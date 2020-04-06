Games Changer

GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it! 

Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.

Почему торговля ассоциируется с азартными играми?

  • С юридической точки зрения, торговля не классифицируется как азартная игра, поскольку она включает в себя структурированные глобальные финансовые данные.
  • Тем не менее, волатильность, кредитное плечо и системы производных инструментов делают его поразительно похожим на азартные игры с высоким риском.
  • Изменения цен, происходящие за секунды, часто делают долгосрочные прогнозы неактуальными.
  • В действительности, торговля может приносить прибыль в течение нескольких месяцев, но может исчезнуть в одночасье.

Философия, меняющая правила игры

Games Changer предстаёт как решение этого парадокса. Если торговля — это азартная игра, то азартная игра с продуманной стратегией — это путь к балансу.

  • При одновременной активации 20 валютных пар большинство ценовых паттернов дополняют друг друга.
  • Диверсификация создает точку равновесия, гораздо более стабильную, чем зависимость от одной валютной пары.
  • Принцип прост: чем больше данных обработано, тем выше вероятность выигрыша.

Преимущества стратегии множественных пар

  1. Снижен риск, связанный с одной парой – нет зависимости от одной пары, которая может внезапно изменить свою ориентацию.
  2. Использование сходства паттернов – большинство пар паттернов имеют общие тенденции, и их сочетание создает гармонию.
  3. Повышенная вероятность получения прибыли – при наличии 20 пар шансы найти точки прибыли значительно возрастают.
  4. Контролируемый подход к азартным играм : выигрыш и проигрыш — часть игры, но баланс сохраняется.

Психологическая подготовка и стратегия

  1. Разработайте алгоритмический движок, способный обрабатывать несколько пар одновременно.
  2. Подготовьтесь к азартным играм — ведь победы и поражения неизбежны.
    Всего за два шага вы уже создадите мощную машину для зарабатывания денег.

Предложение по проекту

  • Используйте центовый счет на 10 000 долларов, имея в распоряжении всего 100 долларов капитала.
  • Включайте двигатель один раз в день или переключайтесь на другую пару.
  • Это проект, рассчитанный на быстрый и быстрый результат , с целью получения 100% прибыли в течение 1 недели - 1 месяца.
  • Доступно 10 игровых автоматов для 10 реальных счетов с небольшими депозитами.
  • Не будьте жадными — начните с малого.
  • Перед началом торгов присоединитесь к нашему брифингу — ваш успех — наша ответственность.
  • В настоящее время проект находится на стадии предварительного запуска, и темпы роста вас удивят, если вы отложите его.

Games Changer — это не просто инструмент, это философия: если торговля — это азартная игра, то азартная игра с использованием стратегии, основанной на нескольких валютных парах, — это способ найти баланс и реальные возможности для выигрыша.

Рассказывание историй – Путешествие торговца

От игорного стола к алгоритмическому движку

Представьте себе начинающего трейдера по имени Алекс. Он начал свой путь на рынке Форекс с большим энтузиазмом, веря, что его любимая валютная пара приведет его к финансовой свободе. Но реальность ударила его сильно: в течение недели его капитал исчез. Он чувствовал себя так, словно сидел за игорным столом — поставил все свои фишки на одну карту, чтобы в итоге все проиграть.

Алекс задался вопросом: «Действительно ли торговля отличается от азартных игр? Или это просто то же самое, только в экономических терминах и с помощью свечных графиков?»

Ответ пришел, когда он открыл для себя концепцию «Games Changer» (Игры, меняющие правила игры ).

Переломный момент: 20 пар одновременно

Алекс понял, что полагаться на одну пару — это все равно что делать ставку на одну игральную кость. Но что, если он активирует 20 пар одновременно ?

  • Большинство пар имеют схожие закономерности.
  • В сочетании они создают   точка равновесия .
  • Он больше не полагался на одностороннее направление, а на коллективную вероятность.

    Алекс почувствовал себя игроком, который внезапно нашел более умную стратегию: не ставить все фишки на один стол, а распределить их сразу по 20 столам.

    Новая философия

    Торговля по-прежнему остается азартной игрой, но с помощью Games Changer Алекс нашел способ играть в азартные игры с умом.

    • Он разработал алгоритмический механизм, работающий на нескольких рынках.
    • Он настроился на поражение, но также и на крупную победу.
    • Он следовал старой поговорке: прибыль можно накапливать месяцами, но она может исчезнуть в одночасье.

      Теперь Алекс больше не боится. Благодаря диверсификации его шансы выше.

      Предложение по проекту

      Алекс делится своим опытом:

      • Используйте центовый счет на 10 000 долларов, имея в распоряжении всего 100 долларов капитала.
      • Включайте двигатель один раз в день или переключайтесь на другую пару.
      • Цель – 100% доходность в течение 1 недели – 1 месяца.
      • Доступно 10 движков для 10 реальных аккаунтов.

        Алекс завершает свой рассказ одной сильной фразой:
        «Если торговля — это азартная игра, то азартная игра с использованием стратегии, включающей несколько валютных пар, — это способ найти баланс и реальные возможности для выигрыша».

        Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
        Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
        for renters with a one-year contract.         [Terms and Conditions apply]
