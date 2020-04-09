Candle Confirm Alert

Bir trend uzun süredir devam ederken, anlık piyasa hareketlerine kapıldığınız oldu mu?
  • "Her an tersine dönecek" hissiyle trende karşı işlem yapmak.
  • "Kazandığımı kaybetmek istemiyorum" kaygısıyla erkenden kar almak.
Bunların hepsi, sadece mumun kapanmasını bekleyebilseydiniz önlenebilecek pişmanlıklardır.
Bu araç, monitör başında bekleme stresini ortadan kaldırmak ve disiplinli ticareti desteklemek için yapıldı.

Bu araç, boğa veya ayı mumunun onaylandığı anda sizi uyaran basit bir izleme EA'sıdır.
  1. İşlem: Sadece "Boğa" veya "Ayı"yı seçin ve SET düğmesine basın.
  2. Bildirim: Belirtilen mum kapandığı anda alarm bildirimi.
  3. Çok Dilli: 11 dili destekler (Language düğmesi ile değiştirilebilir).
