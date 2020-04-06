ギャンブルテーブルからアルゴリズムエンジンへ アレックスという名の初心者トレーダーを想像してみてください。彼は、お気に入りの通貨ペアが経済的自由へと導いてくれると信じ、ワクワクしながらFXの旅を始めました。しかし、現実は厳しい現実に突きつけられました。1週間も経たないうちに、彼の元本は消え去ってしまったのです。まるでギャンブルのテーブルに座って、すべてのチップを1枚のカードに賭け、結局すべてを失うような気分でした。 アレックスは自問しました。「トレーディングとギャンブルは本当に違うのだろうか？それとも、経済用語とローソク足チャートに包み込まれただけの、同じものなのだろうか？」 その答えは、ゲームチェンジャーという概念を発見したときに見つかりました。 ターニングポイント：20組同時開催 アレックスは、1つのペアに頼るのはサイコロ1つに賭けるようなものだと気づきました。しかし、 20のペアを同時にアクティブにしたらどうなるでしょうか？ ほとんどのペアは同様のパターンを共有しています。

これらを組み合わせると、 バランスポイント 。

彼はもはや一方向ではなく、集合的な確率に依存した。 アレックスは、突然より賢い戦略を見つけたギャンブラーのように感じました。それは、すべてのチップを 1 つのテーブルに賭けるのではなく、一度に 20 のテーブルに分散させることです。 新しい哲学 トレーディングはやはりギャンブルですが、 Games Changerによって、アレックスはより賢くギャンブルをする方法を発見しました。 彼は複数の市場で機能するアルゴリズム エンジンを構築しました。

彼は負けることも覚悟していたが、大勝ちすることも覚悟していた。

彼は古い格言を信じている。「利益は何ヶ月もかけて築き上げることもできるが、一夜にして消えてしまうこともある。」 今、アレックスはもう恐れていません。分散投資によって、彼のチャンスは高まります。 プロジェクトオファー アレックスは自身の経験を次のように語ります。

わずか 100 ドルの資本で 10,000 ドルのセント口座を使用します。

1 日に 1 回エンジンを起動するか、別のペアに切り替えます。

1週間から1か月以内に100%の収益を目指します。

10 個の実際のアカウントに 10 個のエンジンが利用可能です。 アレックスは、次の力強い一言で物語を締めくくっています。

「取引がギャンブルだとしたら、マルチペア戦略でギャンブルをすることがバランスと本当の勝利のチャンスを見つける方法です。」 Attention: For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,

for renters with a one-year contract. [Terms and Conditions apply]