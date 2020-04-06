Games Changer

GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!

Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.

Pourquoi le trading est-il associé aux jeux de hasard ?

  • Juridiquement, le trading n'est pas considéré comme un jeu de hasard, puisqu'il implique des données financières mondiales structurées.
  • Pourtant, la volatilité, l'effet de levier et les systèmes dérivés le rendent étonnamment similaire aux paris à haut risque.
  • Les fluctuations de prix en quelques secondes rendent souvent les prévisions à long terme caduques.
  • En réalité, le trading peut générer des profits pendant des mois, mais peut disparaître du jour au lendemain.

La philosophie du changement

Games Changer apparaît comme la solution à ce paradoxe. Si le trading est un jeu de hasard, alors jouer avec une stratégie intelligente est le moyen de trouver l'équilibre.

  • En activant simultanément 20 paires , la plupart des configurations de prix se complètent.
  • La diversification crée un point d'équilibre bien plus stable que le fait de s'appuyer sur une seule paire.
  • Le principe est simple : plus on traite de données, plus on a de chances de gagner.

Avantages de la stratégie multi-paires

  1. Réduction du risque lié à une seule paire – aucune dépendance à une seule paire qui pourrait soudainement s'inverser.
  2. Exploitation des similitudes de modèles – la plupart des paires partagent des tendances, et leur combinaison crée une harmonie.
  3. Probabilité de profit plus élevée – avec 20 paires, la probabilité de trouver des points de profit augmente considérablement.
  4. Une approche contrôlée du jeu : gagner et perdre font partie du jeu, mais l’équilibre est maintenu.

Préparation mentale et stratégie

  1. Concevoir un moteur algorithmique capable de traiter plusieurs paires simultanément.
  2. Préparez-vous mentalement au jeu , car gagner et perdre sont inévitables.
    En seulement deux étapes, vous créez déjà une machine à gagner de l'argent colossale.

Offre de projet

  • Utilisez un compte de 10 000 $ avec un capital initial de seulement 100 $.
  • Activez le moteur une fois par jour ou passez à une autre paire.
  • Il s'agit d'un projet éclair visant un retour sur investissement de 100 % en une semaine à un mois.
  • Dix moteurs sont disponibles pour dix comptes réels avec de petits dépôts.
  • Ne soyez pas gourmand, commencez petit.
  • Avant de passer vos ordres, participez à notre réunion d'information — votre succès est notre responsabilité.
  • Actuellement en phase de pré-lancement, et sa croissance vous surprendra si vous tardez.

Games Changer n'est pas qu'un outil, c'est une philosophie : si le trading est un jeu de hasard, alors jouer avec une stratégie multi-paires est le moyen de trouver l'équilibre et de réelles opportunités de gains.

Récit – Le parcours d'un trader

Du jeu de hasard au moteur algorithmique

Imaginez Alex, un trader débutant. Il s'est lancé dans le forex avec enthousiasme, persuadé que sa paire de devises favorite lui ouvrirait les portes de l'indépendance financière. Mais la réalité l'a rattrapé brutalement : en une semaine, son capital avait disparu. Il avait l'impression d'être à une table de jeu, misant tout sur une seule carte et risquant de tout perdre.

Alex s'est demandé : « Le trading est-il vraiment différent des jeux de hasard ? Ou est-ce simplement la même chose, enrobée de termes économiques et de graphiques en chandeliers ? »

La réponse lui est apparue lorsqu'il a découvert le concept de Games Changer .

Point tournant : 20 paires simultanément

Alex s'est rendu compte que miser sur une seule paire revenait à parier sur un seul dé. Mais que se passerait-il s'il activait 20 paires simultanément ?

  • La plupart des paires présentent des schémas similaires.
  • Combinés, ils créent un   point d'équilibre .
  • Il ne dépendait plus d'une seule direction, mais de la probabilité collective.

    Alex se sentait comme un joueur qui venait de découvrir une stratégie plus intelligente : ne pas miser tous ses jetons sur une seule table, mais les répartir sur 20 tables à la fois.

    Une nouvelle philosophie

    Le trading reste un jeu de hasard, mais avec Games Changer , Alex a découvert un moyen de parier plus intelligemment.

    • Il a conçu un moteur algorithmique qui fonctionne sur plusieurs marchés.
    • Il s'était préparé mentalement à la défaite, mais aussi à la victoire éclatante.
    • Il a fait sienne la vieille maxime : les profits peuvent se construire pendant des mois, mais disparaître du jour au lendemain.

      Désormais, Alex n'a plus peur. Grâce à la diversification, ses chances sont meilleures.

      Offre de projet

      Alex partage son expérience :

      • Utilisez un compte de 10 000 $ avec un capital initial de seulement 100 $.
      • Activez le moteur une fois par jour ou passez à une autre paire.
      • Objectif : un rendement de 100 % en 1 semaine à 1 mois.
      • 10 moteurs disponibles pour 10 comptes réels.

        Alex conclut son récit par une phrase percutante :
        « Si le trading est un jeu de hasard, alors jouer avec une stratégie multi-paires est le moyen de trouver l'équilibre et de réelles opportunités de gains. »

        Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
        Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
        for renters with a one-year contract.         [Terms and Conditions apply]
        Produits recommandés
        Harvest FX
        Sayan Vandenhout
        4.56 (9)
        Experts
        Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
        FREE
        Lucifer HFT Gold
        Hossein Davarynejad
        4 (12)
        Experts
        //// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
        FREE
        SAAD TrendTracker
        Adnan Iqbal
        4.03 (34)
        Experts
        SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
        FREE
        KingBoxGold
        Nguyen Cong Hoan
        Experts
        Running accounts 5000$ or more Specialize in XAUUSD pair Lot -  Startot . Auto-BUY-SELL -      allows to buy or sell. Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - No Stoploss. Magic -  Number magic. Capital Mangement   - ON/OFF. GridStep - Grid     replace for Stoploss = Pips. Comment  - KING Profit - $ The tactics we use are always profitable. try it out in the demo account before it goes live Profit from 20-30% per month.
        FREE
        Stratos Bora
        Michela Russo
        4.71 (70)
        Experts
        Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! Do you want a powerful EA? Ch
        FREE
        PZ Goldfinch Scalper EA
        PZ TRADING SLU
        2.73 (41)
        Experts
        This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
        FREE
        QuanticX Multi Indices Mt4
        QuanticX
        5 (1)
        Experts
        QuanticX MultiIndices QuanticX MultiIndices Welcome to QuanticX MultiIndices, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading experience on four prominent indices: US500, US30, Nasdaq, and DE30 (Dax). Our commitment to transparency and responsible trading ensures a secure and reliable approach to algorithmic trading. Key Features and Risk Management Timeframe: QuanticX MultiIndices operates exclusively on the 1-hour (1H) timeframe. Risk Management: You have the flexibility to customize
        FREE
        Simple RSI Forex Trading Strategy
        Victor Manuel Valderrama Zamora
        4 (1)
        Experts
        Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
        FREE
        Reversal Monster Mini
        Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
        Experts
        The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
        FREE
        Night Scalper EA Lite
        Robots4Forex Ltd
        2.33 (3)
        Experts
        The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
        FREE
        EA Scalping Expert
        Gerard Valldosera Gomez
        3 (1)
        Experts
        This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
        FREE
        Kusama
        Todd Terence Bates
        4.5 (2)
        Experts
        Kusama is an automated trading system that uses and candlestick patterns in combination with Standard Deviation calculations to open and close trades. This Expert Advisor is designed specifically for the USDJPY H1 Foreign Exchange(FX) market to open, monitor, modify and adjust orders automatically. Entry signals utilize  Shooting Star Candlestick patterns  and  Hammer Candlestick patterns . Long Exit Signals work on the Bearish Engulfing Candlestick patterns in combination with Standard Deviati
        FREE
        Trend Analizer Bot
        Pavel Predein
        4.5 (2)
        Experts
        Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
        FREE
        Forex Seeker
        Sayan Vandenhout
        Experts
        Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
        FREE
        CCI and ATR Trader
        Evgeniia Terekhova
        2.33 (3)
        Experts
        Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
        FREE
        The Arrow Scalper
        Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
        1 (2)
        Experts
        Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
        FREE
        CasinoMachine
        Christoph Karl Peter Engelhardt
        Experts
        This is a gamble Expert Advisor!! It will open randomly trades on markets which are in your watchlist (left). You select how much you will risk. It uses the  compound interest effect. Example: Starting with $10 1. Trade + $10 -> $20 2. Trade + $20 -> $40 3. Trade + $40 -> $80 4. Trade + $80 -> $160 5. Trade + $160 -> $320 6. Trade + $320 -> $640 .. and so on! If you reach the 17th trade sucessfully, you have over 1 Million Dollar!! (Starting with $10) It risks max. 90% of your money stake, to
        FREE
        Mirror Copier Master MT4
        Agus Santoso
        5 (1)
        Utilitaires
        COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
        FREE
        Eurusd Auto Trading Bot
        Gabriel Beaird
        4 (2)
        Experts
        Fully Automated And ready just follow the instructions below to see it work right. Enjoy!  MINIMUM ACCOUNT SIZE - $500 RECCOMENDED ACCOUNT SIZE - $1000 For EurUSD Trade On 15M Candle For IG broker  Another broker it works on is OANDA but I run mine on IG Comes ready as is all you need to do is make sure the above is correct and then run it on EUR USD (15M) Goes off of equity in the account I have worked on this EA on and off and now I think it has enough data and backtesting to give to you al
        FREE
        PZ MA Crossover EA
        PZ TRADING SLU
        3.88 (25)
        Experts
        Cette évaluation environnementale se négocie en utilisant les croisements de moyennes mobiles. Il offre des paramètres entièrement personnalisables, des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale et martingale inverse. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Paramètres de moyenne mobile entièreme
        FREE
        EA Gap Catcher
        Mikita Kurnevich
        5 (3)
        Experts
        Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
        FREE
        Vanexio
        Sayan Vandenhout
        Experts
        VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
        FREE
        Implied Trader
        Ciprian Ghebanoaei
        Experts
        Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
        FREE
        Long Waiting MT4
        Aleksandr Davydov
        Experts
        Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
        FREE
        Project Tiptop
        Joel Protusada
        Experts
        T I P T O P    Tiptop is a trend following Expert Advisor that runs its own proprietary analysis and algorithm. No indicator is used to analyze the entry point. It based it only with each price bar movement and closing price. Same logic with "Volatility Watcher". For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method and implement the cut-losses-and-let-the-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive p
        FREE
        Morning Luck
        Pavel Predein
        4.8 (5)
        Experts
        Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
        FREE
        Grid Assistant Pro
        Alessandro De Cristofaro
        Utilitaires
        Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
        FREE
        Super MataELang Limited
        Agus Wahyu Pratomo
        Experts
        EA SUPER MATAELANG Limited Big Promo For 5 first buyer will get $65 price ==>> next price will Up to $XXXXX This is the Free Version of  EA SUPER MATAELANG PRO It cannot set the Lotsize. By default is 0.001. Plase buy Pro version  Link Pro Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87076 This EA uses some very sophisticated indicators. Can detect trend direction with high accuracy. It also has a safety system to anticipate if the price direction is not in the same direction as the posit
        FREE
        Skull Per
        Che Jeib Che Said
        4 (1)
        Experts
        Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
        FREE
        Grid Averaging Pro MT4
        Mean Pichponreay
        Experts
        Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
        Les acheteurs de ce produit ont également acheté
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.69 (13)
        Experts
        AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (171)
        Experts
        Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (20)
        Experts
        Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (1)
        Experts
        Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
        Jesko
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        Experts
        Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        Experts
        Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.29 (28)
        Experts
        Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
        EA Gold Stuff
        Vasiliy Strukov
        4.73 (1071)
        Experts
        EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
        Golden Mirage mt4
        Michela Russo
        5 (2)
        Experts
        Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
        Gold Emperor EA
        Dmitriq Evgenoeviz Ko
        2 (1)
        Experts
        Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
        EA Game Changer
        Vasiliy Strukov
        5 (3)
        Experts
        Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée. Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, m
        Trend AI EA
        Ramil Minniakhmetov
        4.86 (42)
        Experts
        L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Experts
        The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
        The Golden Way
        Lin Lin Ma
        Experts
        The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
        Advanced Multi Scalping EA m
        DMITRII GRIDASOV
        5 (1)
        Experts
        ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        Experts
        PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
        Bazooka EA
        Davit Beridze
        Experts
        Bazooka EA – Expert Advisor de Tendance et Momentum pour MT4 Les paramètres par défaut sont configurés pour le backtest de l'EA sur GOLD M5 (méthode Open Prices) depuis début 2024 jusqu'à aujourd'hui. Vous trouverez les réglages optimaux pour les autres unités de temps dans la section des commentaires. Bazooka EA est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 4 , conçu pour trader les mouvements directionnels du marché en combinant la confirmation de tendance et le filtrage du mome
        Javier Gold Scalper V2
        Felipe Jose Costa Pereira
        5 (3)
        Experts
        Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
        Theranto v3
        Hossein Davarynejad
        Experts
        //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
        EA Black Dragon
        Ramil Minniakhmetov
        4.75 (562)
        Experts
        EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
        Capybara
        Sergey Kasirenko
        4.71 (52)
        Experts
        Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.77 (31)
        Experts
        Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
        EA Legendary Scalper MT4
        Ruslan Pishun
        Experts
        Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        Experts
        L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Cliquez Cet EA est conçu pour offr
        Gold King AI MT4
        Rodrigo Arana Garcia
        5 (1)
        Experts
        Il ne reste plus que 1/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
        Goldzilla Scalping
        Gun Gun Gunawan
        1 (1)
        Experts
        Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
        XAU Flux MT4
        Burak Baltaci
        Experts
        XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours. Caractéristiques principales : XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opport
        ORIX mt4
        Leonid Arkhipov
        5 (1)
        Experts
        ORIX System —  est un système de trading algorithmique développé et optimisé spécifiquement pour la paire de devises GBPUSD sur le timeframe M5, basé sur une analyse approfondie de la structure du marché et du comportement du prix. L’Expert Advisor n’utilise pas de signaux d’indicateurs standards et ne trade pas selon des modèles simplifiés. Le cœur du système repose sur une logique propre de détermination du contexte de marché, construite sur les principes d’impulsion, de pause, de liquidité et
        Fundamental Trader
        Sara Sabaghi
        4.82 (17)
        Experts
        Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader est un assistant de trading qui aide les traders des marchés financiers à prendre des décisions intelligentes informées par les données d'information EA. Cet EA utilise des sources en ligne pour capturer toutes les informations nécessaires telles que le biais fondamental des devises, le sentiment du ratio des commerçants de détail en temps réel sur une paire, les prévisions des banques et des instituts, les données du rapport COT et d'autres don
        Gann Gold EA MT4
        Elif Kaya
        5 (2)
        Experts
        Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
        Plus de l'auteur
        GaMBLeRs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        GaMBLeRs – Machine de trading intelligente pour une croissance exponentielle de votre compte [   Machine de trading quantique]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs est un Expert Advisor (EA) conçu pour les traders dotés d'une grande force mentale, qui savent que la réussite sur les marchés financiers exige du courage, une prise de risque et une stratégie rigoureuse. Ce produit combine intelligence artificielle, interface interactive et systèmes de trading
        Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (4)
        Experts
        Predator IQ7 – Le chasseur intelligent du trading We are looking for       chasseurs qualifiés       prêt à conquérir le       Predator IQ7       — un analyseur de trading visuel avancé, méticuleusement conçu à la demande de       commerçants professionnels du monde entier   . Alimenté par       outils de navigation prêts à l'emploi   , Predator IQ7 offre une expérience qui est non seulement puissante mais aussi       intuitif et addictif       à vos instincts analytiques. Il est difficile de d
        FREE
        HiLoTren IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Indicateurs
        HiLoTren IQ7 — Limites de marché intelligentes et cartographie des pivots Définissez vos niveaux de trading avec la précision de l'IA. HiLoTren IQ7 est un   indicateur intelligent basé sur un pivot   qui trace automatiquement   les points pivots   , les zones   de résistance (R1–R3)   et   de support (S1–S3)   directement sur votre graphique. Il fournit un cadre visuel clair pour identifier   les limites du marché, les zones d'inversion et les niveaux de continuation des tendances   , tous cal
        FREE
        HOT Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        HOT Predator IQ7 – Le chasseur intelligent en trading Édition gratuite – Découvrez votre instinct avant de passer à la version Premium Puissance abordable. Intelligence de pointe. Essai 100 % gratuit. Si vous avez vu la   version premium   sur « HOT Quantum IQ7 8 Symbols » {/market/product/153368} et « EA Quantum IQ7 ALL in ONE » {   /market/product/153369} Cette   édition gratuite   est votre   porte d'entrée   — conçue pour vous permettre d'explorer, d'apprendre et de maîtriser l'art de la pr
        FREE
        XBot Quantum IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        Salut, cher trader ! Ce n'est pas une simple promotion. C'est un accès privilégié à l'expérience de quelqu'un qui a partagé votre quotidien. Nous ne nous contentons pas de vous proposer un produit : nous vous offrons les clés d'un avenir de trading plus performant et plus intelligent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Oui, ce n'est qu'un aperçu de ce que nous avons créé
        EA Quantum IQ7 ALL in ONE
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
        Oscillator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Indicateurs
        EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
        FREE
        EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Experts
        Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau comprendra naturellement les informations de manière
        VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Experts
        The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le t
        Ai Panel Genius X4
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans une présentation visuelle « wysiwyg » avancée. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement
        GOLD Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Cher collègue, si vous recherchez un robot Expert Advisor (EA) de trading sécurisé garantissant un objectif de profit minimum de 5 % par mois, caractérisé par la transparence et l'authenticité, je vous propose le EA-ThinkBot IQ7 Predator, conçu pour l'extraction d'
        AI Stardust GOLD Farm Project
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        “GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” Résumé du produit Ai Stardust – GOLD FARM Project     is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across     10 autonomous accounts   . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With     50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator   , GOLD FARM generates massive probabilities that
        Roulette 20 Pairs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        Roulette 20 Pairs — The Elite Arena - « Trader 20 paires : le frisson de la roulette, le pouvoir de la stratégie. » - « Faites tourner la roue de la fortune — 20 paires, des opportunités infinies. » « Ressentez l’adrénaline des transactions, comme si vous posiez des jetons sur la table, mais avec un contrôle réel. » - « Le trading multi-paires, c'est comme jouer à la roulette : plus de choix, plus de chances de gagner. » — « Non pas de la simple spéculation, mais un jeu de probabilités que vous
        EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau com
        VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        Experts
        The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   L'informatique autonome   est une approche informatique intelligente qui exécute de manière autonome des applications robotiques et interactives basées sur des mécanismes axés sur des objectifs et des inférences. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paire
        Ai Panel Genius X5
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        Experts
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans une présentation visuelle « wysiwyg » avancée. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement
        Filtrer:
        Aucun avis
        Répondre à l'avis