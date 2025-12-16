OneClick Trade Panel

OneClick Trade Panel, temel işlem fonksiyonlarını parmaklarınızın ucuna getiren profesyonel bir işlem yönetim aracıdır. Hızlı ve verimli işlem yönetimine ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), karmaşık işlem görevlerini tek tıklamayla gerçekleştirilebilen işlemlere dönüştürür.

Bu araç, açık pozisyonlarınızı geleneksel manuel yöntemlere göre daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Bu EA Ne Yapar?
Bu Uzman Danışman üç temel işlem yönetim fonksiyonu sağlar:

SL/TP'yi Başabaş Noktasına Taşıma - Akıllı işlem koruması

Kârlı işlemler için Stop Loss'u otomatik olarak giriş fiyatına taşır

Zarar eden işlemler için Take Profit'i giriş fiyatına taşır

Tüm açık pozisyonlar için tek tıklamayla koruma

Kısmi Kapatma - Kârları kademeli olarak alma

Pozisyonunuzun belirli bir yüzdesini kapatın (%10, %25, %50 vb.)

Ayarlarda yapılandırılabilir yüzde

Birden fazla pozisyonla aynı anda çalışır

Tümünü Tamamen Kapat - Acil çıkış

Tüm açık işlemleri anında kapatın

Mevcut sembolde veya tüm sembollerde çalışır

Hızlı piyasa çıkışları için mükemmel

Temel Özellikler
Üç Temel Fonksiyon: Tek bir panelde eksiksiz işlem yönetimi

Akıllı Başabaş Mantığı: Kâr ve zarar durumları için farklı eylemler

Esnek Ayarlar: Kısmi kapatma yüzdesini ayarlayın (%1-99)

Görsel Özelleştirme: Düğme renklerini, düzeni (dikey/yatay) ve panel konumunu seçin

Sembol Kontrolü: Yalnızca mevcut sembolü veya tüm açık sembolleri yönetin

Güvenlik Seçenekleri: İsteğe bağlı onay iletişim kutuları

Takip Eden Başabaş: Başabaş noktasına geçtikten sonra isteğe bağlı otomatik takip

Bu EA'ya Kimlerin İhtiyacı Var?
Hızlı işlem yönetimine ihtiyaç duyan aktif yatırımcılar

Anlık pozisyon ayarlamaları gerektiren scalper'lar

Birden fazla pozisyonu yöneten günlük yatırımcılar

İşlem yönetimini basitleştirmek isteyen tüm yatırımcılar

Hızlı başabaş koruması arayan riskten kaçınan yatırımcılar

Nasıl Çalışır?
EA'yı herhangi bir grafiğe eklemeniz yeterlidir. Panel, açıkça etiketlenmiş üç düğmeyle birlikte görünür. Açık işlemlerinizde bu işlevi yürütmek için herhangi bir düğmeye tıklayın. Karmaşık kurulum gerekmez - tercihlerinizi bir kez yapılandırın ve işlem yapmaya başlayın. Teknik Özellikler
Platform: MetaTrader 5

Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır

Sadece mevcut pozisyonları yönetir, işlem açmaz

Hem alış hem de satış pozisyonlarını yönetir

Aracı kurumun hacim kurallarına ve kısıtlamalarına uyar

Sistem kaynaklarını az kullanır

Ayarlar Genel Bakış
Düğme Konum Ayarları:

Panel köşesini seçin (üst/alt, sol/sağ)

Dikey veya yatay düzeni seçin

Boşlukları ve mesafeleri ayarlayın

Görsel Ayarlar:

Her fonksiyon için özel düğme renkleri

Düğme boyutunu ve metin rengini ayarlayın

İşlem Ayarları:

Kısmi kapatma yüzdesini ayarlayın

Sembol kapsamını seçin (mevcut/tümü)

Onay iletişim kutularını etkinleştirin/devre dışı bırakın

Risk Yönetimi:

İsteğe bağlı takip eden başabaş noktası özelliği

Takip mesafelerini ayarlayın

Gerçek İşlem Örneği
0.10 lotluk bir pozisyon açın. Kar elde etmeye başladığında, pozisyonunuzu korumak için "SL/TP'yi BE'ye Taşı" düğmesine tıklayın. Kârlar arttıkça, kalan kısmın çalışmasına izin verirken bir miktar kâr almak için "%50 Kısmi Kapat" düğmesine tıklayın. Piyasa koşulları değişirse, "Tümünü Tamamen Kapat" tüm pozisyonlardan anında çıkar.

Avantajlar
İşlem yönetiminde zamandan tasarruf edin

Manuel girişten kaynaklanan işlem hatalarını azaltın

Tutarlı işlem yönetimi kurallarını uygulayın

Değişen piyasa koşullarına hızlı yanıt

Basit, sezgisel arayüz

Destek
Bu EA aktif olarak bakımı yapılmakta ve desteklenmektedir. Sorularınız veya yardım için MQL5 web sitesi üzerinden iletişime geçin.
Yazarın diğer ürünleri
Chart Artist Drawing tool
Mustafa Pishori
Göstergeler
Grafik Sanatçısı - MT5 Grafikleriniz İçin Kişisel Çizim Asistanınız Merhaba! MT5'in yerleşik çizim araçlarıyla uğraşmaktan bıktınız mı? Grafiklerinizde kağıda fikir çizer gibi kolayca işaretleme yapabilmeyi mi istiyorsunuz? İşte tam da bu sorunları çözmek için Grafik Sanatçısı'nı yarattım! Grafik Sanatçısı Nedir? Grafik Sanatçısı, grafikler üzerinde çizim yapmanın ne kadar hantal hissettirdiğinden dolayı geliştirdiğim bir çizim aracıdır. Basit, hızlı ve sezgisel bir şey istedim ve bulamayınca
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt