MTF MA Cross Alert M4

Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.

 5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.

 Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak, geçici fiyat sıçramalarının (fitillerin) neden olduğu "gürültüyü" ve yanlış sinyalleri başarıyla ortadan kaldırır.

 Temel Özellikler:
  • H1 ve H4 20 periyotluk hareketli ortalamaların gerçek zamanlı takibi.
  • Uyarılar yalnızca onaylanmış M5 mum kapanışında tetiklenir.
  • Her sembolde çalışır ve diğer grafiklere bakarken bile aktif kalır.
  • Basit, hafif ve profesyonel uyarı mesajları.
Bu ürün basit bir yardımcı araç olarak sunulmaktadır.Aynı geliştiriciye ait diğer ürünler de Market'te mevcuttur.
Önerilen ürünler
Easy Pips Maker
Andrei Gerasimenko
4 (4)
Göstergeler
The recommended timeframe is H1! The indicator has two kinds of signal. This is a signal to open a position from the appearance of an arrow. The price leaves the channel In the first case, the indicator builds arrows based on the constructed channel and Bollinger Bands years. In another case, the trader can trade if the price just went beyond the channel. If the price is higher than the channel - we sell. If the price is lower than the channel, then you can look for a place to buy. It can al
FREE
Session Shade
Shunsuke Kanaya
Göstergeler
Session Shade (MT4) – Non-Trading Hours Background Shading Overview Session Shade is a lightweight MT4 chart utility indicator that visually highlights non-trading hours by shading the chart background. It is designed to help you confirm your daily time-filter window at a glance. This is a visualization tool only. It does not generate trading signals and it does not place, modify, or close any orders. Key features Shades non-trading hours (NG) on the chart background Keeps trading hours (OK) cl
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Yardımcı programlar
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator Çoklu Zaman Çerçevesi Paneli MT4 , Matrix Arrow Indicator MT4 için ücretsiz bir eklenti ve harika bir varlıktır. 5 kullanıcı tarafından özelleştirilmiş zaman çerçevesi ve toplamda 16 değiştirilebilir sembol/araç için mevcut Matrix Arrow Indicator MT4 sinyalini gösterir. Kullanıcı, Matrix Arrow Indicator MT4 'ün içerdiği 10 standart göstergeden herhangi birini etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. 10 standart gösterge özelliğinin tümü, Matrix Arrow Indicato
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Göstergeler
Wave Reversal Indicator - denge çizgisi etrafındaki yön ve fiyat dönüşlerini belirler. Gösterge dalga hareketlerini ve trend artışlarını gösterir. Tüccarın nerede takip edileceğine dair tavsiyeler verir, ticaret stratejisinin takip edilmesine yardımcı olur. Gün içi veya orta vadeli bir stratejiye ektir. Hemen hemen tüm parametreler her zaman dilimi için seçilir ve otomatik olarak değişir; manuel ayarlama için tek parametre dalga boyudur. M5, M15, M30, H1, H4'ü kullanmak için en uygun zaman dili
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. VERSİYON MT5 -   Daha kullanışlı göstergeler Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde.
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
Göstergeler
Quickly search for matching Moving Averages (MAs) at any point you click on the chart! By instantly displaying the MAs that pass through any selected point, it’s excellent for identifying trend peaks and supporting better trading decisions. Features: Simple Operation: Click on any point where you want to find the MA. Instant Results: Displays matching MAs if found. Sleep Function: Hide buttons when not in use for a cleaner interface. Manual Control: Adjust MAs manually with on-screen buttons. Fi
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
ATR Bands MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
ATR Bands with Take-Profit Zones for MT4 The ATR Bands indicator for MT4 is designed to assist traders in managing risk and navigating market volatility. By using the Average True Range (ATR), it helps identify key price levels and set realistic stop-loss and take-profit zones. Key Features: ATR-Based Bands : The indicator calculates dynamic upper and lower bands using ATR. These bands adjust based on price volatility, helping to indicate potential support and resistance levels. Customizable Par
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Göstergeler
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY WITH THIS INDICATOR. Triple RSI is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is to keep it simple, the simpler the better . The triple RSI strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, is in the marke
FREE
Retracement MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Göstergeler
The   Retracement indicator   shows the current and historical high, low and mid values. Optionally, it can also display major retracement levels. All these levels together form the significant levels of support and resistance. Therefore, it is essential to know them for every kind of trader. Levels High Low Midpoint 76,4 % 61,8 % 38,2 % 23,6 % Main features The indicator shows the actual levels of High, Low, Mid and selected retracements. Four optional retracement levels. Alert notifications
FREE
Arlene Sessions Backgrounds
Joaquin Nicolas Metayer
Göstergeler
Arlene Sessions Background is an indicator that draws colored rectangles on the chart depending on your session, within the price range that has moved and when the sessions overlap, it will be painted in a color that will be the mixture of the colors of the respective sessions. You can see the version 2 here:  https://www.mql5.com/en/market/product/68934 Inputs NumberOfDays AsiaBegin AsiaEnd AsiaColor EurBegin EurEnd EurColor USABegin USAEnd USAColor If you only want to paint a session on your
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
Göstergeler
RSI Candle Signal Indicator will change bars’ color when set overbought or oversold levels reach. How to Use RSI Candle Signal Uptrend/Downtrends  - RSI may be used to detect trending markets. For example, the RSI may stay above the mid line 50 in an uptrend. Top and Buttoms  - RSI may help in identifying the tops around the overbought readings (usually above 70), and the bottoms around the oversold area (usually below 30). Divergence  - divergence occurs when RSI directional movement is not co
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Yardımcı programlar
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Buy Sell Bands
Yuriy Kuzmin
Yardımcı programlar
Advisor for manual and automatic trading on the trend lines of the Bollinger Bands indicator. The Expert Advisor draws trend lines from the middle band for a specified number of candles. You may be interested in my other products: https://www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller Comments are welcome!  Recommended Broker . This Expert Advisor is available only on the MQL5 website! Options: Magic Number is a magic number. Profit - take profit Stop - stop loss. Lot - risk Limit - the maximum allowed
FREE
PZ Turtle Trading EA
PZ TRADING SLU
Uzman Danışmanlar
This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works for CFDs and for
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Yardımcı programlar
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Göstergeler
!!!The free version works only on "EURUSD"!!! WaPreviousCandleLevels MT4 shows the previous candle levels, it shows the previous candle Open High Low Close levels (OHLC Levels) in different time frame. It's designed to help the trader to analyse the market and pay attention to the previous candle levels in different time frame.  We all know that the OHLC Levels in Monthly, Weekly and Daily are really strong and must of the time, the price strongly reacts at those levels. In the technical analys
FREE
CloseAllProfit
Mr Sorachai Pitakjarukul
5 (1)
Yardımcı programlar
ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ  Close all ตัวนี้  Close all and update profit Version 3.03 Full version Give you free  For MT5 Click  https://www.mql5.com/en/market/product/95989 V3.03 Fix TPSL calculate USDxxx and xxxUSD or XXX/XXX and add Decimal Digi, 0 is default Program function Tab 1 Close order function and show break port 1.Can show and hidden all button 2.Update sell and buy total lots easy to manage order 3.Close all order and update all profit 4.Close all sell a
FREE
TPX Connect All
TPX
Göstergeler
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Göstergeler
The StrikePin indicator is a technical, analytical tool designed to identify trend reversals and find optimal market entries.  The StrikePin indicator is based on the pin bar pattern, which is the Price Action reversal pattern. An entry signal, in a trending market, can offer a very high-probability entry and a good risk to reward scenario. Be careful: the indicator is repainting since it is looking for highest high and lowest lows.  You should avoid to use it in experts but you can use it in
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Göstergeler
Seviye göstergesi bir önceki günün verilerine dayanır. Matematiksel formül giriş ve çıkış seviyelerini belirler.  Ticaret önerileri. Seviyeler, volatilite göründüğünde Avrupa seansının başında işlem görür. Yetersiz volatilite durumunda, çıkmak için kar almanın yarısını kullanın. Fiyat yarı karla tersine dönerse, tersine döndüğünde de yarı kar alma seviyesinde bir hedef arayın. Fiyat giriş seviyesinden sıçradıysa, ters yönde fiyat ikinci alım karına ulaşabilir. Her zaman bir kopuşa girmemelisi
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Göstergeler
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Yardımcı programlar
OvertradeShield – Discretionary Trading için Aşırı İşlem Yapmayı Önleyen Yardımcı EA Discretionary trading sırasında “bir kez daha” işlem yapıp pişman oldunuz mu? OvertradeShield , gerçekleşmiş kar ve zarara dayalı olarak otomatik girişleri sınırlayan ve uyarı veren, işlem kurallarınızı ve psikolojinizi destekleyen yardımcı bir EA'dir. Günlük kar-zararını takip etmek isteyen, aşırı işlem yapmayı önlemek isteyen ve kar-zarar kurallarını sistematik olarak uygulamak isteyenler için idealdir. Girişl
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyal Kopyalayın (   Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmiyor  düz MT4'ünüze. Kullanıcıyı düşünerek tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özellik sunmaktadır Bu ürün, kullanımı kolay ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Telegram Sürümü Demo versiyonunu denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Discord'tan MT4'e gönder
