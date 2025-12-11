Chart Artist Drawing tool

Grafik Sanatçısı - MT5 Grafikleriniz İçin Kişisel Çizim Asistanınız

Merhaba! MT5'in yerleşik çizim araçlarıyla uğraşmaktan bıktınız mı? Grafiklerinizde kağıda fikir çizer gibi kolayca işaretleme yapabilmeyi mi istiyorsunuz? İşte tam da bu sorunları çözmek için Grafik Sanatçısı'nı yarattım!





Grafik Sanatçısı Nedir?

Grafik Sanatçısı, grafikler üzerinde çizim yapmanın ne kadar hantal hissettirdiğinden dolayı geliştirdiğim bir çizim aracıdır. Basit, hızlı ve sezgisel bir şey istedim ve bulamayınca kendim yapmaya karar verdim. Aylarca süren test ve iyileştirmelerin ardından, bunu sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum.





İşte Onu Özel Kılan Özellikler:

Basitleştirilmiş Çizim

Bir trend çizgisi çizmeye çalışırken menüler arasında gezinmek zorunda kaldığınızı hatırlıyor musunuz? Grafik Sanatçısı ile sadece "Çizgi" düğmesine tıklayın ve grafiğinizde noktaları tıklamaya başlayın. Zikzak deseni çizmek mi istiyorsunuz? Sadece tıklamaya devam edin - her nokta otomatik olarak bir sonrakine bağlanır. Artık menüde gezinmeye gerek yok!





Seveceğiniz Fırça Özelliği

Bu benim en sevdiğim kısım. Serbest el çizim yapmak mı istiyorsunuz? "Fırça" düğmesine tıklayın, Ctrl tuşuna basılı tutun (evet, tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi) ve fareyi sürükleyin. Eğriler, daireler çizebilir, destek bölgelerini işaretleyebilirsiniz - hayal ettiğiniz her şeyi.





Anlamlı Renkler

Grafiklerde gerçekten iyi görünen altı renk ekledim (artık kaybolan açık gri yok!). Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, macenta ve siyah. Renkler arasında geçiş yapmak için renk düğmesine tıklayın. Genellikle direnç için kırmızı, destek için yeşil kullanıyorum, ama siz nasıl isterseniz öyle kullanın!





İstediğiniz Yere Koyun

Araç çubuğunun bulunduğu yeri beğenmediniz mi? Sorun değil! Grafiğinizin herhangi bir köşesine taşıyabilirsiniz. Alt kısım yerine sol tarafta mı istiyorsunuz? Ayarı değiştirmeniz yeterli. Düğmeleri dikey olarak mı yoksa yatay olarak mı sıralamayı tercih ediyorsunuz? Bu da ayarlanabilir.





Gerçek Ticaret Kullanımları (Ben Nasıl Kullanıyorum):

Önemli Seviyeleri İşaretleme: Destek veya direnç noktalarını tespit ettiğimde, fırça aracıyla çiziyorum. Düz bir çizgiyi mükemmel hale getirmeye çalışmaktan daha hızlı.





İşlem Planlama: Giriş yapacağım yeri, stop loss'umu ve kar alacağım yeri çiziyorum. Bunu görsel olarak grafikte görmek, planıma sadık kalmama yardımcı oluyor. Desen Tanıma: Üçgenler, kanallar veya omuz-baş-omuz formasyonları çizmek, bunları daha net görmeme yardımcı oluyor.





Öğretme/Paylaşma: Birine bir işlem fikrini açıklarken, grafiğe hızlıca çizim yapabilir ve ekran görüntüsünü gönderebilirim.





Önemli Küçük Şeyler:

MT5 için tasarlandı: Sadece MT4'ten aktarılmış bir sürüm değil, özellikle MetaTrader 5 için geliştirildi.





Hafif: Çok fazla çizim yapsanız bile grafiklerinizi yavaşlatmaz.





Öğrenmesi Kolay: MT5 kullanabiliyorsanız, bunu 5 dakikada kullanabilirsiniz.





Nasıl Kullanılır:

Grafiğinize ekleyin (herhangi bir gösterge gibi sürükleyip bırakın)





Araç çubuğu görünür - Çizgi veya Fırça modunu seçin





Çizmeye başlayın!





Çizgiler için: Grafiğinizdeki noktalara tıklayın, bittiğinde ESC tuşuna basın.

Fırça için: Ctrl tuşunu basılı tutun ve fareyi sürükleyin, bittiğinde Ctrl tuşunu bırakın.





İşte bu kadar. Karmaşık ayarlar yok.





Kimler İçin:

Günlük olarak grafiklere işaretleme yapan fiyat hareketi yatırımcıları





Trend çizgileri ve kanallar çizen swing yatırımcıları





Grafik örnekleri oluşturan eğitimciler





İşlemlerini görsel olarak planlayan herkes





Ne DEĞİLDİR:

Bir işlem sinyali üreteci değildir





Fiyatları tahmin etmez





Tek başına size para kazandırmaz





Bir araçtır. İyi bir kalem veya fosforlu kalem gibi. Desenleri ve planları daha net görmenize yardımcı olur.









Önemli Uyarı:

Her araç gibi, biraz alışma süresi gerektirir. Fırçayı ilk denediğinizde, biraz titrek bir şey çizebilirsiniz (ben hala bazen yapıyorum!). Ama birkaç denemeden sonra, ikinci doğanız haline gelir.





Son Düşünceler:

Benim gibiyseniz ve grafiklere işaretleme yaparak zaman geçiriyorsanız, Chart Artist'i deneyin. Süreci daha sorunsuz ve hızlı hale getirdiğini göreceksiniz. Ve eğer beğenmezseniz, her zaman yerleşik araçlar var (ama bence benimkini daha çok beğeneceksiniz).





Yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorularınız mı var? Bir hata mı buldunuz? Bir özellik önermek mi istiyorsunuz? Bana MQL5 üzerinden mesaj gönderin. Genellikle bir gün içinde yanıt veririm (bazen işlemde değilsem daha hızlı!).





Chart Artist'i incelediğiniz için teşekkürler. Mutlu çizimler ve daha da mutlu işlemler!





*Not: Hızlı bir ipucu: Farklı zaman dilimleri için farklı renkler kullanmayı deneyin. Günlük seviyeler için kırmızı, 4 saatlik seviyeler için ise mavi renk kullanıyorum. Bu sayede grafiklerim çok daha kolay okunabilir hale geliyor!*





Not: Bu sadece grafik analizine yardımcı olacak bir araçtır. Ticaret risk içerir ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapmalısınız. Ben kendi işime yarayan yöntemi paylaşıyorum, ancak sizin deneyiminiz farklı olabilir.