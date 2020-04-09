MTF MA Cross Alert MT5

Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.

5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.

Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak, geçici fiyat sıçramalarının (fitillerin) neden olduğu "gürültüyü" ve yanlış sinyalleri başarıyla ortadan kaldırır.

Temel Özellikler:

H1 ve H4 20 periyotluk hareketli ortalamaların gerçek zamanlı takibi.

Uyarılar yalnızca onaylanmış M5 mum kapanışında tetiklenir.

Her sembolde çalışır ve diğer grafiklere bakarken bile aktif kalır.

Basit, hafif ve profesyonel uyarı mesajları.

Bu ürün basit bir yardımcı araç olarak sunulmaktadır.Aynı geliştiriciye ait diğer ürünler de Market'te mevcuttur.



