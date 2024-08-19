Grid Balance

3

Otomatik Grid Ticaret Stratejisi

Grid Balance EA, MQL5 ile geliştirilmiş, son derece özelleştirilebilir ve güçlü bir grid trading aracıdır. Alım ve satım emirlerini otomatik olarak açar, her işlem için ayrı take-profit seviyeleri belirler ve toplam kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatarak otomatik işlem sürecini sadeleştirir ve optimize eder. Verimlilik ve disiplin gerektiren grid trading için güvenilir bir yardımcıdır.

.set files and FAQ
https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935

Kolay Erişim ve Uygulama

Grid Balance EA, MQL5 Market’ten indirilebilir. Kullanıcı dostu tasarımı ve otomatik özellikleri sayesinde bu araç, grid ticaret stratejilerini uygulamak için sorunsuz bir çözüm sunar. Grid Balance EA’ı bugün deneyin ve kolaylığını ve güvenilirliğini keşfedin!

Kurulum parametrelerinin rehberi ve açıklaması
click here
Grid Balance EA’ın Benzersiz Özellikleri
  • Profit taking loop: Belirlenen toplam kar hedefine ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır ve kesintisiz bir operasyon için hemen yeni bir ticaret döngüsü başlatır.
  • Auto distance: Emirler arasındaki mesafeyi piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlar ve manuel müdahale ihtiyacını en aza indirir.
  • Control from mt5 app: Android ve iOS cihazlarındaki MT5 uygulaması üzerinden işlemleri izleyin ve EA’yı açıp kapatın, maksimum esneklik sağlayın.

Esnek Parametre Yapılandırması

Bu uzman danışman, önceden belirlenmiş aralıklarla bir dizi işlem gerçekleştirerek farklı piyasa koşullarında etkili bir şekilde çalışır. Kullanıcılar, ticaret hedefleri ve stratejilerine uygun olarak grid aralığı, lot büyüklükleri ve kar hedefleri gibi parametreleri özelleştirebilir.

Öneriler

  • Sembol: XAUUSD, BTCUSD, Forex Pairs, …
  • Ayarlar: Altın için varsayılan ayarlar.
  • Hesap türü: Hegde.
  • Her zaman bir ECN broker ve düşük gecikmeli bir VPS önerilir.
  • Kaldıraç ve mevduat ayarlara bağlıdır.
  • Ayarlar dışarıdan yapılandırılabilir, kullanıcıların robotu istedikleri gibi yapılandırmalarına olanak tanır.
  • Beklentilerinizi karşıladığından emin olmak için önce bir demo hesapta test edin.

Ticaret Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda ticaret yapmak önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğinizi anlamak önemlidir. Ticaret yapmadan önce, ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan ve yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirdiğinizden emin olun.

Yazarın diğer ürünleri
Cannon Trend
Tan Au Phuong
4.42 (50)
Uzman Danışmanlar
EA Cannon Trend , ticaret sürecindeki kişisel duyguları tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır. MQL5 kullanılarak geliştirilen bu EA, tamamen önceden tanımlanmış kurallar ve stratejilere dayalı kararlar alır, böylece tutarlılık ve verimlilik sağlarken insan duygularından etkilenmez. Cannon Trend’in Öne Çıkan Özellikleri: 5 işlem stratejisi modu ile Cannon Trend, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Tarzınıza göre özelleştirin: Kişi
FREE
Quick Close 1S
Tan Au Phuong
5 (4)
Yardımcı programlar
Quick Close 1S, hızlı ve düzenli işlem yönetimi için tasarlanmış bir yardımcı programdır. Temiz bir kontrol paneli ile emirleri anında açıp kapatabilir, esnek SL/TP ayarları uygulayabilir, sepet hedeflerini yönetebilir ve toplam kâr veya zararı kontrol edebilirsiniz. Hassasiyet, verimlilik ve net yürütmeyi önemseyen yatırımcılar için uygundur. Ana Özellikler Kolay işlem kontrolü: Sezgisel panelden belirli emir türlerini veya tüm emirleri açıp kapatın. Esnek SL/TP ayarları: Tek tek emirler veya t
FREE
Najmul Hasan
80
Najmul Hasan 2025.07.04 16:52 
 

Not so promising, I found. Took a subscription for 3 months but decided not to continue with this EA

Tan Au Phuong
24882
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.05 04:40
Thank you for sharing your feedback. I understand that the results did not meet your expectations. I appreciate you giving the EA a try with a three-month subscription, even though you’ve decided not to continue. If there’s anything specific you’d like to discuss or if you have suggestions for improvement, please feel free to let me know.
cchong
95
cchong 2024.11.01 12:31 
 

Hi, I just purchased your EA and started using it. Hope that things will go well. Just one suggestion or question if you don't mind, it would be wonderful if you could add another option of setting the "initial lot" from "manual" to "autolot", such as initial lot of 0.01 for every $1000 or $10000, something like that, by doing so then when the account balance increases, the initial lot would increase accordingly too. Thanks very much for your kind consideration and keep up the good work. God bless.

Tan Au Phuong
24882
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2024.11.01 13:07
Thank you so much for your purchase and for taking the time to share your feedback! I’m really glad to hear you’re finding the EA useful, and your suggestion about adding an 'autolot' feature based on account balance is a great idea. I’ll definitely consider it for future updates—it would be a nice way to adapt the lot size as the account grows. Thanks again for your support, and wishing you successful trades ahead. God bless!
İncelemeye yanıt