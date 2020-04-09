MTF MA Cross Alert MT5

Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.

 5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.

 Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak, geçici fiyat sıçramalarının (fitillerin) neden olduğu "gürültüyü" ve yanlış sinyalleri başarıyla ortadan kaldırır.

 Temel Özellikler:
  • H1 ve H4 20 periyotluk hareketli ortalamaların gerçek zamanlı takibi.
  • Uyarılar yalnızca onaylanmış M5 mum kapanışında tetiklenir.
  • Her sembolde çalışır ve diğer grafiklere bakarken bile aktif kalır.
  • Basit, hafif ve profesyonel uyarı mesajları.
Bu ürün basit bir yardımcı araç olarak sunulmaktadır.Aynı geliştiriciye ait diğer ürünler de Market'te mevcuttur.

Önerilen ürünler
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Göstergeler
AZ ATR indicator (with volume correlation bonus) Standard ATR indicator, you can enable ignoring abnormally large candles. It is possible to change the location of the displayed text in 4 corners of the chart. You can change the calculation period (days ago). Bonus - the indicator has a correlation with volumes. Can be enabled to display a possible priority at the current moment in the market. What do the values ​​mean: Positive correlation (0.3 - 1.0): 0.3-0.7 - moderate connection
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator Çoklu Zaman Çerçevesi Paneli MT5 , Matrix Arrow Indicator MT5 için ücretsiz bir eklenti ve harika bir varlıktır. 5 kullanıcı tarafından özelleştirilmiş zaman çerçevesi ve toplamda 16 değiştirilebilir sembol/araç için mevcut Matrix Arrow Indicator MT5 sinyalini gösterir. Kullanıcı, Matrix Arrow Indicator MT5 'ün içerdiği 10 standart göstergeden herhangi birini etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. 10 standart gösterge özelliğinin tümü, Matrix Arrow Indicato
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Göstergeler
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Göstergeler
Daily Support and Resistance Levels 는 클래식 피벗 포인트 방식으로 일중 거래 핵심 가격 레벨을 자동 계산/표시하는 전문 지표입니다. 주요 기능: 피벗 포인트(PP) 자동 계산 3개의 저항 레벨(R1, R2, R3) 3개의 지지 레벨(S1, S2, S3) 전일 고가/저가 표시 실시간 정보 패널 상승/하락 바이어스 표시 최근 레벨까지 거리 표시 색상/표시 완전 사용자 설정 매일 자동 업데이트 모든 타임프레임 지원 계산 방식: 전일 고가/저가/종가 기반 클래식 피벗 포인트. 트레이딩 활용: 지지/저항 반등 매매 돌파 전략 레인지 거래 방향성 판단 목표가 설정 사용 방법: 차트에 인디케이터 적용 레벨 자동 생성 가격 > PP = 상승 바이어스 가격 < PP = 하락 바이어스 S1-S3 = 지지 구간 R1-R3 = 저항 구간 설정 옵션: 피벗/지지/저항 색상 라인 굵기/스타일 가격 라벨 표시/숨기기 정보 패널 ON/OFF 패널 위치/폰트 크기 전일 고가/저가 표
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Göstergeler
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Candle Detector by Mahefa Rav
Mahefa Raveloson
Göstergeler
Candle Detector By Mahefa R. General Description Candle Detector is an advanced technical indicator for MetaTrader 5 , designed to automatically detect and highlight the most important Japanese candlestick patterns directly on the price chart . It allows traders to quickly identify market reversal and continuation setups without visual clutter. The indicator recolors only the candles that match the selected pattern , ensuring a clear, accurate, and professional chart analysis . ️ How It Work
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MT5 Python Indicator Exporter Free
Joao Paulo Euko
Yardımcı programlar
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Paid version with 38 indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/58056 I believe that development in PYTHON is easier and simpler
FREE
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
Göstergeler
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Göstergeler
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Göstergeler
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIZATION ANALYSIS REPORT CURRENT VERSION ASSESSMENT (v3.8) Strengths Feature Evaluation Swing Point Detection Clear logic using Left/Right bars Fibonacci/Gann Ratios Properly applied 61.8%, 100%, 161.8% Dashboard Real-time updates with visual indicators Code Structure Clean, maintainable architecture Critical Limitations Issue Impact Win Rate Effect No Trend Filter Signals against major trend -20% to -30% Missing Volume Confirmation False breakouts not filt
FREE
Retracement MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Göstergeler
The   Retracement indicator   shows the current and historical high, low and mid values. Optionally, it can also display major retracement levels. All these levels together form the significant levels of support and resistance. Therefore, it is essential to know them for every kind of trader. Levels High Low Midpoint 76,4 % 61,8 % 38,2 % 23,6 % Main features The indicator shows the actual levels of High, Low, Mid and selected retracements. Four optional retracement levels. Alert notifications
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Yardımcı programlar
Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Redesigned to focus on risk control, with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With the facility to place only the stop loss and the EA automatically calculates the allowed lot size, in order to
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Göstergeler
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Yardımcı programlar
Optimize your trading management with Breakeven Bot, the essential tool for active traders managing multiple positions at once. No more wasting time manually adjusting your stops—one click is all it takes to secure your profits! Main Feature: ️ "BREAKEVEN" Button – Instantly set all profitable positions to breakeven and protect your gains quickly. ️ Customization Options: Set breakeven in pips or currency, depending on your preference. Choose whether breakeven should be at the entr
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Previous High Low Daily Weekly
Marc Guy Verzotti
5 (4)
Göstergeler
Understanding the levels of the previous day or week is very important information for your trading. This indicateur allow to draw Previous day High/Low Previous week High/Low Congifuration High & Low for: Previous day, week Line Style, color Label position, size, color Any questions or comments, send me a direct message here  https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Yardımcı programlar
