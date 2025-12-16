OneClick Trade Panel, temel işlem fonksiyonlarını parmaklarınızın ucuna getiren profesyonel bir işlem yönetim aracıdır. Hızlı ve verimli işlem yönetimine ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), karmaşık işlem görevlerini tek tıklamayla gerçekleştirilebilen işlemlere dönüştürür.





Bu araç, açık pozisyonlarınızı geleneksel manuel yöntemlere göre daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.





Bu EA Ne Yapar?

Bu Uzman Danışman üç temel işlem yönetim fonksiyonu sağlar:





SL/TP'yi Başabaş Noktasına Taşıma - Akıllı işlem koruması





Kârlı işlemler için Stop Loss'u otomatik olarak giriş fiyatına taşır





Zarar eden işlemler için Take Profit'i giriş fiyatına taşır





Tüm açık pozisyonlar için tek tıklamayla koruma





Kısmi Kapatma - Kârları kademeli olarak alma





Pozisyonunuzun belirli bir yüzdesini kapatın (%10, %25, %50 vb.)





Ayarlarda yapılandırılabilir yüzde





Birden fazla pozisyonla aynı anda çalışır





Tümünü Tamamen Kapat - Acil çıkış





Tüm açık işlemleri anında kapatın





Mevcut sembolde veya tüm sembollerde çalışır





Hızlı piyasa çıkışları için mükemmel





Temel Özellikler

Üç Temel Fonksiyon: Tek bir panelde eksiksiz işlem yönetimi





Akıllı Başabaş Mantığı: Kâr ve zarar durumları için farklı eylemler





Esnek Ayarlar: Kısmi kapatma yüzdesini ayarlayın (%1-99)





Görsel Özelleştirme: Düğme renklerini, düzeni (dikey/yatay) ve panel konumunu seçin





Sembol Kontrolü: Yalnızca mevcut sembolü veya tüm açık sembolleri yönetin





Güvenlik Seçenekleri: İsteğe bağlı onay iletişim kutuları





Takip Eden Başabaş: Başabaş noktasına geçtikten sonra isteğe bağlı otomatik takip





Bu EA'ya Kimlerin İhtiyacı Var?

Hızlı işlem yönetimine ihtiyaç duyan aktif yatırımcılar





Anlık pozisyon ayarlamaları gerektiren scalper'lar





Birden fazla pozisyonu yöneten günlük yatırımcılar





İşlem yönetimini basitleştirmek isteyen tüm yatırımcılar





Hızlı başabaş koruması arayan riskten kaçınan yatırımcılar





Nasıl Çalışır?

EA'yı herhangi bir grafiğe eklemeniz yeterlidir. Panel, açıkça etiketlenmiş üç düğmeyle birlikte görünür. Açık işlemlerinizde bu işlevi yürütmek için herhangi bir düğmeye tıklayın. Karmaşık kurulum gerekmez - tercihlerinizi bir kez yapılandırın ve işlem yapmaya başlayın. Teknik Özellikler

Platform: MetaTrader 5





Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır





Sadece mevcut pozisyonları yönetir, işlem açmaz





Hem alış hem de satış pozisyonlarını yönetir





Aracı kurumun hacim kurallarına ve kısıtlamalarına uyar





Sistem kaynaklarını az kullanır





Ayarlar Genel Bakış

Düğme Konum Ayarları:





Panel köşesini seçin (üst/alt, sol/sağ)





Dikey veya yatay düzeni seçin





Boşlukları ve mesafeleri ayarlayın





Görsel Ayarlar:





Her fonksiyon için özel düğme renkleri





Düğme boyutunu ve metin rengini ayarlayın





İşlem Ayarları:





Kısmi kapatma yüzdesini ayarlayın





Sembol kapsamını seçin (mevcut/tümü)





Onay iletişim kutularını etkinleştirin/devre dışı bırakın





Risk Yönetimi:





İsteğe bağlı takip eden başabaş noktası özelliği





Takip mesafelerini ayarlayın





Gerçek İşlem Örneği

0.10 lotluk bir pozisyon açın. Kar elde etmeye başladığında, pozisyonunuzu korumak için "SL/TP'yi BE'ye Taşı" düğmesine tıklayın. Kârlar arttıkça, kalan kısmın çalışmasına izin verirken bir miktar kâr almak için "%50 Kısmi Kapat" düğmesine tıklayın. Piyasa koşulları değişirse, "Tümünü Tamamen Kapat" tüm pozisyonlardan anında çıkar.





Avantajlar

İşlem yönetiminde zamandan tasarruf edin





Manuel girişten kaynaklanan işlem hatalarını azaltın





Tutarlı işlem yönetimi kurallarını uygulayın





Değişen piyasa koşullarına hızlı yanıt





Basit, sezgisel arayüz





Destek

Bu EA aktif olarak bakımı yapılmakta ve desteklenmektedir. Sorularınız veya yardım için MQL5 web sitesi üzerinden iletişime geçin.