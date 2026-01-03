Focus Time Line MT4

"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon.

Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede?
Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok.

Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın.
"Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın.
Grafik analizinizi kökten değiştirecek, odaklanma odaklı özel bir araçtır.

Ürün Özeti

[Seçilebilir 3 Odak Modu]

  1. Single Line: Tek bir tıklamayla belirli bir zaman noktasına odaklanma hareketi.
  2. Multi Lines: Birden fazla zaman noktası belirleyin ve bunlar arasında sırayla odaklanma hareketi yapın.
  3. SnglSync: Birden fazla grafiği senkronize edin ve aynı anda tek bir zaman noktasına odaklanma hareketi gerçekleştirin.

[Temel Avantajlar]

  • Anında Geri Dönüş: Grafiği ne kadar kaydırırsanız kaydırın veya yakınlaştırmayı/zaman dilimini değiştirirseniz değiştirin, tek bir tıklamayla hedef noktanıza anında odaklanma hareketi yapabilirsiniz.
  • Doğrulama Verimliliği: Belirlenen birden fazla nokta arasında sorunsuz odaklanma hareketi yaparak geriye dönük test ve karşılaştırmalı analiz hızınızı önemli ölçüde artırın.
  • Çok Yönlü Analiz：Farklı zaman dilimlerini veya ilişkili pariteleri senkronize ederek aynı anda odaklanın; bu, kapsamlı piyasa analizi ve eğitimi güçlü bir şekilde destekler.

Temel Düğme Fonksiyonları

Buton Adı Fonksiyon Açıklama
FocusMode FocusMode Değiştir SingleLine / MultiLines / SnglSync modunu ayarla
Crt FocusLine Zaman noktasını ayarla Herhangi bir zamana FocusTimeLine (dikey çizgi) oluşturur
Position Konum değiştirme Ekranın sağ, orta veya sol kenarı arasında geçiş yap
Focus Odaklanma hareketi Grafiği ilgilenilen zaman noktasına taşır

Kurulum

MT4’e giriş yapın, ürünü Market’te arayın ve "Download" butonuna tıklayın. Program terminale otomatik olarak kurulacaktır.
Navigator: Expert Advisor (EA) → Market
Grafiğe sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Önerilen Sistem Gereksinimleri

OS: Windows 11
MT4: Build 1441
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)
RAM: 8 GB
*Mac gibi diğer ortamlarda da çalışması gerekse de, çalışma kontrolü yapılmamıştır. Lütfen kendi sorumluluğunuzda deneyin.

Risk Uyarısı

Programda işlem fonksiyonları bulunmamaktadır, dolayısıyla finansal risk yoktur.


