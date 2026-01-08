Stochastic MTF Dashboard

Interfaccia Pulita e Professionale: Il pannello è stato ottimizzato per essere esteticamente gradevole e non sovraccaricare il tuo spazio di lavoro. È possibile personalizzarne posizione, colori e dimensioni.

Configurazione e Sincronizzazione: L'indicatore è configurato di default con i valori 5, 3, 3 (%K, %D e Rallentamento), allineati ai parametri standard dello Stocastico nativo di MetaTrader 5. È fondamentale ricordare che, se decidi di personalizzare questi periodi nella dashboard per adattarli alla tua strategia, dovrai apportare le stesse modifiche all'indicatore Stocastico applicato sul grafico principale. In questo modo, garantirai che le informazioni visive del pannello e il movimento delle linee sullo schermo coincidano perfettamente, permettendoti un'analisi tecnica precisa e priva di discrepanze.