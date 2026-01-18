Focus Time Line Player
- Yardımcı programlar
- Masamitsu Takahashi
- Sürüm: 1.0
Seçilen zaman noktasına anında odaklanabilirsiniz, grafik ne kadar hareket ederse etsin.
【Özellikler】
・Focus Mode: SingleLine (varsayılan görüntü)
・Crt FocusLine: İstediğiniz bir zamanda bir odak çizgisi oluşturun
・Position: Görüntüleme konumunu değiştir
・Focus: Oluşturulan odak çizgisine grafik görünümünü taşı
・X düğmesi: Programı kapatın
【Kullanım talimatları】
・Focus Mode'u varsayılan SingleLine olarak kullanın
・Crt FocusLine düğmesine basarak bir FocusTimeLine oluşturun
・Position düğmesini kullanarak görüntüleme konumunu seçin
・Focus düğmesine basarak grafiği seçilen odak noktasına taşıyın
・X düğmesine basarak programı kapatın