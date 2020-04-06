От игорного стола к алгоритмическому движку

Представьте себе начинающего трейдера по имени Алекс. Он начал свой путь на рынке Форекс с большим энтузиазмом, веря, что его любимая валютная пара приведет его к финансовой свободе. Но реальность ударила его сильно: в течение недели его капитал исчез. Он чувствовал себя так, словно сидел за игорным столом — поставил все свои фишки на одну карту, чтобы в итоге все проиграть.

Алекс задался вопросом: «Действительно ли торговля отличается от азартных игр? Или это просто то же самое, только в экономических терминах и с помощью свечных графиков?»

Ответ пришел, когда он открыл для себя концепцию «Games Changer» (Игры, меняющие правила игры ).

Переломный момент: 20 пар одновременно

Алекс понял, что полагаться на одну пару — это все равно что делать ставку на одну игральную кость. Но что, если он активирует 20 пар одновременно ?