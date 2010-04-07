Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

Grafiği ne kadar hareket ettirirseniz ettirin, seçilen zaman noktalarına anında odaklanabilirsiniz.

Chart Auto Flow Focus Edition Player, grafik oynatma ve odak hareketini birleştiren kullanışlı bir araçtır.

[Özellikler]

  • Grafik Oynatma (Chart Auto Flow Fonksiyonu)
    Grafiği mum çubuğu çubuğu otomatik olarak oynatarak piyasa trendlerini gözlemleyin
  • Seçilen Zaman Noktalarına Odak Hareketi (Focus Time Line Fonksiyonu)
    Grafiği seçilen zaman noktalarına anında taşıyarak analiz verimliliğini artırır

■ Chart Auto Flow Fonksiyonu (Grafik Oynatma)

  • Oynatma Yönü: Gelecek
  • Oynatma Hızı: Sabit (0,5 sn / çubuk)
  • Hareket Başına Çubuk Sayısı: 1 sabit
  • Oynatmayı Duraklat / Devam Ettir
  • END düğmesi ile programı kapat

■ Focus Time Line Fonksiyonu (Odak Hareketi)

  • Focus Mode: SingleLine (varsayılan)
  • Crt FocusLine: Seçilen zaman noktasına odak çizgisi oluşturur
  • Position: Görüntü konumunu değiştir
  • Focus: Grafiği oluşturulan odak çizgisine taşı

[Kullanım]

  • Focus Mode varsayılan SingleLine olarak bırakın
  • Crt FocusLine düğmesine basarak bir odak çizgisi oluşturun
  • Position düğmesi ile görüntü konumunu sağ, orta, sol

Sadece gerçekten gerekli ve kullanışlı ürünler geliştiriyoruz. Lütfen göz atın.
