Stochastic MTF Dashboard (随机指标多周期仪表盘)

Stochastic MTF Dashboard 是一款专为追求高效交易而设计的视觉化解决方案。它允许您在不切换当前图表的情况下，同时监控多达 6 个不同时间周期 的随机指标（Stochastic）状态。

其核心目标是消除分析中的混乱，让您瞬间掌握市场力度：

红色：超买区 —— 价格可能出现枯竭（看跌信号）。

绿色：超卖区 —— 价格可能出现回升（看涨信号）。

灰色：中性区 —— 价格处于中间震荡范围。

为什么选择这款仪表盘？

多周期清晰化： 在一个面板中同时查看从 M5 到日线（Daily）的时段，是在几秒钟内识别大趋势的理想工具。

极速读取： 无需解读复杂的线条交叉。颜色和数值会立即告知您市场的精确区域。

入场确认： 避免逆势操作。确保您的低周期入场点与高周期的市场情绪保持一致。

简洁专业的界面： 面板经过优化，美观且不占用过多工作空间。您可以自定义其位置、颜色和大小。

高性能运行： 轻量化代码设计，即使同时打开多个交易品种，也不会拖慢您的 MetaTrader 5 平台速度。

配置与同步： 指标默认配置为 5, 3, 3（%K, %D 和 Slowing），与 MetaTrader 5 原生随机指标的标准参数一致。请务必注意： 如果您决定自定义仪表盘参数以匹配您的策略，必须同时对主图表上的随机指标进行相同的更改。这样可以确保仪表盘的视觉信息与图表曲线完全同步，实现精准且无偏差的技术分析。

如何正确使用？

需要强调的是，此指标是一个信息仪表盘 (Dashboard)。其功能是将多个时间周期的信息集中处理。

作为辅助工具： 为了进行全面的技术分析，建议在主图表上配合使用 MT5 原生随机指标（或您喜欢的其他指标）。这样您在观察详细价格走势的同时，仪表盘能为您提供全局视野。 独立使用： 它也可以完全独立运行。许多交易者将其作为快速背景过滤器，在下单前确认市场是否超支或出现疲软。

理想适用对象：

日内交易者和波段交易者： 需要为策略寻找多重确认的投资者。

反转策略爱好者： 用于检测多个层面的极端枯竭区域。

极简主义者： 追求图表简洁、有序且专业的交易者。

立即提升您的交易实力，全方位洞察市场动态。