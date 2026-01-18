Focus Time Line Player

Seçilen zaman noktasına anında odaklanabilirsiniz, grafik ne kadar hareket ederse etsin.

【Özellikler】
・Focus Mode: SingleLine (varsayılan görüntü)
・Crt FocusLine: İstediğiniz bir zamanda bir odak çizgisi oluşturun
・Position: Görüntüleme konumunu değiştir
・Focus: Oluşturulan odak çizgisine grafik görünümünü taşı
・X düğmesi: Programı kapatın

【Kullanım talimatları】
・Focus Mode'u varsayılan SingleLine olarak kullanın
・Crt FocusLine düğmesine basarak bir FocusTimeLine oluşturun
・Position düğmesini kullanarak görüntüleme konumunu seçin
・Focus düğmesine basarak grafiği seçilen odak noktasına taşıyın
・X düğmesine basarak programı kapatın

BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Sürekli ek pozisyon açıp gerçek ortalama giriş fiyatınızı kaybettiğiniz oldu mu? Bu EA, Buy ve Sell pozisyonlarının ortalama giriş fiyatlarınıgrafik üzerinde sürekli göstererek durumu daha objektif değerlendirmenize yardımcı olur. Bu MT5 EA, Buy ve Sell ortalama giriş fiyatlarını yatay çizgilerle gösterir.Buy ve Sell ortalama çizgileri ayrı ayrı görüntülenir ve hedge işlemlerinde de faydalıdır. [Varsayılan Gösterim]- Buy ortalama fiyatı: kırmızı kesikli çizgi- Sell ortalama fiyatı: mavi kesikli
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Bir trend uzun süredir devam ederken, anlık piyasa hareketlerine kapıldığınız oldu mu? "Her an tersine dönecek" hissiyle trende karşı işlem yapmak. "Kazandığımı kaybetmek istemiyorum" kaygısıyla erkenden kar almak. Bunların hepsi, sadece mumun kapanmasını bekleyebilseydiniz önlenebilecek pişmanlıklardır. Bu araç, monitör başında bekleme stresini ortadan kaldırmak ve disiplinli ticareti desteklemek için yapıldı. Bu araç, boğa veya ayı mumunun onaylandığı anda sizi uyaran basit bir izleme EA'sıd
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.  5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.  Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak,
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.  5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.  Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak,
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Bir trend uzun süredir devam ederken, anlık piyasa hareketlerine kapıldığınız oldu mu? "Her an tersine dönecek" hissiyle trende karşı işlem yapmak. "Kazandığımı kaybetmek istemiyorum" kaygısıyla erkenden kar almak. Bunların hepsi, sadece mumun kapanmasını bekleyebilseydiniz önlenebilecek pişmanlıklardır. Bu araç, monitör başında bekleme stresini ortadan kaldırmak ve disiplinli ticareti desteklemek için yapıldı. Bu araç, boğa veya ayı mumunun onaylandığı anda sizi uyaran basit bir izleme EA's
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Lansman Satışı: Sadece ilk 10 kişi için. Özel Fiyat: $ 45   (Normal: $90). Kalan: 10 Görünürlüğü artırmak için ilk 10 alıcıya bu indirimi sunuyorum. Sonrasında fiyat $90'a geri dönecektir. Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Lansman Satışı: Sadece ilk 10 kişi için. Özel Fiyat: $30 (Normal: $40). Kalan: 10 Görünürlüğü artırmak için ilk 10 alıcıya bu indirimi sunuyorum. Sonrasında fiyat $40'a geri dönecektir. "Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senk
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Lansman Satışı: Sadece ilk 10 kişi için. Özel Fiyat: $30 (Normal: $40). Kalan: 10 Görünürlüğü artırmak için ilk 10 alıcıya bu indirimi sunuyorum. Sonrasında fiyat $40'a geri dönecektir. "Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri   değişken hızda   ve mum   çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza   olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri   gerçek zamanlıya daha yakın   bir şekild
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafiklerin oynatılması için basit bir grafik oynatıcıdır. Piyasa hareketlerini, mumları tek tek ilerleterek inceleyebilirsiniz. Oynatma sırasında istediğiniz anda duraklatabilir ve tekrar devam edebilirsiniz. [Özellikler] ・Geçmişten geleceğe otomatik oynatma ・Sabit aralıklarla 1 mum ilerleme ・Oynatma sırasında duraklatma desteği [Oynatma Özellikleri] ・Oynatma yönü: Geçmiş → Gelecek ・Oynatma hızı: Sabit ・Hareket eden mum sayısı: 1 mum ・Oynatmayı duraklat / devam ettir ・END ile oynatma
FREE
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Seçilen zaman noktasına anında odaklanabilirsiniz, grafik ne kadar hareket ederse etsin. 【Özellikler】 ・Focus Mode: SingleLine (varsayılan görüntü) ・Crt FocusLine: İstediğiniz bir zamanda bir odak çizgisi oluşturun ・Position: Görüntüleme konumunu değiştir ・Focus: Oluşturulan odak çizgisine grafik görünümünü taşı ・X düğmesi: Programı kapatın 【Kullanım talimatları】 ・Focus Mode'u varsayılan SingleLine olarak kullanın ・Crt FocusLine düğmesine basarak bir FocusTimeLine oluşturun ・Position düğmesini
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Grafiği ne kadar hareket ettirirseniz ettirin, seçilen zaman noktalarına anında odaklanabilirsiniz. Chart Auto Flow Focus Edition Player, grafik oynatma ve odak hareketini birleştiren kullanışlı bir araçtır. [Özellikler] ・Grafik Oynatma (Chart Auto Flow Fonksiyonu)   Grafiği mum çubuğu çubuğu otomatik olarak oynatarak piyasa trendlerini gözlemleyin ・Seçilen Zaman Noktalarına Odak Hareketi (Focus Time Line Fonksiyonu)   Grafiği seçilen zaman noktalarına anında taşıyarak analiz verimliliğini art
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Lansman Satışı: Sadece ilk 10 kişi için. Özel Fiyat: $30 (Normal: $40). Kalan: 10 Görünürlüğü artırmak için ilk 10 alıcıya bu indirimi sunuyorum. Sonrasında fiyat $40'a geri dönecektir. "Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri değişken hızda ve mum çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri gerçek zamanlıya daha yakın bir şekilde yeniden ür
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Lansman Satışı: Sadece ilk 10 kişi için. Özel Fiyat: $30 (Normal: $40). Kalan: 10 Görünürlüğü artırmak için ilk 10 alıcıya bu indirimi sunuyorum. Sonrasında fiyat $40'a geri dönecektir. "Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkr
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Lansman Satışı: Sadece ilk 10 kişi için. Özel Fiyat: $ 45   (Normal: $90). Kalan: 10 Görünürlüğü artırmak için ilk 10 alıcıya bu indirimi sunuyorum. Sonrasında fiyat $90'a geri dönecektir. Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafiklerin oynatılması için basit bir grafik oynatıcıdır. Piyasa hareketlerini, mumları tek tek ilerleterek inceleyebilirsiniz. Oynatma sırasında istediğiniz anda duraklatabilir ve tekrar devam edebilirsiniz. [Özellikler] ・Geçmişten geleceğe otomatik oynatma ・Sabit aralıklarla 1 mum ilerleme ・Oynatma sırasında duraklatma desteği [Oynatma Özellikleri] ・Oynatma yönü: Geçmiş → Gelecek ・Oynatma hızı: Sabit ・Hareket eden mum sayısı: 1 mum ・Oynatmayı duraklat / devam ettir ・END ile oynatma
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Grafiği ne kadar hareket ettirirseniz ettirin, seçilen zaman noktalarına anında odaklanabilirsiniz. Chart Auto Flow Focus Edition Player, grafik oynatma ve odak hareketini birleştiren kullanışlı bir araçtır. [Özellikler] ・Grafik Oynatma (Chart Auto Flow Fonksiyonu)   Grafiği mum çubuğu çubuğu otomatik olarak oynatarak piyasa trendlerini gözlemleyin ・Seçilen Zaman Noktalarına Odak Hareketi (Focus Time Line Fonksiyonu)   Grafiği seçilen zaman noktalarına anında taşıyarak analiz verimliliğini art
FREE
