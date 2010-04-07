Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- Yardımcı programlar
- Masamitsu Takahashi
- Sürüm: 1.0
Grafiği ne kadar hareket ettirirseniz ettirin, seçilen zaman noktalarına anında odaklanabilirsiniz.
Chart Auto Flow Focus Edition Player, grafik oynatma ve odak hareketini birleştiren kullanışlı bir araçtır.
[Özellikler]
- Grafik Oynatma (Chart Auto Flow Fonksiyonu)
Grafiği mum çubuğu çubuğu otomatik olarak oynatarak piyasa trendlerini gözlemleyin
- Seçilen Zaman Noktalarına Odak Hareketi (Focus Time Line Fonksiyonu)
Grafiği seçilen zaman noktalarına anında taşıyarak analiz verimliliğini artırır
[Özellikler]
■ Chart Auto Flow Fonksiyonu (Grafik Oynatma)
- Oynatma Yönü: Gelecek
- Oynatma Hızı: Sabit (0,5 sn / çubuk)
- Hareket Başına Çubuk Sayısı: 1 sabit
- Oynatmayı Duraklat / Devam Ettir
- END düğmesi ile programı kapat
■ Focus Time Line Fonksiyonu (Odak Hareketi)
- Focus Mode: SingleLine (varsayılan)
- Crt FocusLine: Seçilen zaman noktasına odak çizgisi oluşturur
- Position: Görüntü konumunu değiştir
- Focus: Grafiği oluşturulan odak çizgisine taşı
[Kullanım]
- Focus Mode varsayılan SingleLine olarak bırakın
- Crt FocusLine düğmesine basarak bir odak çizgisi oluşturun
- Position düğmesi ile görüntü konumunu sağ, orta, sol