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşik ha
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Yardımcı programlar
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Yardımcı programlar
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Risk/Reward Tool, MetaTrader 4'te işlem planlama, görselleştirme ve gerçekleştirme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İster hassas risk yönetimine değer veren isteğe bağlı bir trader olun, ister işlem kurulumlarını görsel olarak test etmesi gereken bir strateji geliştiricisi olun, bu araç zarif ve sezgisel bir arayüzde ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Temel pozisyon hesaplayıcılarından farklı olarak, Risk/Reward Tool görsel işlem
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Yardımcı programlar
Bu 2'si 1 arada ticaret yöneticisi, mum kırılmaları ticareti için idealdir. Geri çekilmelere ek limit emirleri vererek ortalama bir ticarete mal olabilir. Bu, tüm pozisyonlarınızda en iyi fiyatı ve kazançlarınızda daha yüksek bir RR almanızı sağlar. Risk, en son kapatılan mum yüksekliğine göre hesaplanır. İşlem asistanı düğmeleri, manuel olarak verilen tüm siparişlerin yönetilmesine yardımcı olur. Herhangi bir giriş yöntemiyle kullanın; fiyat hareketi veya göstergeleri ve herhangi bir ticaret
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Yardımcı programlar
SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Hedge Trade
Mothusi Malau
Yardımcı programlar
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Yazarın diğer ürünleri
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Sürekli ek pozisyon açıp gerçek ortalama giriş fiyatınızı kaybettiğiniz oldu mu? Bu EA, Buy ve Sell pozisyonlarının ortalama giriş fiyatlarınıgrafik üzerinde sürekli göstererek durumu daha objektif değerlendirmenize yardımcı olur. Bu MT5 EA, Buy ve Sell ortalama giriş fiyatlarını yatay çizgilerle gösterir.Buy ve Sell ortalama çizgileri ayrı ayrı görüntülenir ve hedge işlemlerinde de faydalıdır. [Varsayılan Gösterim]- Buy ortalama fiyatı: kırmızı kesikli çizgi- Sell ortalama fiyatı: mavi kesikli
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Bir trend uzun süredir devam ederken, anlık piyasa hareketlerine kapıldığınız oldu mu? "Her an tersine dönecek" hissiyle trende karşı işlem yapmak. "Kazandığımı kaybetmek istemiyorum" kaygısıyla erkenden kar almak. Bunların hepsi, sadece mumun kapanmasını bekleyebilseydiniz önlenebilecek pişmanlıklardır. Bu araç, monitör başında bekleme stresini ortadan kaldırmak ve disiplinli ticareti desteklemek için yapıldı. Bu araç, boğa veya ayı mumunun onaylandığı anda sizi uyaran basit bir izleme EA'sıd
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Piyasa 4H veya 1H hareketli ortalamanın (MA) üzerindeyken alış, altındayken satış yapmayı düşünmek büyük kayıp riskini azaltır. Kazanma oranını artırır.  5 dakikalık mum kapanışının 1 saatlik (H1) veya 4 saatlik (H4) 20MA'yı kestiği tam anda sizi uyarır.  Bu araç, yüksek zaman dilimi onayına önem veren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Arka planda piyasayı izleyerek, kritik trend değişimlerini kaçırmadan istediğiniz grafiğe odaklanmanıza olanak tanır. Onay için M5 mum kapanışını kullanarak,
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile onu tekrar kaybetmenize neden oluyor. Bu araç ile: Geçmiş grafikleri otomatik ve hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir zaman noktasını belirlediğinizde, grafik hareketleri veya yakınlaştır
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın. "Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın. Grafik analizinizi kökten deği
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
$40 → $34 (Sınırlı Süreli Teklif) "Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri   değişken hızda   ve mum   çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza   olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri   gerçek zamanlıya daha yakın   bir şekilde yeniden üretebilir, böylece   pratiğe daha yakın antrenmanlar   yapabilirsiniz. Ayrıca,   yüksek hızlı oynatma   sayesinde, geniş geçmiş grafikler aras
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
$40 → $34 (Sınırlı Süreli Teklif) "Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri değişken hızda ve mum çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri gerçek zamanlıya daha yakın bir şekilde yeniden üretebilir, böylece pratiğe daha yakın antrenmanlar yapabilirsiniz. Ayrıca, yüksek hızlı oynatma sayesinde, geniş geçmiş grafikler arasından hedeflediğiniz
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın. "Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın. Grafik analizinizi kökten deği
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile onu tekrar kaybetmenize neden oluyor. Bu araç ile: Geçmiş grafikleri otomatik ve hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir zaman noktasını belirlediğinizde, grafik hareketleri veya yakınlaştır
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt