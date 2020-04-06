Games Changer
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!
Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.
なぜトレーディングはギャンブルと関連しているのでしょうか?
- 法的には、取引は構造化された世界的な金融データに関係するため、ギャンブルとは分類されません。
- しかし、ボラティリティ、レバレッジ、デリバティブシステムにより、これはハイリスクな賭けと驚くほど似たものになっています。
- 数秒で価格が変動すると、長期的な予測が意味を持たなくなることがよくあります。
- 現実には、取引は数か月間利益を生み出すこともありますが、一夜にして消えてしまうこともあります。
ゲームチェンジャーの哲学
ゲームチェンジャーは、このパラドックスの解決策として登場します。取引がギャンブルだとすれば、賢明な戦略を用いたギャンブルこそがバランスを見つける道なのです。
- 20 ペアを同時にアクティブ化することで、ほとんどの価格パターンが相互に補完します。
- 多様化により、単一の通貨ペアに頼るよりもはるかに安定したバランス ポイントが生まれます。
- 原理は単純です。処理されるデータが増えるほど、勝つ可能性が高くなります。
マルチペア戦略の利点
- シングルペアリスクの軽減- 突然反転する可能性のある 1 つのペアに依存する必要がありません。
- パターンの類似性の活用- ほとんどのペアは傾向を共有しており、それらの組み合わせにより調和が生まれます。
- 利益の確率が上がる– 20 ペアの場合、利益ポイントを見つける可能性が大幅に高まります。
- ギャンブルに対する考え方をコントロールする- 勝ち負けはゲームの一部ですが、バランスは維持されます。
精神的な準備と戦略
- 一度に複数のペアを処理できるアルゴリズム エンジンを構築します。
- ギャンブルに対する心構えを準備しましょう。勝つことも負けることも避けられないからです。
たった 2 つのステップで、莫大な利益を生み出すマシンが完成します。
プロジェクトオファー
- わずか 100 ドルの資本で 10,000 ドルのセント口座を使用します。
- 1 日に 1 回エンジンを起動するか、別のペアに切り替えます。
- 1週間から1ヶ月以内に100％の利益を目標としたヒットアンドランプロジェクトです。
- 少額の入金で 10 個の実際のアカウントに 10 個のエンジンが利用可能です。
- 欲張らず、小さなことから始めましょう。
- 取引を始める前に、当社の説明会にご参加ください。お客様の成功は当社の責任です。
- 現在、プレリリース中ですが、延期するとその成長に驚くことになるでしょう。
Games Changer は単なるツールではなく、哲学です。取引がギャンブルであるならば、マルチペア戦略でギャンブルをすることがバランスと本当の勝利のチャンスを見つける方法です。
ストーリーテリング – トレーダーの旅
ギャンブルテーブルからアルゴリズムエンジンへ
アレックスという名の初心者トレーダーを想像してみてください。彼は、お気に入りの通貨ペアが経済的自由へと導いてくれると信じ、ワクワクしながらFXの旅を始めました。しかし、現実は厳しい現実に突きつけられました。1週間も経たないうちに、彼の元本は消え去ってしまったのです。まるでギャンブルのテーブルに座って、すべてのチップを1枚のカードに賭け、結局すべてを失うような気分でした。
アレックスは自問しました。「トレーディングとギャンブルは本当に違うのだろうか？それとも、経済用語とローソク足チャートに包み込まれただけの、同じものなのだろうか？」
その答えは、ゲームチェンジャーという概念を発見したときに見つかりました。
ターニングポイント：20組同時開催
アレックスは、1つのペアに頼るのはサイコロ1つに賭けるようなものだと気づきました。しかし、 20のペアを同時にアクティブにしたらどうなるでしょうか？
- ほとんどのペアは同様のパターンを共有しています。
- これらを組み合わせると、 バランスポイント。
- 彼はもはや一方向ではなく、集合的な確率に依存した。
アレックスは、突然より賢い戦略を見つけたギャンブラーのように感じました。それは、すべてのチップを 1 つのテーブルに賭けるのではなく、一度に 20 のテーブルに分散させることです。
新しい哲学
トレーディングはやはりギャンブルですが、 Games Changerによって、アレックスはより賢くギャンブルをする方法を発見しました。
- 彼は複数の市場で機能するアルゴリズム エンジンを構築しました。
- 彼は負けることも覚悟していたが、大勝ちすることも覚悟していた。
- 彼は古い格言を信じている。「利益は何ヶ月もかけて築き上げることもできるが、一夜にして消えてしまうこともある。」
今、アレックスはもう恐れていません。分散投資によって、彼のチャンスは高まります。
プロジェクトオファー
アレックスは自身の経験を次のように語ります。
- わずか 100 ドルの資本で 10,000 ドルのセント口座を使用します。
- 1 日に 1 回エンジンを起動するか、別のペアに切り替えます。
- 1週間から1か月以内に100%の収益を目指します。
- 10 個の実際のアカウントに 10 個のエンジンが利用可能です。
アレックスは、次の力強い一言で物語を締めくくっています。
「取引がギャンブルだとしたら、マルチペア戦略でギャンブルをすることがバランスと本当の勝利のチャンスを見つける方法です。」Attention: For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
for renters with a one-year contract. [Terms and Conditions apply]