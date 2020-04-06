Games Changer

GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!

Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.

Perché il trading è associato al gioco d'azzardo?

  • Dal punto di vista legale, il trading non è classificato come gioco d'azzardo, poiché coinvolge dati finanziari globali strutturati.
  • Tuttavia, la volatilità, la leva finanziaria e i sistemi derivati lo rendono sorprendentemente simile alle scommesse ad alto rischio.
  • Le variazioni dei prezzi in pochi secondi spesso rendono irrilevanti le previsioni a lungo termine.
  • In realtà, il trading può generare profitti per mesi, ma può svanire da un giorno all'altro.

La filosofia di Games Changer

Games Changer si propone come la soluzione a questo paradosso. Se il trading è un gioco d'azzardo, allora giocare con una strategia intelligente è il modo per trovare l'equilibrio.

  • Attivando 20 coppie contemporaneamente , la maggior parte dei modelli di prezzo si completano a vicenda.
  • La diversificazione crea un punto di equilibrio molto più stabile rispetto al fare affidamento su una singola coppia.
  • Il principio è semplice: più dati vengono elaborati, maggiore è la probabilità di vincita.

Vantaggi della strategia multi-coppia

  1. Rischio ridotto di una sola coppia : nessuna dipendenza da una coppia che potrebbe invertirsi improvvisamente.
  2. Sfruttamento della similarità dei modelli : la maggior parte delle coppie condivide delle tendenze e la loro combinazione crea armonia.
  3. Maggiore probabilità di profitto : con 20 coppie, la possibilità di trovare punti di profitto aumenta significativamente.
  4. Mentalità del gioco d'azzardo controllato : vincere e perdere fanno parte del gioco, ma l'equilibrio viene mantenuto.

Preparazione mentale e strategia

  1. Costruire un motore algoritmico in grado di gestire più coppie contemporaneamente.
  2. Prepara la tua mentalità da giocatore d'azzardo , perché vincere e perdere sono inevitabili.
    Con soli due passaggi, hai già creato un'enorme macchina per fare soldi.

Offerta di progetto

  • Utilizzare un conto in centesimi da 10.000 $ con un capitale di soli 100 $.
  • Attivare il motore una volta al giorno o passare a un'altra coppia.
  • Si tratta di un progetto mordi e fuggi che punta a ottenere un rendimento del 100% entro 1 settimana/1 mese.
  • Sono disponibili 10 motori per 10 conti reali con piccoli depositi.
  • Non essere avido: inizia in piccolo.
  • Prima di iniziare a fare trading, partecipa al nostro briefing: il tuo successo è la nostra responsabilità.
  • Attualmente è in fase di pre-lancio, ma la crescita vi sorprenderà se tarderete.

Games Changer non è solo uno strumento, è una filosofia: se il trading è un gioco d'azzardo, allora giocare con una strategia multi-coppia è il modo per trovare equilibrio e reali opportunità di vincita.

Storytelling – Il viaggio di un trader

Dal tavolo da gioco al motore algoritmico

Immaginate un trader principiante di nome Alex. Ha iniziato il suo percorso nel forex pieno di entusiasmo, convinto che la sua coppia di valute preferita lo avrebbe portato alla libertà finanziaria. Ma la realtà lo ha colpito duramente: nel giro di una settimana, il suo capitale era esaurito. Si sentiva come seduto a un tavolo da gioco, puntando tutte le sue fiches su una carta, solo per poi perdere tutto.

Alex si è chiesto: "Il trading è davvero diverso dal gioco d'azzardo? O è semplicemente la stessa cosa, con tanto di termini economici e grafici a candele?"

La risposta arrivò quando scoprì il concetto di Games Changer .

Punto di svolta: 20 paia contemporaneamente

Alex si rese conto che puntare su una sola coppia era come puntare su un singolo dado. Ma cosa sarebbe successo se avesse attivato 20 coppie contemporaneamente ?

  • La maggior parte delle coppie condivide schemi simili.
  • Quando combinati, creano un   punto di equilibrio .
  • Non dipendeva più da una sola direzione, ma dalla probabilità collettiva.

    Alex si sentiva come un giocatore d'azzardo che all'improvviso aveva trovato una strategia più intelligente: non puntare tutte le fiches su un tavolo, ma distribuirle su 20 tavoli contemporaneamente.

    Una nuova filosofia

    Il trading è pur sempre un gioco d'azzardo, ma con Games Changer Alex ha scoperto un modo per giocare in modo più intelligente.

    • Ha creato un motore algoritmico che funziona su più mercati.
    • Aveva preparato la sua mentalità per perdere, ma anche per vincere alla grande.
    • Ha sposato il vecchio detto: i profitti possono essere accumulati in mesi, ma possono svanire da un giorno all'altro.

      Ora Alex non ha più paura. Con la diversificazione, le sue possibilità sono più alte.

      Offerta di progetto

      Alex racconta la sua esperienza:

      • Utilizzare un conto in centesimi da 10.000 $ con un capitale di soli 100 $.
      • Attivare il motore una volta al giorno o passare a un'altra coppia.
      • Obiettivo di rendimento del 100% entro 1 settimana/1 mese.
      • 10 motori disponibili per 10 account reali.

        Alex conclude il suo racconto con una frase potente:
        "Se il trading è un gioco d'azzardo, allora giocare con una strategia multi-coppia è il modo per trovare equilibrio e reali opportunità di vincita."

        Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
        Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
        for renters with a one-year contract.         [Terms and Conditions apply]
