、最も関連性の高いスイングを自動的に見つけます。 より現実的: ATR（ボラティリティ）を使用して偽のスイングをフィルタリングし、重要性のない非常に小さな動きでレベルが表示されるのを防ぎます。 ダイナミックな色
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 高度なフィルターを備えた、プライスアクションに基づくスマートなシグナル GoGo Breakerは、**「マスターキャンドル」**パターンを使用して、リアルタイムで高確率の機会を特定する強力なトレーディングインジケーターです。 迅速かつ正確なエントリー を求めるトレーダー向けに設計されており、 スキャルピング、日中取引、およびスイングトレード に最適です。 明確な矢印で売買シグナルを自動的に検出します。 すべての市場（FX、インデックス、コモディティ、暗号通貨）で機能します。 柔軟性: 単独で使用することも、他のインジケーターと組み合わせて精度を高めることもできます。 推奨される戦略 基本戦略: VIDYA + Parabolic SARによる最適化 (明確なトレンド内のシグナルをフィルタリングし、偽のブレイクアウトを回避します) 買いのルール: GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。 次のローソク足が VIDYAの上に開いて閉じる 。 Parabolic SAR が 価格の下にある (
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Correlation Nexus Correlation Nexus: 通貨ペアの順相関または逆相関の関係をマスターする Correlation Nexus は、2つの金融商品の 統計的相関 に基づいて取引機会を検出する、MetaTrader 5向けの高度なテクニカルインジケーターです。このシステムにより、トレーダーは**正の相関（順相関） と 負の相関（逆相関）**の両方を利用して利益を得ることができ、さまざまな通貨ペア、指数、商品に動的に適応します。 従来のツールとは異なり、このインジケーターは 単独で機能するわけではありません 。そのロジックは、 実際の統計的相関 、 確認のためのテクニカル分析 、そして視覚的に分かりやすいシグナルシステムを組み合わせており、コントロールパネルを通じて、より高い精度と自信を持って行動することができます。 使い方 主要ペア （ symbol_to_analyze ）を選択し、インジケーターの設定に入力します。 補助ペア （インジケーターを適用するチャート）を開きます。 取引したい相関のタイプを選択します。 負の相関（逆相関） ：ペア間で反対のシグ
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
スキャルピングタイマー – 要求の厳しいスキャルパーのためのリアルタイム精度 スキャルピングタイマー は、 完璧なタイミング と 最小限の取引コスト を重視するスキャルパーやデイトレーダーのために特別に設計された、コンパクトな視覚インジケーターです。このリアルタイムパネルは、スキャルピングに不可欠な2つの指標を表示します。 チャートで設定されたローソク足のクローズまでの残り時間の 正確なカウントダウン 現在の銘柄の スプレッドの即時表示 この重要な情報が手元にあれば、急な動きを予測し、コストのかかるエントリーを避け、より高い精度でエントリーおよびエグジット取引を実行できます。 主な機能： ティックごと、秒ごとの継続的な更新 により、完全な精度を保証します。 現在のローソク足のクローズまでのカウントダウン は、最後の数秒での潜在的なブレイクアウトや急騰を検出するのに役立ちます。 現在のスプレッドの表示 は、エントリーコストが許容できるかどうかを評価するために不可欠です。 コンパクトでクリーン、完全にカスタマイズ可能なパネル ：位置、色、サイズなどを選択できます。 すべての時間枠と銘柄に対
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
ラゲールRSI（Laguerre RSI）：高度なオシレーター ラゲールRSI（Laguerre RSI） は、ジョン・エーラスによって開発された、デジタルフィルターに基づく高度なオシレーターです。このインジケーターは、 ラゲールフィルター と呼ばれる手法を使用して価格変動を平滑化し、 買われすぎ および 売られすぎ の領域をより正確に検出し、市場ノイズを低減します。 ラゲールRSIは 0から1の間 で変動し、その標準レベルは次のとおりです。 買われすぎ: 0.75 以上 売られすぎ: 0.25 以下 このインジケーターは、 市場の転換点 、 正確なエントリー 、 シグナルの確認 を検出するのに理想的です。 オプション機能 ラゲールRSIには、以下のようなオプション機能が含まれています。 音、メール、またはプッシュ通知によるアラート 重要なゾーン間の視覚的な塗りつぶし 平滑化の柔軟なパラメータ設定（ ガンマ ） ユーザーマニュアル 設定可能なパラメータ： 1. 主要設定 ガンマ (0.1 から 0.9): 平滑化の度合いを制御します。 低い値 → 感度が高く、シグナルが多くなります。
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Smart Volume Flow (スマート・ボリューム・フロー) Smart Volume Flow は、注文フローの解釈を次のレベルへと引き上げるプロフェッショナルな出来高分析ツールです。単にバーの数を数えるだけでなく、 ハイブリッド出来高 、 トレンドの背景 、 マルチタイムフレーム・フィルター 、そして 方向性のある強さ（ADXと+DI/-DI）による検証 を組み合わせています。 その目的は、市場の活動を 分解し、重み付けし、文脈化 することで、生のデータをより高い精度で意思決定を行うための戦術的な情報に変えることです。 他のツールとの違い MetaTrader 5の標準の出来高インジケーターは、各バーの総出来高のみを表示しますが、Smart Volume Flowは 出来高がどのように、どこで発生したか を分析します。これにより、買占め、売却、クライマックス、吸収といった機関投資家のパターンを特定し、トレンドの方向と強さでそれらを裏付けます。 主な特徴 加重ハイブリッド出来高 実際の出来高とティック出来高を組み合わせ、以下の要素に基づいた補正係数を適用します。 バーのレンジ
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
「チェス戦略をFX取引に応用する」 市場をチェス盤だと想像してみてください。 各テクニカル指標は、独自の強力な機能を持つユニークな駒です。このインテリジェントなシステムは、高い確率でエントリーシグナルを検出するために調和して機能する6つの重要な「駒」を組み合わせます。 ポーン（EMA 50）： 俊敏な斥候として、短期トレンドの急激な変化を検出します。 ルーク（EMA 200）： 揺るぎない要塞として、主要な市場トレンドを確認します。 ナイト（ボリンジャーバンド）： 機敏で予測不能な動きで、市場のボラティリティと潜在的な反転ゾーンを特定します。 ビショップ（RSI）： その動きは正確で、買われすぎ・売られすぎのレベルを測定し、価格のモメンタムを評価します。 クイーン（MACD）： 最も強力で多才な駒として、モメンタムとトレンドの方向を分析します。 キング（秘密のフィルター）： 戦略の頭脳。この重要なフィルターは、 レンジ相場や方向性が定まらない期間 に焦点を当て、シグナルが通過することを許可するように設計されています。これにより、インジケーターは 潜在的なブレイクアウトや反転 に集中し
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
DominoSync DoubleSix：信頼性の高い取引のための高度なインジケーター DominoSync DoubleSix は、複数の時間軸を分析し、低ボラティリティや異常な値幅のローソク足をフィルタリングすることで、トレーダーが より信頼性の高いエントリーシグナル を特定するのに役立つ高度なインジケーターです。エントリーシグナルは インジケーターのヒストグラム に表示されるため、価格チャート上での分析がより明確で邪魔になりません。 DominoSync DoubleSix がユニークな理由 多時間軸分析 最大 20の期間 （M1からW1まで）を評価します。 異なる時間軸の整合性に基づいて、強気または弱気の確率を計算します。 シグナル生成 選択された時間軸の 少なくとも50%が有効な場合 にのみ、インジケーターはシグナルを生成します。この割合は ユーザーが変更可能 です。 増やす と、シグナルの信頼性は向上しますが、機会の数は減少します。 減らす と、より多くのシグナルを受け取れますが、確認の度合いは低くなります。 パターン検出 各時間軸の各ローソク足の方向を分析します。 継続、
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Pro MA 5 – プロフェッショナル移動平均線スイート  MetaTrader 5で最も包括的な移動平均線システム Pro MA 5 は、強力でカスタマイズ可能、かつ効率的なインターフェースを提供することで、テクニカル分析に革命をもたらし、外科手術のような精度でトレンドを検出します。  Pro MA 5 とは？ これは、インテリジェントなアラート、インタラクティブなパネル、そしてあらゆる金融商品や時間枠での取引に最適化されたデザインを備えた、最大 5本の移動平均線 を統合する高度なインジケーターです。トレーダーのためのオールインワンソリューションです。  主な機能  プロフェッショナルな複数MA設定 最大 5本の移動平均線 を同時に表示でき、それぞれを完全に制御できます。 利用可能なメソッド： SMA（単純移動平均線）、EMA（指数移動平均線）、SMMA（平滑移動平均線）、LWMA（線形加重移動平均線） 。 7種類の適用価格： 終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値 。 完全なカスタマイズ：個別の色、太さ、線種。  インテリジェントなアラートシステム すべてのMAの組み合わ
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
エキスパート
AUIボット - 人工ウルトラ本能 注意： 毎日、毎週、または毎月の利益を追求する方には、このボットは おすすめできません 。 このボットは 年間の収益性のみ を目的として設計されています。そのため、1年間介入せずに静かに稼働させる意思がない場合、このボットはあなたには不向きです。 このボットの仕組み このボットは、市場の複数の要因を異なる時間軸で分析し、非常に厳格な判断を下します。有利な条件の 完璧な合致 を検出した場合にのみ、取引に入ります。このため、 一度も取引を開かないまま数週間、あるいは数ヶ月が経過する ことがあります。 しかし、一旦入ると決めたら… 全力を尽くします 。 口座の 利用可能な証拠金100%を使用して、同じ方向に複数の取引を開きます。 これは、徐々にではなく、一括でエントリーし、その瞬間を最大限に活用することを意味します。 いつ買い、いつ売るのか？ 購入する場合、ボットは市場が安値で、強い売り圧力がなく、ポジティブな勢いの兆候があり、飽和度が低いことを待ちます。さらに、行動する前に基調トレンドに力があることを確認します。 売却する場合、その逆を待ちます。市場が高
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
TDI ラゲール (TDI Laguerre) TDI ラゲール は、人気のインジケーターである Traders Dynamic Index (TDI) を進化させたものです。従来の RSI を ラゲールフィルター に置き換えることで、価格変動をより滑らかに、敏感に、そして正確に読み取ることができます。この高度なバージョンは、ボラティリティ、移動平均、視覚的なシグナル検出の要素を組み合わせ、設定可能なアラート機能も備えています。 このインジケーターの機能は？ このインジケーターは以下を表します。 終値に基づいた 平滑化されたラゲールライン 。 ラゲールライン上にある短期 EMA シグナルライン 。 ミドルバンド （ラゲール移動平均）。 ボラティリティバンド （ラゲール標準偏差に基づく）。 設定可能な 上限と下限レベル （例：買われすぎ/売られすぎ）。 主要なクロスと極端なゾーンからの反転に基づく 視覚的な売買シグナル 。 ローソク足の終値で条件が満たされた場合にのみ、誤ったシグナルを回避する音と視覚によるアラート。  主な違い： 特徴 従来の TDI (RSI) TDI ラゲール (
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
BB KC ハイブリッドスクイーズバンド – 高度なボラティリティと圧縮インジケーター BB KC ハイブリッドスクイーズバンド は、 ボリンジャーバンド (BB) と ケルトナーチャネル (KC) をインテリジェントに組み合わせた新世代のテクニカルインジケーターで、単一のハイブリッド構造になっています。市場のボラティリティ、 圧縮 、拡大の環境をより正確に読み取るように設計されており、このインジケーターは、より早く、よりノイズを少なくして、主要な機会領域を検出できます。 機能 動的ハイブリッドバンドの計算 調整可能な 重み付け係数 を使用してBBとKCの上下バンドを融合し、両方の長所を受け継ぐチャネルを作成します。 BB: 標準偏差による変化への感度。 KC: 実際のボラティリティ (ATR) に基づく堅牢性。 圧縮ゾーン（「スクイーズ」）の自動検出 インジケーターは 動的なハイブリッド幅 を測定し、最近の履歴（パーセンタイル）と比較します。バンドが定義されたしきい値を下回って狭くなると、チャート上に視覚的なシンボル（円または矢印）で 圧縮イベント をマークします。 これは、爆発的な
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
MultiFrame Momentum インジケーター (マルチタイムフレーム・モメンタム指標) MultiFrame Momentum は、 複数の市場時間軸 を同時に分析し、 方向性の収束 の瞬間を特定する高度なインジケーターです。その独自の設計は、異なる時間軸間でのモメンタムの一致を探し、 緑（強気） 、 赤（弱気） 、 灰色（中立） の間で変化するラインを通じて、明確な視覚的シグナルを生成します。 必須の 設定とテスト このインジケーターの有効性は、 時間軸のカスタム設定 に完全に依存します。すべてのトレーダーは、自分の戦略に最も適した時間軸の組み合わせをテストし、評価する必要があります。 スキャルピング (Scalping): M1 から M15 をアクティブにする デイトレード (Day Trading): M30 と H1-H4 を組み合わせる スイングトレード (Swing Trading): H4 から W1 に焦点を当てる さまざまな組み合わせをアクティブにしたり非アクティブにしたりして試行し、ご自身のトレーディングスタイルに最適な 設定 を見つけてください。 実践
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Legion of Soldiers – 使用マニュアル 主な目的 Legion of Soldiers は、既に確立されたトレンド戦略における 再エントリー の指標として設計されています。 この指標は、それ自体でトレンドを定義するものではなく、事前に特定された トレンドシステムを補強し、強化する ために使用されます。 トレンドの方向は、以下のツールを使用して事前に確認する必要があります。 MarketCrack – Whale Detector （推奨）。 または、ユーザーが使用する高時間軸でのトレンド検知戦略。 使用方法 ユーザーは、 青い線（Fast）と赤い線（Slow）の交差 を待つ必要があります。 下から上への交差: 主要なトレンドが既に確認されている場合に限る、 強気の再エントリー のシグナル。 上から下への交差: 下降トレンド内での 弱気の再エントリー のシグナル。 この指標には 設定可能なアラートシステム が組み込まれており、トレーダーの好みに応じて、強気の交差のみ、弱気の交差のみ、または両方の通知を受け取ることができます。 ヒストグラム Legion of Soldi
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Oracle オシレーター (Oracle Oscillator) は、テクニカル分析における真の革命です。 トレーダーに RSI 、 ストキャスティクス (Stochastic)、 Williams %R 、 DeMarker 、 ラゲール・フィルター (Laguerre Filter) など、複数のオシレーターを同時に監視することを強制する代わりに、このインジケーターはそれぞれの最良の部分を、 1本のハイブリッドライン （DodgerBlue 色）に統合しました。このラインは、 実際の値動きに素早く反応する ように完璧に調整されつつ、 市場のノイズをフィルタリング し、多くのトレーダーを混乱させる誤ったシグナルを回避します。 なぜ個々のオシレーターよりも優れているのか？ Williams %R (30%): 最も速く、最も反応性が高い が、単独ではシグナルが過剰になりがち。 ラゲール・フィルター (30%): ノイズを除去し、値動きの質を検証する インテリジェントな平滑化。 ストキャスティクス (20%): 重複することなく補完する 制御された感度 。 RSI (10%): 相対的
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Dragon Bands Z：ビジュアルトレンド分析インジケーター Dragon Bands Z は、複数のテクニカルソースを視覚的に統合することでチャートの読み取りを簡素化するために設計されたインジケーターです。その目的は、多数の個別のインジケーターでチャートを cluttered にすることなく、市場の方向性と強さを明確に表示することです。 このインジケーターは、 ハイブリッドカラーフィル を使用して、価格アクションを4つの主要な視覚状態に変換します。 緑色： 優勢な上昇方向の勢いを示します。 赤色： 優勢な下降方向の勢いを確認します。 黄色： 低ボラティリティまたはレンジ相場の局面を示唆します。 灰色： 市場の優柔不断さを示し、方向性の確認を待つ必要があることを示唆します。 この手法により、現在のトレンドを素早く評価できます。複数のインジケーターを個別に分析するのとは異なり、Dragon Bands Z は分析を統合し、統一された視点を提供します。 主な特徴 視覚的な明瞭さ： 複雑なテクニカル情報をシンプルなカラーコードに変換します。 マルチタイムフレーム分析： 他のタイムフレー
