Otomatik Grid Ticaret Stratejisi

Grid Balance EA, MQL5 ile geliştirilmiş, son derece özelleştirilebilir ve güçlü bir grid trading aracıdır. Alım ve satım emirlerini otomatik olarak açar, her işlem için ayrı take-profit seviyeleri belirler ve toplam kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatarak otomatik işlem sürecini sadeleştirir ve optimize eder. Verimlilik ve disiplin gerektiren grid trading için güvenilir bir yardımcıdır.

EA'mızı şimdi sadece 93'e alın, fiyat 150'ye çıkmadan önce Bu harika teklifi kaçırmayın — hemen alın ve bu fırsattan yararlanın!

.set files and FAQ

https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935

Kolay Erişim ve Uygulama

Grid Balance EA, MQL5 Market’ten indirilebilir. Kullanıcı dostu tasarımı ve otomatik özellikleri sayesinde bu araç, grid ticaret stratejilerini uygulamak için sorunsuz bir çözüm sunar. Grid Balance EA’ı bugün deneyin ve kolaylığını ve güvenilirliğini keşfedin!

Kurulum parametrelerinin rehberi ve açıklaması click here

Profit taking loop: Belirlenen toplam kar hedefine ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır ve kesintisiz bir operasyon için hemen yeni bir ticaret döngüsü başlatır.

Auto distance: Emirler arasındaki mesafeyi piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlar ve manuel müdahale ihtiyacını en aza indirir.

Control from mt5 app: Android ve iOS cihazlarındaki MT5 uygulaması üzerinden işlemleri izleyin ve EA’yı açıp kapatın, maksimum esneklik sağlayın.

Esnek Parametre Yapılandırması

Bu uzman danışman, önceden belirlenmiş aralıklarla bir dizi işlem gerçekleştirerek farklı piyasa koşullarında etkili bir şekilde çalışır. Kullanıcılar, ticaret hedefleri ve stratejilerine uygun olarak grid aralığı, lot büyüklükleri ve kar hedefleri gibi parametreleri özelleştirebilir.

Öneriler

Sembol: XAUUSD, BTCUSD, Forex Pairs, …

Ayarlar: Altın için varsayılan ayarlar.

Hesap türü: Hegde.

Her zaman bir ECN broker ve düşük gecikmeli bir VPS önerilir.

Kaldıraç ve mevduat ayarlara bağlıdır.

Ayarlar dışarıdan yapılandırılabilir, kullanıcıların robotu istedikleri gibi yapılandırmalarına olanak tanır.

Beklentilerinizi karşıladığından emin olmak için önce bir demo hesapta test edin.

Ticaret Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda ticaret yapmak önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğinizi anlamak önemlidir. Ticaret yapmadan önce, ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan ve yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirdiğinizden emin olun.