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
VWAP_PC_MQL5 — MT5 üzerinde hacim ağırlıklı ortalama fiyatı (VWAP) gösteren basit, el yapımı bir gösterge. TF: Tüm zaman dilimlerinde çalışır. Parite: Forex, endeks, emtia ve hisse senetleriyle uyumlu. Ayarlar: AppliedPrice – hesaplama için kullanılan fiyat türü LineColor / Width / Style – çizgi görünümü SessionReset – günlük sıfırlama veya sürekli mod Çalışma prensibi (VWAP): VWAP (Volume Weighted Average Price) = (Fiyat × Hacim toplamı) / (Hacim toplamı) Fiyat VWAP’ın üzerindeyse alıcılar b
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Göstergeler
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Period separators
Mykola Demko
5 (6)
Göstergeler
The Period separators indicator separates time periods, specified by user. It supports all timeframes, greater or aliquot to current timeframe. In case of the incorect timeframe, the indicator modifies it to closest correct value. Additional bonus - the separation of non-standard time periods - MOON, MOON/2, MOON/4 (moon phases). The separators are plotted using the indicator's buffers. The indicator uses one graphic object for information about the progress and current bar properties. The graph
FREE
PZ Turtle Trading EA MT5
PZ TRADING SLU
2 (4)
Uzman Danışmanlar
This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works for CFDs and for
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açı
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Gerçek piyasa yapısına dayalı çoklu varlık stop-loss analizi Genel Bakış Smart Stop Scanner, birden fazla piyasadaki stop-loss seviyelerini profesyonel bir şekilde takip etmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerçek piyasa yapısına dayanan breakout’ları, daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri otomatik olarak algılar ve en önemli stop bölgelerini tespit eder. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu (DPI-aware) net ve düzenli bir panelde sunulur. Forex, Altın, E
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Yardımcı programlar
Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi Genel Bakış Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller. İster tek bir varlıkla işlem yapı
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Yardımcı programlar
DashPlus , MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Temel Özellikler 1. Kurtarma Izgarası Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular. İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Yardımcı programlar
Chart Sync - terminal pencerelerindeki grafik nesnelerini senkronize etmek için tasarlanmıştır. TradePanel'e ek olarak kullanılabilir. Satın almadan önce Demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo burada . Çalışmak için, nesneleri diğer grafiklere kopyalamanız gereken göstergeyi grafiğe yükleyin. Bu grafikte oluşturulan grafik nesneler, aynı sembole sahip tüm grafiklere otomatik olarak kopyalanacaktır. Ayrıca grafik nesnelerinde yapılan değişiklikleri de kopyalayacaktır. Giriş par
Yazarın diğer ürünleri
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Sürekli ek pozisyon açıp gerçek ortalama giriş fiyatınızı kaybettiğiniz oldu mu? Bu EA, Buy ve Sell pozisyonlarının ortalama giriş fiyatlarınıgrafik üzerinde sürekli göstererek durumu daha objektif değerlendirmenize yardımcı olur. Bu MT5 EA, Buy ve Sell ortalama giriş fiyatlarını yatay çizgilerle gösterir.Buy ve Sell ortalama çizgileri ayrı ayrı görüntülenir ve hedge işlemlerinde de faydalıdır. [Varsayılan Gösterim]- Buy ortalama fiyatı: kırmızı kesikli çizgi- Sell ortalama fiyatı: mavi kesikli
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Bir trend uzun süredir devam ederken, anlık piyasa hareketlerine kapıldığınız oldu mu? "Her an tersine dönecek" hissiyle trende karşı işlem yapmak. "Kazandığımı kaybetmek istemiyorum" kaygısıyla erkenden kar almak. Bunların hepsi, sadece mumun kapanmasını bekleyebilseydiniz önlenebilecek pişmanlıklardır. Bu araç, monitör başında bekleme stresini ortadan kaldırmak ve disiplinli ticareti desteklemek için yapıldı. Bu araç, boğa veya ayı mumunun onaylandığı anda sizi uyaran basit bir izleme EA'sıd
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.  5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.  Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak,
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile onu tekrar kaybetmenize neden oluyor. Bu araç ile: Geçmiş grafikleri otomatik ve hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir zaman noktasını belirlediğinizde, grafik hareketleri veya yakınlaştır
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın. "Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın. Grafik analizinizi kökten deği
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
$40 → $34 (Sınırlı Süreli Teklif) "Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri   değişken hızda   ve mum   çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza   olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri   gerçek zamanlıya daha yakın   bir şekilde yeniden üretebilir, böylece   pratiğe daha yakın antrenmanlar   yapabilirsiniz. Ayrıca,   yüksek hızlı oynatma   sayesinde, geniş geçmiş grafikler aras
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
$40 → $34 (Sınırlı Süreli Teklif) "Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri değişken hızda ve mum çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri gerçek zamanlıya daha yakın bir şekilde yeniden üretebilir, böylece pratiğe daha yakın antrenmanlar yapabilirsiniz. Ayrıca, yüksek hızlı oynatma sayesinde, geniş geçmiş grafikler arasından hedeflediğiniz
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın. "Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın. Grafik analizinizi kökten deği
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile onu tekrar kaybetmenize neden oluyor. Bu araç ile: Geçmiş grafikleri otomatik ve hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir zaman noktasını belirlediğinizde, grafik hareketleri veya yakınlaştır
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt