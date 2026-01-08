Stochastic MTF Dashboard
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
Lo Stochastic MTF Dashboard è una soluzione visiva progettata per massimizzare l'efficienza operativa. Ti permette di monitorare lo stato dell'oscillatore stocastico su un massimo di 6 diversi intervalli temporali (timeframe) simultaneamente, il tutto senza dover cambiare il grafico corrente.
Il suo obiettivo è eliminare la confusione e offrirti una lettura istantanea della forza del mercato:
-
Rosso: Zona di Ipercomprato: Possibile esaurimento del prezzo (Opportunità di vendita).
-
Verde: Zona di Ipervenduto: Possibile recupero del prezzo (Opportunità di acquisto).
-
Grigio: Zona Neutra: Il prezzo si mantiene in fasce intermedie.
Perché scegliere questa Dashboard?
-
Chiarezza Multitemporale: Visualizza i timeframe da M5 fino al Daily in un unico pannello. Ideale per identificare i trend primari in pochi secondi.
-
Lettura Ultra-Rapida: Non è necessario interpretare complessi incroci di linee. I colori e i valori numerici indicano istantaneamente l'esatta zona di mercato.
-
Conferma degli Ingressi: Evita di operare contro trend. Assicurati che i tuoi ingressi sui timeframe inferiori siano allineati con il sentiment dei timeframe superiori.
-
Interfaccia Pulita e Professionale: Il pannello è stato ottimizzato per essere esteticamente gradevole e non sovraccaricare il tuo spazio di lavoro. È possibile personalizzarne posizione, colori e dimensioni.
-
Alte Prestazioni: Codice leggero progettato per non rallentare la piattaforma MetaTrader 5, anche con più asset aperti contemporaneamente.
-
Configurazione e Sincronizzazione: L'indicatore è configurato di default con i valori 5, 3, 3 (%K, %D e Rallentamento), allineati ai parametri standard dello Stocastico nativo di MetaTrader 5. È fondamentale ricordare che, se decidi di personalizzare questi periodi nella dashboard per adattarli alla tua strategia, dovrai apportare le stesse modifiche all'indicatore Stocastico applicato sul grafico principale. In questo modo, garantirai che le informazioni visive del pannello e il movimento delle linee sullo schermo coincidano perfettamente, permettendoti un'analisi tecnica precisa e priva di discrepanze.
Come utilizzarla correttamente?
È importante sottolineare che questo indicatore è un pannello informativo (Dashboard). La sua funzione è quella di centralizzare le informazioni di più timeframe in un unico punto.
-
Come Complemento: Per un'analisi tecnica completa, si raccomanda di utilizzare lo Stocastico nativo di MT5 (o il tuo indicatore preferito) sul grafico principale. Questo ti permetterà di osservare il movimento dettagliato del prezzo mentre la dashboard ti fornisce il contesto globale.
-
Uso Indipendente: È totalmente funzionale anche da solo. Molti trader lo utilizzano come un filtro di contesto rapido per capire se il mercato è esteso o se vi è esaurimento prima di eseguire un ordine.
Ideale per:
-
Trader Intraday e Swing: Che necessitano di conferme multiple per le proprie strategie.
-
Strategie di Inversione (Reversion): Per individuare zone di esaurimento estremo su più livelli.
-
Minimalisti: Utenti che cercano un grafico pulito, ordinato e professionale.
Potenzia il tuo trading oggi stesso con una visione chiara del mercato in tutte le sue dimensioni.
Eine sehr gute Idee! Vielen Dank!