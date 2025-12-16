OneClick Trade Panel
- Yardımcı programlar
- Mustafa Pishori
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
OneClick Trade Panel, temel işlem fonksiyonlarını parmaklarınızın ucuna getiren profesyonel bir işlem yönetim aracıdır. Hızlı ve verimli işlem yönetimine ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), karmaşık işlem görevlerini tek tıklamayla gerçekleştirilebilen işlemlere dönüştürür.
Bu araç, açık pozisyonlarınızı geleneksel manuel yöntemlere göre daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Bu EA Ne Yapar?
Bu Uzman Danışman üç temel işlem yönetim fonksiyonu sağlar:
SL/TP'yi Başabaş Noktasına Taşıma - Akıllı işlem koruması
Kârlı işlemler için Stop Loss'u otomatik olarak giriş fiyatına taşır
Zarar eden işlemler için Take Profit'i giriş fiyatına taşır
Tüm açık pozisyonlar için tek tıklamayla koruma
Kısmi Kapatma - Kârları kademeli olarak alma
Pozisyonunuzun belirli bir yüzdesini kapatın (%10, %25, %50 vb.)
Ayarlarda yapılandırılabilir yüzde
Birden fazla pozisyonla aynı anda çalışır
Tümünü Tamamen Kapat - Acil çıkış
Tüm açık işlemleri anında kapatın
Mevcut sembolde veya tüm sembollerde çalışır
Hızlı piyasa çıkışları için mükemmel
Temel Özellikler
Üç Temel Fonksiyon: Tek bir panelde eksiksiz işlem yönetimi
Akıllı Başabaş Mantığı: Kâr ve zarar durumları için farklı eylemler
Esnek Ayarlar: Kısmi kapatma yüzdesini ayarlayın (%1-99)
Görsel Özelleştirme: Düğme renklerini, düzeni (dikey/yatay) ve panel konumunu seçin
Sembol Kontrolü: Yalnızca mevcut sembolü veya tüm açık sembolleri yönetin
Güvenlik Seçenekleri: İsteğe bağlı onay iletişim kutuları
Takip Eden Başabaş: Başabaş noktasına geçtikten sonra isteğe bağlı otomatik takip
Bu EA'ya Kimlerin İhtiyacı Var?
Hızlı işlem yönetimine ihtiyaç duyan aktif yatırımcılar
Anlık pozisyon ayarlamaları gerektiren scalper'lar
Birden fazla pozisyonu yöneten günlük yatırımcılar
İşlem yönetimini basitleştirmek isteyen tüm yatırımcılar
Hızlı başabaş koruması arayan riskten kaçınan yatırımcılar
Nasıl Çalışır?
EA'yı herhangi bir grafiğe eklemeniz yeterlidir. Panel, açıkça etiketlenmiş üç düğmeyle birlikte görünür. Açık işlemlerinizde bu işlevi yürütmek için herhangi bir düğmeye tıklayın. Karmaşık kurulum gerekmez - tercihlerinizi bir kez yapılandırın ve işlem yapmaya başlayın. Teknik Özellikler
Platform: MetaTrader 5
Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır
Sadece mevcut pozisyonları yönetir, işlem açmaz
Hem alış hem de satış pozisyonlarını yönetir
Aracı kurumun hacim kurallarına ve kısıtlamalarına uyar
Sistem kaynaklarını az kullanır
Ayarlar Genel Bakış
Düğme Konum Ayarları:
Panel köşesini seçin (üst/alt, sol/sağ)
Dikey veya yatay düzeni seçin
Boşlukları ve mesafeleri ayarlayın
Görsel Ayarlar:
Her fonksiyon için özel düğme renkleri
Düğme boyutunu ve metin rengini ayarlayın
İşlem Ayarları:
Kısmi kapatma yüzdesini ayarlayın
Sembol kapsamını seçin (mevcut/tümü)
Onay iletişim kutularını etkinleştirin/devre dışı bırakın
Risk Yönetimi:
İsteğe bağlı takip eden başabaş noktası özelliği
Takip mesafelerini ayarlayın
Gerçek İşlem Örneği
0.10 lotluk bir pozisyon açın. Kar elde etmeye başladığında, pozisyonunuzu korumak için "SL/TP'yi BE'ye Taşı" düğmesine tıklayın. Kârlar arttıkça, kalan kısmın çalışmasına izin verirken bir miktar kâr almak için "%50 Kısmi Kapat" düğmesine tıklayın. Piyasa koşulları değişirse, "Tümünü Tamamen Kapat" tüm pozisyonlardan anında çıkar.
Avantajlar
İşlem yönetiminde zamandan tasarruf edin
Manuel girişten kaynaklanan işlem hatalarını azaltın
Tutarlı işlem yönetimi kurallarını uygulayın
Değişen piyasa koşullarına hızlı yanıt
Basit, sezgisel arayüz
Destek
Bu EA aktif olarak bakımı yapılmakta ve desteklenmektedir. Sorularınız veya yardım için MQL5 web sitesi üzerinden iletişime geçin.