Stochastic MTF Dashboard

Das Stochastic MTF Dashboard ist eine visuelle Lösung, die auf maximale Effizienz ausgelegt ist. Es ermöglicht Ihnen, den Status des Stochastik-Oszillators in bis zu 6 verschiedenen Zeiteinheiten gleichzeitig zu überwachen, ohne Ihren aktuellen Chart verlassen zu müssen.

Ziel des Tools ist es, Verwirrung zu stiften und Ihnen eine sofortige Interpretation der Marktstärke zu ermöglichen:

  • Rot: Überkaufter Bereich: Mögliche Erschöpfung des Preises (Verkaufschancen).

  • Grün: Überverkaufter Bereich: Mögliche Erholung des Preises (Kaufchancen).

  • Grau: Neutrale Zone: Der Preis bewegt sich in mittleren Bereichen.

Warum sollten Sie sich für dieses Dashboard entscheiden?

  • Multi-Timeframe-Klarheit: Visualisieren Sie Zeitrahmen von M5 bis Daily in einem einzigen Panel. Ideal, um übergeordnete Trends in Sekundenschnelle zu identifizieren.

  • Ultraschnelle Analyse: Sie müssen keine komplexen Linienkreuzungen interpretieren. Die Farben und numerischen Werte zeigen Ihnen sofort die exakte Marktzone an.

  • Bestätigung von Einstiegen: Vermeiden Sie Trades gegen den Trend. Stellen Sie sicher, dass Ihre Einstiege in niedrigen Zeiteinheiten mit der Marktstimmung der höheren Zeitrahmen übereinstimmen.

  • Saubere und professionelle Benutzeroberfläche: Das Panel wurde ästhetisch optimiert, um Ihren Arbeitsbereich nicht zu überladen. Position, Farben und Größe sind individuell anpassbar.

  • Hohe Performance: Ein schlanker Programmcode sorgt dafür, dass Ihre MetaTrader 5 Plattform nicht verlangsamt wird, selbst wenn mehrere Vermögenswerte gleichzeitig geöffnet sind.

  • Konfiguration und Synchronisation: Der Indikator ist standardmäßig auf die Werte 5, 3, 3 (%K, %D und Verlangsamung) eingestellt, was den Standardparametern der nativen Stochastik in MetaTrader 5 entspricht. Es ist wichtig zu beachten: Wenn Sie diese Zeiträume im Dashboard an Ihre Strategie anpassen, müssen Sie dieselben Änderungen am Stochastik-Indikator in Ihrem Hauptchart vornehmen. So stellen Sie sicher, dass die visuellen Informationen des Dashboards und die Linienbewegungen auf Ihrem Bildschirm perfekt übereinstimmen und eine präzise technische Analyse ohne Diskrepanzen ermöglichen.

Wie wird es korrekt angewendet?

Es ist wichtig hervorzuheben, dass dieser Indikator ein Informations-Dashboard ist. Seine Funktion besteht darin, Informationen aus mehreren Zeitrahmen an einem Ort zu zentralisieren.

  • Als Ergänzung: Für eine vollständige technische Analyse wird empfohlen, die native MT5-Stochastik (oder Ihren bevorzugten Indikator) im Hauptchart zu verwenden. Dies erlaubt es Ihnen, die detaillierte Preisbewegung zu sehen, während das Dashboard den globalen Kontext liefert.

  • Unabhängige Nutzung: Das Tool ist auch allein voll funktionsfähig. Viele Trader nutzen es als schnellen Kontextfilter, um festzustellen, ob der Markt überdehnt ist oder Erschöpfungssignale zeigt, bevor eine Order ausgeführt wird.

Ideal für:

  • Intraday- und Swing-Trader: Die eine mehrfache Bestätigung für ihre Strategien benötigen.

  • Reversions-Strategien: Um extreme Erschöpfungszonen auf verschiedenen Ebenen zu erkennen.

  • Minimalisten: Nutzer, die einen sauberen, geordneten und professionellen Chart bevorzugen.

Stärken Sie Ihr Trading noch heute mit einer klaren Sicht auf den Markt in all seinen Dimensionen.


Bewertungen 1
Findolin
1920
Findolin 2026.01.08 13:19 
 

Eine sehr gute Idee! Vielen Dank!

