Chart Auto Flow

Ürün Genel Bakış

MT5 için bu kullanışlı yardımcı program, grafiklerin otomatik olarak oynatılmasını ve geri alınmasını sağlar.

Forex, hisse senetleri, altın ve diğer finansal enstrümanlar üzerinde analiz, simülasyon ve desen keşfi için idealdir.

Özellikler ve Avantajlar

Esnek oynatma hızı

Grafik hareketini tam istediğiniz gibi kontrol edin; 50 ms’den 10 dakikaya kadar geniş bir hız aralığı mevcuttur.

Geçmişe veya geleceğe hareket

Grafiği kolayca geçmişe veya geleceğe kaydırın; strateji testleri ve desen keşfi için idealdir.

Sezgisel kullanım

Basit düğme kontrolleri ile duraklatma/başlatma, hız ayarlama ve taşınacak mum sayısını değiştirme mümkündür.

Tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu

Gün içi işlem, swing işlem veya uzun vadeli analizlerde her türlü grafik ortamında kullanılabilir.





Kontrol Genel Bakışı

Düğme/Etiket Fonksiyon Açıklama Pause / Restart Duraklat / Başlat Grafiğin oynatılmasını anında kontrol etme Stop Programı sonlandır Aracı istediğiniz zaman kapatma Slow / Fast Hız ayarı 50 ms’den 10 dakikaya kadar serbestçe ayarlanabilir Bar+ / Bar- Taşınacak mum sayısını ayarlama 1’den 480’e kadar ayarlanabilir Past / Future Oynatma yönünü değiştirme Geçmiş ve gelecek arasında geçiş yapabilir Speed / Bars (Etiket) Mevcut hız / mum sayısını gösterir Ayarları hızlıca görüntüleme



Kurulum

MT5’e giriş yapın, Market’ten “Satın Al → Kur” tıklayın ve araç terminalinize otomatik olarak eklenecektir.

Daha sonra, Navigatör’deki Market klasöründen aracı sürükleyip bırakarak veya çift tıklayarak herhangi bir grafiğe ekleyebilirsiniz.





Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

MT5 Build: 5320 / 5260

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

RAM: 8GB

Mac veya diğer ortamlarda da çalışması muhtemeldir, ancak resmi olarak test edilmemiştir. Kendi sorumluluğunuzda kullanınız.





Risk Uyarısı

Bu araç herhangi bir işlem fonksiyonu içermez; dolayısıyla finansal risk yoktur.