Chart Auto Flow

Ürün Genel Bakış

MT5 için bu kullanışlı yardımcı program, grafiklerin otomatik olarak oynatılmasını ve geri alınmasını sağlar.
Forex, hisse senetleri, altın ve diğer finansal enstrümanlar üzerinde analiz, simülasyon ve desen keşfi için idealdir.

Özellikler ve Avantajlar

Esnek oynatma hızı
Grafik hareketini tam istediğiniz gibi kontrol edin; 50 ms’den 10 dakikaya kadar geniş bir hız aralığı mevcuttur.

Geçmişe veya geleceğe hareket
Grafiği kolayca geçmişe veya geleceğe kaydırın; strateji testleri ve desen keşfi için idealdir.

Sezgisel kullanım
Basit düğme kontrolleri ile duraklatma/başlatma, hız ayarlama ve taşınacak mum sayısını değiştirme mümkündür.

Tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu
Gün içi işlem, swing işlem veya uzun vadeli analizlerde her türlü grafik ortamında kullanılabilir.


Kontrol Genel Bakışı

Düğme/Etiket Fonksiyon Açıklama
Pause / Restart Duraklat / Başlat Grafiğin oynatılmasını anında kontrol etme
Stop Programı sonlandır Aracı istediğiniz zaman kapatma
Slow / Fast Hız ayarı 50 ms’den 10 dakikaya kadar serbestçe ayarlanabilir
Bar+ / Bar- Taşınacak mum sayısını ayarlama 1’den 480’e kadar ayarlanabilir
Past / Future Oynatma yönünü değiştirme Geçmiş ve gelecek arasında geçiş yapabilir
Speed / Bars (Etiket) Mevcut hız / mum sayısını gösterir Ayarları hızlıca görüntüleme


Kurulum

MT5’e giriş yapın, Market’ten “Satın Al → Kur” tıklayın ve araç terminalinize otomatik olarak eklenecektir.

Daha sonra, Navigatör’deki Market klasöründen aracı sürükleyip bırakarak veya çift tıklayarak herhangi bir grafiğe ekleyebilirsiniz.


Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

  • RAM: 8GB

Mac veya diğer ortamlarda da çalışması muhtemeldir, ancak resmi olarak test edilmemiştir. Kendi sorumluluğunuzda kullanınız.


Risk Uyarısı

Bu araç herhangi bir işlem fonksiyonu içermez; dolayısıyla finansal risk yoktur.


