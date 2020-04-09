Chart Auto Flow Player

Geçmiş grafiklerin oynatılması için
basit bir grafik oynatıcıdır.

Piyasa hareketlerini,
mumları tek tek ilerleterek inceleyebilirsiniz.
Oynatma sırasında istediğiniz anda duraklatabilir
ve tekrar devam edebilirsiniz.

[Özellikler]
・Geçmişten geleceğe otomatik oynatma
・Sabit aralıklarla 1 mum ilerleme
・Oynatma sırasında duraklatma desteği

[Oynatma Özellikleri]
・Oynatma yönü: Geçmiş → Gelecek
・Oynatma hızı: Sabit
・Hareket eden mum sayısı: 1 mum
・Oynatmayı duraklat / devam ettir
・END ile oynatmayı sonlandırma

[Kontroller]
・Pause / Restart: Oynatmayı duraklat veya devam ettir
・END: Oynatmayı sonlandır ve programı durdur

